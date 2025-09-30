Splashtop kostenlos testen

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Wir können fast alles von unseren Laptops, Tablets und Smartphones aus machen. Aber manchmal haben wir ein Gerät und müssen auf ein anderes zugreifen.
Ob Sie auf unseren Arbeitscomputer oder Schulcomputer zugreifen oder On-Demand-Fernsupport anbieten möchten, Splashtop hat die passende Anwendung für Sie.
Nutze die kostenlose Testversion der Fernzugriffs-App von Splashtop, um zu sehen, wie einfach der Fernzugriff mit Splashtop sein kann.
Splashtop bietet kostenlose Testversionen von drei leistungsstarken Fernzugriffsprodukten an:
Sie können jede dieser Möglichkeiten kostenlos ausprobieren, ohne Kreditkarte und ohne jegliche Verpflichtungen.
What You Can Do with Splashtop’s fernzugriff app
Sobald alles eingerichtet ist, können Sie die Splashtop Remote AccessApp auf jedem Gerät öffnen, um eine Liste der Computer zu sehen, auf die Sie unbeaufsichtigt Zugriff haben. Sie können dann mit nur einem Klick eine Fernverbindung zu Ihrem gewünschten Computer herstellen.
Sobald Sie sich in einer Fernsitzung befinden, können Sie den Computer fernsteuern, als säßen Sie direkt davor!
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