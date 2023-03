Splashtop investiert kräftig, um sicheren Fernzugriff zu gewährleisten

Da die zunehmende Fernarbeit die Cybersecurity-Risiken erhöht, hat Splashtop Millionen in seine Sicherheitsinfrastruktur investiert und einen Sicherheitsbeirat gegründet, der mit den führenden Cybersecurity-Experten von heute besetzt ist.

Seit dem ersten Tag hat Sicherheit für Splashtop oberste Priorität.

Die Fernzugriff- und Fernunterstützung-Lösungen von Splashtop wurden bereits von mehr als 30 Millionen Menschen genutzt, wobei Millionen weiterer Geräte für Fernverbindungen eingesetzt werden. Diese Zahlen sind nur noch gestiegen, seit COVID-19 Unternehmen und Schulen lahmgelegt hat. Geschäftsleute nutzen die Splashtop Remote Desktop Software, um sich mit ihren Bürocomputern zu verbinden, um von zu Hause aus zu arbeiten, während Bildungseinrichtungen Splashtop nutzen, um das Fernstudium zu verbessern, indem sie Studenten ermöglichen, Laborcomputer von ihren persönlichen Geräten zu Hause aus fernzusteuern.

Da sich so viele Menschen, Unternehmen, Schulen und Universitäten auf Splashtop verlassen, ist es von größter Bedeutung, dass sich die Nutzer darauf verlassen können, dass Splashtop in der Lage ist, ihre sensiblen Informationen, Daten und Privatsphäre zu schützen.

Deshalb nehmen wir bei Splashtop die Sicherheit so ernst und deshalb tätigen wir große Investitionen, um unsere Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich zu verbessern. Außerdem haben wir die weltweit führenden Experten für Cybersicherheit und Compliance zusammengestellt, um uns dabei zu helfen, unsere Plattform weiter zu sichern.

Der Sicherheitsbeirat von Splashtop

Splashtop hat gerade die Bildung seines Sicherheitsbeirats angekündigt. Der Rat wird Splashtop dabei helfen, seine strengen Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen.

Jedes Mitglied des Beirats verfügt über einzigartige Erfahrungen und Fähigkeiten, wenn es um Cybersicherheit geht. Der Beirat kann Splashtop mit Ratschlägen zu den besten Sicherheitspraktiken versorgen, spezifische Tools, z.B. für erweiterte Endpunktsicherheit, empfehlen und dabei helfen, angemessene Risikobewertungs- und Compliance-Prozesse zu etablieren.

Zu den Mitgliedern des Sicherheits-Beirats gehören:

Ronn Brashear – VP Engineering, Hewlett Packard Enterprise (HPE)

David Hahn – Chief Information Security Officer, CDK Global

Michael McAndrews – VP of Network Security Services, PacketWatch

Terry O'Daniel – Head of Security Assurance, Netflix

Rick Orloff – Strategic Security Advisor

Rob Ragan – Principal Security Researcher, Bishop Fox

Justin Somaini – Chief Security Officer, Unity Technologies

Lesen Sie die Ankündigung von Splashtop zur Bildung des Sicherheits- Beirats , um mehr über die Hintergründe und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder zu erfahren.

Fernzugriff-Sicherheit hat bei Splashtop weiterhin höchste Priorität

„Sicherheit ist etwas, das niemals ‚erledigt' wird; es ist ein ständiges Bemühen, mit den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen Schritt zu halten“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. Vor diesem Hintergrund hat Splashtop Millionen in den Betrieb und die weitere Verbesserung seiner Infrastruktur investiert.

Splashtop überprüft ständig seine Fernzugriff- und Fernunterstützung-Produkte, um deren Integrität sicherzustellen. Splashtop arbeitet außerdem mit erstklassigen Sicherheitsfirmen zusammen, um regelmäßig Audits durchzuführen.

Splashtop ergänzt seine internen Prozesse durch Beratung und Dienstleistungen von externen Sicherheitsfirmen wie AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike und A-LIGN (plus Crowdsourced Input von Bugcrowd), um kontinuierliche Audits und Analysen der Splashtop-Systeme und Produkte durchzuführen.

Kürzlich hat Splashtop die IT-Infrastruktur auf mehrere Cloud-Anbieter verteilt, um das Risiko der Abhängigkeit der Serviceverfügbarkeit von einem einzigen Anbieter zu reduzieren. Außerdem hat Splashtop in diesem Jahr die SOC-2-Typ-2-Zertifizierung erlangt und die Sicherheitslage seiner Cloud-Infrastruktur erheblich verbessert.

Splashtop ist auch führend bei der Bereitstellung einer sicheren Zero-Trust-Fernzugriffsplattform. Das Forschungsunternehmen Gartner geht davon aus, dass VPNs von 60% der Unternehmen zugunsten von Zero-Trust-Netzwerkzugriffslösungen abgeschafft werden.

"Wir sind es unseren aktuellen und zukünftigen Kunden schuldig, alles in unserer Macht stehende zu tun, um Splashtops Fernzugriff,- und Fernunterstützung-Angebote so sicher wie möglich zu machen", so Lee.

Sehen Sie sich alle Splashtop-Lösungen an und starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion! Wenn Sie Fragen zu Sicherheit, Compliance oder anderen Themen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren .