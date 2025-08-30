In Partnerschaft mit Espon wird Splashtop Mirroring360 jetzt kostenlos für Epson Moverio BT-200 Smart Glass zur Verfügung gestellt.
Das bedeutet, dass jeder Inhalt oder jede App von Ihrem iPhone und iPad auf Ihre Epson-Smart-Brille gespiegelt werden kann.
Dann erfuhren wir von DJI-Drohnen-Enthusiasten von einem neuen, aufregenden Anwendungsfall:
Wenn Menschen Drohnen fliegen, um Videos oder Fotos vom Himmel über sich aufzunehmen, müssen sie in der Lage sein, die über ihnen fliegende Drohne zu beobachten; Gleichzeitig müssen sie auch hinsehen
nach unten auf ihrem iPhone / iPad, um die Echtzeit-Videoansicht von der Kameradrohne zu sehen. Der ständige Bedarf, auf die fliegende Drohne zu schauen und nach unten auf das iPhone/iPad, das die Echtzeit-Kameraansicht zeigt
ist eine große Herausforderung. Mit Epson Smart Glass, auf dem Mirroring360 ausgeführt wird, können Benutzer die fliegende Drohne im Blickfeld halten und gleichzeitig den Video-Feed der Drohne direkt in der Mitte der Smart Glasses sehen.
Unten sind Video und Foto der neuen Möglichkeit. Lustig und spannend!