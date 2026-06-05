Splashtops hervorragende Sicherheit: ISO 27001-Zertifizierung erreicht!

In unserer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft kann die Bedeutung robuster Sicherheitsmaßnahmen nicht genug betont werden. Splashtop setzt konsequent auf die Priorisierung der Sicherheit und geht in der Fernzugriffsbranche weiterhin mit gutem Beispiel voran.
Wir haben kürzlich bekannt gegeben, dass Splashtop die ISO/IEC 27001-Zertifizierung erhalten hat, ein Beweis für unser unerschütterliches Streben nach höchsten Standards für Informationssicherheit, Datenschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. In diesem Blog untersuchen wir, was dies für unsere Benutzer und die breitere Splashtop-Community bedeutet.
Was ist ISO 27001?
ISO 27001 wurde gemeinsam von der International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC) entwickelt und ist ein international anerkannter Standard, der die Anforderungen für die Einrichtung, Implementierung, Aufrechterhaltung und konsequente Weiterentwicklung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) beschreibt.
Im Kern stellt diese Zertifizierung eine systematische Methodik für die Verwaltung und den Schutz sensibler Unternehmensdaten dar und gewährleistet deren Vertraulichkeit, Integrität und Zugänglichkeit.
Organisationen, die sich auf den rigorosen Weg zur Erlangung dieser Zertifizierung begeben, setzen ein starkes Statement. Es ist eine Erklärung ihres Engagements für den Schutz sensibler Informationen und die Einrichtung wirksamer Sicherheitskontrollen.
Für Splashtop geht es nicht nur darum, einen Branchenmaßstab zu erfüllen, sondern auch darum, sicherzustellen, dass unsere Benutzer uns uneingeschränkt vertrauen können und wissen, dass ihre Daten sicher sind.
Splashtops Engagement für Sicherheit
Mit der Erweiterung des digitalen Horizonts erweitert sich auch die Bedrohungslandschaft. Splashtop erkennt an, dass die Schaffung eines sicheren Ökosystems ein kontinuierlicher Weg ist, und wir sind bestrebt, immer einen Schritt voraus zu sein.
Unsere Übernahme von Foxpass unterstreicht dieses Engagement. Dieser strategische Schritt war nicht nur eine Geschäftserweiterung, sondern ein kalkulierter Schritt zur Stärkung unseres Sicherheitsportfolios, der insbesondere auf die besonderen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und Managed Service-Anbieter (MSPs) zugeschnitten ist. Die Integration der Cloud RADIUS-Lösung von Foxpass war ausschlaggebend für die Unterstützung von Single Sign-On (SSO) und konsistenten Sicherheitsrichtlinien für WLAN in allen globalen Niederlassungen von Splashtop. Solche Maßnahmen spielten eine Schlüsselrolle bei der Einhaltung der ISO-Compliance-Standards.
Aber wir haben hier nicht aufgehört.
Im Februar 2023 ging Splashtop eine erweiterte Partnerschaft mit Bitdefender ein, einem Giganten im Bereich Cybersicherheit. Ziel dieser Allianz ist es, unsere Schutzmaßnahmen, insbesondere für MSPs und IT-Teams, durch die Einführung modernster Antivirenfunktionen zu verstärken. Durch die bestmögliche Abwehr von Cyber-Bedrohungen wollen wir das Vertrauen unserer Nutzer in uns weiter festigen.
Diese strategischen Kooperationen und ihre fortlaufenden Verbesserungen veranschaulichen das unermüdliche Streben von Splashtop, die branchenweit umfassendsten und sichersten Fernzugriffsangebote zu schaffen.
Warum Unternehmen Splashtop vertrauen
In einer Zeit, in der digitale Interaktionen von grundlegender Bedeutung sind, ist das Vertrauen zwischen einem Dienstanbieter und seinen Nutzern oberste Priorität. Da die Fernzugriffslandschaft immer komplexer wird, suchen Unternehmen weltweit nach zuverlässigen Partnern, die bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen. Hier erfahren Sie, warum Splashtop für viele ein vertrauenswürdiger Partner ist.
Kontinuierliche Fortschritte bei Sicherheitsmaßnahmen: Unsere jüngste ISO 27001-Zertifizierung ist nur ein Kapitel in unserem fortlaufenden Narrativ der Sicherheitsverbesserungen. Bei jedem Update und jeder Funktion legt Splashtop Wert darauf, die Mauern zu stärken, die unsere Benutzer schützen.
Einhaltung globaler Standards: Über ISO 27001 hinaus ist Splashtop an vielen Branchen- und Regierungsstandards und -vorschriften ausgerichtet. Unsere Lösungen sind DSGVO- und SOC 2-konform. Darüber hinaus erweitern wir die Unterstützung für HIPAA, FERPA, PCI und viele andere wichtige Branchenkonformitäten. Diese umfassende Einhaltung globaler Standards unterstreicht unseren ganzheitlichen Datenschutz- und Sicherheitsansatz.
Empfehlungen und Kooperationen: Unsere Verbindungen mit Branchenführern wie Foxpass und Bitdefender erweitern unser Sicherheitsangebot und untermauern unser Engagement für Spitzenleistungen.
Maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen: Von KMU bis hin zu Fortune-500-Unternehmen bietet Splashtop Lösungen, die auf die individuellen Anforderungen von Unternehmen aller Größenordnungen zugeschnitten sind. Diese Flexibilität und robuste Sicherheit machen uns für viele zur bevorzugten Wahl.
Transparenter und reaktionsschneller Kundenservice: Vertrauen basiert auf offener Kommunikation und schnellem Service. Unser engagiertes Kundendienstteam sorgt dafür, dass Bedenken, Fragen und Feedback schnell bearbeitet werden, und fördert so das Gefühl der Sicherheit und Zugehörigkeit bei unseren Benutzern.
Bei der fortwährenden Weiterentwicklung von Splashtop geht es nicht nur darum, erstklassige Fernzugriffslösungen anzubieten; es geht darum, Vertrauen aufzubauen und zu pflegen. Und während wir weiterhin innovativ sind und expandieren, wird das Fundament dieses Vertrauens – die Sicherheit – immer unser Leitstern bleiben.
Erfahren Sie mehr über Splashtop
Der Weg von Splashtop zur ISO 27001-Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein in unserem unerschütterlichen Engagement für erstklassige Sicherheit.
Während wir über unsere Erfolge nachdenken und nach vorne blicken, bleibt unser Versprechen an unsere globale Gemeinschaft unverändert: unsere Standards kontinuierlich zu verbessern, verantwortungsbewusst zu innovieren und das Vertrauen zu stärken, das Millionen in uns gesetzt haben.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Partnerschaft mit denen, die bisher mit uns gereist sind. Und für diejenigen, die Splashtop gerade erst entdecken, heißen wir Sie willkommen, eine Welt zu erleben, in der Fernzugriff auf unvergleichliche Sicherheit trifft.
Um tiefer in die preisgekrönten Fernzugriffs- und Support-Lösungen von Splashtop einzutauchen und zu erfahren, wie wir die Zukunft sicherer digitaler Interaktionen gestalten, laden wir Sie ein, mehr über die Lösungen von Splashtop zu erfahren.