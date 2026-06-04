IT-Teams müssen Patches so schnell wie möglich installieren, um Sicherheitsrisiken zu verringern und Schwachstellen zu beheben, bevor sie ausgenutzt werden können. Gleichzeitig kann die Installation von Patches mitten am Arbeitstag Mitarbeiter unterbrechen und ungeplante Ausfallzeiten verursachen, die sonst vermieden werden könnten.
Angesichts der Vielzahl an Patches und Updates (einschließlich Betriebssystem-Updates, Anwendungen von Drittanbietern und dringende Sicherheits-Patches), die veröffentlicht werden, und der Notwendigkeit, entfernte Endpunkte zu aktualisieren, können IT-Teams Schwierigkeiten haben, alles rechtzeitig auf den neuesten Stand zu bringen. Mit einem guten Patch-Zeitplan ist es jedoch einfacher, Patch-Updates zu priorisieren, zu testen, bereitzustellen und zu überprüfen.
Also, wie können IT-Teams einen Patch-Plan erstellen, der Risiken minimiert, ohne den Betrieb zu unterbrechen? Lass uns erkunden…
Was ist ein Patch-Zeitplan?
Ein Patchplan ist der geplante Prozess zur Überprüfung, Testung, Bereitstellung und Überprüfung von Updates, um sicherzustellen, dass Patches zeitnah bereitgestellt werden. Ein guter Patch-Plan sollte Regeln für Timing, Priorisierung der Patches, Bereitstellungsgruppen, Neustarts, Ausnahmebehandlung und Berichterstattung enthalten.
Beachten Sie, dass ein Patch-Zeitplan nicht nur ein Kalender ist. Der Zeitplan sollte als Arbeitsablauf dienen, um IT-Teams dabei zu unterstützen, festzulegen, was gepatcht werden muss, wann, wie schnell es bereitgestellt werden soll und wie der Erfolg überprüft werden kann. Wenn richtig durchgeführt, sollte ein Patch-Plan sicherstellen, dass jeder Patch innerhalb eines sicheren Zeitrahmens bereitgestellt wird, aber ohne die Arbeit zu unterbrechen.
Warum Patch-Zeitpläne für Ausfallzeiten und Risiken wichtig sind
Natürlich stellt sich da die Frage: Warum sind Patch-Zeitpläne wichtig? Während das zeitnahe Patchen von Geräten für Cybersicherheit und IT-Konformität wichtig ist, sollte das Patchen kein Ad-hoc-Prozess sein, wann immer ein neues veröffentlicht wird.
Ohne einen guten Update-Plan setzen sich Unternehmen mehreren Sicherheitsrisiken aus, darunter:
Verzögerte Patches lassen bekannte Schwachstellen über längere Zeiträume ungeschützt.
Übereilte Implementierungen ohne ordnungsgemäße Tests können Anwendungen zerstören oder Benutzer stören.
Das manuelle Patchen erschwert die Verfolgung von Erfolgen und Misserfolgen, ist zeitaufwendig und anfällig für menschliche Fehler.
Ungeplante Neustarts können wichtige Arbeiten unterbrechen.
Remote oder Offline-Geräte ohne kontinuierliche Sichtbarkeit können bei Sicherheits-Patches zurückfallen.
Fehlende Updates für Drittanbieter-Apps können Sicherheitslücken verursachen, selbst wenn die Betriebssystem-Patches aktuell sind.
So erstellen Sie einen Patch-Plan
Mit all dem im Hinterkopf, ist es an der Zeit, einen guten Patch-Plan zu erstellen. Wir können diesen Prozess in ein paar wichtige Schritte unterteilen:
Schritt 1: Erstellen Sie ein genaues Endpunkt- und Softwareinventar
Zuerst sollten Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Endpunkte und der von ihnen verwendeten Anwendungen machen. IT-Teams sollten wissen, welche Endpunkte sie verwalten müssen, welche Betriebssysteme sie verwenden, welche Apps auf ihnen laufen und welche Updates fehlen.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Bestandsaufnahme keine Systeme übersehen. Während dies verwaltete Geräte umfassen muss, sollten auch Remote-Laptops, gemeinsam genutzte Workstations, Server und alle Geräte berücksichtigt werden, die häufig offline sein könnten. Zusätzlich ist es wichtig, sowohl die Betriebssysteme als auch Drittanbieteranwendungen zu verfolgen.
Das Inventar sollte umfassen:
Gerätename und Besitzer
Betriebssystem und Version
Installierte Anwendungen
Patch-Status
Geschäftskritische Rolle
Benutzergruppe oder Abteilung
Online- oder Offline-Status
Neustartanforderungen
Schritt 2: Patches nach Risiko und Dringlichkeit kategorisieren
Als nächstes ist es wichtig, Patches zu priorisieren, um festzustellen, welche dringender behandelt werden müssen und welche warten können. Während einige Updates kleinere Leistungsverbesserungen sind, können andere dringendere Sicherheitspatches sein.
Es hilft, Kategorien folgendermaßen aufzuschlüsseln:
Routine-Updates: Dies sind die typischen OS- und Drittanbieter-Software-Updates, die normalerweise während der Wartungsfenster durchgeführt werden. Sie eignen sich am besten für geplante Tests und schrittweise Einführungen, da sie wichtig, aber in der Regel nicht lebenswichtig sind.
Kritische Sicherheitsupdates: Dabei handelt es sich um Patches für schwerwiegende Sicherheitslücken, wie etwa in exponierten Systemen oder Sicherheitsmängeln in weit verbreiteter Software. Sie benötigen schnellere Überprüfungen, kürzere Testzyklen und eine strengere Verifizierung, um sicherzustellen, dass sie schnell, aber dennoch sicher auf Geräten eingesetzt werden können.
Notfälle oder aktiv ausgenutzte Schwachstellen: Dies sind die kritischsten Updates, da sie Sicherheitslücken beheben, die aktiv angegriffen werden. Diese Schwachstellen erfordern typischerweise Notfallprozesse, einschließlich schneller Priorisierung, beschleunigten Bereitstellungsringen und einer Überprüfung nach der Bereitstellung, um die Bedrohungen so schnell wie möglich zu beheben.
Schritt 3: Wartungsfenster in Bezug auf die Geschäftsauswirkung definieren
Sobald Sie Ihre Patches priorisiert haben, können Sie Wartungsfenster für sie festlegen. Diese Fenster sollten widerspiegeln, wie Menschen tatsächlich arbeiten, etwa durch nächtliches Patchen von Endpunkten, die während der Arbeitstage genutzt werden. Beachten Sie, dass diese Fenster variieren werden, da in immer aktiven Umgebungen, globalen Endpunkten und anderen Geräten unterschiedliche Zeitsteuerungsbedarfe bestehen.
Der Schlüssel liegt darin, den Patch-Zeitpunkt an die Geräteverwendung, die Rolle und die geschäftliche Kritikalität anzupassen. Es ist am besten, Wartungsfenster in Gruppen aufzuteilen, einschließlich:
Standard-Mitarbeiter-Laptops
Führungskräfte oder geschäftskritische Benutzer
Gemeinsam genutzte Arbeitsstationen
Server oder Infrastruktursysteme
Remote oder häufig offline Geräte
Testgeräte und IT-eigene Endpunkte
Schritt 4: Verwenden Sie stufenweise Einführungen anstelle von Bereitstellungen überall auf einmal
Sobald Sie anfangen, Endpunkte zu aktualisieren, möchten Sie nicht alle auf einmal bereitstellen. Verwenden Sie stattdessen einen phasenweisen Rollout, um Updates schrittweise bereitzustellen und Zeit für Tests und Verifizierung zu lassen. Dies verringert das Risiko einer weitreichenden Störung und ermöglicht es IT-Teams, Ausfälle, Benutzerberichte und andere Probleme frühzeitig zu überwachen.
Eine empfohlene Rollout-Sequenz sieht folgendermaßen aus:
Eine IT-Testgruppe, um sicherzustellen, dass alles auf den ersten Blick funktioniert.
Eine Pilotgruppe mit repräsentativen Geräten und Anwendungen.
Niedrigrisikobereiche oder Gerätegruppen.
Geschäftskritische Benutzer und Systeme.
Vollständige Bereitstellung.
Nachbetreuung und Behebung bei Offline- oder fehlerhaften Endpunkten.
Schritt 5: Erstellen Sie eine Standard-Patch-Kadenz
Auch wenn die Zeittakte für das Einspielen von Patches je nach Priorisierung variieren, sollte dennoch ein regelmäßiger Rhythmus bestehen bleiben. Berücksichtigen Sie diese Frameworks basierend auf den Patch-Anforderungen:
Tägliche oder kontinuierliche Überprüfung: IT-Teams sollten kontinuierlich nach neuen Schwachstellen oder fehlgeschlagenen Deployments überwachen, die Gesundheit der Endpunkte überprüfen und kritische Patches verfolgen, die eine schnelle Bereitstellung erfordern.
Wöchentliche Patch-Überprüfung: Die Teams sollten jede Woche auch die verfügbaren OS- und App-Updates überprüfen. Diese können nach Schweregrad, Exposition und Geschäftsauswirkungen priorisiert werden und verwenden Testgruppen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß implementiert werden.
Monatliche geplante Patches: Routineaktualisierungen können im Rahmen etablierter Wartungsfenster nach einem monatlichen Zeitplan bereitgestellt werden. Dies kann schrittweise Rollouts für eine sichere und reibungslose Bereitstellung nutzen, aber IT-Teams sollten den Abschluss, Fehler und den Neustatus überwachen, um sicherzustellen, dass jeder Endpunkt ordnungsgemäß gepatcht wird.
Notfall-Patch-Prozess: Wenn ein Notfall-Patch sofort bereitgestellt werden muss, ist es hilfreich, einen Prozess dafür zu haben. Dies sollte festlegen, wer die Notfallpatches genehmigt, die hoch priorisierten Endpunkte identifizieren, schnelles Testen und Bereitstellen des Updates ermöglichen und den Abschluss überprüfen, um sicherzustellen, dass die Patches ordnungsgemäß installiert sind.
Schritt 6: Patch-Zeitpunkt und Neustart-Erwartungen kommunizieren
Kommunikation ist entscheidend, da sie hilft, Erwartungen zu setzen und vermeidbare Störungen zu reduzieren. Benutzer sollten wissen, wann Updates stattfinden und ob ein Neustart erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass Sie klar sind und vage Warnungen vermeiden (wie „erwarten Sie einen Neustart irgendwann zwischen 1-5“), und geben Sie an, ob ein Update dringend ist.
Die Kommunikation sollte Folgendes umfassen:
Patch-Fenster Datum und Uhrzeit
Erwartete Benutzerwirkung
Neustartfrist
Was Benutzer speichern oder schließen sollten
Wo Probleme gemeldet werden können
Was passiert, wenn ein Gerät offline ist
Schritt 7: Überprüfen des erfolgreichen Patches nach der Implementierung
Sobald ein Patch installiert ist, müssen Sie auch überprüfen, ob er erfolgreich bereitgestellt wurde. Überprüfung ist entscheidend, damit IT-Teams Ausfälle beheben und den Nachweis der Patch-Konformität für Audits aufrechterhalten können.
Patch-Überprüfung sollte Folgendes umfassen:
Patch-Installationsstatus
Fehlgeschlagene Updates
Ausstehende Neustarts
Geräte, die während der Bereitstellung offline waren
Probleme mit der Anwendung nach der Installation
Ausnahmen oder aufgeschobene Updates
Schwachstellen, die ungelöst bleiben
Schritt 8: Dokumentieren Sie Ausnahmen und verbessern Sie den Zeitplan im Laufe der Zeit
Manchmal muss man Ausnahmen machen. Einige Geräte müssen möglicherweise Patches aufgrund von Kompatibilitätsproblemen oder anderen Bedenken zurückstellen. Diese Fälle sollten jedoch dokumentiert, zeitlich begrenzt und regelmäßig überprüft werden. Darüber hinaus können IT-Teams Patch-Ergebnisse nutzen, um ihre Bereitstellungsprozesse und -pläne durch Überprüfung und Anpassung zu verbessern, wodurch zukünftige Bereitstellungen effizienter werden.
Die Dokumentation sollte beinhalten:
Patch-Abschlussrate
Ausfallrate
Durchschnittliche Zeit zur Implementierung kritischer Updates
Anzahl der Endpunkte, die auf einen Neustart warten
Anzahl der verschobenen Patches
Häufige Fehlerursachen
Benutzerunterbrechungen oder Support-Tickets nach dem Patchen
Beispielzeitplan für IT-Teams
Wie sollte also ein Patch-Zeitplan aussehen? Während individuelle Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse haben werden, haben wir einen Musternutzungsplan erstellt, den Sie als Grundlage für Ihr Unternehmen verwenden können.
Tempo
Aktivität
Zweck
Beispielaktionen
Täglich oder Kontinuierlich
Überwachen Sie Schwachstellen, Patch-Fehler und den Patch-Compliance-Status.
Erkennen Sie aufkommende Bedrohungen und stellen Sie sicher, dass die Systeme konform bleiben.
Überprüfen Sie Sicherheitsbulletins von Anbietern, verifizieren Sie den Status der Endpunkt-Updates und untersuchen Sie fehlschlagende Patch-Bereitstellungen.
Wöchentlich
Überprüfen Sie verfügbare Patches, priorisieren Sie die Bereitstellung und testen Sie kritische Updates.
Bereiten Sie sich auf bevorstehende Einsätze vor und verringern Sie das Risiko von Problemen während der Rollouts.
Bewerten Sie neue Patches, priorisieren Sie Schwachstellen nach Schweregrad, testen Sie Patches und aktualisieren Sie die Bereitstellungspläne
Monatlich
Routine-OS- und Anwendungs-Patches bereitstellen.
Erhalten Sie die grundlegende Sicherheit und Systemstabilität.
Genehmigte Updates durch phasenweise Rollouts bereitstellen und erfolgreiche Installationen validieren.
Nach Patch Tuesday
Überprüfen und Bereitstellen von Microsoft-Updates (und gegebenenfalls verwandten Anbieter-Updates).
Neu offengelegte Schwachstellen zeitnah beheben
Überprüfen Sie die Patch-Tuesday-Veröffentlichungen, priorisieren Sie kritische Fixes, testen Sie Updates und implementieren Sie Patches basierend auf dem Risiko.
Bei Bedarf
Notfall-Patches für aktiv ausgenutzte Schwachstellen anwenden.
Aktiv ausgenutzte oder hochriskante Bedrohungen abmildern.
Setzen Sie Zero-Day-Fixes ein, patchen Sie internetzugängliche Systeme sofort, führen Sie beschleunigte Tests und Genehmigungen durch und kommunizieren Sie Notfallwartungssperrzeiten.
Post-Bereitstellung
Überprüfen Sie Bereitstellungen, validieren Sie die Wirksamkeit, beheben Sie Fehler und dokumentieren Sie die Ergebnisse oder Ausnahmen.
Erfolgreiche Behebung bestätigen und Probleme identifizieren.
Überprüfen Sie den Patch-Status, beheben Sie Bereitstellungsfehler und aktualisieren Sie Änderungsprotokolle sowie Compliance-Berichte.
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie einen Patch-Zeitplan erstellen
Allerdings sollten Sie bei der Erstellung eines Patch-Zeitplans einige häufige Fehler vermeiden. Diese einfachen Fehler können zu verzögerten Patches, verpassten kritischen Updates oder anderweitig exponierten Geräten führen, daher ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein.
Häufige Fehler umfassen:
Alle Patches mit derselben Dringlichkeit zu behandeln, anstatt nach Schweregrad zu priorisieren.
Darauf zu warten, dass ein monatlicher Zyklus kritische Schwachstellen behebt, anstatt sie sofort zu patchen.
Das Patchen jedes Endpunkts auf einmal, anstatt gestufte Rollouts zu verwenden, was zu weit verbreiteten Fehlern führen kann, die sonst frühzeitig behoben worden wären.
Drittanbieteranwendungen ignorieren und sie damit ungeschützt lassen.
Überspringen der Überprüfung nach der Bereitstellung, was dazu führen kann, dass fehlerhafte Updates ungeschützt bleiben.
Verlassen auf manuelle Überprüfungen, die zeitaufwendig und anfällig für menschliche Fehler sind.
Das Versäumnis, Neustarts zu planen, kann dazu führen, dass Updates viel zu lange unvollendet bleiben.
Ausnahmen unbestimmt offen zu lassen, anstatt sie, wenn möglich, zu bearbeiten.
Patches planen, ohne den Status der Endpunkte zu kennen.
Wie Splashtop AEM hilft, die Patch-Zeitplanung zu optimieren
Das Patchen wird überschaubarer, wenn IT-Teams klare Endpunkt-Sichtbarkeit, Automatisierung und einen wiederholbaren Prozess zur Verfolgung der Bereitstellungsergebnisse haben. Mit den richtigen Werkzeugen für das Endpunktmanagement können Teams die Planung und Bereitstellung von Patches über entfernte und verteilte Endpunkte hinweg optimieren.
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) ist genau eine solche Lösung, die Unternehmen und ihren IT-Teams ein robustes Patch-Management und Automatisierung bietet. Mit Splashtop Autonomes Endpunktmanagement können IT-Teams den Patch-Status auf verwalteten Geräten anzeigen, Updates verwalten und Richtlinien festlegen, die helfen, Patches konsistenter bereitzustellen.
Splashtop AEM bietet:
Zentrale Patch- und Endpunkt-Transparenz
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams den Status von Endpunkten, verfügbare Updates und Softwareinventare über Endpunkte hinweg einsehen, alles in einer einzigen Benutzeroberfläche. Das Dashboard von Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet klare Einblicke und Sichtbarkeit in die Endpunkte, einschließlich des Patch-Fortschritts und des Status für jedes Update.
Richtlinienbasierte Patch-Automatisierung
IT-Teams können Splashtop Autonomous Endpoint Management nutzen, um die Bereitstellung von Patches basierend auf Unternehmensrichtlinien, einschließlich Gerätegruppen, Bereitstellungszeitpunkt und Rollout-Anforderungen, zu automatisieren. Dies reduziert sich wiederholende manuelle Arbeit und hilft Teams, Updates konsistenter in ihrer Umgebung zu verwalten.
Unterstützung für OS- und Drittanbieter-App-Patching
Während sich einige Patch-Prozesse hauptsächlich auf Betriebssysteme konzentrieren, hilft Splashtop Autonomous Endpoint Management Teams, Updates für Betriebssysteme und unterstützte Anwendungen von Drittanbietern zu verwalten. Dies hilft, Sicherheitslücken zu reduzieren, die durch veraltete Anwendungen entstehen, insbesondere wenn Drittanbieter-Updates getrennt vom Betriebssystem-Patching verwaltet werden.
Echtzeit-Status und schnellere Nachverfolgung
Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet Echtzeit-Einblick in Endpunkte in einer Umgebung und hilft Teams, fehlgeschlagene Patches, ausstehende Neustarts und Geräte zu identifizieren, die Nachverfolgung benötigen. Dies hilft IT-Teams, schneller zu reagieren und sicherzustellen, dass alle Geräte abgedeckt und umgehend bearbeitet werden.
Fernsupport und Behebung auf derselben Plattform
Zusätzlich zu Splashtop Autonomes Endpunktmanagements Remote-Überwachung und -Management ermöglicht Splashtop den Benutzern auch den Zugriff auf Remote-Geräte für Splashtop Remote Support und Fehlerbehebung. IT-Teams können die Fernzugriff Funktionen von Splashtop nutzen, um Geräte von überall aus direkt zu verwalten, was ihnen hilft, Endpunkte zu untersuchen und zu beheben, ohne zwischen verschiedenen, nicht zusammenhängenden Tools wechseln zu müssen.
Machen Sie die Patch-Planung vorhersehbarer
Mit einem guten Patch-Plan können IT-Teams sicherstellen, dass Updates in einem stetigen Rhythmus und innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens implementiert werden, wodurch das Risiko reduziert wird, ohne unnötige Ausfallzeiten hinzuzufügen. Einen effektiven Zeitplan zu erstellen erfordert eine Kombination aus Transparenz, Priorisierung, stufenweisen Rollouts, klaren Wartungsfenstern und Überprüfung, während gleichzeitig das Engagement für kontinuierliche Verbesserung aufrechterhalten wird.
Wenn Sie eine effizientere Methode zur Verwaltung der Patches über verteilte Endpunkte suchen, kann Splashtop Autonomous Endpoint Management helfen. Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet Endpunktsichtbarkeit, richtlinienbasierte Automatisierung, Patch-Verfolgung und Fernbehebungs-Tools, um IT-Teams bei der Reduzierung von Risiken, der Nachverfolgung fehlgeschlagener Updates und der Unterstützung der Audit-Bereitschaft zu helfen.
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