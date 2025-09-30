Zukunft von Desktop, Spielen und Splashtop :)

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Zukunft von Desktop, Gaming und Splashtop

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Es war eine Ehre, von Linux.com interviewt zu werden, der führenden Linux-Website mit über einer Million Besuchern pro Monat: Linux-Benutzer erhalten Remote-Desktop-Boost von Splashtop.

Neben meiner Ansicht über die zukünftigen Desktops als persönliche Clouds und die Zukunft von Linux/Android-Gaming habe ich unsere geheime One-to-Many-Linux-Desktop-Streaming-Fähigkeit mit jedem Stream mit 10-facher VNC-Leistung geteilt .... Es kommt für alle Plattformen in naher Zukunft :)

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