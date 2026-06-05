Neue Funktionen von Splashtop — August 2018, einschließlich Multi-zu-Multi-Monitor

Hier sind einige neue Funktionen und Produkte, die in der Woche vom 20. August 2018 in der Version 3.2.6.0 eingeführt wurden.
Die meisten dieser Funktionen erfordern ein Update auf die neueste Version 3.2.6.0 Splashtop-Apps und Streamer. Die aktualisierten Splashtop-Apps und Streamer werden in den kommenden Wochen über Auto-Update, Update-Prüfung oder Update-Benachrichtigungen bereitgestellt. Sie können sie auch unter https://www.splashtop.com/downloads erhalten.
Bitte beachten Sie, dass die Funktionen je nach Produkt variieren. In vielen Fällen können Sie auf die neuesten Versionen, höhere Editionen oder zusätzliche Abonnements über eine Upgrade-Schaltfläche oder die Abonnementseite Ihrer my.splashtop.com-Konsole upgraden. Kontaktieren Sie den Vertrieb unter sales@splashtop.com oder +49 (711) 340 67876 (7:30-17:00 PT, Mo-Fr), wenn Sie Unterstützung benötigen.
Multi-zu-Multi-Monitor
Eine der aufregendsten neuen Funktionen (verfügbar in bestimmten Produkten/Editionen*) ist die Möglichkeit, Computer mit mehreren Monitoren fernzuschauen und zu steuern, indem der Inhalt der Remote-Monitore auf mehreren lokalen Monitoren angezeigt wird. Dadurch kann ein Benutzer aus der Ferne mit einem System mit mehreren Monitoren arbeiten, als ob er davor sitzen würde.
SplashtopDer Mac-Vorteil für mehrere Monitore: Andere Fernzugriffslösungen unterstützen diese Art von Funktionalität zwischen Macs entweder nicht oder erfordern das Öffnen einer separaten Fernzugriffssitzung für jeden Monitor. Splashtop bietet eine überlegene Lösung, die einen leistungsstarken Fernzugriff von Mac zu Mac, Windows zu Windows und zwischen Macs und Windows ermöglicht.
Erfahre mehr im Blogbeitrag (mit Videos) oder im Support-Artikel.
*Diese Funktion ist verfügbar in: Remote Access Pro, Remote Support.
*Diese Funktion ist in anderen Produkten nicht verfügbar, darunter: Älteres Remote Access (Abonnements vor dem 21. August 2018), Remote Access Solo, Splashtop Business für Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic. Lesen Sie die obigen Informationen zum Upgrade auf eine Edition, die diese Funktion enthält, oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.
Gerätenamen auf der Computerliste anzeigen
Sehen Sie den ursprünglichen Gerätenamen (Host-Name) in der Computerliste.
Schalten Sie diese Funktion in der Splashtop Business-App unter Ansicht | Gerätename anzeigen ein.
Die Web-Konsole zeigt auch den Original-Gerätenamen an.
Diese Funktion ist in den meisten Splashtop-Abonnements verfügbar, die die Splashtop Business-App verwenden.
Kompaktansicht anzeigen, um Computer in einem dichteren Format aufzulisten
Die neue Kompaktansicht ermöglicht es Ihnen, mehr Computer gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen.
Greife in der Splashtop-App unter Ansicht | Kompaktansicht anzeigen auf diese Funktion zu.
Diese Funktion ist in den meisten Splashtop-Abonnements verfügbar, die die Splashtop Business-App verwenden.
Einfarbigen Hintergrund auf dem Remote-Computer-Desktop anzeigen
Diese Funktion schwärzt den Desktophintergrund auf dem entfernten Computer während der Fernzugriffssitzung (statt den Desktophintergrund/Hintergrund anzuzeigen). Dies kann dazu beitragen, die Leistung in Remote-Sitzungen über langsamere Netzwerkverbindungen zu verbessern.
Greifen Sie auf diese Funktion unter Datei | Optionen | Einfarbigen Hintergrund auf dem Desktop des Remote-Computers anzeigen zu
So sieht es mit dem einfarbigen Desktop-Hintergrund in einer Fernzugriffssitzung aus.
Neue Tastenkombinationen
Diese Verknüpfungen sind in den Produkt-Editionen verfügbar, in denen es die entsprechenden Funktionen gibt
In einer Fernzugriffssitzung:
Zu einem bestimmten Monitor wechseln – Strg + Alt + die #-Taste des Monitors
Zum nächsten Monitor wechseln – Strg + Alt + Pfeil nach rechts
Zum vorherigen Monitor wechseln – Strg + Alt + Pfeil nach links
In der App
Alle Gruppen erweitern – Alt + Win + Pfeil nach rechts
Alle Gruppen zuklappen – Alt + Win + Pfeil nach links
Neue Splashtop Remote Access Pro- und Solo-Editionen
Das neue Splashtop Remote Access Pro und Splashtop Remote Access Solo ersetzten am 21. August 2018 das alte Splashtop Remote Access.
Wenn Sie Remote Access vor der Veröffentlichung der neuen Versionen abonniert haben, können Sie mit dem aktuellen Abonnement fortfahren, einschließlich der Verlängerung zum gleichen Preis und des Hinzufügens von Teammitgliedern. Möglicherweise möchten Sie auch ein Upgrade Ihres Abonnements auf Remote Access Pro durchführen, um neue Funktionen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in den FAQ für frühere Abonnenten von Splashtop Remote Access .
Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Access Pro und Solo
Starten einer Remote Access Pro-Testversion
Zwei Benutzer können per Fernzugriff auf einen Computer zugreifen – jetzt in Remote Access Pro verfügbar
Jetzt können zwei Benutzer gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen und ihn steuern! Fernzugriff auf einen Computer zusammen mit einem anderen Benutzer. Zwei von Ihnen verbinden sich einfach, wie Sie es normalerweise von Ihren jeweiligen Splashtop Business-Apps aus tun würden.
Diese Funktion wurde zuvor zu Splashtop Remote Support Plus hinzugefügt. Es ist jetzt auch in Remote Access Pro verfügbar. Es sind mindestens zwei Benutzerlizenzen für das Konto erforderlich.
Neue Remote Support Premium-Edition
Mit dieser Version haben wir ein neues Mitglied der Splashtop Remote Support-Familie eingeführt: Remote Support Premium.
Remote Support Premium beinhaltet alles, was in Remote Support Plus enthalten ist, mit zusätzlichen exklusiven Funktionen wie konfigurierbaren Benachrichtigungen, Ereignisprotokollen, Fernsteuerung, Systeminventar und Update-Verwaltung. Weitere Funktionen werden bald verfügbar sein, einschließlich der Antivirus-Integration. Die geplante Antiviren-Integration erfolgt mit einer führenden Antivirenlösung eines Drittanbieters. Für den Antiviren-Service fallen zusätzliche Abonnementkosten an.
Erfahre mehr über die Funktionen von Remote Support Premium
Starte eine Remote Support Premium-Testversion
Zusätzliche Updates und Fehlerbehebungen
Diese Updates und Fixes sind in Produkteditionen verfügbar, in denen die entsprechenden Funktionen verfügbar sind.
Die Dateiübertragungsfunktion unterstützt jetzt die Übertragung von Dateien, die größer als 4 GB sind.
Verbesserungen und Korrekturen im Chat.
Verbesserungen und Korrekturen für SOS-Neustart und Wiederverbindung.
Verschiedene Fehlerbehebungen.
Schauen Sie sich alle neuesten Splashtop-Lösungen an und testen Sie sie kostenlos unter https://www.splashtop.com.