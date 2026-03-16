Universität IT-Teams verwalten große Flotten von universitätseigenen oder universitätseingeschriebenen Geräten. Selbst mit vorhandenen Verwaltungstools bricht die Arbeit an Schwachstellen immer noch an denselben Stellen zusammen: unvollständige Software-Sichtbarkeit, inkonsistente Drittanbieter-Patches und schwache Überprüfung, wenn Geräte Remote sind oder Wartungsfenster knapp sind.
Dieser Leitfaden legt einen operativen Workflow für das Schwachstellenmanagement von verwalteten Endpunkten am Campus fest und zeigt dann, wie Splashtop AEM Teams dabei unterstützen kann, das Patchen, die Verifizierung und das Berichten über die Abteilungen hinweg zu standardisieren.
Was macht das Vulnerability Management für universitätseigene Endpunkte schwierig?
Das Schwachstellenmanagement an Universitäten kann aus mehreren Gründen herausfordernd sein, und die schiere Anzahl der Geräte ist nur der Anfang. Universitäten haben oft dezentralisierte IT-Teams, die Geräte über gemeinsame Arbeitsstationen, Klassenzimmer und Labore verwalten müssen, während einzelne Abteilungen ihre eigenen Softwarestapel pflegen. Dies umfasst:
Laptops für Fakultät und Mitarbeiter.
Von der Abteilung verwaltete Endpunkte mit gemeinsamen Standards.
Computerlabore und gemeinsam genutzte Arbeitsstationen.
Remote- oder hybride Endpunkte, die nicht regelmäßig auf dem Campus verbunden sind.
Darüber hinaus haben IT-Teams oft nur begrenzte Wartungsfenster, bevor die Endpunkte wieder benötigt werden. Sie müssen ständig Schwachstellen auf Endgeräten, Betriebssystemen und Anwendungen identifizieren, priorisieren, beheben und überprüfen – alles, ohne die Studierenden oder das Lehrpersonal zu unterbrechen.
Was sollte die IT der Universität verfolgen, um eine Schwachstellenbasis zu erstellen?
So schwierig es auch sein mag, Schwachstellen an einer Universität zu verwalten, es ist eine Herausforderung, der sich IT-Teams mit ein wenig Vorbereitung und den richtigen Werkzeugen stellen können. Dies wird einige Schritte erfordern, aber alles beginnt damit, zu wissen, was verfolgt werden muss.
Erstellen Sie ein Inventar, das Aktionen unterstützt
Zuerst müssen Sie eine Bestandsaufnahme machen, nicht nur Ihrer Geräte, sondern von allem, was sich darauf befindet, deren Patch-Status und mehr. Dieses Inventar wird zur maßgeblichen Quelle für die Bewertung von Schwachstellen, die Zielauswahl von Patches und die Verifizierung. Wenn Ihr Inventar veraltet ist, wird es Ihr Patch-Bericht auch sein.
Ihr Inventar sollte verfolgen:
Gruppe der Gerätebesitzer (z.B. Mitarbeiter, Fakultät, Labor oder Kiosk) und die Abteilung, zu der es gehört.
Aktuelle OS-Version und Update-Kanal.
Installierte Softwareinventarisierung, einschließlich Versionsdaten.
Letzte Anmeldung und Verbindungssignal.
Lokale Administratorstatus- oder Privilegienindikatoren (falls verfügbar).
Der Patch-Ring oder die Bereitstellungsgruppe, der das Gerät während der Patch-Bereitstellungen zugeordnet ist.
Identifizieren Sie zuerst die Softwarekategorien mit dem höchsten Risiko
Die Risikopriorisierung ist ebenfalls entscheidend, daher sollte Ihr Inventar Informationen über die Software mit dem höchsten Risiko enthalten. Diese sollten nach potenziellem Schaden, bestehenden Schwachstellen und ihrer Kritikalität für den täglichen Betrieb priorisiert werden, wobei die schwersten Risiken während des Schwachstellenmanagements die meiste Aufmerksamkeit erhalten sollten.
Zu den Softwarekategorien gehören Browser, Dokumentenleser, Produktivitätssuiten, Remote-Zusammenarbeit- und Konferenztools, Gerätetreiber und mehr. Jede Universität hat unterschiedliche Bedürfnisse und Prioritäten, daher liegt es an den einzelnen Teams, zu bestimmen, welche Kategorien priorisiert werden sollen.
Wie sollte die IT der Universität Schwachstellen über Endpunkte und Apps priorisieren?
Natürlich ist es einfacher gesagt als getan, Bedrohungen zu priorisieren. Es ist auch unerlässlich, wenn Sie eine messbare Risikominderung wollen, ohne in der Menge zu ertrinken. Eine praktische Möglichkeit, konsistent zu bleiben, besteht darin, Schwachstellen danach zu gruppieren, wie schnell gehandelt werden muss:
Sofort patchen: Schwachstellen, die aktiv ausgenutzt werden, oder kritische Schwachstellen in weit verbreiteter Software.
Patch dieser Woche: Kritische Sicherheitslücken, die weit verbreitet sind, oder Probleme in App-Kategorien mit hoher Auswirkung wie Browser und VPN-Clients.
Diesen Zyklus patchen: Mäßig schwerwiegende Sicherheitslücken mit breiter Präsenz und geringem Bereitstellungsrisiko.
Zeitplan: Weniger schwerwiegende, seltene Schwachstellen oder Probleme mit Abhängigkeiten, die eine geplante Wartung erfordern.
Es wird Zeiten geben, in denen mehrere Schwachstellen eine hohe Priorität haben. In solchen Fällen, wenn alles dringend erscheint, ziehe folgende Faktoren als Entscheidungshelfer in Betracht:
Exposition: Berücksichtigen Sie die gefährdeten Vermögenswerte und wie sehr sie einen Angreifer aufdecken könnten, etwa durch Pfade mit erhöhten Privilegien. Je mehr auf dem Spiel steht, desto höher sollte die Priorität sein.
Asset-Kritikalität: Nicht alle Assets sind gleich kritisch. Berücksichtigen Sie die gefährdeten Vermögenswerte, wie Verwaltungssystemteams, Forschungslabore und registerbezogene Endpunkte, und überlegen Sie, welche Sie zuerst schützen möchten.
Verbreitung: Wie viele Endpunkte sind betroffen? Konzentrieren Sie Ihre Prioritäten auf die Schwachstellen, die die meisten Systeme betreffen werden.
Patchergebnis Zuverlässigkeitsrisiko: Einige Patches haben Probleme, einschließlich bekannter Installationsfehler oder App-Kompatibilitätsprobleme. In diesen Fällen ist es in Ordnung, sie am unteren Ende Ihrer hohen Prioritäten zu setzen, damit Sie sich zuerst auf zuverlässigere Sicherheitsupdates konzentrieren können.
Im Universitätsmaßstab versagt dieser Arbeitsablauf oft, wenn Teams Softwareversionen nicht sehen können, die Automatisierung von Drittanbieter-Patches nicht möglich ist oder die Behebung nach Abteilung und Ring nicht verifiziert werden kann.
Welcher Patch-Deployment-Workflow funktioniert am besten für Universitäts-IT-Teams?
Nachdem Sie Ihre Prioritäten festgelegt haben, wie können Sie Patch-Updates zuverlässig an Universitäten verteilen? Es gibt einige Schritte, die IT-Teams unternehmen können, um einen sicheren und zuverlässigen Patch-Rollout zu gewährleisten, der Endpunkte ohne Unterbrechung und innerhalb eines definierten Zeitrahmens auf dem neuesten Stand hält.
Verwenden Sie ein ringbasiertes Bereitstellungsmodell, um Störungen zu reduzieren
Beim Bereitstellen von Patches kann es störend und riskant sein, zu versuchen, alle Geräte auf einmal zu aktualisieren. Verwenden Sie stattdessen ein ringbasiertes Bereitstellungsmodell, beginnend mit wenigen Geräten und dann mit jedem erfolgreichen Einsatz auf größere Gruppen ausdehnend. Dies ermöglicht die Einführung von Updates, ohne Labore, Forschung oder Lehrpläne zu stören, während sichergestellt wird, dass jeder Patch erfolgreich installiert wird.
Die Einführung von Ring in Universitäten sieht normalerweise so aus:
Pilotring: Beginnen Sie mit einer Reihe von IT-eigenen Testgeräten und einer kleinen Gruppe von Lehrkräften oder Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass die anfängliche Bereitstellung ordnungsgemäß funktioniert.
Abteilungsgruppe: Als nächstes erweitern Sie die Bereitstellung auf ein oder zwei repräsentative Abteilungen und einen Teil der Labore.
Campusweiter Ring: Nach den Abteilungsringen können Sie eine allgemeine Einführung auf allen verwalteten Endgeräten initiieren, mit Ausnahme bestimmter Geräte.
Exception Ring: Einige Geräte benötigen möglicherweise eine spezielle Behandlung, etwa solche mit veralteten Anwendungen oder Forschungseinschränkungen. Diese sollten zuletzt gespeichert werden, und nur, wenn sie aktualisiert werden können. Falls nicht, könnten andere Schritte zur Cybersicherheit und Risikominderung erforderlich sein.
Standardisieren Sie Betriebssystem- und Drittanbieter-Patching als ein Programm
Das Patchen des Betriebssystems ist notwendig, aber es schließt selten die volle Angriffsfläche an Hochschulendpunkten. Wenn Drittanbieteranwendungen nicht mit der gleichen Disziplin gepatcht werden, können softwarekategorien mit hohem Risiko selbst dann verwundbar bleiben, wenn die Betriebssysteme aktuell sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie eine Patching-Lösung finden, die hat:
Automatisierte Bereitstellungs- und Planungssteuerungen, damit Sie einen zeitgerechten Rollout im Einklang mit Ihren Richtlinien sicherstellen können.
Die Möglichkeit, Updates nach App und Version zuzielgen, anstatt generisch 'alle aktualisieren.'
Stille Installationen (wo immer möglich), um Störungen zu minimieren.
Klarer Fehlerbericht und Wiederholungsverfahren, um sicherzustellen, dass Patches ordnungsgemäß installiert werden.
Die Möglichkeit, Patches bei Bedarf zu verschieben oder zu verzögern, komplett mit dokumentierten Gründen und Überprüfungsdaten.
Labore und gemeinsam genutzte Workstations unterschiedlich behandeln
Labore und Arbeitsplätze sind nicht gleich, also sollten sie auch nicht gleich behandelt werden. Universitätslabore verfügen typischerweise über Hochleistungswerkzeuge und erfordern sorgfältige Verwaltung, während Arbeitsstationen oft gemeinsame Anmeldungen verwenden und für nicht-akademische Arbeiten genutzt werden können.
Berücksichtigen Sie diese Taktiken beim Patchen von Lab-Endpunkten:
Passen Sie Patch-Zeitfenster an den Stundenplan an, um Unterbrechungen zu minimieren.
Pflegen Sie „Gold-Images“ (wie ein vollständig gepatchter und konfigurierter Endpunkt aussieht) und aktualisieren Sie diese regelmäßig.
Verwenden Sie kleinere Gruppen nach Laborcluster (anstatt campusweit und alles auf einmal), um sicherzustellen, dass einige Labors jederzeit verfügbar bleiben.
Überprüfen Sie den Status nach dem Patch, bevor Sie den Zugang zum Labor wieder freigeben.
Wie überprüfen Sie Patches und schließen Schwachstellen ab?
Viel zu oft nehmen Menschen an, dass Patches problemlos implementiert werden, und versäumen es, diese zu überprüfen. Dennoch ist die Verifizierung von Patches für Audits und die IT-Compliance unerlässlich. Beachten Sie, dass die Überprüfung von Patches sowohl eine technische als auch eine operative Angelegenheit ist, da IT-Teams sicherstellen müssen, dass der Patch erfolgreich installiert wird und die Schwachstelle ordnungsgemäß behoben wird.
Beim Überprüfen der Patches sollten Sie Folgendes beachten:
Erfolgs- und Fehlerquoten bei der Patch-Installation, sortiert nach Bereitstellungsring.
Scannen Sie die höchsten Prioritäten der Sicherheitslücken erneut, um zu bestätigen, dass sie vollständig behoben sind.
Geräte, die sich in den letzten Tagen nicht gemeldet haben (auf Basis der typischen Nutzung und Richtlinien Ihrer Umgebung).
Endpunkte, die nach dem Patchen nicht mehr konform sind.
Geräte auf Ihrer Ausnahmeliste, einschließlich Besitzer und Ablaufdaten.
Welche Berichte sollte die Universitäts-IT verwenden, um Fortschritte nachzuweisen und Verantwortung zu fördern?
Während die Aufrechterhaltung der Cybersicherheit entscheidend ist, müssen IT-Teams an Universitäten sie auch nachweisen, um die IT-Compliance aufrechtzuerhalten und ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen. Glücklicherweise ist es mit den richtigen Berichts-Tools und Strategien einfach, nachzuweisen, wie Sie die Patch-Compliance aufrechterhalten und Endpunkte sichern.
Es gibt einige wichtige Schritte, die Universitäts-IT-Teams unternehmen sollten, um Fortschritte beim Patchen zu beweisen:
Erstellen Sie ein wöchentliches Betriebs-Dashboard
Ein wöchentliches Dashboard hilft Ihnen, den Fortschritt und die Status-Trends der Patch-Bereitstellungen von Woche zu Woche zu verfolgen. Dies sollte die Patch-Compliance nach Bereitstellungsring und Abteilung sowie die kritischste Software umfassen, die Patches erfordert. Stellen Sie sicher, dass Sie überfällige Schwachstellen nachverfolgen, einschließlich der Anzahl und Besitzer der Geräte, wiederkehrender Probleme und Sichtbarkeitslücken, damit Sie sich auf Bereiche konzentrieren können, die Aufmerksamkeit benötigen.
Erstellen Sie eine monatliche Führungszusammenfassung
Vergessen Sie nicht, die Führung bei jedem Schritt informiert zu halten; monatliche Zusammenfassungen sind wichtig, um die Einhaltung der Vorschriften zu demonstrieren und alle auf dem Laufenden zu halten. Diese Zusammenfassungen sollten Trendlinien enthalten, die Änderungen bei kritischen Expositionen im Laufe der Zeit zeigen (vorzugsweise mit abnehmendem Trend), den Prozentsatz der abgedeckten verwalteten Endpunkte und die durchschnittliche Behebungszeit für hochpriorisierte Patches.
Falls es Ausnahmen gibt, sollten diese dokumentiert werden, zusammen mit einer Zusammenfassung der akzeptierten Risiken. Halten Sie diese Zusammenfassungen kurz und sachlich; das Ziel ist es, alle informiert zu halten.
Wie kann Splashtop Autonomous Endpoint Management der IT einer Universität helfen, Schwachstellen und Patchen auf verwalteten Geräten zu managen?
Wenn Sie sichere, zuverlässige und leistungsstarke Endpunktsicherheit und Patch-Management benötigen, ist Splashtop AEM (Autonomes Endpunktmanagement) zur Stelle. Splashtop AEM ermöglicht IT-Teams, unterschiedliche und entfernte Endpunkte von einem einzigen, benutzerfreundlichen Dashboard aus zu verwalten, einschließlich automatisiertem Patch-Management mit anpassbaren Richtlinien in verschiedenen Abteilungen.
Nutzen Sie Splashtop Autonomous Endpoint Management, um den End-to-End-Workflow auszuführen
Splashtop Autonomous Endpoint Management ist darauf ausgelegt, IT-Teams zu befähigen, mehrere Endpunkte über Apps und Betriebssysteme hinweg einfach und effizient zu unterstützen. Es bietet Einblick in jedes Gerät sowie automatisierte Patches, Bedrohungspriorisierung, Patch-Verifizierung und Berichterstattung. Dies umfasst:
Software- und Hardware-Sichtbarkeit über verwaltete Endpunkte hinweg, alles von einem einzigen Bildschirm aus.
Einblicke in Schwachstellen, die auf CVEs abgebildet sind, damit IT-Teams schnell die Exposition erkennen und sich auf die Behebung konzentrieren können.
Automatisiertes Patchen für unterstützte Betriebssysteme und Apps von Drittanbietern, mit Richtlinienkontrollen, Planung und Überprüfung, um manuelle Arbeit und Patch-Rückstände zu reduzieren.
Ringbasierte Patchbereitstellungen, um Störungen zu minimieren und sicherzustellen, dass Patches ordnungsgemäß funktionieren, wenn sie bereitgestellt werden.
Patch-Überprüfung und automatisierte Berichterstattung zur Zusammenstellung von prüfbereiten Nachweisen bei Bedarf.
Drei häufige Startpunkte an der Universität
Was verwendet Ihre Universität derzeit für das Patch-Management? Typischerweise verlassen sich Universitäten auf manuelle Patches, verwenden ein Tool wie Microsoft Intune oder nutzen verschiedene Tools für jede Abteilung.
Manuelles Patchen: Die manuelle Patch-Verwaltung ist ein langsamer Prozess, der ein hohes Risiko menschlicher Fehler mit sich bringt. Splashtop Autonomous Endpoint Management kann das Patchen verbessern, indem es die Erkennung, Prüfung und Bereitstellung von Patches automatisiert, wodurch Rückstände reduziert und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durch umfassende Berichterstattung nachgewiesen werden.
Intune: Microsoft Intune ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um Microsoft-Geräte gepatcht und sicher zu halten, aber es fehlt an Drittanbieter-Patch-Abdeckung. Splashtop AEM kann die Patch-Abdeckung in Intune stärken und die betriebliche Behebung durch Bereitstellungssteuerungen, Überprüfung und Berichterstattung über verwaltete Endpunkte verbessern.
Mehrere Abteilungstools: Wenn Ihre Universität für jede Abteilung unterschiedliche Tools verwendet, kann Splashtop Autonomous Endpoint Management die Sichtbarkeit und Berichterstattung standardisieren, ohne dass diese sofortige Änderungen an bestehenden Tools vornehmen müssen. Splashtop AEM bietet Transparenz über alle Endpunkte und ermöglicht IT-Teams, sicherzustellen, dass jede Abteilung stets aktuell und mit den Richtlinien zur Patch-Verwaltung konform ist.
Wahrung der Schwachstellen- und Patch-Kontrolle auf Campus-Endpunkten mit Splashtop Autonomous Endpoint Management
Universitäts-IT-Teams müssen die Softwareübersicht aufrechterhalten, die CVE-Exposition priorisieren, Patches zuverlässig bereitstellen und die Behebung an verteilten Endpunkten nachweisen. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement unterstützt diesen Arbeitsablauf, indem es die Sichtbarkeit von Endpunkten und Software zentralisiert, die Bereitstellung von Patches automatisiert sowie Verifizierung und Reporting bereitstellt, die die Audit-Bereitschaft unterstützen.
Mit Splashtop Autonomes Endpunktmanagement können Teams Geräte in Bereitstellungsringe gruppieren, Betriebssystem- und Drittanbieter-Patches mit richtlinienbasierter Planung bereitstellen, Fehler verfolgen und mit Verifizierung und Berichterstattung den Abschluss bestätigen. Ausnahmen können mit Verantwortlichen und Überprüfungsdaten dokumentiert werden, damit das Risiko sichtbar bleibt und nicht verloren geht.
Bereit, diesen Workflow an Ihrem Campus zu operationalisieren? Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop Autonomes Endpunktmanagement und testen Sie es mit einer Abteilung oder einem Lab Cluster: Basieren Sie Ihre Software-Inventur, Zielsetzung einer Hochrisiko-App-Kategorie, Bereitstellung in Ringen, dann verifizieren und berichten Sie Ergebnisse, bevor Sie den Campus-weiten Einsatz erweitern.