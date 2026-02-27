Wie viele entfernte Endpunkte muss Ihr IT-Team verwalten? Wenn Sie eine Remote-Belegschaft, von Mitarbeitern verwaltete Geräte oder mehrere Standorte zu unterstützen haben, kann das Management einer verteilten Umgebung herausfordernd sein. Ohne die richtigen Verwaltungswerkzeuge können Ihre IT-Teams mit Verzögerungen bei Patches, inkonsistenter Richtlinienumsetzung, eingeschränkter Sichtbarkeit und anderen Herausforderungen zu kämpfen haben, die sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit gefährden können.
Glücklicherweise lässt sich dies mit der richtigen Software für Splashtop Autonomous Endpoint Management beheben. Automatisierte Tools können IT-Teams dabei helfen, das Volumen und die Geschwindigkeit von Patches und Updates zu bewältigen, verteilte Umgebungen zu verwalten und ihre Reaktionszeit zu verbessern, vorausgesetzt, sie verfügen über die richtigen Funktionen.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, lassen Sie uns die Kernfunktionen des Autonomes Endpunktmanagement erkunden, warum sie wichtig sind und wie sie während der Testphasen bewertet werden können. Von dort aus können Sie Werkzeuge konsequent bewerten und die beste Lösung für Ihr Unternehmen auswählen.
Was macht das Endpunktmanagement in der Praxis „autonom“?
Autonomes Endpunktmanagement geht über das geplante Patching hinaus. Autonomie ist eine Kombination aus kontinuierlicher Sichtbarkeit, richtliniengesteuerter Automatisierung und Selbstheilung, mit von Menschen genehmigten Leitplanken, um Aktionen unter Kontrolle zu halten.
„Autonom“ umfasst typischerweise:
Kontinuierliches Endpunkt-Monitoring und Bestandsaktualisierungen.
Automatisierte Lückenerkennung, einschließlich fehlender Patches, riskanter Apps und Sicherheitsfehlkonfigurationen.
Richtlinienbasierte Behebung, einschließlich was passiert, wann und auf welche Geräte.
Verifizierung und Nachweise, um zu beweisen, dass Änderungen ordnungsgemäß umgesetzt werden
Welche Patch- und Schwachstellen-Features sind unverzichtbar?
Beim Evaluieren von Lösungen sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine auswählen, die diese Kriterien erfüllt:
1. Kann es sowohl das Betriebssystem als auch Drittanbieter-Apps zuverlässig patchen?
Automatisches Patchen ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Endpunkte auf dem neuesten Stand und sicher sind. Einige Patch-Lösungen konzentrieren sich jedoch nur auf bestimmte Betriebssysteme. Sie benötigen ein Tool, das die Betriebssysteme in Ihrer Umgebung und die Drittanbieter-Apps abdecken kann, auf die sich Ihre Benutzer verlassen, damit Sie die Verzögerung bei Patches verringern und vermeidbare Risiken durch verpasste Updates vermeiden können.
Eine starke Endpoint-Management-Lösung kann Patches mit einem gleichmäßigen Rhythmus und zuverlässigem Patch-Status-Tracking über die Endpunkte bereitstellen. Während der Bewertung sollten Sie die genaue Betriebssystemabdeckung und den Katalog von Drittanbietern in einer Testversion bestätigen, um später keine Überraschungen zu erleben. Dies umfasst das Verwalten verschiedener App-Versionen und-Patches, das Überprüfen von Patches und Beheben von Ausfällen sowie die Implementierung von Maßnahmen, um Offline-Geräte beim Wiederverbinden wieder in Einklang mit den Patch-Anforderungen zu bringen.
2. Bietet es CVE-Ebene Risiko-Kontext und Priorisierung?
Gemeinsame Schwachstellen und Gefährdungen (CVEs) sind bekannte und dokumentierte Bedrohungen, gegen die Unternehmen sich verteidigen können sollten. Eine gute Lösung für Splashtop Autonomous Endpoint Management umfasst eine auf CVE basierende Sichtbarkeit und die Möglichkeit, die Behebung nach Risikosignalen wie Schweregrad, Expositionsumfang und bekannter Ausnutzung zu priorisieren.
Zusätzlich können gute Automatisierungstools gezielte Bereitstellungen nutzen, um bekannte und erkannte Bedrohungen zu adressieren. Dies kann die Reaktionszeit verbessern und das Risiko verringern, indem Priorisierung in gezielte Maßnahmen umgewandelt wird, ohne dass für jedes Gerät ein manuelles Nachfassen erforderlich ist.
3. Sind Rollouts sicher und kontrolliert?
Patchbereitstellung sollte ein kontrollierter Prozess sein, anstatt jedes Gerät zufällig oder auf einmal zu aktualisieren. Gute Endpunktverwaltungs-Tools verwenden eine ringbasierte Patch-Bereitstellung, beginnend mit einer kleinen Pilotgruppe von Geräten und rollen das Update in Phasen aus, um sicherzustellen, dass jeder Endpunkt ordnungsgemäß aktualisiert wird und etwaige Probleme behoben werden.
Dies sollte auch robuste Kontrollmechanismen für Patch-Bereitstellungen umfassen, einschließlich der Möglichkeit, Wartungsfenster festzulegen und zu verwalten, Neustartkontrollen zu aktivieren und Verschiebungsregeln zur Verzögerung eines Patches zu definieren. Zusätzlich sollte eine Patch-Management-Lösung Workflows zur Minderung von Problemen unterstützen, die auftreten, wenn ein Update Probleme verursacht.
Wie liefert das Tool kontinuierliche Endpunkttransparenz?
Zusätzlich zum Patch-Management ist die Sichtbarkeit der Endpunkte unerlässlich, um Remote-Geräte ordnungsgemäß zu verwalten und zu unterstützen. IT-Teams müssen auf einen Blick erkennen können, wie viele Endpunkte verbunden sind, welchen Patch- und Konfigurationsstatus sie haben, welche Software installiert ist und wo Lücken bestehen. Das macht die kontinuierliche Sichtbarkeit unverzichtbar.
1. Welche Inventartiefe erhalten Sie tatsächlich?
Die Sichtbarkeit von Endpunkten beginnt mit einem klaren, organisierten Inventar. Dies sollte sowohl Hardware (Gerätemodelle, Speicher und OS-Build) als auch Software (Apps, Versionen und die letzte Online-Zeit) umfassen, um einen umfassenden Überblick über die Umgebung eines Unternehmens zu bieten. Zusätzlich sollte das Inventar im Laufe der Zeit Änderungen verfolgen, einschließlich dessen, was sich geändert hat und wann, um Fehlerpunkte oder verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.
2. Können Sie den tatsächlichen Betriebsstatus sehen und nicht nur Momentaufnahmen?
Das Inventar sollte aktuelle Statusangaben enthalten, einschließlich des Online- oder Offline-Status und der letzten Überprüfung jedes Geräts. Wenn Ihre Sichtbarkeit nur ab und zu einen Moment erfasst, sehen Sie nicht die neuesten und genauesten Informationen. Dies sollte die Patch-Compliance (sortiert nach Gerätegruppe, Betriebssystem, Anwendung und/oder Zeitfenster) sowie die Handhabung von Ausnahmen für Geräte, die nicht gepatcht werden können oder zusätzliche Genehmigungen benötigen, umfassen.
Welche Automatisierungsmöglichkeiten sind am wichtigsten und welche Leitplanken verhindern Schäden?
Nicht alle Lösungen bieten die gleichen Automatisierungsmöglichkeiten, daher ist es wichtig, eine zu finden, die die benötigten Werkzeuge bietet, sowie Schutzmaßnahmen, um die Automatisierung geregelt und sicher zu halten. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf sollten Sie diese Fragen stellen, wenn Sie sich Endpunktmanagement-Tools ansehen:
1. Was kann von Anfang bis Ende automatisiert werden?
Überlegen Sie, was automatisiert werden kann und wie stark es den Arbeitsablauf beeinflusst. Für die Bedrohungserkennung und -verwaltung sollte es beispielsweise die Erkennung, Behebung und Verifizierung von Arbeitsabläufen umfassen.
Sie sollten sich auch triggerbasierte Automatisierung ansehen, die aktiviert wird, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn beispielsweise die Lösung für das Endpunktmanagement feststellt, dass ein kritischer Patch fehlt, sollte dies eine Bedingung auslösen, um den Patchprozess zu aktivieren.
Dies wird die Behebung in großem Maßstab ermöglichen, ohne die IT-Teams mit Support-Tickets zu überfluten.
2. Welche Kontrollen sorgen für eine sichere Automatisierung?
So nützlich Automatisierung auch ist, unbeaufsichtigte Automatisierung birgt ebenfalls Risiken. Daher sollten Lösungen für das autonome Endpoint Management über Steuerungen und Leitplanken verfügen, um die Automatisierung innerhalb genehmigter Grenzen zu halten.
Dies umfasst Genehmigungsbarrieren für sensible Aktionen und gezielte Richtlinien für verschiedene Gruppen, Geräte und Rollen sowie Prüfpfade für jede automatisierte Aktion. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Automatisierungsaktionen transparent zu halten, und beinhalten Prüfungen, um sicherzustellen, dass Menschen weiterhin eine Rolle bei der Genehmigung wichtiger Aktionen spielen.
Welche Berichte und Nachweise benötigen Sie, um Ergebnisse nachzuweisen?
Wenn Sie geprüft werden, möchten Sie Berichte und Informationen schnell abrufen können. Daher sollten Sie eine Plattform wählen, die umfassende Berichte und klare Aufzeichnungen der Aktivitäten bietet, nicht nur oberflächliche Dashboards. Diese Berichte können Ihnen auch helfen, Verbesserungen im Laufe der Zeit zu verfolgen, wie z. B. schnellere Behebungen und verringerte Expositionsfenster.
Suchen Sie nach Berichten, die Folgendes beinhalten:
Patch-Compliance im Laufe der Zeit (einschließlich Trends, und nicht nur der aktuelle Stand).
CVE-Expositionsansichten, sortiert nach Endpunktgruppe.
Bereitstellungsverlauf und Erfolge oder Misserfolge, zusammen mit den Gründen für etwaige Misserfolge.
Exportoptionen, einschließlich geplanter Lieferungen für Stakeholder.
Wird es zu Ihrem Stack passen und skalieren, ohne mehr Komplexität hinzuzufügen?
Ihre Endpunktverwaltungslösung sollte sich in die Systeme integrieren, die Sie bereits nutzen, und zusätzliche manuelle Schritte vermeiden. Wenn es Schwierigkeiten beim Verbinden und Arbeiten mit vorhandenen Tools hat, wird das nur weitere Komplikationen hinzufügen und das Leben der IT-Agenten erschweren, anstatt ihre Arbeit zu erleichtern.
Berücksichtigen Sie Folgendes bei der Betrachtung von Autonomes Endpunktmanagement Software:
1. Integrationen, die manuelle Arbeit reduzieren
Das Ziel von Automatisierung und Integrationen ist es, die manuelle Arbeit, die IT-Mitarbeiter täglich bewältigen müssen, zu reduzieren. Daher sollten Sie nach Integrationen mit Funktionen suchen, die die Arbeit vereinfachen und die Effizienz verbessern, einschließlich Identitäts- und Zugriffsfunktionen (wie rollenbasierte Zugriffskontrolle und Minimalprivilegien), ITSM- oder Ticketing-Auslöser sowie Funktionen, die mit Ihren vorhandenen Sicherheitswerkzeugen übereinstimmen und diese ergänzen.
2. Bereitstellung und laufende Verwaltung
Wenn Sie eine neue Lösung zu Ihrem Technologiestapel hinzufügen, sollte sie einfach bereitzustellen und zu verwalten sein. Suchen Sie nach einer Lösung mit einem einfachen Rollout und schneller Wertschöpfung, die mit minimalen Störungen implementiert werden kann. Sie sollten auch Ihre Remote- und verteilten Arbeitskräfte berücksichtigen, einschließlich Bandbreite, Zeitzonen und Geräte außerhalb des Netzwerks, um sicherzustellen, dass sie überall richtig eingesetzt werden können.
Was sollten Sie während einer Testversion oder Demo testen?
Tests und Demonstrationen sind der beste Weg, um praktische Erfahrungen mit den Lösungen zu sammeln, die Sie in Betracht ziehen. Diese Tests sollten jedoch gründliche Prüfungen sein, um sicherzustellen, dass die Endpunktverwaltungs-Lösung alle Ihre Bedürfnisse erfüllt, anstatt nur „ausreichend“ oder in einer sehr allgemeinen Umgebung effektiv zu sein.
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes während einer Demonstration testen:
Importieren oder entdecken Sie eine repräsentative Gerätekonfiguration, einschließlich gemischter Betriebssysteme, Fernzugriffsgeräten und vor Ort betriebenen Geräten.
Bestätigen Sie, dass das Softwareinventar für eine Handvoll Endpunkte korrekt ist, und führen Sie Stichproben der Versionen durch.
Identifizieren Sie eine kleine Menge fehlender Drittanbieter-Updates und setzen Sie diese phasenweise ein, um Rollouts zu testen.
Testen Sie das Neustart-Handling und das Benutzeraufschubverhalten.
Wählen Sie ein Hochrisiko-CVE-Szenario aus und bestätigen Sie, dass Sie betroffene Endpunkte finden, Maßnahmen ergreifen und den Abschluss überprüfen können.
Simulieren Sie einen offline Endpunkt und sehen Sie, wie er aufholt und seinen Status meldet, nachdem er online gegangen ist.
Generieren Sie einen Compliance- oder Patch-Belegbericht, der die Änderungsverlauf und Ergebnisse zeigt.
Überprüfen Sie die Prüfprotokolle und Rollenberechtigungen, um die sichere Automatisierungsführung zu bestätigen.
Wie Splashtop AEM Diese Autonomen Endpunktmanagement-Bedürfnisse Unterstützt
Wenn Sie Tools anhand der oben genannten Kriterien bewerten, ist Splashtop AEM eine Option, die Echtzeit-Patching und Endpunktsichtbarkeit mit richtliniengesteuerter Automatisierung unterstützt. Es hilft IT-Teams, verteilte Endpunkte von einer zentralen Konsole aus zu verwalten und zu beheben.
Mit Splashtop Autonomes Endpunktmanagement können IT-Teams aktuelle Bestandsaufnahmen und Sichtbarkeit über verbundene Endpunkte hinweg aufrechterhalten. Es bietet CVE-basierte Schwachstellen-Einblicke und Benachrichtigungen sowie automatisierte Patch-Verwaltung und Behebungs-Workflows, die Teams dabei helfen, Prioritäten für Korrekturen zu setzen und Ergebnisse mit weniger manuellem Aufwand zu überprüfen.
Splashtop AEM bietet:
CVE-basierte Schwachstellen-Erkenntnisse über Endpunkte hinweg, mit Priorisierung und umsetzbaren Informationen.
Echtzeit-Patching und automatisierte, ringbasierte Bereitstellungen, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig eine effiziente Einführung über Geräte und Gruppen hinweg sicherzustellen.
Hardware- und Softwareinventar und Sichtbarkeit.
Automatisierung und Richtlinienkontrollen, die wiederholbare, prüfbare Workflows unterstützen.
Erste Schritte mit Splashtop AEM
Bei der Bewertung von autonomem Endpunktmanagement-Software müssen Sie über das Etikett hinausblicken und sehen, wie es als Workflow funktioniert. Betrachten Sie jeden Schritt, von der Sichtbarkeit über Entscheidungen und Aktionen bis zur Überprüfung, um sicherzustellen, dass jeder Schritt die richtige Kombination aus Automatisierung, Schutzmaßnahmen und menschlicher Genehmigung enthält, um sowohl Effizienz als auch Sicherheit aufrechtzuerhalten.
Mit den richtigen Automatisierungstools wie Splashtop AEM können Sie den manuellen Aufwand reduzieren, die Konsistenz verbessern und die Zeiträume der Anfälligkeit verkürzen, indem Sie Probleme schneller identifizieren und in großem Maßstab beheben. Dies hilft, die IT-Compliance aufrechtzuerhalten und remote Mitarbeiter zu unterstützen, ohne die Belastung der IT-Teams zu erhöhen.
Bereit, Splashtop AEM anhand Ihrer Checkliste zu bewerten? Kostenlose Testversion starten!