Manchmal benötigt man schnell IT-Support, aber man hat keinen Fernsupport-Agenten auf seinem Gerät vorinstalliert. In diesen Fällen, wie können Sie trotzdem die Fernsupport erhalten, die Sie benötigen, wenn Sie sie benötigen?
On-Demand-Fernsupport ist möglich und kann Mitarbeitern und Endbenutzern die Hilfe und Fehlerbehebung bieten, die sie benötigen, ohne dass Software im Voraus auf Geräten bereitgestellt werden muss. Lassen Sie uns also den Ansatz der "keine Vorinstallation" für Fernsupport betrachten, was er kann und was nicht, und wie man die beste Option für Ihren IT-Support findet.
Was bedeutet "On-Demand-Support ohne Vorinstallation"?
„Kein Vorab-Installieren“ bei On-Demand-Support bedeutet, dass ein Fernwartungstool verwendet wird, das keine vorherige Bereitstellung auf Endgeräten erfordert, bevor die Support-Anfrage erfolgt. Dies kann verschiedene Formen annehmen, einschließlich browserbasierter Fernsupport oder eines einmaligen ausführbaren Programms, das nur während der Supportsitzung heruntergeladen und ausgeführt wird, anstatt einen permanenten Agenten zu hinterlassen.
Es gibt viele Gründe, warum Benutzer On-Demand-Support benötigen könnten. Erstens, Erstbenutzer benötigen möglicherweise Hilfe, bevor sie die Möglichkeit hatten, einen Client zu installieren. Auftragnehmer benötigen möglicherweise Unterstützung während ihrer Arbeit für ein Unternehmen, oder Kunden benötigen möglicherweise Fernsupport, wenn sie das IT-Team eines Unternehmens anrufen. On-Demand-Support ist auch in Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Umgebungen üblich, in denen Benutzer es vorziehen, keine Agenten auf ihren persönlichen Geräten zu installieren.
Einige Leute verwenden „installieren“, wenn sie „herunterladen“ meinen. In diesem Artikel bedeutet „keine Vorinstallation“, dass keine Vorausverteilung auf Geräten erfolgt. Einige der effektivsten On-Demand-Support-Optionen verwenden immer noch einen Herunterladen-und-Laufen Schritt zum Zeitpunkt des Supports.
Was sind die Hauptmethoden, um On-Demand-Support bereitzustellen, ohne Software vorzuinstallieren?
Wie können Endbenutzer Fernsupport erhalten, ohne zuvor Software auf ihren Geräten zu installieren? Es gibt zwei Hauptmethoden, um On-Demand-Support zu erhalten: browserbasiert und mit Herunterladen und Ausführen.
Browser-basierter On-Demand-Support
Browser-basierter Support, wie der Name schon sagt, ist eine Fernsupport-Sitzung, die von einem Webbrowser aus gestartet wird. Benutzer können auf eine Webseite zugreifen und schnell eine Verbindung mit dem Support-Agenten herstellen, indem sie ihren Bildschirm (und manchmal grundlegende Steuerungen) teilen, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten.
Dies wird häufig für einfache Fehlerbehebungen, Anleitungen und Unterstützung bei kleinen Problemen verwendet. Es gibt jedoch Einschränkungen, die es weniger geeignet für komplexere Aufgaben machen. Browserbasierte Fernsupport kann durch Betriebssysteme, Geräteberechtigungen und Browserfähigkeiten eingeschränkt werden, daher ist er nicht zu 100 % zuverlässig.
Download-und-ausführen On-Demand-Support
Für etwas konsistentere und zuverlässigere On-Demand-Support können Benutzer während des Supports ein kleines Programm herunterladen. Dadurch können sie Fernsupport starten, ohne vorher einen Agenten vorab zu implementieren, obwohl immer noch ein Download erforderlich ist. (Beachten Sie, dass dies sich davon unterscheidet, einen permanenten Agenten im Voraus auf dem Gerät zu installieren, und dass das Programm nur für eine einmalige Sitzung verwendet wird.)
Download-and-run-Support ist vorzuziehen, wenn Benutzer praktische Fehlerbehebung und eine konsistentere Fernsteuerungserfahrung benötigen. Es ist robuster als browserbasierte Unterstützung.
Vorinstallierter Agent für unbeaufsichtigten Zugriff
Während der Schwerpunkt hier auf Fernsupport liegt, der keinen vorinstallierten Agenten erfordert, lohnt es sich auch zu erwähnen, dass vorinstallierte Agenten für den dauerhaften Zugriff auf unbeaufsichtigte remote Geräte verwendet werden können. Dies hilft IT-Teams, laufende Wartung und Fernwartung für Geräte bereitzustellen, auch wenn diese unbeaufsichtigt sind.
Was ist die effektivste Methode für schnellen On-Demand-Support ohne Vorinstallation?
Wenn Sie IT-Unterstützung benötigen, um ein Problem schnell zu beheben und keinen vorinstallierten Agenten haben, ist der Herunterladen-und-Ausführen-Ansatz typischerweise der effektivste Ansatz für On-Demand-Support.
Download-and-run-Support bietet in der Regel eine konsistentere, zuverlässigere und robustere Problemlösungserfahrung als browserbasierter Support. Dies hilft IT-Agenten, Probleme effizienter zu lösen, die Erstkontakt-Auflösungsrate zu verbessern und Wiederholungstickets zu reduzieren. Zusätzlich ermöglicht der Download-und-Ausführen-Support, dass Benutzer Support-Sitzungen schnell starten können, ohne Agenten über Endpunkte zu verteilen, auch wenn ein Download noch erforderlich sein mag.
Während browserbasierter On-Demand-Support seine Vorteile hat, insbesondere für grundlegende Fehlerbehebung und Anleitungen, profitieren die meisten On-Demand-Sitzungen am meisten vom Herunterladen und Ausführen von Support.
Wenn Sie zuverlässige praktische Fehlersuche in einer Sitzung benötigen und Downloads erlaubt sind, ist On-Demand-Support mit Download-und-Ausführen meist der effektivste Ansatz.
Was sollten Sie in einer On-Demand-Support-Lösung suchen, die keine Vorinstallation erfordert?
Angesichts der Verwendungen und Vorteile von agentenloser On-Demand-Fernsupport, wie können Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen finden? Es gibt mehrere Faktoren zu berücksichtigen, wenn man Lösungen vergleicht, aber wenn Sie diese Schlüsselpunkte im Auge behalten, können Sie eine finden, die am besten zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passt.
1. Wie schnell kann ein Benutzer einer Sitzung beitreten?
Wenn Benutzer On-Demand-Support benötigen, möchten sie keine komplizierten Schritte durchlaufen oder viele Hindernisse überwinden. Überlegen Sie, wie einfach es für Benutzer ist, eine Fernverbindung zu starten und wie klar die Anweisungen sind. Eine gute Lösung sollte benutzerfreundlich sein und gut funktionieren, selbst für Erstbenutzer.
2. Können Sie ein Problem tatsächlich in einer Sitzung beheben?
Einer der wichtigsten Aspekte eines Fernsupport-Tools ist seine Fähigkeit, IT-Agenten dabei zu helfen, Probleme beim ersten Mal zu lösen. On-Demand-Support sollte eine zuverlässige Konnektivität und Steuerung bieten und die Sitzungsstabilität aufrechterhalten, wenn ein Gerät neu startet. Agenten sollten über die Werkzeuge verfügen, die sie benötigen, um gängige Fehlerbehebungsabläufe abzuwickeln und Probleme an einem Ort zu lösen, anstatt zwischen verschiedenen Werkzeugen zu wechseln.
3. Wird es in abgeschotteten Umgebungen funktionieren?
Fernsupport ist nutzlos, wenn er keine Verbindung zum Endbenutzer herstellen kann. Der On-Demand-Support sollte über verschiedene Umgebungen hinweg funktionieren, mit nur wenigen allgemeinen Betriebssystem-Berechtigungsaufforderungen, die auch Nicht-Admins erteilen können. Dies stellt sicher, dass die Lösung Netzwerkbeschränkungen umgehen kann, ohne Reibungen zu verursachen oder auf Berechtigungssperren zu stoßen.
4. Entspricht es den Sicherheits- und Governance-Erwartungen?
IT-Compliance ist nicht optional und Unternehmen müssen oft strenge Sicherheitsstandards der Branche und der Regierung einhalten. Es ist entscheidend, eine Lösung zu finden, die Ihre Governance-Anforderungen unterstützt, einschließlich der Zustimmung der Benutzer für beaufsichtigten Zugriff, der Authentifizierung und Zugriffskontrollen der Techniker sowie der zuverlässigen Protokollierung für interne Dokumentation und Audits.
Wie bietet Splashtop schnellen On-Demand-Support?
Wenn Sie On-Demand-Support wünschen, benötigen Sie eine zuverlässige, effiziente und benutzerfreundliche Lösung. Splashtop Remote Support ist für schnelle, On-Demand-Unterstützung ohne vorherige Bereitstellung konzipiert und ermöglicht IT-Teams, Benutzern zuverlässig zu helfen und Probleme mit Fernzugriff von jedem Gerät aus zu beheben.
Wie der On-Demand-Support mit Splashtop funktioniert
Eine Fernsupport-Sitzung mit Splashtop zu starten ist einfach; es braucht nur ein paar schnelle Schritte zwischen dem Techniker und dem Endbenutzer:
Der Techniker leitet den Benutzer zur Splashtop SOS-Downloadseite (oder sendet eine Einladung mit dem Link).
Der Nutzer lädt die Splashtop SOS App herunter (eine einmalige ausführbare Datei, die für die Sitzung verwendet wird) und startet sie.
Die SOS-App erzeugt einen 9-stelligen Code, den der Benutzer mit dem Techniker teilt.
Der Techniker öffnet die Splashtop Business-App auf seinem Gerät und wählt den SOS-Verbindungsablauf aus.
Der Techniker gibt den 9-stelligen Code des Benutzers ein, um die Fernverbindung zu starten.
Von dort beginnt die Fernsitzung. Der Techniker kann die Problemlösung mit der gleichen Leichtigkeit und Bequemlichkeit durchführen, als ob das Remote-Gerät direkt vor ihm stünde, was ein schnelles und effektives Support-Erlebnis ermöglicht. Die Sitzung endet, wenn eine der Parteien die Verbindung trennt oder verlässt, wodurch das Gerät des Endnutzers sicher bleibt.
Muss die SOS-App installiert werden?
Die Splashtop SOS App ist eine herunterladbare und ausführbare Datei, daher ist ein Download zum Zeitpunkt der Unterstützung erforderlich. Allerdings muss es nicht im Voraus als persistenter Agent bereitgestellt werden, und das Gerät kann nicht erneut zugegriffen werden, es sei denn, der Benutzer führt die SOS-App aus und teilt einen neuen Code. Sobald die SOS-App geschlossen wird, stoppt der Zugriff und die Sitzung endet. Wenn der Benutzer die SOS-App-Datei für die Sitzung heruntergeladen hat, kann er sie danach löschen.
Warum dies in realen Unterstützungsumgebungen effektiv ist
Splashtop kann vom Endbenutzer in nur wenigen Schritten gestartet werden; sie laden die SOS-App herunter und ausführen, und dann teilen Sie den angezeigten Code. Dies ist ein einfacher Prozess, der über Telefon, Chat oder E-Mail funktioniert und es einfach macht, schnell eine Unterstützungs-Session zu starten.
Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit erfordert Splashtop keine vorherige Bereitstellung, sodass Erstgeräte und Kundengeräte es in kürzester Zeit nutzen können. Gleichzeitig bietet es eine Reihe von Tools und Funktionen, die Agenten helfen, Probleme bereits beim ersten Anruf zu lösen, wodurch es robuster als reine Browserunterstützung ist.
Mit dieser Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Effizienz ist Splashtop eine leistungsstarke, effiziente Lösung für IT-Teams und andere Supportumgebungen jeder Größe.
Probieren Sie Splashtop für schnellen On-Demand-Support aus
Wenn Sie schnelle und leistungsstarke On-Demand-Fernsupport benötigen, ist Splashtop die richtige Wahl. Mit Splashtops Download-und-Lauf-Support können IT-Mitarbeiter Endbenutzer effektiv und ohne Vorinstallation von Software unterstützen und so eine schnellere Supportzeit bieten.
Fernsupport muss keine komplizierten Setups oder vorinstallierten Agenten erfordern, und Sie müssen weder Qualität noch Effizienz für Benutzerfreundlichkeit opfern. Alles, was es braucht, ist eine zuverlässige, leistungsstarke Lösung, und Sie können effiziente Fernsitzungen starten, mit allen Werkzeugen, die Agenten benötigen, um großartigen Support zu leisten.
Sind Sie bereit zu sehen, wie Splashtop Remote Support den On-Demand-Support erleichtert? Noch heute mit einer kostenlosen Testversion beginnen.