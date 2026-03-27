Wenn neue Windows-Updates anstehen, stehen IT-Teams vor einer Herausforderung: Wie können sie Updates effizient und zuverlässig auf mehrere verteilte Endpunkte bereitstellen? Sicher, sie können Updates planen, aber wenn ein Gerät offline geht, Benutzer Neustarts verschieben oder ein Update nicht ordnungsgemäß installiert wird, dann wird der Nachweis des Patch-Abschlusses für Compliance-Berichte zu einem komplizierten Durcheinander.
Patch-Bereitstellungen müssen sowohl schnell als auch überprüfbar sein. Das bedeutet, Updates mit so wenigen manuellen Schritten wie möglich in kurzer Zeit einzuführen, zu bestätigen, was tatsächlich installiert ist, was einen Neustart erfordert und was eine Behebung benötigt, und dann über die Ergebnisse zu berichten, ohne manuelle Tabellenkalkulationen zu verwenden.
Also, wie können IT-Teams Windows-Updates schnell und zuverlässig remote bereitstellen? Lassen Sie uns untersuchen, wie eine praktische Einführung aussieht und wie Tools wie Splashtop Autonomes Endpunktmanagement dabei helfen können.
Die 5 Probleme, die Remote-Updates für Windows im großen Maßstab scheitern lassen
Bevor wir Windows-Updates effizient bereitstellen können, sollten wir verstehen, wo es schiefgehen kann. Typischerweise schlagen Patchbereitstellungen fehl, weil der Workflow irgendwo zwischen den Schritten „Bereitstellung“ und „Nachweis“ zusammenbricht, aber das ist ein ziemlich großes Gebiet. Glücklicherweise können wir die Gründe für das Scheitern untersuchen und Wege finden, sie zu beheben.
Häufige Aktualisierungsprobleme sind:
1. Keine Echtzeit-Sichtbarkeit
Es gibt einen bedeutenden Unterschied zwischen einem geplanten Update und einem vollständig eingesetzten. „IT-Teams müssen auf einen Blick erkennen können, welche Geräte tatsächlich aktualisiert wurden und welche nur für Updates geplant sind, damit sie gefährdete Endpunkte identifizieren und Compliance-Berichte mit belastbaren Beweisen unterstützen können.“
Im Wesentlichen sollten IT-Agenten schnell die häufige Frage beantworten können: „Sind wir gerade gefährdet oder nicht?“ Ohne angemessene Sichtbarkeit können sie nur raten.
2. Langsame Feedback-Schleifen
Was passiert, wenn ein Endpunkt einen Patch-Zyklus verpasst, offline geht oder sich verspätet anmeldet? Viel zu oft werden diese Geräte einfach bis zum nächsten Zyklus wartend und ungeschützt gelassen, oder IT-Teams müssen Zeit und Energie aufwenden, um sie zu aktualisieren. Diese langsamen Feedback-Schleifen können Zeit, Energie und Geld kosten und darüber hinaus Cybersicherheitslücken schaffen.
3. Neustarts stören den Abschluss
Meistens erfordern Updates, dass Geräte neu gestartet werden müssen, bevor sie vollständig angewendet werden können. Dies kann Zeit in Anspruch nehmen und dazu führen, dass Mitarbeiter herumsitzen, während ihre Geräte neu starten, sodass Benutzer den Neustart oft aufschieben. In diesen Fällen bleiben die Geräte im Zustand „Neustart ausstehend“ und erscheinen richtig aktualisiert, obwohl der Patch nicht vollständig installiert ist.
4. Endpunkte außerhalb des Netzwerks fallen zurück
Remote- und Hybrides Arbeiten sowie das Wachstum von Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Richtlinien haben zu einer Zunahme von Off-Network-Endpunkten geführt. Laptops und andere Fernzugangsgeräte sind weniger auf VPNs oder LAN-Verbindungen angewiesen, während sie den Mitarbeitern weiterhin ermöglichen, von überall aus zu arbeiten. IT-Teams müssen jedoch in der Lage sein, diese entfernten Endpunkte zu verwalten und vollständig aktuell zu halten, was herausfordernd sein kann, wenn sie sich normalerweise nicht im Netzwerk befinden.
5. Berichterstattung dauert zu lange
Berichterstattung ist wichtig für Prüfungen, die Aktualisierung der Führungsebene, Cyber-Versicherungen und die Demonstration der IT-Konformität. Das Erstellen von Berichten kann jedoch zeitaufwendig sein und schwierig ohne geeignete Protokollierungs- und Berichtswerkzeuge. Dies kann dazu führen, dass Teams manuelle Exporte durchführen und einmalige Abstimmungen vornehmen müssen, was wertvolle Zeit kostet, während sie eilig versuchen, alle benötigten Informationen zu finden.
Also, wie können wir diese Probleme angehen? Eine ideale Lösung muss kontinuierlich bereitstellen, überprüfen und beheben, was mit einer robusten Patch-Management-Lösung wie Splashtop AEM erreicht werden kann.
Warum Splashtop Autonomes Endpunktmanagement am besten für die remote Bereitstellung von Windows-Updates geeignet ist
Splashtop AEM umfasst eine robuste, politikbasierte Patch-Bereitstellung und Automatisierung, die IT-Teams befähigt, Updates effizient auf all ihren Remote-Geräten bereitzustellen.
Splashtop AEM bietet:
1. Echtzeit Patch-Übersicht über Endpunkte
Sichtbarkeit ist einer der größten Engpässe, der die Bereitstellung von Patches verlangsamen kann. Viele Organisationen verlassen sich auf geplante Updates, aber das kann dazu führen, dass Updates auf Offline-Geräten verpasst werden, Installationen fehlschlagen und es schwierig ist, Patches zu bestätigen.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement bietet Echtzeit-Transparenz über Endpunkte und Patch-Status und hilft Teams, schnell zu bestätigen, was aktualisiert ist, was aussteht und was Aufmerksamkeit benötigt. Wenn aus irgendeinem Grund keine Aktualisierung möglich ist, können IT-Teams Ausnahmen steuern und verwalten.
Mit Splashtop AEM können Sie:
Sehen Sie jetzt, welche Geräte Updates vermissen, unabhängig davon, ob sie „zugewiesen“ oder „geplant“ sind.
Identifizieren Sie festgefahrene Installationen, ausstehende Neustarts und wiederholte Fehler, damit Sie diese beheben und sicherstellen können, dass die Updates ordnungsgemäß installiert sind.
Nach Gerätegruppen filtern, um gestaffelte Rollouts durchzuführen und sorgfältig sicherzustellen, dass Updates ordnungsgemäß bereitgestellt werden.
2. Schnellere Bereitstellung und Behebungszyklen
Wenn IT-Teams die Abschlusszeit verkürzen können, können sie die Gefährdung schneller verringern und die Patch-Abwicklung konsistenter über die gesamte Flotte hinweg gestalten. Der Schlüssel zu dieser Geschwindigkeit liegt in der Fähigkeit, Geräte sofort zu adressieren, die bei ihren Patches im Rückstand sind, anstatt auf langsame Patch-Zyklen und verzögerte Berichterstattung zu warten.
Splashtop AEM unterstützt die richtlinienbasierte Bereitstellung von Patches und schnellere Behebungs-Workflows, damit Teams Updates bereitstellen, Ausnahmen schnell erkennen und Lücken schließen können, ohne Tage warten zu müssen, um herauszufinden, was fehlgeschlagen ist. Dies stellt sicher, dass Patches umgehend installiert werden und etwaige Probleme oder Verzögerungen schnell entdeckt werden, anstatt Tage später.
Splashtop AEM ermöglicht es IT-Teams:
Updates einspielen und Lücken schließen ohne auf langsame Check-in-Zyklen zu warten, wodurch Verzögerungen reduziert werden.
Beheben Sie Fehler mit gezielten Maßnahmen, anstatt die gesamte Bereitstellung erneut auszuführen, um Unterbrechungen zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.
Reduzieren Sie das Update-Drift in entfernten und hybriden Flotten, was dazu führt, dass weniger Geräte chronisch hinterherhinken.
3. Automatisierung, die manuelle Arbeit reduziert
Automatisierung bietet gleichmäßiges, effizientes und zuverlässiges Patchen. Es reduziert manuelle Arbeit, führt Aufgaben in einem gleichmäßigen Tempo durch und bewältigt Ausnahmen mit minimalem Aufwand, was zu einem bequemen, wiederholbaren Patch-Prozess führt.
Die Patch-Automatisierung von Splashtop AEM kann so eingestellt werden, dass sie den Richtlinien Ihrer Organisation folgt, Deployments zu geeigneten Zeiten plant, Patches in Testphasen einsetzt und Fehler behebt. So können IT-Teams effizient Updates in verteilten Umgebungen ausrollen. Dies führt zu schneller, zuverlässiger und wiederholbarer Patch-Bereitstellung, wodurch IT-Agenten Zeit haben, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.
Splashtop AEM bietet:
Geplante Patches in Einklang mit Wartungsfenstern, um Betriebsunterbrechungen zu reduzieren.
Richtliniengesteuerte Workflows, damit Rollouts konsistent und von Monat zu Monat wiederholbar sind.
Weniger Konsolenwechsel und weniger Einmalskripte zur Verringerung menschlicher Fehler und Verbesserung der Effizienz.
4. Nachweis und Berichterstattung, die Prüfungen standhalten
Sobald Ihre Endpunkte gepatcht sind, sollten Sie dies auch nachweisen können. Prüfer und Sicherheitsleiter möchten die Abdeckung, etwaige bestehende Ausnahmen und deren Handhabung sehen. Aus diesem Grund sind eine robuste Protokollierung und Berichterstattung entscheidend, um Prüfungen schmerzlos zu bestehen.
Splashtop Autonomous Endpoint Management führt Protokolle über Patch-Aktivitäten, verfolgt Ausnahmen und zeigt den Patch-Status sowie anstehende Neustarts an, sodass Teams den Abschluss bestätigen und Nachfolgeaktionen dokumentieren können. Dies macht es einfach, Beweise für Prüfungen bereitzustellen, ohne panisch nach Daten zu suchen.
Splashtop AEM umfasst:
Patch-Status-Berichte, die sich leicht intern teilen lassen, damit Teams bei Sicherheitsaudits und Führungsaktualisierungen unterstützt werden.
Nachweis der Fertigstellung, einschließlich Abschluss des Neustarts, falls zutreffend, zur Verifizierung und Abschluss.
Klare Einblicke für Stakeholder, einschließlich IT-, Sicherheits- und Compliance-Leitung.
So verteilen Sie Windows-Updates auf mehreren Computern mit Splashtop Autonomous Endpoint Management (Schritt-für-Schritt-Anleitung)
Wenn Sie ein IT-Agent sind, der Windows-Updates auf verteilte Endpunkte bereitstellen muss, mag die Aufgabe entmutigend erscheinen. Glücklicherweise ist es mit Splashtop Autonomous Endpoint Management möglich, Patches mit weniger manuellen Schritten zu testen und bereitzustellen, indem ein wiederholbarer Prozess verwendet wird, der über verteilte Endgeräte skaliert.
Schritt 1: Erstellen Sie Gerätegruppen für Pilot und Produktion
Der erste Schritt besteht darin, Gerätegruppen für gestaffelte Bereitstellungen zu erstellen; diese sind dazu gedacht, das Risiko zu kontrollieren und die Fehlersuche handhabbar zu machen, indem Updates in Etappen anstatt alle auf einmal ausgerollt werden.
Eine gute Pilotgruppe sollte nur etwa 5-10 Prozent Ihrer Endpunkte abdecken, jedoch eine Mischung aus Abteilungen, Hardwaretypen, Remote- und Vor-Ort-Geräten sowie einigen Geräten umfassen, die wahrscheinlich problematisch sein könnten. Dies umfasst eine gute Auswahl der Endpunkte, die aktualisiert werden, sodass Probleme mit bestimmten Abteilungen oder Geräten frühzeitig erkannt werden können.
Sie sollten auch eine Gruppe für Ausnahmen einbeziehen, wie z.B. Laborgeräte, Geräte mit Spezialanwendungen oder Geräte mit strengen Anforderungen an die Betriebszeit. Diese Ausnahmen können von Ihren größeren Bereitstellungen ausgeschlossen werden, damit sie in ihrer eigenen Zeit richtig behandelt werden können.
Schritt 2: Konfigurieren Sie Ihren Update-Rhythmus und die Neustartregeln
Das Festlegen von Zeitplänen und Regeln für Updates hilft, diese effizient zu automatisieren und sicherzustellen, dass sie bis zu Ihren internen Fristen bereitgestellt werden. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement ermöglicht es Ihnen, Richtlinien zu erstellen, um festzulegen, wann Updates bereitgestellt werden, sodass Sie das Patchen automatisieren können und dabei sicherstellen, dass diese mit Ihren Vorschriften übereinstimmen.
Splashtop Autonomous Endpoint Management ermöglicht Ihnen die Kontrolle über Folgendes:
Plant rund um aktive Stunden und Wartungsfenster, um Unterbrechungen zu vermeiden und Updates sicher über Nacht, an Wochenenden oder in abteilungsspezifischen Zeitfenstern auszurollen.
Neustartaufforderungen und Neustartfristen geben den Nutzern klare Hinweise, wann ein Neustart erforderlich ist, und die IT kann die Durchführung des Neustarts mithilfe von Richtlinien und geplanten Aktionen über Gerätegruppen hinweg erzwingen.
Rollen Sie die Phasen aus durch einen ringbasierten Einsatz, beginnend mit einer Pilotphase und einem Beobachtungszeitraum, bevor Sie zu gestaffelten Produktionswellen übergehen.
Schritt 3: Führen Sie den Pilotversuch durch, dann in Wellen erweitern
Wenn Sie Updates bereitstellen, sollten Sie diese nicht alle auf einmal verteilen. Beginnen Sie stattdessen mit Ihrer Pilotgruppe und achten Sie auf mögliche Probleme, Inkompatibilitäten oder andere auftretende Schwierigkeiten. Dies hilft Ihnen, Probleme zu identifizieren, die vor einer größeren Einführung angesprochen werden müssen.
Wenn Probleme auftreten, können Sie versuchen, diese vor den nächsten Einsätzen zu beheben. Dies kann so einfach sein wie das erneute Versuchen fehlgeschlagener Installationen, aber es kann erforderlich sein, die Problemendpunkte für eine tiefere Problembehebung zu isolieren. Das Wichtige ist, dass Sie die Probleme beheben, bevor Sie die Bereitstellung vergrößern.
Sobald die Pilotgruppe ohne Probleme (oder zumindest mit minimalen Schwierigkeiten) bereitgestellt wird, können Sie zur nächsten Gruppe übergehen.
Schritt 4: Überprüfung der Einhaltung und Export eines Berichts
Sobald der Patch vollständig installiert ist, müssen Sie den Abschluss nachweisen. Splashtop AEM bietet auditbereite Berichte, die die Patch-Abdeckung anzeigen, Ausnahmen hervorheben und die Maßnahmen dokumentieren, die zur Schließung von Lücken ergriffen wurden.
Dies umfasst die Bestätigung der Abdeckung über Geräte hinweg sowie eine klare Liste von nicht erreichbaren oder Offline-Geräten, die noch Nachverfolgung benötigen. Es bestätigt, dass ausstehende Neustarts bei null oder nahe null liegen (da Neustarts oft erforderlich sind, um Patch-Installationen abzuschließen), und erfasst Notizen zu Abschlussraten, Ausnahmen und Abhilfemaßnahmen, um eine klare Prüfkette bereitzustellen.
Häufige Deployment-Fallen und wie Splashtop Autonomous Endpoint Management Ihnen hilft, diese zu vermeiden
Bei der Bereitstellung von Patches über Endpunkte gibt es einige häufige Fehler, die es zu beachten gilt. Wenn Sie diese Stolperfallen beachten, können Sie sie erkennen und vermeiden und so eine effizientere Bereitstellung sicherstellen.
1. Installiert, aber nicht neu gestartet
Ein Patch ist erst vollständig installiert, wenn das Gerät, auf dem er installiert ist, neu startet. Allerdings verschieben Mitarbeiter oft diese Neustarts, um Unterbrechungen der Arbeit zu vermeiden. Infolgedessen scheinen die Patches "installiert" zu sein, sind aber nicht aktiv. Organisationen müssen Fristen durchsetzen und anstehende Neustarts verfolgen, um die Bereitstellung zu überprüfen. Sie sollten dabei klare Hinweise, Planungstools und angemessene Aufschübe nutzen, um sicherzustellen, dass Geräte neu gestartet werden, ohne die Arbeit von jemandem zu unterbrechen.
2. Entfernte Endpunkte, die nicht mehr konform sind
Remote-Endpunkte können schwer zu verwalten sein, besonders wenn sie selten genutzt werden. Zwischen sporadischer Konnektivität, inkonsistenten Check-ins und reisenden Geräten, die selten im Unternehmens-VPN sind, ist es leicht für sie, aus der Compliance zu geraten. IT-Teams benötigen Patch-Management-Software mit gezielter Behebung, um Geräte schnell wieder in Einklang zu bringen, insbesondere wenn sie ein hohes Risiko darstellen.
3. Fehler breiten sich aus, weil der Pilot nicht realistisch war
Selbst wenn Sie ringbasierte Bereitstellungen verwenden, können dennoch Fehler auftreten, die große Probleme übersehen. Wenn sich ein Pilotring nur auf grundlegende Geräte konzentriert, die einfach zu aktualisieren sind, kann er Probleme mit Treibern, Speicherplatz, App-Konflikten und so weiter übersehen.
Der Pilotkreis muss eine gute Mischung aus Hardware, Rollen, entfernten Geräten, Randfällen und häufig verwendeten Geräten umfassen. Diese Vielfalt hilft sicherzustellen, dass Sie die genauesten Tests für jeden Endpunkttyp erhalten, wodurch es einfacher wird, Probleme zu identifizieren, bevor sie sich ausbreiten.
Checkliste für die Bereitstellung von Windows-Updates per Fernzugriff
Wenn es Zeit ist, Updates auf Windows-Geräten bereitzustellen, muss dies kein zeitaufwendiger Kampf sein. Folgen Sie dieser Checkliste, um sicherzustellen, dass Updates effizient bereitgestellt, genau überprüft und schnell behoben werden:
Erstellen Sie Pilot- und Produktionsgerätegruppen, einschließlich Ausnahmen, um Bereitstellungen effizient zu verwalten.
Legen Sie Rhythmus, Wartungsfenster und Neustartregeln fest, um die Geschwindigkeit der Updates zu steuern und Ihre Fristen einzuhalten.
Führen Sie eine Pilotbereitstellung durch mit einer repräsentativen Stichprobe.
Installationen überprüfen und Neustart abschließen, um echten Abschluss zu erreichen.
Beheben Sie Ausfälle sofort, anstatt bis nach der Einführung zu warten.
In Wellen erweitern, unter Verwendung von Schwellenwerten, um zu wissen, wann zum nächsten Ring gewechselt werden soll.
Exportkonformitätsberichterstattung, einschließlich Informationen über Umfang, Ausnahmen und Maßnahmen.
Windows-Updates leicht gemacht
Die Remote-Installation von Windows-Updates muss kein Kampf sein, solange Sie die richtigen Werkzeuge haben. Remote-Patching erfordert Bereitstellung, Verifizierung und Behebung zum Erfolg, aber es kann zu schnellerem Abschluss, weniger Problemen und Berichten führen, hinter denen man stehen kann.
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können Sie Patches über eine zentrale Konsole auf Endpunkten bereitstellen, mit der Sichtbarkeit, Automatisierung, Arbeitsabläufe zur Behebung und Berichterstattung, die erforderlich sind, um die operative Kontrolle aufrechtzuerhalten und die Einhaltung der Compliance-Berichterstattung zu unterstützen. Anstatt nach jedem Zyklus das letzte Stück der Endpunkte zu jagen, können Sie einen standardisierbaren, wiederholbaren Prozess einführen, der Lücken schneller schließt.
Bereit, die Patch-Verzögerung zu reduzieren, Ausnahme-Backlogs zu verkleinern und klare Berichte darüber zu produzieren, was tatsächlich gepatcht wurde? Starten Sie heute eine kostenlose Testversion von Splashtop Autonomous Endpoint Management.