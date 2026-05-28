Die korrekte Aktualisierung von Geräten ist entscheidend für die Cybersicherheit, da sie hilft, sicherzustellen, dass Endpunkte kritische Sicherheitsupdates erhalten, die die Anfälligkeit für bekannte Schwachstellen verringern. Viele Sicherheitsrahmenwerke und interne Richtlinien erfordern auch eine rechtzeitige Anwendung von Patches, sodass IT-Teams zuverlässige Beweise benötigen, dass Updates planmäßig durchgeführt werden.
Allerdings entwickeln sich Endpunktumgebungen ständig weiter, was es schwierig macht, sie regelmäßig zu patchen. Geräte können offline gehen oder Wartungsfenster verpassen; Benutzer können Neustarts verzögern, um Unterbrechungen zu vermeiden; Installationen können unbemerkt fehlschlagen; und infolgedessen bleiben Endpunkte länger ungepatcht als sie sollten.
Es reicht nicht, wenn IT-Teams nur Patches bereitstellen. Sie müssen sicherstellen, dass jeder Endpunkt abgedeckt ist und jedes Update erfolgreich bereitgestellt wird, mit der Möglichkeit, Probleme nachzuverfolgen.
Wie können IT-Teams also verhindern, dass Patches auf Endpunkten übersehen werden? Lassen Sie uns einige praktische Möglichkeiten erkunden, um jedes Gerät auf dem neuesten Stand zu halten und eine konsistente Patch-Verwaltung in Ihrer Umgebung zu gewährleisten.
Warum Endpunkte beim Patchen übersehen werden
Natürlich gibt es keinen einzelnen Grund für verpasste Patches; eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass sie übersehen werden. Gründe für verpasste Patches können sein:
Remote-Geräte sind während geplanter Patch-Zeiten offline und verpassen die Zeitfenster.
Remote und hybride Endpunkte sind nicht immer mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden, daher sind sie schwerer zu verfolgen und zu verwalten.
Inventarlisten von Assets sind unvollständig oder veraltet, sodass es unmöglich ist zu wissen, welche Endpunkte gepatcht sind und welche nicht.
Drittanbieteranwendungen sind nicht im Patch-Prozess enthalten, wodurch erhebliche Schwachstellen offengelegt werden.
Patch-Richtlinien werden inkonsistent über Abteilungen, Standorte oder Gerätegruppen hinweg angewendet.
Fehlgeschlagene Patches werden nicht schnell überprüft oder behoben, wodurch Endpunkte länger als notwendig bekannten Risiken ausgesetzt bleiben.
IT-Teams sind auf manuelle Überprüfungen oder verzögerte Berichterstattung angewiesen, was zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann.
Veraltete Tools bieten nur eine teilweise Einsicht in den Status der Endpunkte.
Glücklicherweise sind diese Probleme nicht unüberwindbar. Verpasste Patches sind oft ein Problem von Workflows oder fehlender Sichtbarkeit, nicht nur von Problemen bei der Bereitstellung von Patches. Mit der richtigen Patch-Management-Lösung können sie alle behoben werden.
Beginnen Sie mit einem vollständigen Endpunkt-Inventar
Der erste Schritt im ordnungsgemäßen Patch-Management ist das Verständnis Ihres Inventars. Sie benötigen eine Liste aller Endpunkte Ihres Unternehmens, der darauf laufenden Betriebssysteme, der installierten Anwendungen und der derzeit verwalteten Geräte. Von dort aus haben Sie die Grundlage für Ihr Patch-Management.
Beachten Sie, dass statische Tabellenkalkulationen oder manuelle Inventarlisten nicht ausreichen. Moderne Endpunktumgebungen können aus einer Vielzahl von Geräten bestehen, von denen jedes eine Reihe von Anwendungen zur Verwaltung besitzt, und alles im Blick zu behalten ist entscheidend.
IT-Teams sollten Endpunktmanagement-Software verwenden, die verfolgen kann:
Gerätename und Benutzerzuweisung
Betriebssystem und Version
Installierte Software
Patch-Status
Online- oder Offline-Status
Gerätegruppe, Abteilung oder Standort
Sicherheits- oder Compliance-Status
Durch die kontinuierliche Aktualisierung ihres Bestands haben IT-Teams eine verlässliche Grundlage für ihr Patch-Management. Dies hilft ihnen, Endpunkte zu identifizieren, die möglicherweise Patches verpasst haben oder anderweitig außerhalb ihrer normalen Patchworkflows fallen, sodass sie Abdeckungslücken schließen und Geräte konsistenter aktualisieren können.
Gruppieren Sie Endpunkte nach Risiko, Rolle und Aktualisierungsanforderungen
Die Verwaltung Ihrer Richtlinien und Anforderungen ist ein weiterer wichtiger Schritt, um ein ordnungsgemäßes Patch-Management sicherzustellen. Nicht jeder Endpunkt sollte auf die gleiche Weise gepatcht werden. Das Erstellen von Gruppen basierend auf ihren Risiken und Anforderungen kann IT-Teams dabei helfen, die richtigen Richtlinien für jedes Gerät anzuwenden.
Berücksichtigen Sie Folgendes, wenn Sie Ihre Endpunkte gruppieren:
1. Geschäftskritische Geräte
Bestimmte wichtige Geräte, wie Server, Führungskräfte-Geräte, gemeinsam genutzte Arbeitsstationen, Kassensysteme und Betriebssysteme, können strengere Prüfungen oder stufenweise Rollout-Regeln benötigen. Diese Geräte sind für das Geschäft am wichtigsten, daher ist es entscheidend, dass sie auf dem neuesten Stand und geschützt bleiben. Die Updates müssen jedoch auch ordnungsgemäß getestet werden, um Probleme während der Bereitstellung zu vermeiden.
2. Remote- und Hybridgeräte
In der heutigen Welt des Remote-Arbeitens und der BYOD-Umgebungen kann die Verwaltung von Laptops und Endpunkten außerhalb des Netzwerks schwieriger sein. Sie benötigen cloudbasierte Sichtbarkeit und Patching-Richtlinien, die auch dann durchgesetzt werden können, wenn sie nicht mit einem Büronetzwerk verbunden sind. Dies hilft, eine konsistente Abdeckung von Patches und eine stärkere Bereitschaft für Audits bei Remote- und Hybridgeräten aufrechtzuerhalten, selbst wenn sie sich nicht oft verbinden.
3. Standard-Arbeitsplätze für Mitarbeiter
Eine der häufigsten Gerätegruppen ist für Standardmitarbeitergeräte. Dies sind die alltäglichen Geräte, die standardmäßigen Patch-Fenstern folgen können, einschließlich automatisierter Bereitstellungsregeln und Neustartrichtlinien, um Endpunkte ordnungsgemäß zu patchen.
4. Test- und Pilotgruppen
Wenn Sie Updates bereitstellen, möchten Sie diese nicht alle auf einmal ausrollen, besonders nicht ohne vorherige Tests. Beginnen Sie mit einer kleinen Pilotgruppe, um zentrale Patches zu validieren und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren; dann können Sie sie auf größere Gruppen ausweiten. Diese Testphase ist besonders wichtig für Updates von Betriebssystemen mit hohen Auswirkungen und geschäftskritischen Anwendungen, bei denen ein Update nicht unerwartet schiefgehen soll.
Verwenden Sie automatisierte Patch-Richtlinien anstelle der manuellen Nachverfolgung
Automatisierung ist ein mächtiges Werkzeug zur Aufrechterhaltung der Patch-Compliance. Mit einem guten automatisierten Patch-Management -Tool können IT-Teams Patching-Richtlinien festlegen, sie auf Endpunkte anwenden und sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß implementiert werden.
Eine gute Patch-Policy sollte:
Definieren Sie, welche Betriebssysteme und Anwendungen regelmäßig gepatcht werden müssen.
Gerätegruppen einrichten und Richtlinien für jede festlegen.
Planen Sie Bereitstellungsfenster, die den geschäftlichen Anforderungen entsprechen.
Schließen Sie Neustartregeln und Benachrichtigungseinstellungen für Benutzer ein (wo zutreffend).
Richtlinien automatisch anwenden, wenn Endpunkte hinzugefügt oder neu zugewiesen werden.
Überprüfen Sie die Bereitstellungsergebnisse nach jedem Patch-Zyklus, um zu verifizieren, dass die Updates ordnungsgemäß installiert sind.
Damit können IT-Teams Automatisierung nutzen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, Endpunkte zu übersehen. Patches werden automatisch gemäß der Unternehmensrichtlinie angewendet, anstatt sich auf einzelne Techniker zu verlassen. Es ist hilfreich, ein Endpoint-Management-Tool wie Splashtop AEM zu verwenden, um die Patch-Bereitstellung zu automatisieren und Richtlinien von einer zentralen Konsole aus zu verwalten.
Drittanbieteranwendungen in den Patch-Workflow einbeziehen
Endpunkte sind mehr als nur ihre Betriebssysteme. Patches, die nur Betriebssystem-Updates abdecken, sind unvollständig und können schwere Schwachstellen freilegen. Deshalb ist es wichtig, auch Anwendungen in den Patch-Prozess einzubeziehen.
Viele gängige Anwendungen können als Einstiegspunkte für Geräte dienen, daher müssen alle Schwachstellen darin ebenfalls umgehend behoben werden. Dies kann umfassen:
Browser
Kommunikationswerkzeuge
PDF-Reader
Zusammenarbeits-Apps
Remote-Meeting-Software
Kreativ- oder Produktivitätsanwendungen
Branchenanwendungen
Beim Einrichten des Patch-Managements sollte die IT sicherstellen, dass sie die installierte Software überwacht und Drittanbieter-Apps in ihre Patch-Workflows integriert. Wie bei Betriebssystemen ist es wichtig, veraltete Versionen zu identifizieren und sicherzustellen, dass Mitarbeiter die neuesten Sicherheitsupdates installiert haben, insbesondere auf geschäftskritischen Geräten.
Priorisieren Sie Patches basierend auf dem Risikograd der Sicherheitslücke
Wenn Sie mehrere Endpunkte und Anwendungen verwalten müssen, können Patching-Rückstände häufig vorkommen. Es ist daher wichtig, zu wissen, wie man sie priorisiert.
Regelmäßige Patch-Prozesse sollten risikobewusst sein, mit Möglichkeiten, festzulegen, welche Patches vorrangig behandelt werden müssen und welche bis zu regelmäßigen Patch-Zyklen warten können. Je höher die Bedrohung durch eine Schwachstelle ist, desto wichtiger ist es, sie so schnell wie möglich zu beheben.
Patches sollten nach mehreren Kriterien priorisiert werden, einschließlich:
1. Bekannte ausgenutzte Schwachstellen
Die kritischsten Schwachstellen sind diejenigen, die bekannt und aktiv ausgenutzt werden. Je länger Sie sich Zeit zum Patchen nehmen, desto größer ist das Risiko einer Gefährdung. Daher sollten sie als dringend behandelt und ohne Verzögerung angegangen werden.
2. Schweregrad und Ausnutzbarkeit
Schwachstellen sollten auch danach bewertet werden, wie schwerwiegend und ausnutzbar sie sind. IT-Teams müssen die Schweregradbewertungen, die Ausnutzbarkeit der Schwachstelle und deren potenzielle Auswirkungen auf ein Unternehmen abwägen, um zu bestimmen, ob sie Priorität haben sollte.
3. Bedeutung von Endpunkten
Nicht alle Endpunkte sind gleich wertvoll. Eine Schwachstelle an einem geschäftskritischen oder weit verbreiteten Endpunkt wird typischerweise gegenüber demselben Problem an einem risikoarmen Gerät prioritär behandelt, um potenziellen Schaden und Geschäftsauswirkungen zu reduzieren.
Überprüfen Sie den Patch-Erfolg auf jedem Endpunkt
Nur weil man einen Patch bereitstellt, bedeutet das nicht, dass der Endpunkt automatisch geschützt ist. IT-Teams benötigen Einblick in Endgeräte und den Patch-Status, um sicherzustellen, dass Patches ordnungsgemäß installiert sind oder um zu erkennen, ob etwas schiefgelaufen ist. Der Patch könnte noch ausstehen, oder das Gerät muss möglicherweise neu gestartet werden, um die Installation abzuschließen; es besteht sogar die Möglichkeit, dass das Update das Gerät nie erreicht hat. Sichtbarkeit ist entscheidend für die Überprüfung der Bereitstellung.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Patch-Status über Ihre Endpunkte hinweg identifizieren können, einschließlich:
Welche Endpunkte sind vollständig gepatcht
Welche Endpunkte fehlen Patches
Welche Patches fehlgeschlagen sind
Welche Geräte warten auf einen Neustart
Welche Geräte waren während der Bereitstellung offline
Welche Endpunkte sind von einer Richtlinie ausgeschlossen
Welche Anwendungen sind veraltet
Welche Schwachstellen sind noch vorhanden
Am besten nutzt man eine Endpoint-Management-Lösung, die klare Einblicke in den Status der Endpunkte bietet, damit IT-Teams den Patch-Status einsehen, Fehler nachverfolgen und Endpunkte bei Bedarf beheben können. Dies kann IT-Teams helfen, vom Wissen über das Versenden eines Patches zum Wissen darüber zu gelangen, was genau passiert ist.
Fehlerhafte oder verpasste Patches schnell beheben
Das Nachverfolgen von Patches ist entscheidend, denn wenn ein Patch fehlt oder nicht installiert wird, ist es wichtig, ihn schnell zu erkennen und zu beheben. Ein guter Folgeprozess sollte helfen festzustellen, ob Geräte die benötigten Updates nicht erhalten haben, damit IT-Teams nachverfolgen, identifizieren können, was schiefgelaufen ist, und es beheben können.
Ein guter Sanierungsprozess sollte beinhalten:
Überprüfen Sie fehlgeschlagene Patches nach der Bereitstellung.
Den Grund ermitteln, warum ein Patch fehlgeschlagen ist.
Überprüfen Sie, ob der Endpunkt offline, blockiert war oder neu gestartet werden muss.
Erneute Bereitstellung (wenn angebracht).
Fehler über Fernzugriff oder Hintergrundaktionen untersuchen.
Dokumentiere Ausnahmen für Geräte, die nicht sofort gepatcht werden können.
Bestätigen Sie, dass die Behebung erfolgreich war.
Integrieren Sie Berichterstellung in den Patch-Management-Prozess
Berichte helfen der IT zu beweisen, dass das Patchen nicht nur bei der anfänglichen Installation, sondern auch im Laufe der Zeit funktioniert. Mit guten Berichten sind IT-Teams besser gerüstet, um Audits, interne Überprüfungen und Verbesserungen im Laufe der Zeit zu bewältigen.
Natürlich hängt das alles davon ab, dass die Berichte relevante Informationen liefern. Sie sollten sicherstellen, dass Ihre Berichterstattung wichtige Details umfasst, einschließlich:
Patch-Compliance, sortiert nach Gerätegruppe, um sicherzustellen, dass jede Gruppe ordnungsgemäß priorisiert und bearbeitet wird.
Fehlende Patches, sortiert nach Schweregrad, um festzustellen, ob kritische Patches fehlen.
Fehlgeschlagene Patch-Zählungen, die auf laufende Probleme hinweisen könnten.
Die Zeit, die benötigt wird, um hochriskante Schwachstellen zu patchen, um nachzuweisen, dass sie umgehend angegangen werden.
Endpunktabdeckung gemäß Richtlinie, um die Einhaltung der Patch-Richtlinie zu demonstrieren.
Geräte sind während der Patch-Zeitfenster offline, damit sie ordnungsgemäß aktualisiert werden können.
Status des Drittanbieteranwendungsupdates zur Demonstration einer vollständigen Patch-Abdeckung.
Ausnahmen und genehmigte Aufschübe für alle Endpunkte, die nicht vollständig gepatcht sind.
Diese Berichte sollten zeigen, dass Patches auf reproduzierbare Weise bereitgestellt werden und Verantwortlichkeit bieten. Die Beweise in diesen Berichten können dazu beitragen, die Prüfungsbereitschaft und IT-Compliance zu unterstützen, wenn ein Unternehmen seine Patches ordnungsgemäß verwaltet.
Wie Splashtop AEM hilft, Endpunkte abzudecken
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Endpunkte ordnungsgemäß gepatcht und auf dem neuesten Stand sind, benötigen Sie eine robuste Plattform für das Endpunktmanagement, die Sichtbarkeit und Automatisierung über alle Ihre Endpunkte hinweg bietet. Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) ist genau die Plattform, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, alle ihre Endpunkte von einem einzigen Ort aus zu verwalten.
Splashtop AEM umfasst:
1. Zentrale Endpunktübersicht
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement bietet Sichtbarkeit über alle Geräte hinweg und ermöglicht IT-Teams, den Endpunktstatus, die Softwareinventur, den Patch-Status und Schwachstellen von einem zentralen Administrations-Dashboard aus zu betrachten. Dies erleichtert die Identifizierung der Geräte, die Aufmerksamkeit benötigen, und die Überprüfung, welche Endpunkte gepatcht sind, Updates fehlen oder noch nachverfolgt werden müssen.
2. Automatisierte Betriebssystem- und Drittanbieter-Patches
Das automatisierte Patch-Management von Splashtop Autonomous Endpoint Management hilft IT-Teams, Patches über Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern hinweg bereitzustellen. Die Automatisierung kann Ihrer Richtlinie folgen, um Updates ordnungsgemäß zu priorisieren und zu verwalten, Bereitstellungen zu überprüfen und bei Bedarf Probleme nachzuverfolgen, wodurch manuelle Arbeit reduziert und die Konsistenz verbessert wird.
3. Patch-Statusverfolgung und Behebung
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement kann die Bereitstellung von Patches und den Status auf Endpunkten verfolgen, was IT-Teams dabei hilft, Ergebnisse zu überwachen, Fehler zu identifizieren und Geräte anzusprechen, die weiterhin anfällig sind. Dies hilft IT-Teams dabei, Endpunkte konstanter zu aktualisieren und klare Aufzeichnungen über Patchaktivitäten, Fehler und Folgemaßnahmen zu führen.
4. Richtlinienbasierte Steuerung
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams Richtlinien für die Bereitstellung von Patches über Gerätegruppen hinweg festlegen. Dies umfasst Priorisierung, Planung, Tests und mehr, um Endpunkte konsistent zu verwalten, auch wenn sich die Umgebungen ändern.
Checkliste für Endpunkt-Patching
Wenn Sie Ihre Endpunkte patchen, möchten Sie keinen Schritt auslassen, aber es gibt viel zu beachten. Daher haben wir eine praktische Checkliste für Endpunkt-Patching vorbereitet, die Ihnen bei Ihrem Patching-Prozess hilft und sicherstellt, dass Sie alles auf dem neuesten Stand halten:
Führen Sie ein kontinuierliches Endpunktinventar, um sicherzustellen, dass Sie jedes Gerät verwalten.
Geräte nach Risiko, Rolle und Aktualisierungsanforderungen gruppieren, um die Priorisierung richtig festzulegen.
Automatisierte Patch-Richtlinien anwenden für konsistente Updates.
Beziehen Sie Betriebssystem- und Drittanbieteranwendungs-Updates ein.
Priorisieren Sie Hochrisikoschwachstellen.
Verwenden Sie Pilotgruppen, um Updates zu testen und Probleme frühzeitig zu identifizieren.
Verfolgen Sie den Erfolg und Misserfolg von Patches, damit Sie etwaige Probleme angehen können.
Offline-Geräte verfolgen.
Fehlgeschlagene Patches schnell beheben.
Berichten Sie regelmäßig über die Patch-Abdeckung.
Verhindern Sie verpasste Patches mit Splashtop Autonomous Endpoint Management
Die Aufrechterhaltung der Patch-Compliance und Sicherstellung, dass jedes Gerät aktualisiert ist, erfordert mehr als nur einen regelmäßigen Aktualisierungsplan. Es erfordert kontinuierliche Sichtbarkeit, automatisierte Richtlinien, risikobasierte Priorisierung, Statusverifizierung und die Fähigkeit, Probleme schnell zu beheben, wenn Patches fehlschlagen.
Glücklicherweise ist all das mit der richtigen Software leicht erreichbar. Splashtop AEM bietet die Kontrolle, Sichtbarkeit und Automatisierung, die IT-Teams benötigen, um alle ihre Endpunkte auf dem neuesten Stand zu halten, selbst in BYOD- und Remote-Umgebungen. Als Ergebnis können IT-Teams verpasste Patches reduzieren, Arbeitsabläufe konsistent halten und die verbesserte Sichtbarkeit erlangen, die sie benötigen, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.
Möchten Sie einen einfacheren Weg, um verpasste Endpunkt-Patches zu finden und zu beheben? Beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop Autonomes Endpunktmanagement.