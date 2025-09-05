Robert Pleasant, auch bekannt als Robbie, ist Content Marketing Specialist bei Splashtop. Er hat jahrelange Erfahrung im Schreiben für eine Vielzahl von Tech-Unternehmen und Websites und macht komplexe technische Themen mit einer Mischung aus Fachwissen und kreativem Witz leicht verständlich und unterhaltsam. Er mag es zu sehen, wie Fortschritte in der Technologie genutzt werden können, um das Leben zu verbessern, und in seiner Freizeit genießt Robbie kreatives Schreiben, Tabletop-Spiele und versucht, mit Comics und TV-Shows Schritt zu halten.