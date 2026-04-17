Das Patchen ist nicht so einfach, wie nur auf einen „Update“-Button zu drücken und darauf zu warten, dass es installiert wird. Viele Geschäftsumgebungen erfordern eine Vorbereitung vor Patches, Behebung fehlgeschlagener Patches, Handhabung benutzerdefinierter Anwendungen, Konsistenz über Geräte hinweg und mehr, was die Bereitstellung von Patches zu einer Herausforderung machen kann.
Hier kommt das Scripting ins Spiel. Skripting ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Automatisierung und Steuerung von Patch-Workflows im großen Maßstab, was die Unterstützung größerer und komplexerer Umgebungen erleichtert.
Mit diesem Wissen wollen wir das Scripting für das Patch-Management erkunden, welche Scripting-Fähigkeiten wichtig sind und wie man eine Patch-Management-Lösung findet, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Warum grundlegende Patch-Tools nicht ausreichen
Während grundlegende Patch-Tools in einfacheren Umgebungen funktionieren können, reichen sie oft nicht aus, wenn Patch-Workflows Ausnahmen, Abhilfeschritte, Anwendungen von Drittanbietern und verteilte Endpunkte beinhalten. Für Unternehmen und Managed Service-Anbieter mit größeren Flotten oder komplexeren Betrieben ist häufig ein leistungsfähigerer Patch-Management-Ansatz erforderlich.
Es gibt mehrere Gründe, warum grundlegende Patch-Tools möglicherweise nicht ausreichen, einschließlich:
Sie können standardmäßige Aktualisierungen durchführen, haben jedoch Schwierigkeiten mit Ausnahmen und umgebungsspezifischen Arbeitsabläufen.
Ihnen fehlen oft flexible Aktionen vor und nach der Patch-Installation, die notwendig sind, um Installationen abzuschließen.
Sie bieten möglicherweise Terminplanung an, aber keine tiefere Automatisierung oder Remediation für den Fall, dass ein Patch nicht installiert werden kann.
Sie können mit Betriebssystemen arbeiten, lassen aber Anwendungen von Drittanbietern, benutzerdefinierte Apps oder nicht unterstützte Software ungepatcht, wodurch Schwachstellen nicht behoben werden.
Sie bieten möglicherweise nicht genug Transparenz bei Patch-Fehlern oder bieten keine Folgemaßnahmen an.
Sie können zusätzlichen manuellen Aufwand für IT-Teams verursachen, wenn diese aufgrund von Produktbeschränkungen Skripte erstellen müssen.
Was das Skripting in der Patch-Management-Software macht
Gutes Skripting sollte mehrere Aufgaben automatisieren und rationalisieren, einschließlich:
1. Pre-Patch- und Post-Patch-Automatisierung
Die Patch-Automatisierung ist einer der wichtigsten Aspekte beim Scripting für das Patch-Management, einschließlich der Vor- und Nach-Patch-Automatisierung. Dazu gehört das Schließen von Apps und Diensten vor der Bereitstellung von Patches, das Durchführen von Überprüfungen vor der Installation, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, das Neustarten von Geräten nach der Installation des Patches und die Validierung der Ergebnisse.
Diese Aufgaben sind alle wesentlich, um den effektiven Einsatz von Patches sicherzustellen und zu überprüfen. Ohne sie sind Patch-Installationen wahrscheinlicher fehlzuschlagen, und es kann schwieriger sein zu erkennen, wann sie nicht ordnungsgemäß installiert sind oder Fehler zu beheben sind.
2. Behebung, wenn Patches fehlschlagen
Wenn ein Patch nicht ordnungsgemäß installiert wird, sollte dies so schnell wie möglich behoben werden. Gutes Scripting umfasst die Behebung von Problemen, die ausgelöst wird, wenn eine Installation fehlschlägt, einschließlich der Rückgängigmachung von Änderungen, der Isolierung von Problemen und der Sammlung von Diagnosen.
Wenn richtig durchgeführt, hilft dieses Skripting, fehlgeschlagene Installationen zu beheben und stellt sicher, dass mehr Updates ordnungsgemäß bereitgestellt werden, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Das macht es nicht nur bequem, sondern auch zu einem mächtigen Merkmal für betriebliche Belastbarkeit.
3. Benutzerdefinierte Workflows für nicht unterstützte oder interne Anwendungen
Manchmal müssen Teams proprietäre Apps oder andere interne Anwendungen patchen, die von Ihrem typischen Automatisierungstool zum Patchen nicht abgedeckt werden. In diesen Fällen hilft Scripting, die Lücke zu schließen, indem es eine Möglichkeit bietet, Patching und Updates zu automatisieren, wenn der verpackte Support nicht ausreicht.
In gemischten Umgebungen oder für Unternehmen, die auf Nischen-Software angewiesen sind, kann dies besonders wichtig sein. Nur weil eine Anwendung nicht weit verbreitet ist, bedeutet das nicht, dass sie keine Schwachstellen hat, die Angreifer ausnutzen können. Updates effizient bereitzustellen ist wichtig, unabhängig davon, wie nischenhaft die App ist.
4. Ausführung von Eins-zu-vielen über Endpunkte
Wenn Sie mehrere Endpunkte verwalten müssen, ist die Möglichkeit, Befehle und Skripte gleichzeitig an mehrere zu senden, von unschätzbarem Wert. Mit One-to-Many-Skripten und -Aufgaben können Sie Skripte, Neustarts, Bereitstellungen und mehr auf mehreren Geräten gleichzeitig ausführen, ohne jedes manuell verwalten zu müssen. Dies ermöglicht schnelle, konsistente Patch-Bereitstellungen auf Geräten, was das Patchen von Endpunkten in größerem Maßstab erleichtert.
Wie Skripting die Patch-Management-Workflows verbessert
Scripting hilft, patchbezogene Aufgaben zu automatisieren, manuelle Nacharbeit zu reduzieren und Randfälle zu bearbeiten, die grundlegende Patch-Workflows oft übersehen, einschließlich:
1. Umgang mit anwendungsspezifischen Aktualisierungsanforderungen
Manchmal haben proprietäre oder Drittanbieteranwendungen spezielle Anforderungen für das Patchen, und der Versuch, das Patch-Management zu automatisieren, ohne diese Voraussetzungen zu erfüllen, kann Probleme verursachen. In diesen Fällen kann ein Skript dabei helfen, voraussetzungsüberprüfungen durchzuführen, alle verwendeten Instanzen der Anwendung zu pausieren und sicherzustellen, dass der Patch ordnungsgemäß bereitgestellt wird. Anschließend kann das Skript Befehle enthalten, um Apps nach der Bereitstellung erneut zu öffnen und zu validieren, sodass die Störungen minimal bleiben.
2. Unterstützung von benutzerdefinierter und hausinterner Software
Unternehmen haben möglicherweise häufig benutzerdefinierte oder proprietäre Software, die von Ihrem typischen Patch-Tool nicht abgedeckt wird. Dies kann interne Tools, geschäftskritische Anwendungen und alles andere umfassen, das nicht vom Standardkatalog der Patch-Management-Lösung abgedeckt wird. In diesen Fällen ist es entscheidend, Skripte für das Patchen und die Unterstützung der benutzerdefinierten Software erstellen zu können.
3. Schnelleres Reagieren auf fehlgeschlagene oder teilweise Bereitstellungen
Wenn ein Patch nicht richtig installiert wird, möchten Sie sofort darüber informiert werden und schnell reagieren können. Mit den richtigen Skripten können Sie sicherstellen, dass Ihre Patch-Management-Software Abhilfeschritte auslöst, Informationen über den Fehler sammelt und automatisch einen erneuten Versuch unternimmt. Dies trägt nicht nur dazu bei, die ordnungsgemäße Patch-Bereitstellung auf Ihren Endpunkten sicherzustellen, sondern geschieht auch ohne jedes Mal manuell eingreifen zu müssen.
4. Verwaltung der Patch-Verwaltung über verteilte Umgebungen hinweg
Verteilte Umgebungen können eine Herausforderung bei der Unterstützung darstellen, insbesondere mit dem Wachstum von Fern- und Hybridarbeit und für Unternehmen mit gemischten Geräteflotten. Ohne richtige Automatisierung werden Techniker nicht in der Lage sein, jedes Endgerät zu unterstützen, was das Risiko birgt, Geräte ungepatcht und anfällig zu lassen. Mit Automatisierungsskripten ist es jedoch einfacher sicherzustellen, dass jedes Gerät automatisch gepatcht wird und Updates ordnungsgemäß installiert werden.
Wie Splashtop AEM Patching-Workflows unterstützt, die mehr Kontrolle benötigen
Wenn Teams mehr Kontrolle über Patch-Workflows benötigen, hilft Splashtop Autonomous Endpoint Management (Autonomes Endpunktmanagement), die Patch-Bereitstellung zu automatisieren, richtlinienbasierte Kontrollen anzuwenden und die Sichtbarkeit über Endpunkte hinweg zu verbessern. Mit Echtzeit-Patching, Skriptunterstützung, Bestandsübersicht und auf Behebung fokussierten Workflows hilft Splashtop Autonomous Endpoint Management IT-Teams, das Patching mit weniger manuellem Aufwand und mehr operativer Kontrolle zu verwalten.
Splashtop AEM umfasst:
1. Echtzeit-Patching und richtlinienbasierte Automatisierung
Splashtop Autonomous Endpoint Management unterstützt die Echtzeit-Patching von Betriebssystemen und Anwendungen von Drittanbietern, wodurch IT-Teams Verzögerungen zwischen Patch-Veröffentlichung und -Bereitstellung verringern können. Patch- und Behebungspolitiken können so konfiguriert werden, dass sie basierend auf Zeitplänen, Ereignissen oder Endpunktattributen ausgelöst werden, wodurch Teams mehr Kontrolle darüber haben, wie Updates in ihren Umgebungen ausgerollt werden.
2. Scripting und Aktionen für einen zu vielen für betriebliche Effizienz
Splashtop AEM unterstützt eine Vielzahl von Aktionen über Endpunkte hinweg, einschließlich Skripte, Softwarebereitstellung und Neustarts. In Patch-Workflows hilft dies IT-Teams, schneller auf Ausnahmen zu reagieren, den manuellen Nachbearbeitungsaufwand zu reduzieren und Patch-bezogene Aufgaben konsistenter in verteilten Umgebungen zu handhaben.
3. Einblick in den Patch-Status, Fehler und Inventar
Splashtop AEM bietet Einblick in den Patch-Status, Fehlergründe sowie die Hardware- und Softwareinventur. Dies hilft IT-Teams, zu identifizieren, welche Endpunkte noch Aktualisierungen benötigen, fehlgeschlagene Bereitstellungen effizienter zu beheben und den Berichtskontext für Audits und interne Überprüfungen aufrechtzuerhalten.
4. Anpassungsfähiges Patchen für interne oder nicht unterstützte Anwendungen
Zusätzlich zum Patchen von Betriebssystemen und Anwendungen von Drittanbietern unterstützt Splashtop AEM auch benutzerdefiniertes Patchen für proprietäre oder nicht unterstützte Anwendungen. Für interne Software, Nischenwerkzeuge und geschäftskritische Anwendungen bietet dies IT-Teams eine Möglichkeit, Updates zusammen mit ihren übergreifenden Patch-Workflows zu verpacken, bereitzustellen und zu verfolgen.
5. Geeignet für Teams, die manuelle Arbeit ersetzen oder Lücken füllen
Das manuelle Patchen von Endpunkten kann zeitaufwendig, ressourcenintensiv und schwer skalierbar sein. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement hilft dabei, den manuellen Arbeitsaufwand durch automatisierte Patches, richtlinienbasierte Kontrollen und zentrale Sichtbarkeit zu reduzieren, damit IT-Teams weniger Zeit mit wiederkehrenden Aktualisierungsaufgaben und mehr Zeit mit wertvolleren Arbeiten verbringen können.
Zusätzlich kann Splashtop AEM bestehende Patch-Management-Tools ergänzen. Teams, die Microsoft Intune verwenden, können Splashtop AEM daneben verwenden, um Lücken in der Echtzeit-Patch-Verteilung, im granularen Scripting, in der Bestandsberichterstattung und in der Patch-Sichtbarkeit zu schließen. Ähnlich können Teams, die schwerere Tools verwenden, Splashtop Autonomous Endpoint Management nutzen, um das Core-Patching, die Automatisierung und die Endpunktübersicht zu vereinfachen, ohne ihren gesamten Stack auf einmal neu aufbauen zu müssen.
Bringen Sie mehr Kontrolle in die Patch-Management-Workflows mit Splashtop Autonomous Endpoint Management
Patch-Management mit Skripting-Funktionen kann leistungsstarke Verbesserungen in der Geschwindigkeit, Effizienz und Wirksamkeit Ihrer Patch-Verwaltung bieten. Damit es jedoch die meisten Vorteile bietet, muss es flexibel, automatisiert und in realen Umgebungen verwaltbar sein.
Für Teams, die Patch-Workflows mit mehr Flexibilität und Kontrolle benötigen, bringt Splashtop Autonomous Endpoint Management Patchen, Automatisierung, Skriptunterstützung und Endpoint-Transparenz auf einer Plattform zusammen. Das hilft IT-Teams, Updates effizienter zu verwalten, schneller auf Probleme zu reagieren und den manuellen Aufwand zu reduzieren, der oft mit komplexen Patching-Umgebungen einhergeht.
Um zu sehen, wie Splashtop Autonomous Endpoint Management Patching, Automatisierung und scriptgesteuerte Workflows über Ihre Endpunkte unterstützen kann, starten Sie heute eine kostenlose Testversion.