Splashtop erhöht das Engagement der Schüler mit 1:1-Initiativen des Distrikts

Das neue Jahr hat mit einigen aufregenden Neuigkeiten für Lehrer und Schüler auf der ganzen Welt begonnen!
Mit Splashtop Classroom haben Lehrer jetzt die Möglichkeit, Inhalte und Apps, egal ob von einem Mac oder PC, mit einem Chrome-Browser auf das Gerät jedes Schülers zu streamen, einschließlich iPads, Chromebooks oder Windows oder Mac. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können die Schüler die Unterrichtsinhalte direkt von ihrem Mobilgerät aus ansehen, steuern und kommentieren.
Splashtop Classroom ist perfekt für Lehrer und Ausbilder, die den gesamten Raum nutzen möchten!
SPEZIALANGEBOT!! Wir führen eine Aktion bis zum 31. Mai 2014 durch. Kaufen Sie Splashtop Classroom zum Sonderpreis von 10 $/Lehrer/Jahr! Bitten Sie Ihr Schul-IT/Admin-Team, heute eine bezirksweite Testversion zu starten und Sie einzuladen! Für weitere Informationen oder um eine Testversion zu starten, besuchen Sie bitte die Splashtop Classroom-Seite – www.splashtop.com/classroom – oder kommen Sie diese Woche zu unseren Ständen auf der FETC (1004) und der ATIA (1AS) in Orlando!