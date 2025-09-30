Zukunft von Desktop, Spielen und Splashtop :)

Es war eine Ehre, von Linux.com interviewt zu werden, der führenden Linux-Website mit über einer Million Besuchern pro Monat: Linux-Benutzer erhalten Remote-Desktop-Boost von Splashtop.
Neben meiner Ansicht über die zukünftigen Desktops als persönliche Clouds und die Zukunft von Linux/Android-Gaming habe ich unsere geheime One-to-Many-Linux-Desktop-Streaming-Fähigkeit mit jedem Stream mit 10-facher VNC-Leistung geteilt .... Es kommt für alle Plattformen in naher Zukunft :)
Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
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