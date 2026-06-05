Produktrückblick 2023: Fortschritte und Innovationen im Fernzugriff

In diesem Jahr haben wir erhebliche Fortschritte bei der weiteren Verbesserung unserer leistungsstarken Fernzugriffs- und Fernsupport-Funktionen gemacht, wobei wir uns vor allem auf Sicherheit und Effizienz für IT-Teams konzentrieren. Unsere Benutzer in Branchen wie Bildung, Medien und Unterhaltung, Fertigung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gastgewerbe haben den enormen Wert dieser neuen Funktionen erkannt. Schauen wir uns einige bemerkenswerte Ergänzungen aus dem Jahr 2023 an:
Endpunktverwaltung
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender
Wir haben Splashtop Antivirus für verbesserte Endpunktsicherheit eingeführt. Benutzer können Windows- und Mac-Computer mit der preisgekrönten Anti-Malware-Technologie von Bitdefender zu einem unschlagbaren Preis schützen. Stelle Antivirenprogramme nahtlos in Splashtop bereit und verwalte sie dort, sodass keine zusätzlichen Lösungen erforderlich sind. Sie haben die Gewissheit, kontinuierlich sicher zu bleiben, mit aktiver Überwachung, die verhindert, dass Viren, Malware und andere Bedrohungen Ihren Geräten schaden, Mehr erfahren.
Hintergrundaktionen
Reduzieren Sie Benutzerunterbrechungen erheblich, indem Sie kritische Aufgaben im Hintergrund ausführen, ohne die Kontrolle über den Remote-Computer zu übernehmen. Sehen Sie alle laufenden Apps und Prozesse und beenden Sie sie mit dem Remote Task Manager. Anzeigen und Bearbeiten der Windows-Registrierung. Anzeigen der installierten Geräte und Aktivieren/Deaktivieren dieser, genau wie im Windows-Geräte-Manager. Verwenden Sie den Service Manager, um aktive Dienste zu sehen und deren Startverhalten zu steuern. Führen Sie all dies innerhalb der Splashtop Business-App oder der Webkonsole aus. Erfahren Sie mehr.
Zusätzliche konfigurierbare Warnmeldungen
Richten Sie Alarme ein und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Hardware auf Ihren verwalteten Computern hinzugefügt oder entfernt wird.
Intelligente Aktionen
Weitere Reduzierung manueller IT-Aufgaben durch automatisches Ausführen von Skripten, die von Nutzern erstellt werden und durch eine kundenspezifische Warnung ausgelöst werden.
Dashboard
Beginnen Sie den Tag mit einem zusammengefassten Dashboard, um Endpunkte einfach zu überwachen und zu verwalten. Das Dashboard bietet auf einen Blick Details zur Anzahl der Endpunkte, Online-/Offline-Status, Betriebssystemtypen und -versionen sowie Mouse-over-Tooltips für weitere Informationen. Sie können auch Warnungen, Bedrohungen nach Endpunkt und den Windows-Update-Status verfolgen. Überprüfen Sie den Status von Splashtop Antivirus, einschließlich der Bedrohungsanzahl, der Aktionszusammenfassung und der Virendefinitionsversionen. Außerdem können Sie geplante und abgeschlossene Skripte und Aufgaben im Auge behalten.
Endpunktverwaltungsfunktionen sind mit den Produkten Splashtop Enterprise und Splashtop Remote Support verfügbar.
IT-Servicedesk
Sitzungsprotokoll
Techniker und Endbenutzer können jetzt bereits vor dem Start einer Fernverbindung chatten. Das Sitzungsprotokoll führt außerdem ein chronologisches Prüfprotokoll des Chats und der während der Support-Sitzungen ausgeführten Aktionen.
Web-Support-Formular
Der Service Desk bietet mehrere Fernverbindungsmethoden an – von vom Techniker initiierten Wegen über Support-Links oder 6-stellige PIN-Codes bis hin zu vom Endbenutzer initiierten Wegen über die SOS Call-Desktopanwendung und jetzt das Webformular. Mit dem Webformular können Techniker ein personalisiertes Support-Formular entwerfen, das nahtlos in eine Support-Website integriert werden kann. Dadurch können Endbenutzer mühelos Supportanfragen stellen, wann immer sie Hilfe benötigen, die automatisch an die entsprechenden Technikergruppen weitergeleitet werden.
Benutzerdefiniertes Branding
Heben Sie Ihre Marke hervor, indem Sie die Support-App, die Ihre Endnutzer herunterladen, mit Ihrem eigenen Logo und Ihren eigenen Farben anpassen.
Berichterstattung
Benutzer können jetzt problemlos Berichte über protokollierte Support-Sitzungsaktivitäten für Audit und Compliance erstellen.
Service-Desk-Supportfunktionen sind mit Splashtop Enterprise verfügbar.
Fernzugriff
Splashtop Remote Access Performance
Wir haben ein neues Remote Access-Paket eingeführt, das auf Kreativprofis zugeschnitten ist! Dieses neue Produkt bietet zusätzliche Funktionen wie USB-Geräteumleitung, Mikrofon-Passthrough, YUV 4:4:4-Farbe und High-Fidelity-Audio und ermöglicht digitalen Künstlern, Animatoren, Redakteuren, Rundfunkanstalten und Designern einen immersiven Fernzugriff. Erfahren Sie mehr.
Wacom Bridge
Wir haben gemeinsam mit Wacom eine neue Technologie entwickelt, die Kreativprofis, die eine nahtlose Nutzung von Wacom-Tablets auf lokalen und Remote-Computern benötigen, ein erstklassiges Erlebnis bietet. Mit der neuen urheberrichtlich geschützten Software, die in Splashtop-Produkten enthalten ist, erleben Sie ein reibungsloses Zeichenerlebnis mit niedriger Latenz, wenn Sie Wacom-Tablets verwenden ebenso wie neue Optionen zur individuellen Anpassung des Remote-Stylus-Erlebnisses. Übernimm Einstellungen aus kreativen Anwendungen auf dem lokalen Computer in den Remote-Computeranwendungen.Mehr erfahren.
Geräteumleitung zum/vom Mac
Unsere Geräteumleitungsfunktion ist jetzt sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar und ermöglicht es Benutzern, USB-Geräte wie Smartcards, Drucker, Human Interface Devices und mehr an ihren lokalen Computer anzuschließen und sie auf ihrem Remote-Computer zu verwenden, als ob sie direkt an das Remote-System angeschlossen wären.
Sehr leistungsstark
In einem bedeutenden Fortschritt, der darauf abzielt, den anspruchsvollen Anforderungen der digitalen Kreativität gerecht zu werden, unterstützen Splashtop-Sitzungen jetzt bemerkenswerte 240 fps! Genieße ein noch intensiveres und reaktionsschnelleres Gaming-, Videoproduktions- und Bearbeitungserlebnis bei Fernverbindungen.
Verbesserte Computerliste
Verwalten und greifen Sie einfacher auf Ihre Computer mit der verbesserten Konsole zu. Das Redesign hebt die Informationen hervor, die Sie sehen müssen, und ermöglicht es Ihnen, Ihre Ansicht anzupassen und Computer basierend auf bestimmten Parametern zu filtern.
Sicherheit und Verwaltbarkeit
Zentralisierte Cloud-Sitzungsaufzeichnung
Benutzer können jetzt die Aufzeichnung aller Splashtop Remote-Desktop-Sitzungen durchsetzen. Sitzungen werden vollständig in der Cloud aufgezeichnet. Techniker müssen die Aufzeichnung nicht manuell starten oder stoppen. Aufzeichnungen werden 90 Tage lang auf Splashtop-Servern gespeichert und können zu Schulungs- und Prüfzwecken über die Splashtop-Webkonsole wiedergegeben oder heruntergeladen werden. Die Möglichkeit, Aufzeichnungen herunterzuladen und abzuspielen, kann rollenbasiert gesteuert werden.
ISO/IEC 27001-Konformität
Splashtop ist jetzt ISO/IEC 27001-zertifiziert! Durch die Implementierung von Sicherheits-Frameworks wie ISO und SOC 2 bietet Splashtop Benutzern branchenführende Fernzugriffslösungen und gewährleistet gleichzeitig höchste Standards für Risikomanagement, Cyber-Resilienz, betriebliche Exzellenz und den Schutz von Kundendaten. Mehr erfahren.
Unterstützung für eine größere Anzahl von Computern
Mit unserer verbesserten Konsole können Teams jetzt problemlos mehr als 100.000 Computer mit der gleichen großartigen Reaktionsfähigkeit und Geschwindigkeit, die Splashtop bietet, unterstützen.
Offene APIs (Application Programming Interface)
Splashtop hat ein API-Delivery-Framework aufgebaut. Benutzer können Workflows automatisieren und Splashtop nahtlos in bestehende Anwendungen integrieren, um reibungslosere IT-Operationen zu gewährleisten. Aufgaben wie das Starten von Support-Sitzungen aus Ticket- und Chatsystemen sowie das Verwalten von Benutzern, Computern, Zugriffsberechtigungen und Gruppen können direkt mit unseren APIs, die in Ihre eigenen Plattformen integriert sind, durchgeführt werden.
Splashtop Connector für RDP- und VNC-Verbindungen
Benutzer können über Splashtop aus der Ferne auf Computer und Server zugreifen, ohne ein VPN zu verwenden oder einen Remote Access Agent zu installieren, jetzt zusätzlich zu RDP auch über VNC (SSH-Unterstützung folgt in Kürze). Mehr erfahren.
Splashtop Enterprise bietet ultimative Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit für Unternehmen und Betriebe jeder Größe.
Weitere neue Produkte
Neben der Verbesserung seiner Fernzugriffs- und Fernsupportlösungen hat Splashtop in diesem Jahr erhebliche Fortschritte bei der Stärkung seiner Sicherheitsangebote gemacht.
Foxpass
Splashtop hat Foxpass übernommen, einen Anbieter cloudbasierter, identitätszentrierter Netzwerk- und Serverzugriffslösungen für IT- und DevOps-Systeme. Die Cloud-RADIUS-Serverplattform von Foxpass lässt sich in die wichtigsten Anbieter von WLAN-Zugangspunkten und VPNs (Virtual Private Network) integrieren und bietet moderne, passwortlose Mechanismen, um sicherzustellen, dass Mitarbeitende keine Passwörter weitergeben und nur auf die Server und Netzwerke zugreifen können, die sie benötigen, und nur dann, wenn sie sie benötigen.Mehr erfahren.
Secure Workspace
Wir haben die Grundlagen unseres neuen Sicherheitsprodukts vorgestellt und unser „Early Access“-Programm auf ausgewählte Kunden ausgeweitet. Splashtop Secure Workspace verfolgt einen umfassenden Ansatz, um die schwierigen Probleme im Zusammenhang mit der Zugriffsverwaltung anzugehen. Verwalte den Zugriff Dritter einfach und sicher über einen einfachen Link. Mehr erfahren.
Wir sind bestrebt, unsere Produkte und Angebote kontinuierlich zu verbessern, um unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten. Unsere Produkt-Roadmap wird stark von Kundenbedürfnissen und Marktanforderungen bestimmt. Sei gespannt auf weitere eindrucksvolle Verbesserungen in den kommenden Monaten.
Erfahren Sie mehr über Splashtop-Produkte!