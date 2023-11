Optimieren Sie IT-Workflows mit der offenen API von Splashtop

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich ständig – und IT-Techniker müssen sich schnell anpassen, um mit den sich ändernden Zeiten Schritt zu halten. Immer mehr Unternehmen wechseln zu Hybrid- und Remote-Richtlinien, was den Helpdesk- oder IT-Technikerrollen eine zusätzliche Arbeitsebene hinzufügt. Für Systemadministratoren kann die Verwaltung noch komplexer werden.

Die richtige Software zur Verwaltung mehrerer Geräte und zur Unterstützung Ihres Teams zu finden, kann eine Herausforderung sein. Glücklicherweise kann ein Fernzugriff-Tool wie Splashtop Enterprise IT-Experten dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und ihre Effizienz zu steigern.

IT-Experten müssen so effizient wie möglich sein, um sicherzustellen, dass Geräte gut verwaltet und auf dem neuesten Stand sind, und um Ausfallzeiten zu reduzieren, wenn Endbenutzer auf Probleme stoßen. Eine Möglichkeit zur Effizienzsteigerung besteht darin, Routineaufgaben zu automatisieren, damit sich Ihr Team auf die Dinge konzentrieren kann, die mehr Aufmerksamkeit erfordern.

Splashtop Enterprise bietet offene API-Funktionen zur Automatisierung von Aufgaben, die Sie normalerweise manuell ausführen würden. Mit den offenen APIs von Splashtop Enterprise können IT-Techniker Arbeitsabläufe anpassen, Ausfallzeiten reduzieren und Supportfunktionen verbessern.

Die Vorteile der Verwendung von Splashtop Open APIs

Mit den offenen APIs von Splashtop kann Ihr IT-Team Prozesse anpassen und seine Arbeitsabläufe auf die nächste Stufe heben. Hier finden Sie einige Beispiele, wie Sie die offene API von Splashtop am besten nutzen können.

Automatisieren Sie Routineaufgaben

Zu verstehen, wie Routineaufgaben automatisiert werden können, ist eine wesentliche Fähigkeit, die jeder IT-Techniker in seinem Arsenal haben sollte. Die Verwaltung Hunderter Geräte und Benutzer kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein – deshalb ist Automatisierung der beste Freund eines IT-Technikers.

Mit der offenen API von Splashtop können Techniker Skripte erstellen, die dabei helfen, Aufgaben zu automatisieren, deren manuelle Ausführung manchmal Tage dauern kann. Wenn ein Techniker beispielsweise Geräte für ein großes Team einrichtet, kann er mehrere Computer gleichzeitig verwalten und sie einer bestimmten Gruppe zuweisen. Wenn der Techniker Geräte regelmäßig aktualisieren muss, kann er dies schnell tun, ohne jedes Gerät manuell suchen und persönlich aktualisieren zu müssen.

Zu den Aufgaben, die mithilfe der offenen APIs von Splashtop automatisiert werden können, gehören:

Benutzerbereitstellung: Erstellen, verwalten und aktualisieren Sie Benutzerkonten mühelos und stellen Sie sicher, dass jeder in Ihrer Organisation über die richtigen Zugriffsberechtigungen und -einstellungen verfügt.

Software-Updates: Halten Sie Software und Anwendungen in Ihrer gesamten IT-Umgebung auf dem neuesten Stand, ohne den Aufwand manueller Installationen.

Datensicherungen: Führen Sie Datensicherungen systematisch durch, um das Risiko von Datenverlusten zu reduzieren und die Geschäftskontinuität sicherzustellen.

Verbessern Sie die Fernsupport-Workflows

Die offenen APIs von Splashtop lassen sich nahtlos in Supportsysteme integrieren, ähnlich wie dies durch unsere vorgefertigten Integrationen mit Nsp, Freshservice, Jira Service Desk, Zendesk und mehr erreicht wird, wodurch Support und Fehlerbehebung zum Kinderspiel werden:

Erstellen Sie Support-Sitzungen: Erstellen Sie ganz einfach Links zu Support-Sitzungen, sodass Sie schnell eine Verbindung zu den Computern der Endbenutzer herstellen können.

Konnektivität in Echtzeit: Starten Sie Supportsitzungen und stellen Sie sofort eine Verbindung zu Endbenutzergeräten her, um eine schnelle Problemlösung zu ermöglichen.

Umfassende Protokolle: Rufen Sie Sitzungsprotokolle, Dateiübertragungsprotokolle, Chat-Transkripte und mehr ab, die alle für die Diagnose und Dokumentation von Support-Interaktionen von entscheidender Bedeutung sein können.

Durch die Verbesserung der Supportfunktionen optimieren diese APIs nicht nur Supportprozesse, sondern führen auch zu einer schnelleren Problemlösung, einer höheren Endbenutzerzufriedenheit und effizienteren IT-Supportabläufen.

Protokolle mühelos verwalten

Die offenen APIs von Splashtop können dabei helfen, wichtige Informationen von mehreren Geräten an einem zentralen Ort zu konsolidieren. Techniker können Skripte entwickeln, um die Art und Weise anzupassen, wie Informationen an einem Ort gespeichert werden, um den Umfang der manuellen Protokollierung zu minimieren und das Hin und Her zwischen Tools zu minimieren. Diese Art der Konsolidierung ist besonders hilfreich für Teams, die über maßgeschneiderte Tools oder Prozesse verfügen, da sie ihren Workflow mit der offenen API von Splashtop einfach anpassen können.

Protokolle sind das Rückgrat des IT-Betriebs und bieten Einblicke in Sitzungen, Konfigurationsverlauf und Endpunktverwaltung. Mit den offenen APIs von Splashtop wird die Protokollverwaltung zum Kinderspiel:

Sitzungsprotokolle abrufen: Greifen Sie auf detaillierte Sitzungsaufzeichnungen zu, um Aktivitäten zu verfolgen und Probleme effektiv zu beheben.

Konfigurationsverlauf: Überwachen Sie im Laufe der Zeit vorgenommene Änderungen und Aktualisierungen an Konfigurationen und stellen Sie so Compliance und Sicherheit sicher.

Endpoint Management: Behalten Sie Ihre Endpoint-Geräte im Auge und verwalten Sie sie effizient und proaktiv.

Überlegen Sie, wie dies in der Praxis funktionieren würde: Ein Techniker antwortet auf ein von einem Endbenutzer eingereichtes Ticket. Sobald der Techniker mit der Unterstützung des Endbenutzers fertig ist, werden die Informationen aus dieser Sitzung automatisch in das Ticket übernommen und dokumentiert, ohne dass der Techniker manuelle Arbeiten ausführen muss.

Die mühelose Verwaltung von Protokollen vereinfacht nicht nur den Prüfprozess, sondern hilft IT-Experten auch dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und einen gut dokumentierten Verlauf der IT-Aktivitäten zu führen.

Erste Schritte mit Splashtop Open APIs

IT-Techniker können durch die Nutzung der offenen APIs von Splashtop mehrere Vorteile erzielen:

Zeitersparnis: Die offenen APIs von Splashtop automatisieren Routineaufgaben und geben IT-Technikern mehr Zeit, sich auf strategische Initiativen und komplexe Problemlösungen zu konzentrieren, anstatt sich auf repetitive, manuelle Arbeiten zu konzentrieren. Schnellere Problemlösung: Mit erweiterten Supportfunktionen können IT-Teams mühelos Supportsitzungen erstellen und verwalten, was zu einer schnelleren Problemlösung und einer höheren Endbenutzerzufriedenheit führt. Effiziente Fehlerbehebung: Dokumentieren Sie automatisch umfassende Protokolle, einschließlich Sitzungsprotokollen, Chat-Transkripten und Konfigurationsverlauf. Dies vereinfacht die Fehlerbehebung und erleichtert es IT-Technikern, Probleme effektiv zu diagnostizieren und zu lösen. Angepasste Arbeitsabläufe: IT-Teams können Lösungen an ihre spezifischen Anforderungen anpassen, indem sie ihre eigenen benutzerdefinierten Anwendungen erstellen oder Systeme von Drittanbietern integrieren, was die Arbeitsabläufe für die Effizienz Ihres Teams optimiert. Kosteneffizienz: Automatisierung, optimierter Support und minimierte Fehler führen zu Kostensenkungen, sodass Unternehmen Ressourcen effektiver zuweisen und in strategische IT-Initiativen investieren können.

Besuchen Sie unsere Support-Seite, um mehr über die Verbindung der offenen APIs von Splashtop zu erfahren.

Splashtop kostenlos ausprobieren

Wenn Sie Ihre Optionen für fernzugriff-Software in Betracht ziehen, ziehen Sie ein Tool in Betracht, mit dem Sie Ihren Workflow mit APIs anpassen können. Mit Splashtop Enterprise können IT-Administratoren und Führungskräfte ihre Abläufe transformieren, indem sie Prozesse automatisieren und Arbeitsabläufe effizient verwalten. Möchten Sie sehen, wie Splashtop Enterprise Ihre Arbeitsabläufe verbessern kann? Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um loszulegen.

Ähnliche Inhalte