Manchmal funktioniert „automatisches Patchen“ nicht so effektiv oder automatisch, wie es verspricht. Viele Organisationen behaupten, das Patchen zu automatisieren, lassen jedoch Systeme ungepatcht und anfällig, was zu Sicherheitsverletzungen führt.
Patch-Automatisierung sollte die Cybersicherheit verbessern und Risiken verringern, indem sichergestellt wird, dass jeder Endpunkt und jede Anwendung vollständig gepatcht und auf dem neuesten Stand ist. Dennoch gibt es oft eine Diskrepanz: Patch-Automatisierungstools bieten nicht immer eine Echtzeit-Patchautomatisierung, was zu einem verminderten Bedrohungsschutz anstelle vollständiger Sicherheit führt.
Vor diesem Hintergrund wollen wir uns ansehen, wie Sie eine automatisierte Patch-Strategie aufbauen können, die echte Bedrohungen priorisiert und sicherstellt, dass Geräte die benötigten Updates erhalten, anstatt nur Updates zu planen.
Der Unterschied zwischen Basisautomatisierung und risikobasierter Patch-Verwaltung
Zuerst müssen wir einen Unterschied klären, den viele übersehen: den Unterschied zwischen grundlegender Automatisierung und risikobasierter Automatisierung.
Die grundlegende Automatisierung verwendet einen festen Zeitplan, um nach Updates zu suchen und diese ohne große Priorisierung bereitzustellen. Obwohl dies technisch gesehen das Patchen automatisiert, bedeutet die Abhängigkeit von geplanten Bereitstellungen, dass Patches nicht sofort angewendet werden, wodurch Lücken entstehen, wenn Endpunkte ungeschützt sind.
Risikobasierte Automatisierung hingegen erkennt automatisch neue Patches und setzt sie auf Endpunkten ein, sobald sie verfügbar sind. Es priorisiert Patches basierend auf Ausnutzbarkeit, Schweregrad und Exposition, wodurch eine schnellere und intelligentere Bereitstellung ermöglicht wird.
Auch wenn die Terminplanung für das Patching praktisch erscheint, verringert sie das Risiko nicht gleichmäßig oder sorgt für einen schnellen Schutz. Wenn neue Schwachstellen identifiziert werden, nutzen Cyberangreifer diese schnell aus. Daher müssen Unternehmen ihre Sicherheitsvorkehrungen aktualisieren, bevor es zu spät ist. Geplante Patches können Stunden von der Veröffentlichung bis zur Bereitstellung in Anspruch nehmen, wodurch Systeme anfällig bleiben.
Angreifer nutzen typischerweise Verzögerungen, Sicherheitslücken in Software von Drittanbietern und Sichtbarkeitslücken aus, um Netzwerke zu infiltrieren und Geräte zu kompromittieren. Echtzeit-, risikobasierte Patch-Automatisierung kann diese Schwachstellen erkennen, bevor Angreifer sie ausnutzen können, aber grundlegende Automatisierungslösungen bieten oft nicht diese Funktionen.
Warum traditionelle Patch-Strategien das Risiko nicht verringern
Tatsache ist, dass traditionelle Patch-Strategien nicht mehr ausreichend sind. Während sie früher effektiv waren, um Endpunkte auf dem neuesten Stand zu halten, lassen sie jetzt erhebliche Lücken, die das Risiko nicht verringern.
Das Anpassen von Patch-Zyklen an feste Zeitpläne anstelle der Dringlichkeit von Bedrohungen führt zu langsamerem Patchen und längerer Anfälligkeit für Schwachstellen. In ähnlicher Weise kann die Verwendung von Mobile Device Management (MDM) oder Endpunkt-Tools mit langen Check-In-Verzögerungen dazu führen, dass diese unpatcht und länger als sicher exponiert bleiben.
Darüber hinaus sollten Drittanbieter-Apps und -Software ebenfalls regelmäßig aktualisiert werden, aber viele traditionelle Lösungen bieten keine ausreichende Sichtbarkeit in ihre Schwachstellen oder die Möglichkeit, Drittanbieter-Apps zu patchen. Dies hinterlässt erhebliche Schwachstellen, die Angreifer ausnutzen können, während IT-Teams nichts davon ahnen.
Ähnlich fehlt es traditionellen Patch-Strategien an Mitteln, um zu überprüfen, ob Patches ordnungsgemäß installiert sind. Infolgedessen haben IT-Teams keine Möglichkeit zu erkennen, dass ihre Systeme nach wie vor anfällig sind, wenn im Patching-Prozess ein Fehler auftritt.
Da ist auch die Frage der Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beachten. Traditionelle Patch-Strategien, die sich auf die manuelle Triagierung von Schwachstellen (CVE) verlassen, um zu bestimmen, welche Schwachstellen priorisiert und behoben werden sollen, haben Schwierigkeiten, mit wachsenden Unternehmen und verteilten Endpunkten zu skalieren. Dies führt zu einer langsameren Bereitstellung von Patches, wodurch kritische Systeme und Schwachstellen ungepatcht bleiben.
Wie eine risikomindernde Patch-Strategie aussieht
Was genau macht nun eine starke, moderne Patch-Strategie aus? Richtiges Patch-Management umfasst mehrere Schlüsselelemente, die zu einer besseren Patch-Geschwindigkeit, Abdeckung und Schutz beitragen, darunter:
Kontinuierliche Sichtbarkeit in Endpunkte und Anwendungen, um Schwachstellen so schnell wie möglich zu identifizieren und zu beheben.
CVE-gesteuerte Priorisierung, um die kritischsten Risiken zuerst anzugehen.
Echtzeit-Bereitstellung von Patches, um sicherzustellen, dass Patches umgehend und effektiv bereitgestellt werden.
Richtlinienbasierte Durchsetzung, um Verzögerungen und menschliche Fehler zu verringern und sicherzustellen, dass jede Schwachstelle gemäß der Unternehmensrichtlinie behandelt wird.
Verifizierung und Berichterstattung, um zu bestätigen, dass Patches ordnungsgemäß installiert sind und Aufzeichnungen für Audits und IT-Compliance zu führen.
Die Verwendung von Patch-Management mit diesen Elementen trägt dazu bei, dass die umfassende und zeitgerechte Bereitstellung von Patches gewährleistet wird, wobei die kritischsten Schwachstellen priorisiert und umgehend behoben werden und jeder Patch korrekt installiert wird. Angesichts der wachsenden Anzahl von Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen täglich ausgesetzt sind, kann ein effektives Patch-Management den Unterschied zwischen der Aufrechterhaltung der Cybersicherheit und einer verheerenden Datenpanne ausmachen.
Wie Splashtop AEM risikobasierte Patch-Automatisierung ermöglicht
Moderne Bedrohungen erfordern fortschrittliche automatisierte Patch-Management- und Bedrohungserkennungstools, um ihnen zu begegnen. Glücklicherweise gibt es eine solche Lösung: Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM hilft IT-Teams, die Exposition mit automatischen, in Echtzeit durchgeführten Patches und KI-unterstützten CVE-Einblicken zu reduzieren, sowie durch Überwachung und schnelle Behebungsmaßnahmen Geräte, Betriebssysteme und Drittanbieter-Apps jederzeit geschützt zu halten.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement umfasst:
Echtzeit-Patching, das verfügbare Updates erkennt und schnell basierend auf Ihren Patch-Richtlinien bereitstellt, anstatt sich auf verzögerte Check-Ins zu verlassen.
CVE-Einblicke, um hochriskante, ausnutzbare Schwachstellen für eine rechtzeitige Behebung zu identifizieren.
Patching von Anwendungen Dritter, um Apps auf dem neuesten Stand zu halten und häufige Angriffspunkte, wie Browser und Kollaborationswerkzeuge, zu verteidigen.
Richtlinienbasierte Automatisierung, die Patch-Richtlinien durchsetzt und Updates basierend auf Dringlichkeit und Gefährdung priorisiert.
Plattformübergreifende Unterstützung, die IT-Teams befähigt, Windows, macOS und andere Geräte über eine einzige Konsole zu verwalten.
Einheitliche Dashboards, die in Echtzeit die Risikolage und Patch-Status über alle Ihre Endpunkte anzeigen, für vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle.
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams verteilte Endpunkte gegen moderne Bedrohungen schützen. Es bietet Organisationen die Sichtbarkeit, Sicherheit und Kontrolle, die sie benötigen, um sicherzustellen, dass jeder Endpunkt geschützt bleibt, was einen besseren Schutz über alle Endpunkte hinweg ermöglicht.
Schritt-für-Schritt: Wie man eine Patch-Strategie entwickelt, die das Risiko reduziert
Wie können Unternehmen also ihre Patch-Strategien verbessern, um Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass alle Endpunkte, Apps und Betriebssysteme auf dem neuesten Stand bleiben? Durch das Befolgen dieser Schritte kann eine umfassende, aktuelle Sicherheit und schnelle Patch-Verwaltung auch in verteilten Umgebungen gewährleistet werden:
Stellen Sie vollständige Endpunkt-Transparenz her: Nutzen Sie Splashtop AEM, um automatisch alle Geräte und Anwendungen zu inventarisieren, damit keine Endpunkte oder Software außerhalb Ihres Patch-Bereichs fallen.
Erkennen Sie die riskantesten Schwachstellen: Nutzen Sie integrierte CVE-Einblicke, um ausnutzbare und schwerwiegende Schwachstellen zu identifizieren, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.
Priorisieren Sie nach Risiko, nicht nach Zeitplänen: Definieren Sie Patch-Regeln basierend auf Schweregrad, Ausnutzbarkeit und Geschäftsauswirkungen, um sicherzustellen, dass kritische Updates zuerst behandelt werden.
Automatisieren Sie die Durchsetzung mit Richtlinien: Konfigurieren Sie Splashtop AEM-Richtlinien, um Patches kontinuierlich bereitzustellen und durchzusetzen, ohne manuelles Eingreifen.
Patches in Echtzeit anwenden: Bereitstellen von Betriebssystem- und Drittanbieter-Updates, sobald sie verfügbar sind, um die Expositionszeit für Zero-Days und kritische Schwachstellen zu reduzieren.
Überprüfen und melden Sie die Behebung: Verwenden Sie Echtzeit-Dashboards und Berichte, um den Erfolg von Patches zu bestätigen und auditfähige Unterlagen zu führen.
Kontinuierlich anpassen: Verfeinern Sie die Richtlinien im Laufe der Zeit, wenn neue Bedrohungen auftauchen und sich Ihre Umgebung verändert.
Häufige Automatisierungsfehler, die das Risiko erhöhen
Wenn Sie eine Automatisierungslösung einführen, möchten Sie das Beste daraus machen und sicherstellen, dass alle Ihre Endpunkte effizient gepatcht werden. Einige häufige Fehler können jedoch das Risiko erhöhen, anstatt es zu mindern.
Zum Beispiel kann automatisierte Patching-Software ohne Priorisierung ihre gesamte Zeit damit verbringen, kleinere Patches gegen Bedrohungen mit niedriger Priorität zu verteilen, wodurch kritischere Updates auf der Strecke bleiben. Ähnlich bedeutet das Verlassen auf Bereitstellungszyklen, dass ein neuer kritischer Patch veröffentlicht werden kann, aber erst bereitgestellt wird, wenn sich der Zyklus wiederholt. In beiden Fällen kann dies kritische Updates verzögern und Endpunkte ungeschützt lassen.
Das Ignorieren von Software von Drittanbietern kann das Risiko erhöhen, da solche Anwendungen neue Schwachstellen einführen, die Angreifer ausnutzen können. Gute automatisierte Patch-Strategien müssen Drittanbieter-Apps einschließen, um vollständige und konsistente Abdeckung zu gewährleisten.
Viele Unternehmen betrachten IT-Compliance und Sicherheit als dasselbe Ziel. Sicherheitskonformitätsregeln stellen jedoch eine grundlegende Anforderung für alle Unternehmen dar, während einzelne Unternehmen ihre eigenen spezifischen Sicherheitsbedürfnisse haben werden. Wenn Sie nur Ihre Compliance-Anforderungen erfüllen, machen Sie nur das Nötigste und vernachlässigen die Cybersecurity-Maßnahmen, die Ihr Unternehmen am meisten beeinflussen können.
Zu viele Organisationen gehen schließlich davon aus, dass Automatisierung ohne Überprüfung funktioniert, oder, schlimmer noch, es fehlt ihnen die nötige Sichtbarkeit, um dies zu verifizieren. Es besteht immer die Möglichkeit, dass ein Update nicht richtig installiert wird, daher ist Sichtbarkeit entscheidend, um sicherzustellen, dass jedes Patch korrekt installiert wird.
Glücklicherweise kann jedes dieser Probleme mit Splashtop AEM angegangen werden. Mit Splashtop AEM können Sie Patch-Regeln und Prioritäten basierend auf Richtlinien und Bedrohungsstufen festlegen, Updates für Ihre Betriebssysteme und Drittanbieter-Apps automatisieren, Compliance und Sicherheit aufrechterhalten und Einblick in jedes Update gewinnen. Dies hilft sicherzustellen, dass ganzheitliche, zuverlässige Sicherheit in Echtzeit über alle Ihre Endpunkte hinweg gewährleistet ist.
Wer profitiert am meisten von risikobasierter Patch-Automatisierung
Die Implementierung einer risikobasierten Patch-Automatisierung kann einer Vielzahl von Unternehmen und Teams helfen, darunter:
IT-Teams, die Remote- und Hybridumgebungen verwalten, können entfernte Endpunkte automatisch patchen und aktualisieren.
Organisationen, die Intune oder MDM-Tools mit verzögerten Patch-Zyklen verwenden, können Sicherheitsrisiken mindern, indem sie kritische Updates sofort bereitstellen.
Sicherheitsbewusste Teams können ihre Angriffsfläche reduzieren, indem sie Schwachstellen umgehend beheben und eine starke Cybersicherheitsposition aufrechterhalten.
Compliance-gesteuerte Organisationen, die einen Nachweis der Behebung benötigen, können ihre Patch-Status verfolgen und die Einhaltung demonstrieren.
Managed Service-Anbieter (MSPs), die Patches und Risiken über mehrere Kunden hinweg verwalten, können Patches automatisch aktualisieren, ohne jeden einzelnen manuell verwalten zu müssen.
Natürlich sind diese Beispiele keineswegs allumfassend. Obwohl dies einige wichtige Anwendungsfälle sind, kann jede Organisation mit mehreren Endpunkten, die gewartet und geschützt werden müssen, von der einfachen Aktualisierung und Sicherheit profitieren, die automatisierte Patch-Lösungen wie Splashtop AEM bieten.
Automatisierung sollte das Risiko reduzieren, nicht nur Zeit sparen
Automatisierung ist ein mächtiges Werkzeug für schnelles, effizientes Patch-Management, sollte aber mehr tun als nur Zeit sparen. Eine ordnungsgemäße Automatisierung kann und sollte das Risiko verringern und die Sicherheit verbessern, aber das kann sie nur tun, wenn sie mit einer Bedrohungspriorisierung und Echtzeit-Behebung entwickelt wird.
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können Sie Patches auf verteilten Endpunkten automatisch erkennen, testen, priorisieren und mit richtlinienbasierten Regeln bereitstellen. Dies verbessert die IT-Konformität und Cybersicherheit in Ihrer Arbeitsumgebung, während es die Belastung der IT-Teams verringert und Einblick in alle Endpunkte sowie klare Prüfprotokolle bietet.
Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet IT-Teams die notwendigen Werkzeuge und Technologien, um Endpunkte zu überwachen, proaktiv Probleme anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies umfasst:
Automatisiertes Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-gestützte CVE-basierte Erkenntnisse über Schwachstellen.
Anpassbare Richtlinienrahmen, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarverfolgung und -verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Warnungen und Problemlösungen, um automatisch Probleme zu beheben, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Splashtop AEM ermöglicht eine moderne, risikobasierte Patch-Strategie für Endpunkte und Anwendungen in Ihrem Netzwerk. Probieren Sie es heute mit einer kostenlosen Testversion aus und erleben Sie, welchen Unterschied eine echte Risikominderung machen kann: