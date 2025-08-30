Diese Woche stellte Splashtop Mirroring360 Pro vor. Wir freuen uns sehr über diese neue Version. Mirroring360 Pro erweitert die beliebte Bildschirmspiegelungslösung von Mirroring360-Geräten um Bildschirmübertragung und es ist als Jahresabonnement erhältlich.
Schauen Sie sich diese neuen Seiten auf der Mirroring360-Website an
Mirroring360 Pro — Seite für die neue Pro Edition
Mirroring360-Preise — vergleiche Preise und Funktionen der Mirroring360-Editionen und kaufe
Mirroring360-Downloads — schneller Zugriff zum Herunterladen der Mirroring360-Empfängersoftware für deinen Computer und Links für die Streamer-Apps
Chromebook Screen Mirroring - beschreibt, wie Sie einen Bildschirm von Ihrem Chromebook oder Chrome-Browser auf einem Computer zu einem Windows- oder Mac-PC spiegeln können, auf dem die Mirroring360-Empfängersoftware läuft.
Lies die E-Mail-Ankündigung für Mirroring360 Pro:
Wir stellen vor: Mirroring360 Pro — Bildschirmspiegelung + Bildschirmübertragung
Spiegeln Sie Geräte auf Ihren Computer + Teilen Sie Ihren Bildschirm
Die in aller Munde befindliche Lösung zur Bildschirmspiegelung von Geräten ist jetzt mit neuen Funktionen zur gemeinsamen Bildschirmnutzung noch besser! Wenn Ihre Meeting-Teilnehmer oder Studenten jemals Schwierigkeiten haben, die Projektionsfläche zu sehen, oder Ihren Bildschirm aus der Ferne betrachten müssen, können sie Ihren Computerbildschirm mit Mirroring360 Pro problemlos von fast jedem Gerät aus betrachten.
(Die zeitlich begrenzten Angebote, die hier erwähnt wurden, sind 2017 abgelaufen)
Mirroring360 Pro enthält alle Funktionen von Mirroring360 Standard zum Spiegeln von Tablet-Bildschirmen, Smartphone-Bildschirmen oder Computerbildschirmen auf Ihren Computer, plus:
Bis zu 40 Teilnehmer vor Ort oder an anderen Orten können deinen Windows-Computerbildschirm sehen.
Die Zuschauer können sofort beitreten und von jedem Computer, Chromebook-Tablet oder Telefon mit einem Webbrowser und einem einfachen Link zusehen. Keine Downloads oder Installationen erforderlich!
Premium-Support per Telefon, E-Mail und online für Hilfe, wenn Sie sie benötigen.
Die aktualisierte Benutzeroberfläche gibt Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um Geräte auf Ihren Computer zu spiegeln
Die aktualisierte Benutzeroberfläche gibt Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um Geräte auf Ihren Computer zu spiegeln
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Für umfangreiche Bereitstellungen wenden Sie sich bitte an Splashtop Sales. Mirroring360 Pro ist derzeit für Windows verfügbar. Mirroring360 Standard (ohne Bildschirmfreigabe) ist für Windows und Mac verfügbar.