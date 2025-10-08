Splashtop, neue Funktionen, November 2018

Hier sind einige der neuen Funktionen, die im November 2018 zu den Splashtop Fernzugriffslösungen hinzugefügt wurden. Diese Updates werden in den kommenden Wochen als automatisierte Streamer-Updates oder über Update-Benachrichtigungen für die Client-Apps bereitgestellt. Wenn Sie die Updates früher erhalten möchten, klicken Sie auf „Nach Updates suchen“ im Streamer oder gehen Sie zu https://www.splashtop.com/downloads, um die neueste Version der Business-Client-Apps herunterzuladen.
Die folgenden Update wurden am 2. November 2018 veröffentlicht
Splashtop Streamer 3.2.8.0 für Windows
Splashtop Streamer 3.2.8.1 für Mac
Splashtop Business App 3.2.8.0 für Windows
Splashtop Business-App 3.2.8.0 für Mac
Die Splashtop Business-App als Windows-Tray-Symbol anzeigen
Sie müssen etwas Platz auf Ihrer Windows-Taskleiste freimachen, möchten aber trotzdem schnellen Zugriff auf Ihre Splashtop Business-Anwendung haben? Jetzt können Sie die Anwendung als Symbol in der Windows Taskleiste verfügbar machen, nachdem Sie auf das X klicken, um die Anwendung zu schließen.
Um diese Option ein- oder auszuschalten, gehe zu Datei | Optionen... und aktiviere das Symbol in der Taskleiste" anzeigen".
Ziehe Fenster in der Multi-Monitor-Ansicht zwischen den Bildschirmen
Wenn Sie mehrere Remote-Monitore auf mehreren lokalen Monitoren anzeigen, können Sie jetzt Windows mit der Maus zwischen den Monitoren ziehen. Diese Funktion ist jetzt sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar. Dies gilt für Produkteditionen, die Funktionen für den Fernzugriff mit mehreren Monitoren enthalten, z. B. Remote Access Pro, Fernsupport Plus und Fernsupport Premium.
Verbesserte Kompatibilität mit macOS 10.14 Mojave
Wir haben die Kompatibilität mit macOS 10.14 Mojave verbessert, einschließlich Audio, Ferndruck und Steuerung der Barrierefreiheit.
Fehlerbehebungen und Verbesserungen
Die neuesten Updates beinhalten auch verschiedene Bugfixes und eine verbesserte Verbindungszuverlässigkeit, da wir stets daran arbeiten, ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu gewährleisten.
Freuen Sie sich auf mehr
Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald weitere Updates veröffentlicht werden.