IT-Support-Teams, die Fernsupport verwenden, müssen mehr tun, als nur Probleme schnell zu lösen. Sie müssen akribische Aufzeichnungen führen, aus denen hervorgeht, wer wann auf die Geräte zugegriffen hat und was dabei getan wurde, um klare, exportierbare Audit-Aufzeichnungen zu erstellen. Ohne gute Sitzungsprotokolle ist es viel zu einfach, den Überblick darüber zu verlieren, wer was getan hat, und die Verantwortlichkeit zu beeinträchtigen.
Während viele Fernwartungs-Tools behaupten, sicher zu sein, bieten nicht alle Sitzungsprotokolle, Prüfpfade und die Tiefe an Berichterstattung, die Organisationen für die Prüfungsbereitschaft und interne Compliance-Berichterstattung benötigen. Schauen wir uns also an, welche Sitzungsprotokollierungs- und Überwachungsfunktionen am wichtigsten sind und wie Fernsupport-Software wie Splashtop diese Anforderungen unterstützen kann
Warum Sitzungsprotokollierung und -prüfung im Fernsupport wichtig sind
Nur weil Fernsupport sicher ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass er überprüfbar ist. IT-Teams benötigen auch nach dem Ende der Sitzung noch Aufzeichnungen und Beweise.
Wenn IT-Teams Fernsupport-Software verwenden, erhalten sie von überall Zugriff auf Endbenutzergeräte; dies ist eine privilegierte Aktion, die überwacht werden muss, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen. Egal, ob der Techniker an einem Mitarbeitergerät, einem Kundensystem, einem Server oder einem Kiosk arbeitet, es ist wichtig, Aufzeichnungen der Remote-Sitzung für Vorfallüberprüfungen und die Durchsetzung von Richtlinien zu führen.
Obwohl dies am häufigsten in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen oder der Finanzwirtschaft vorkommt, hört es dort nicht auf. Sitzungsprotokollierung ist entscheidend für IT-Teams, die interne Kontrolle, Überwachung von Anbietern, Kundenbeweise und andere Dokumentationen benötigen.
Was Compliance-Teams von einem Fernsupport-Tool erwarten sollten zu protokollieren
Angesichts der Bedeutung der Sitzungsprotokollierung, welche Informationen sollten Fernsupport-Tools protokollieren? Es gibt viele wichtige Details, die für Audits und Compliance festgehalten werden müssen. Entscheidungsträger sollten daher sicherstellen, dass sie ein Fernsupport-Tool wählen, das alle erfassen kann.
1. Sitzungs-Identität und Zugangsdaten
Wer auf was und wann zugegriffen hat, gehören zu den wichtigsten Details in jedem Audit-Log. Diese Informationen sind entscheidend für die Verantwortlichkeit und die Identifizierung potenziell kompromittierter Konten, daher sollten sie zu den ersten erfassten Daten gehören.
Diese Informationen umfassen:
Technikeridentität.
Endbenutzeridentität (falls zutreffend).
Das Gerät oder der zugegriffene Endpunkt.
Sitzungsstartzeit, Endzeit und Dauer.
Ob die Sitzung beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt war.
Der Berechtigungs- oder Zugriffskontext, wo relevant.
2. Aktivitätenverfolgung in der Sitzung
Es ist auch wichtig, den Verlauf der Sitzung zu verfolgen. Dies hilft, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, sicherzustellen, dass die Agenten nur die ihnen zugewiesene Arbeit an Ferngeräten ausführen, und einen Nachweis über Wartungs- und Fehlerbehebungsaktivitäten bereitzustellen.
Diese Informationen umfassen:
Dateiübertragung aktivität.
Chatprotokoll Historie.
Befehlszeilen- oder erweiterte Aktionen (falls verfügbar).
Neustarts oder erneute Verbindungen.
Verfügbarkeit der Sitzungsaufzeichnung.
Kontext für Notizen oder mit Tickets verknüpfte Sitzungen.
3. Berichterstattung, Aufbewahrung und Export
Es ist auch wichtig, diese Protokolle aufbewahren, überprüfen und exportieren zu können. Die Daten bedeuten nichts, wenn sie unzugänglich sind, und das Sortieren und Sammeln kann zeitaufwändig sein. Suchen Sie nach einer Lösung, die klare Berichts-, Aufbewahrungs- und Exportregeln enthält, einschließlich:
Durchsuchbare Protokolle.
Exportierbare Aufzeichnungen für Audits oder interne Überprüfung.
Ein Protokollaufbewahrungszeitraum, der mit Ihren internen Richtlinien und Anforderungen übereinstimmt.
Berichterstattung zur Unterstützung von Untersuchungen, Compliance-Überprüfungen und Servicedokumentation.
Möglichkeit, Sitzungsdaten zurück an PSA, ITSM oder Ticket-Workflows zu verbinden.
Protokollierung geht nicht nur darum, Daten zu sammeln. Es erfordert die Fähigkeit, Beweise zu sammeln, zu analysieren und zu sortieren, sodass sie später abgerufen und verwendet werden können, um Compliance und Transparenz in Ihrer Organisation sicherzustellen.
Was macht Sitzungsprotokollierung effizient
Protokollierungssitzungen sollten kein manueller, zeitaufwändiger Prozess sein. Effiziente automatische Protokollierung sollte wichtige Details erfassen und in einem leicht durchsuchbaren Format organisieren, ohne den Technikern zusätzliche Arbeit zu bereiten.
Jedoch bieten einige Lösungen Logging an, das diesen Standards nicht entspricht. Es gibt einige Tools, die zum Beispiel minimale Metadaten speichern, und selbst dann nur für einen kurzen Zeitraum. Andere können Exportoptionen oder Sitzungszusammenhang fehlen, was sie für Audits unbrauchbar macht.
Wenn Sie ein wirklich effizientes Tool möchten, eines, das Reibungsverluste für IT-Agenten und Compliance-Stakeholder gleichermaßen reduziert, benötigen Sie eines, das Sitzungsdaten einfach überprüfbar, speicherbar und exportierbar macht. Dies wird den Prüfungsprozess effizienter und weniger schmerzhaft machen.
Wichtige Fragen, die Sie bei der Bewertung von Fernwartungssoftware für Compliance-Berichterstattung stellen sollten
Also, wie können Sie wissen, ob eine Fernsupportlösung über die erforderlichen Compliance-Berichterstattungsfunktionen verfügt? Es reicht nicht aus, nur einen Anbieter zu finden, der Berichterstattung bietet; Sie müssen wissen, wie die Berichterstattung funktioniert, welche Funktionen sie umfasst und wie gut sie Ihre Richtlinienanforderungen erfüllt.
Wenn Sie remote IT-Unterstützungssoftware bewerten, stellen Sie sicher, dass Sie diese Fragen stellen:
Welche Sitzungsdetails werden automatisch protokolliert?
Werden Dateiübertragungen, Chat-Aktivitäten und Befehlszeilenaktionen erfasst?
Ist Sitzungsaufzeichnung verfügbar?
Wie lange werden Protokolle aufbewahrt?
Können Protokolle für Prüfungen oder die Compliance-Überprüfung exportiert werden?
Sind Protokolle durchsuchbar und später leicht zu überprüfen?
Können Sitzungsaufzeichnungen mit Tickets oder Support-Workflows verknüpft werden?
Unterstützt das Tool sowohl beaufsichtigte als auch unbeaufsichtigte Unterstützung mit ebenso klarer Audit-Sichtbarkeit?
Ist die Lösung für IT-Support-Teams konzipiert, oder handelt es sich nur um einen Ad-hoc-Fernzugriff?
Kann die Software ohne Erschwerung der Berichterstattung über Techniker, Endpunkte und Abteilungen skaliert werden?
Wie Splashtop Effizientes Sitzungsprotokollierung und -prüfung Unterstützt
Glücklicherweise gibt es Fernsupport-Tools, die schnelle Unterstützung mit detaillierter Sitzungsübersicht und Berichterstattung kombinieren. Mit Splashtop können IT-Teams problemlos auf entfernte Geräte zugreifen, von überall Unterstützung bieten und klare Aufzeichnungen jeder Sitzung behalten. Das macht Splashtop zu einer starken Wahl für Teams, die Technikern helfen wollen, den bestmöglichen Support zu leisten, während sie auditbereit bleiben.
1. Detailliertes Sitzungsprotokoll, das über grundlegende Metadaten hinausgeht
Die Sitzungsprotokolle von Splashtop gehen über einfache Verbindungszeitstempel hinaus. Sie können Sitzungsbeginn und -ende, Gerätedetails, Benutzer-IDs und reichhaltigere Sitzungsinhalte wie Chat-Aktivitäten, Dateitransfers und Befehlszeileninteraktionen enthalten. Dies unterstützt eine stärkere Verantwortlichkeit, einfachere Untersuchungen und klarere Dokumentation für interne Überprüfungen und die Vorbereitung von Audits.
2. Sitzungsaufzeichnung und Überprüfbarkeit
Splashtop umfasst Sitzungsaufzeichnungen, die Teams dabei helfen, ein überprüfbares Protokoll der Fernsupport-Aktivitäten für Aufsicht und Dokumentation zu bewahren. Administratoren können Aufnahmen nutzen, um sensible Interaktionen zu überprüfen, die Auditvorbereitung zu unterstützen, das Training und die Qualitätssicherung zu verbessern und Streitigkeiten mit klareren Sitzungsbeweisen zu lösen.
3. Exportierbare Protokolle und Aufbewahrung zur Unterstützung von Berichten
Sitzungsprotokolle sind nur dann nützlich für Berichterstattungen und Audit-Überprüfungen, wenn sie aufbewahrt und bei Bedarf abgerufen werden können. Splashtop bewahrt Protokolle für definierte Zeiträume auf und unterstützt den Export von Protokollen für Arbeitsabläufe zur Prüfung und Compliance-Berichterstattung.
4. Support-Workflow-Integrationen, die die Dokumentation verbessern
Splashtop-Integrationen können helfen, Sitzungsdetails in umfassendere Support-Operationen einfließen zu lassen. Wenn die Verbindung zu ITSM- und PSA-Workflows besteht, können Sitzungsinformationen mit dem zugrunde liegenden Support-Ereignis verknüpft werden, was Teams dabei hilft, klarere Dokumentationen und konsistentere Serviceaufzeichnungen zu führen.
Warum Splashtop eine gute Wahl für Teams ist, die sowohl Geschwindigkeit beim Support als auch Einblick in die Compliance benötigen
IT-Teams profitieren oft davon, eine einzige Plattform für sowohl Fernsupport als auch Sitzungsüberwachung zu nutzen, anstatt separate Tools für Zugriff und Dokumentation zusammenzufügen. Mit Splashtop können IT-Teams, MSPs und Support-Organisationen beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Support-Sitzungen starten und gleichzeitig detaillierte Protokolle und auditsichere Sitzungsaufzeichnungen führen.
Mit Splashtop können IT-Mitarbeiter Fernsupport-Sitzungen von überall aus starten und praktisches Troubleshooting, Wartung und Support über eine einzige Oberfläche bieten. Gleichzeitig protokolliert Splashtop die Sitzungsaktivität und die wichtigsten Sitzungsdetails, sodass Teams einfacher auf die Dokumentation zugreifen können, die sie für Verantwortlichkeit und Prüfungsüberprüfung benötigen.
Für Teams, die eine umfassendere Sichtbarkeit über Fernsupport-Sitzungen hinaus wünschen, umfasst Splashtop AEM zusätzliche Endpunktverwaltungsmöglichkeiten wie Echtzeit-Patching, Bestandsübersicht und automatisierte Abhilfe-Workflows. Das kann Organisationen helfen, eine stärkere Dokumentation und operative Sichtbarkeit über verteilte Umgebungen zu bewahren.
Wenn das detaillierte Sitzungsprotokollieren besonders wichtig wird
Sitzungsprotokollierung ist nicht nur eine „nette Gelegenheit, wenn man sie braucht“, sondern unerlässlich für eine Vielzahl von Organisationen. Je nach Branche und Abteilung können Sie dringendere Bedürfnisse für eine detaillierte Protokollierung haben. Dazu gehört:
1. Interne IT- und Helpdesk-Teams
Für Unternehmen mit internen IT-Abteilungen und Helpdesk-Teams ist Fernsupport ein leistungsstarkes Werkzeug, um Mitarbeiter jederzeit, überall und auf jedem Gerät zu unterstützen. Sitzungsprotokolle sind entscheidend, um eine effektive Geräteunterstützung und die Verwaltung privilegierter Zugriffe sicherzustellen, sodass Sie wissen, wer wann und warum auf was zugegriffen hat. Darüber hinaus sind die detaillierten Sitzungsprotokolle von Splashtop hilfreich, um Vorfälle nachzuverfolgen und die interne Verantwortlichkeit nach Fernsitzungen zu bewahren.
2. MSPs und Externe Supportanbieter
MSPs und andere ausgelagerte Support-Anbieter benötigen detaillierte Protokolle, um Transparenz und Aufsicht zu gewährleisten. Mit den Fernsupport- und Audit-Logs von Splashtop können sie den Nachweis der Arbeit für Kundengeräte erbringen und die Aktivitäten der Techniker verfolgen, während sie eine klare Dokumentation für die von ihnen erbrachten Dienstleistungen aufrechterhalten.
3. Regulierte oder auditbewusste Organisationen
Organisationen in Branchen wie Finanzen, Recht, Gesundheitswesen oder Bildung benötigen oft Zugriff auf historische Support-Aufzeichnungen für Prüfungsdurchsichten, interne Kontrollen und Verantwortlichkeit. In diesen Umgebungen ist es wichtig, eine Fernsupport-Lösung mit klaren Aufbewahrungsfristen, exportierbaren Protokollen und überprüfbaren Sitzungsaufzeichnungen zu wählen.
Beginnen Sie noch heute mit Splashtop
Es reicht nicht aus, dass Fernsupport-Software sicher und schnell ist (obwohl diese ebenfalls wichtig sind). Es muss auch die Bereitstellung von Compliance-Berichten mit einem zugänglichen, überprüfbaren Protokoll beinhalten, das die Aktivitäten der Techniker klar zeigt.
Organisationen sollten Fernwartungstools anhand wesentlicher Faktoren bewerten, darunter Audit-Trails, Sitzungsaufzeichnung, Speicherung, Exportfähigkeit und wie sie in ihre Arbeitsabläufe passen. Das wird helfen sicherzustellen, dass sie eine Lösung finden, die ihnen den einfachen Zugang, die Protokollierung und das Reporting bietet, die sie benötigen, um sowohl Fernsupport als auch Audits einfach zu gestalten.
Mit Splashtop können IT-Teams Benutzer durch beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernsupport unterstützen und dabei detaillierte Sitzungsprotokolle für Verantwortlichkeit und Prüfreviews führen. Das hilft Organisationen, sowohl die Support-Effizienz als auch die Sichtbarkeit der Dokumentation zu verbessern.
Bereit für schnellen, sicheren Fernsupport mit detaillierten Sitzungsprotokollen? Starten Sie heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop.