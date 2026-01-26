IT-Teams haben viel zu jonglieren und stehen ständig unter Druck, sowohl ihre Arbeitsbelastung als auch die Kosten zu reduzieren. Allerdings geht dieser Druck mit der Angst vor einer Schwächung der Sicherheit einher. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit, das sie finden müssen, und sie können es sich nicht leisten, eines von beiden zu opfern.
Glücklicherweise müssen sie das nicht. Effizienz und Sicherheit schließen sich nicht gegenseitig aus, und Unternehmen können beides erreichen. Mit den richtigen Automatisierungstools und Priorisierungsregeln sind Effizienz und Sicherheit in greifbarer Nähe.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wollen wir erkunden, wie Unternehmen Tools wie Splashtop AEM nutzen können, um die Belastung auf IT-Teams zu reduzieren, ohne die Cybersicherheit zu gefährden.
Woher die IT-Belastung tatsächlich kommt
Bevor wir bestimmen können, wie wir die Arbeitsbelastung der IT verringern können, sollten wir ihre Ursachen untersuchen. Dies sind die größten Faktoren, die zu einer erhöhten Arbeitsbelastung für IT-Teams führen:
1. Manuelles Patchen und Behebung
Patchen und Fehlerbehebung sind essenziell für die Sicherheit, aber manuelles Handling kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Berücksichtigen Sie die Zeit, die für das manuelle Planen, Genehmigen und Validieren von Patches sowie für Notfall-Patches außerhalb der regulären Arbeitszeiten aufgewendet wird. Das alles summiert sich zu einem langsamen, ineffizienten Prozess, der durch Automatisierung besser verwaltet werden könnte.
2. Nachverfolgung von Geräteinventar und Compliance-Daten
Bestände verwalten und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen ist unerlässlich, aber das manuelle Nachverfolgen mit Tabellenkalkulationen, Skripten und punktuellen Scans ist ineffizient. Diese Methoden erzeugen unnötige Arbeit und bauen Stress auf, während sie IT-Ressourcen beanspruchen, was das Letzte ist, was Sie brauchen, wenn eine Prüfung bevorsteht. Automatisierte Tools, die Inventar verfolgen, neue Geräte erkennen und die Einhaltung überwachen können, sparen IT-Teams sowohl Zeit als auch Stress.
3. Wiederholende Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung des Zugriffs
Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das Abmelden ehemaliger Mitarbeiter, das Ändern von Rollen und das Anpassen von Berechtigungen, die entscheidend für Zugangssicherheit und Effizienz sind, können ein zeitaufwändiger Prozess sein. Je mehr Tools und Berechtigungen Sie pro Rolle verwalten müssen, desto länger wird der Prozess. Erwägen Sie stattdessen Automatisierungstools, die den manuellen Aufwand verringern, indem sie gerätebezogene Richtlinien durchsetzen, Endpunkte nach Rolle oder Funktion gruppieren und automatisch die richtigen Konfigurationen und Sicherheitskontrollen anwenden, wenn sich Geräte oder Verantwortlichkeiten ändern.
4. Getrennte Werkzeuge und Dashboards
IT-Zersplitterung ist einer der größten Faktoren für eine erhöhte Arbeitsbelastung. Wenn Agenten zwischen mehreren Tools und Anwendungen wechseln müssen, erhöht das nur die Zeit und den Aufwand, die für die Erledigung einer einzelnen Aufgabe erforderlich sind. Während die verschiedenen Tools nützliche Fähigkeiten hinzufügen können, ist Konsolidierung der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Produktivität.
Warum es keine Lösung ist, den einfachsten Weg zu gehen
Es mag verlockend sein, hier und da kleine Opfer zu bringen, um die Sicherheit zu verbessern, aber das führt unweigerlich zu einer Katastrophe. Ecken zu schneiden kann Schwachstellen schaffen und sich schnell in verschiedener Weise summieren, darunter:
Das Verzögern von Patches verlängert die Expositionszeiträume, da Ihre Endpunkte länger mit ungepatchten Schwachstellen verbleiben.
Das Lockerung der Zugriffskontrollen ermöglicht seitliche Bewegung, sodass kompromittierte Konten mehr Schaden in einem größeren Bereich verursachen können.
Die Reduzierung der Überwachung schafft blinde Flecken, die es schwieriger machen, Schwachstellen oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Sich auf Benutzer zu verlassen, führt zu Unbeständigkeit und Fehlern, da menschliches Versagen unvermeidlich ist.
Was "Arbeitsbelastung reduzieren" tatsächlich bedeuten sollte
Arbeitslasten zu verringern, bedeutet nicht, die Sicherheit zu verringern. Vielmehr bedeutet es, Werkzeuge und Funktionen hinzuzufügen, die Arbeitsabläufe straffen und die Effizienz steigern, sodass IT-Teams mit weniger manueller Arbeit mehr erreichen können.
Wege zur Reduzierung der IT-Arbeitsbelastung umfassen:
Weniger manueller Aufwand, nicht weniger Abdeckung: Der Einsatz von Tools mit automatisierter Echtzeitüberwachung und Warnmeldungen trägt dazu bei, die Effizienz zu steigern, indem die Notwendigkeit für IT-Agenten entfällt, Endpunkte manuell zu überwachen.
Automatisierung statt Wiederholung: Automatisierungstools können sich wiederholende manuelle Aufgaben eliminieren und die Mitarbeiter entlasten, sodass sie sich auf wichtigere Angelegenheiten konzentrieren können.
Ständige Sichtbarkeit statt periodischer Überprüfungen: Echtzeit-Sichtbarkeit hilft, die Reaktionsfähigkeit und Sicherheit zu verbessern, ohne dass Agenten ständig einchecken müssen.
Kontrollierter Zugriff über breite Berechtigungen: Das Gewähren breiter Berechtigungen erhöht das potenzielle Schadensausmaß, das ein einzelnes kompromittiertes Konto verursachen kann. Die Festlegung von Berechtigungen basierend auf Rolle und Notwendigkeit hilft, die Sicherheit zu verbessern und die IT-Arbeitsbelastung zu reduzieren.
Weniger Tools: Die Konsolidierung Ihres Tech-Stacks erleichtert es IT-Teams, wichtige Aufgaben auszuführen, ohne ständig zwischen Anwendungen wechseln zu müssen, während die Sicherheit konsistent bleibt.
So reduziert die Automatisierung die Arbeitsbelastung und verbessert die Sicherheit
Jetzt, da wir die Risiken und Ziele verstehen, können wir die Lösung in Betracht ziehen. Die Verwendung von Software mit Automatisierungsfunktionen kann die Arbeitsbelastung der IT-Teams reduzieren, indem sie repetitive manuelle Aufgaben automatisiert, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
1. Automatisierung beseitigt sich wiederholende Aufgaben
Eine der einflussreichsten Anwendungen der Automatisierung ist die Bewältigung sich wiederholender manueller Aufgaben. Selbst kleine Aufgaben, wie das Protokollieren von Anrufen nach einer Kundeninteraktion, können sich summieren und zu großen Zeitfressern werden. Daher hilft deren Automatisierung, Zeit zu sparen und die Effizienz in IT-Teams zu verbessern.
2. Echtzeit-Einblick reduziert die Untersuchungszeit
Die Untersuchung von Problemen ist eine weitere große Zeitverschwendung, insbesondere wenn die Sichtbarkeit eingeschränkt ist. Automatisierungstools mit Echtzeitsichtbarkeit können Geräte- und Patch-Status sofort erkennen und anzeigen, wodurch stundenlange Untersuchungen von Geräten und Software eingespart werden.
3. Richtlinienbasierte Durchsetzung verhindert Nacharbeit
Die Durchsetzung von Sicherheits- und Compliance-Richtlinien über Endpunkte hinweg kann eine Herausforderung sein, aber die Verwendung von richtlinienbasierten Tools sorgt für Konsistenz und reduziert Nachverfolgungen. Diese Tools setzen automatisch Endpunkt-Richtlinien, Sicherheitskontrollen und Konfigurationsstandards im Einklang mit Unternehmensrichtlinien und Compliance-Anforderungen durch, was den Aufwand für Nacharbeit und laufende manuelle Beaufsichtigung für IT-Teams reduziert.
Wie Splashtop die IT-Arbeitsbelastung reduziert, ohne die Sicherheit zu gefährden
Wenn Sie IT-Workflows optimieren und Arbeitslasten sicher reduzieren möchten, können Sie dies mit Splashtop Autonomous Endpoint Management (Autonomes Endpunktmanagement) tun. Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet Automatisierungs- und Endpunktverwaltungstools, die Geräte kontinuierlich überwachen, Einblicke in CVE-basierte Schwachstellen bieten und das Patchen, die Behebung und Routinewartungsaufgaben automatisieren, um die Effizienz zu verbessern, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement umfasst:
1. Automatisiertes Endpunktmanagement mit Splashtop Autonomous Endpoint Management
Splashtop AEM ermöglicht einfaches Überwachen und Verwalten von Remote-Endpunkten über eine einzelne Konsole. Dies umfasst die automatische Aktualisierung von Betriebssystemen und Software von Drittanbietern, um Geräte auf dem neuesten Stand zu halten, zusammen mit der auf CVE basierenden Erkennung und Behebung von Schwachstellen, um die Exposition gegenüber bekannten Sicherheitsrisiken zu reduzieren. Dies hält Geräte geschützt, ohne dass IT-Teams zusätzliche Arbeit leisten müssen.
2. Echtzeit-Geräteübersicht über die gesamte Umgebung
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement bietet Sichtbarkeit für jedes Remote-Gerät, einschließlich Inventar, Patch-Status und Leistung. Dies eliminiert die Notwendigkeit, Bestände manuell zu überprüfen, da alles in Echtzeit durch Automatisierung aktualisiert wird. Es unterstützt auch die Prüfbereitschaft, indem es klare, aktuelle Bestandsinformationen sowohl für Hardware als auch Software bereitstellt.
3. Fernzugriff und Fernsupport reduzieren die physische Arbeit
Wenn Organisationen Fernarbeit und hybrides Arbeiten übernehmen, kann die Unterstützung von Remote-Mitarbeitern eine Herausforderung sein. Die Fernsupport-Tools von Splashtop befähigen IT-Teams, schnell eine Verbindung zu entfernten Geräten für Fehlerbehebung und Wartung herzustellen. Dies verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit, während der Bedarf an physischem Zugang, Vor-Ort-Besuchen oder unsicheren Zwischenlösungen reduziert wird.
4. Zentrale Kontrolle ersetzt Tool-Wildwuchs
Mehr Tools und Dashboards bedeuten mehr Zeit für das Wechseln zwischen ihnen, um die gleichen Aufgaben auszuführen. Die Reduzierung von Wildwuchs und die Konsolidierung unterschiedlicher Tools verbessert die Effizienz, indem IT-Teams weniger Dashboards verwalten und klarere Zuständigkeiten haben, während es einfacher wird, ähnliche Systeme von einem einzigen Ort aus zu verwalten und zu automatisieren.
Schritt-für-Schritt: Reduzierung der IT-Arbeitsbelastung auf die richtige Weise
Wenn Sie die Arbeitsbelastung der IT reduzieren möchten, ohne die Sicherheit zu gefährden, ist dies mit Splashtop AEM einfach zu erreichen. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, und Sie können die Kraft von Automatisierung und Echtzeittransparenz zu Ihrem IT-Team bringen:
Identifizieren Sie die zeitaufwändigsten manuellen IT-Aufgaben, um Ihre Automatisierungsbedürfnisse zu priorisieren.
Deploy Splashtop Autonomes Endpunktmanagement, definieren Sie Gerätegruppen und konfigurieren Sie Automatisierungsrichtlinien für Patch-Verwaltung, Problembehebung und Überwachung basierend auf Risikotoleranz und betrieblichen Prioritäten.
Legen Sie rollenbasierte Zugangskontrollen und Gruppenregeln fest, um den Zugriffsumfang zu begrenzen und den Überwachungsaufwand zu reduzieren.
Nutzen Sie Echtzeitsichtbarkeit, um Schwachstellen zu erkennen und Vorfälle zu verhindern.
Verwenden Sie automatisierte Berichte, um Ergebnisse zu validieren, anstatt manuelle Überprüfungen durchzuführen.
Sobald Sie diese Schritte befolgen, werden Sie feststellen, dass Ihre IT-Teams effizienter arbeiten können, Aufgaben automatisch ausgeführt werden und Ihre Endpunkte sicher bleiben.
Häufige Fehler, die die Arbeitsbelastung im Laufe der Zeit erhöhen
Natürlich können in jedem Unternehmen Fehler passieren. Diese Fehler können zu erhöhten IT-Arbeitslasten führen, sei es durch einen plötzlichen Anstieg oder schleichendes Wachstum über die Zeit, daher sollten sich Organisationen dessen bewusst sein.
Achten Sie auf diese häufigen Fehler bei der Nutzung von Automatisierung zur Reduzierung der IT-Arbeitsbelastung:
Werkzeuge hinzufügen statt Workflows zu vereinfachen: Die Lösung für die gestiegene Arbeitsbelastung ist nicht „mehr Werkzeuge“. Stattdessen geht es darum, zu konsolidieren und zu vereinfachen, um die gleichen Ergebnisse ohne Ausuferung zu erzielen.
Übermäßiges Anpassen von Skripten, die ständige Wartung erfordern: Der Zweck von Skripten besteht darin, Aufgaben zu automatisieren und sie ohne manuelles Eingreifen auszuführen. Wenn die Skripte übermäßig komplex sind und ständig Pflege benötigen, verfehlen sie ihren Zweck und schaffen nur neue Hindernisse.
Die Behandlung von Sicherheit und IT-Operationen als getrennte Bemühungen: Operationen und Sicherheit sollten Hand in Hand gehen. Wenn Sie Ihre IT-Arbeitslast reduzieren möchten, suchen Sie nach sicheren Lösungen, die die Cybersicherheit verbessern und IT-Workflows optimieren, anstatt sich auf das eine zum Nachteil des anderen zu konzentrieren.
Warten auf Vorfälle, bevor in Automatisierung investiert wird: Automatisierung ist großartig zur Reduzierung der Arbeitsbelastung, Verbesserung der Sicherheit und Identifizierung potenzieller Bedrohungen und Schwachstellen. Wenn Sie erst nach einem Sicherheitsvorfall in Automatisierung investieren, sind Sie bereits zu spät. Wie das Sprichwort sagt: "Vorbeugen ist besser als heilen", und das trifft hier sehr zu, da die Investition in Automatisierungstools eine effektive Ressourcennutzung darstellt, um noch kostspieligere Katastrophen zu verhindern.
Weniger manuelle Arbeit, stärkere Sicherheit
Sie können Ihre IT-Arbeitsbelastung verringern, ohne die Sicherheit zu reduzieren. Mit den richtigen Automatisierungs-, Sichtbarkeits- und Zugriffskontroll-Tools können Sie die Arbeitsbelastung Ihres IT-Teams verringern, während Sie starke Sicherheit über Ihr Netzwerk, Ihre Geräte und Konten aufrechterhalten.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement bietet Ihren IT-Teams die Möglichkeit, Remote-Endpunkte in Ihrem Unternehmen zu unterstützen, zu überwachen, zu verwalten und zu aktualisieren, mit nahtloser Automatisierung und Echtzeit-Sicherheitseinblicken. Damit können Sie Endpunkte überwachen, Probleme proaktiv angehen und Arbeitsbelastungen reduzieren, ohne die Sicherheit zu gefährden.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement umfasst:
Automatisches Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-unterstützte Erkenntnisse zu CVE-basierten Schwachstellen.
Anpassbare Richtlinien-Frameworks, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarisierung sowie Verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Benachrichtigungen und Abhilfemaßnahmen, um Probleme automatisch zu lösen, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Bereit, die Sicherheit zu stärken und gleichzeitig die Arbeit für Ihre IT-Teams zu erleichtern? Beginnen Sie noch heute mit Splashtop AEM mit einer kostenlosen Testversion.