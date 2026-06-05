Splashtop Business Portable-App für schnellen Fernzugriff

Wir haben vor Kurzem eine neue Splashtop Business App (tragbare Remote-Desktop-Version) für Windows auf den Markt gebracht.
Was ist die Splashtop Business App (tragbare Version)?
Die Splashtop Business-App wird auf Ihrem Computer verwendet, um auf andere Computer zuzugreifen und diese zu steuern. Es funktioniert mit zwei Splashtop-Produkten: Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support.
Normalerweise laden Sie die Splashtop Business-App auf Ihren Windows-Computer herunter und installieren sie dann.
Die "portable Version" ist eine eigenständige ausführbare Datei, die Sie einfach herunterladen und ausführen können, ohne sie auf Ihrem Computer installieren zu müssen. Sie können es auch auf einem USB-Stick mit sich herumtragen.
Wann würde ich es benutzen?
Die portable Remote-Desktop-Version ist verfügbar, wenn Sie unterwegs sind. Vielleicht befinden Sie sich bei einem Kunden oder Hotel, wo Sie keine Software auf einem Computer installieren können oder wollen, den Sie ausleihen. Die portable App ist einfach herunterzuladen. Es ist nur eine Datei, die Sie auf dem Computer speichern, ausführen können, um die App zu verwenden, und dann löschen können, wenn Sie fertig sind, ohne dass Dateien zurückbleiben.
Es ist auch leicht zu transportieren und von einem USB-Laufwerk aus zu verwenden. Der Download ist etwa 6 MB groß.
Ist es dasselbe wie die reguläre Splashtop Business-App?
Es verfügt über alle Funktionen der standardmäßig installierten Splashtop Business-Apps mit einigen Ausnahmen. Die Funktion „Nach Updates suchen“ ist nicht verfügbar, da Sie einfach die neueste Version der tragbaren App von der Splashtop-Website herunterladen können, anstatt Ihre vorhandene zu aktualisieren. Die Funktion „Meinen Desktop freigeben“, mit der Sie Ihren Computerbildschirm über einen Weblink übertragen können, ist in der tragbaren App ebenfalls nicht verfügbar.
Jedes Mal, wenn Sie die tragbare App ausführen, durchlaufen Sie die gleichen Sicherheitsmaßnahmen wie die standardmäßig installierte Version: Geräteauthentifizierung, Zwei-Schritt-Verifizierung (falls aktiviert) usw.
Wo finde ich die portable Version der Splashtop Business App?
Am schnellsten: Gehe zu www.splashtop.com/go
Oder gehen Sie auf die Seite Splashtop Downloads unter https://www.splashtop.com/downloads, suchen Sie nach (portable app version)
Lade es herunter und starte es
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Wenn Sie noch kein Konto haben, klicken Sie auf die Option „Kostenlos testen“. Wählen Sie aus:
Testversion des Fernzugriffs – wenn Sie auf bis zu 10 Ihrer eigenen Computer zugreifen möchten
Fernsupport-Testversion – wenn Sie aus der Ferne auf Computer zugreifen und Fernsupport für andere Benutzer auf deren Computern und iOS- und Android -Geräten bereitstellen möchten. Ideal für IT- und Support-Teams, lizenziert basierend auf der Anzahl der Techniker.
Und wenn Sie bereit sind zu kaufen, werden Sie feststellen, dass Splashtop großartige Preise und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in Fernzugriffslösungen bietet.
Um alle Splashtop-Downloads, einschließlich der Splashtop Business Portable App, zu erhalten, besuchen Sie https://www.splashtop.com/downloads.
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