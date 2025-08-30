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Outdoors using Splashtop Mirroring360 to help power a high end drone in mid air

Epson Smart Glass in Kombination mit Splashtop Mirroring360 bietet neue Möglichkeiten – fliegen Sie eine DJI-Drohne, um HD-Videos und Fotos aufzunehmen!

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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In Partnerschaft mit Espon wird Splashtop Mirroring360 jetzt kostenlos für Epson Moverio BT-200 Smart Glass zur Verfügung gestellt.

Das bedeutet, dass jeder Inhalt oder jede App von Ihrem iPhone und iPad auf Ihre Epson-Smart-Brille gespiegelt werden kann.

Dann erfuhren wir von DJI-Drohnen-Enthusiasten von einem neuen, aufregenden Anwendungsfall:

Wenn Menschen Drohnen fliegen, um Videos oder Fotos vom Himmel über sich aufzunehmen, müssen sie in der Lage sein, die über ihnen fliegende Drohne zu beobachten; Gleichzeitig müssen sie auch hinsehen

nach unten auf ihrem iPhone / iPad, um die Echtzeit-Videoansicht von der Kameradrohne zu sehen. Der ständige Bedarf, auf die fliegende Drohne zu schauen und nach unten auf das iPhone/iPad, das die Echtzeit-Kameraansicht zeigt

ist eine große Herausforderung. Mit Epson Smart Glass, auf dem Mirroring360 ausgeführt wird, können Benutzer die fliegende Drohne im Blickfeld halten und gleichzeitig den Video-Feed der Drohne direkt in der Mitte der Smart Glasses sehen.

Unten sind Video und Foto der neuen Möglichkeit. Lustig und spannend!

Splashtop Mirroring360 & Epson Smart Glass (IoT) – Fly a DJI Drone to take HD video in the air!
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