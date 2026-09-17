Die Kosten für Endpunktmanagement lassen sich leicht unterschätzen. Das Software-Abonnement ist zwar möglicherweise die sichtbarste Ausgabe, aber nur ein Teil dessen, was eine Organisation ausgibt, um Geräte aktuell, sicher, sichtbar und betriebsbereit zu halten.
Die Gesamtkosten können auch spezialisierte Tools, IT-Arbeitszeit, laufende Wartung, Berichterstattung, Fehlerbehebung und den Verwaltungsaufwand umfassen, der für die Koordination mehrerer Systeme erforderlich ist.
In einer Umfrage unter 250 IT-Fachkräften und Managed Service Providern befanden sich 72 % der Unternehmen in einem Zwischenstadium. Sie hatten zwar Tools für das Endpunktmanagement im Einsatz, doch fragmentierte Workflows und inkonsistente Automatisierung begrenzten die operativen Verbesserungen, die sie erzielten.
Dieser Leitfaden erklärt, wie die Preise für Endpunktmanagement-Software gestaltet sind, welche Ausgaben zu den Gesamtbetriebskosten beitragen, wie Sie Ihre aktuellen Kosten berechnen und wo IT-Teams unnötige Ausgaben und manuellen Aufwand reduzieren können.
Er zeigt außerdem, wie Splashtop AEM gängige Endpunktmanagement-Workflows zentralisieren und automatisieren kann. Der ROI-Rechner für Splashtop AEM verwendet Ihre Anzahl an Endpunkten, IT-Arbeitskosten und aktuellen Tool-Ausgaben, um potenzielle Einsparungen mit Splashtop AEM zu schätzen.
Was kostet Endpunktmanagement?
Es gibt keinen einheitlichen Preis für Endpunktmanagement. Wie viel eine Organisation bezahlt, hängt von Faktoren wie der Anzahl ihrer Endpunkte oder Nutzer, den in der Plattform enthaltenen Funktionen, den Anforderungen an Service und Support sowie den zusätzlichen Produkten ab, die benötigt werden, um Lücken rund um die Kernlösung zu schließen.
Es ist hilfreich, den Preis der Software von den Gesamtkosten des Endpunktmanagements zu trennen. Der Softwarepreis ist der Betrag, der an den Anbieter gezahlt wird. Zu den Gesamtkosten gehören die Software, unterstützende Tools, IT-Arbeitsaufwand und Verwaltungsaufwand, die erforderlich sind, um die Umgebung zu verwalten.
Preise pro Endpunkt
Bei der Preisgestaltung pro Endpunkt zahlt das Unternehmen entsprechend der Anzahl der verwalteten Geräte. Dieses Modell ist relativ unkompliziert, wenn die Anzahl der Geräte den Umfang des Managementaufwands genau widerspiegelt.
Die Preise pro Endpunkt können je nach Volumen, Vertragslaufzeit, Funktionsumfang oder den abgedeckten Gerätetypen variieren. Unternehmen sollten außerdem prüfen, ob alle erforderlichen Funktionen enthalten sind oder separat verkauft werden.
Preise pro Benutzer
Einige Plattformen berechnen die Kosten nach der Anzahl der Benutzer. Dies kann die Lizenzierung vereinfachen, wenn Mitarbeiter eine konstante Anzahl von Geräten verwenden, aber die Wirtschaftlichkeit kann sich ändern, wenn jeder Mitarbeiter mit einem Desktop, Laptop, einer virtuellen Maschine oder einem anderen verwalteten Endpunkt arbeitet.
Um Preise pro Benutzer zu bewerten, müssen Sie über die reine Benutzerzahl hinausblicken und verstehen, wie viele Geräte die Plattform tatsächlich verwalten muss.
Gebündelte und plattformbasierte Preisgestaltung
Funktionen für das Endpunktmanagement können Teil einer umfassenderen Produktivitäts-, Sicherheits- oder IT-Management-Plattform sein. Bündelung kann die Anzahl einzelner Abonnements reduzieren, die ein Unternehmen erwirbt – abhängig vom enthaltenen Funktionsumfang und davon, wie gut dieser die betrieblichen Anforderungen erfüllt.
Eine enthaltene Funktion kann dennoch zusätzliche Kosten verursachen, wenn Teams weitere Produkte für Patch-Management von Drittanbietern, Echtzeittransparenz, Fernsupport, Automatisierung, Berichterstellung oder Fehlerbehebung benötigen. Der tatsächliche Kostenaufwand wird durch den vollständigen Funktionsumfang und den für den Betrieb erforderlichen Arbeitsaufwand bestimmt.
Was setzt sich zu den Gesamtkosten des Endpunktmanagements zusammen?
Eine praxisnahe Kostenbewertung sollte die Endpunktmanagement-Plattform, zusätzliche Tools, den IT-Arbeitsaufwand und den Overhead berücksichtigen, der für die Koordination der Arbeit erforderlich ist. Wenn Sie diese Kategorien zusammen betrachten, erhalten Sie eine realistischere Ausgangsbasis als allein die Lizenzgebühren.
Endpunktmanagement-Software und Lizenzen
Beginnen Sie mit dem Kernabonnement. Je nach Anbieter und Preismodell können sich die Kosten nach Geräten, Benutzern, Technikern oder einer umfassenderen Plattformlizenz richten.
Berücksichtigen Sie dann auch höhere Funktionsstufen, kostenpflichtige Add-ons, Servicepakete, Implementierungskosten und Supportgebühren, die für Ihre Umgebung erforderlich sind. Prüfen Sie außerdem Verlängerungsbedingungen und Mengenschwellen, da sich diese mit dem Wachstum der Organisation auf die jährliche Gesamtsumme auswirken können.
Zusätzliche Endpunkt-Tools
Endpunktmanagement-Stacks werden oft schrittweise erweitert. IT-Teams fügen Produkte hinzu, wenn die aktuelle Plattform eine Anforderung nicht effizient erfüllt oder wenn ein spezialisierter Workflow tiefere Funktionalität erfordert.
Häufige Ergänzungen sind:
Patchen von Betriebssystemen und Drittanbieteranwendungen
Fernzugriff und Fernunterstützung
Softwarebereitstellung
Skripting und Automatisierung
Überwachung und Warnmeldungen
Hardware- und Softwareinventar
Sichtbarkeit von Schwachstellen
IT-Arbeitsaufwand
Arbeitskosten werden häufig übersehen, weil sie im allgemeinen IT-Budget erscheinen und nicht auf einer Rechnung für Endpunktmanagement. Wiederkehrende Aufgaben können jedoch einen erheblichen Teil der Gesamtkosten ausmachen.
Diese Arbeit kann die Überprüfung des Endpunktstatus, die Identifizierung fehlender Updates, die Bereitstellung von Patches, die Bestätigung erfolgreicher Installationen, die Nachverfolgung von Fehlern, die Untersuchung von Problemen, die Durchführung von Wartungsarbeiten, die Behebung von Problemen und die Erstellung von Berichten umfassen.
Technologie allein beseitigt diesen Aufwand nicht. Fragmentierte Workflows und inkonsistente Automatisierung können dazu führen, dass IT-Teams auch nach der Einführung von Endpunktmanagement-Tools manuelle Aufgaben ausführen müssen.
Verwaltungsaufwand und Wechsel zwischen Tools
Jedes zusätzliche System kann eigene Richtlinien, Berechtigungen, Integrationen, Berichte, Schulungsanforderungen und Wartungspläne mit sich bringen. Administratoren müssen möglicherweise auch widersprüchliche Informationen aus verschiedenen Produkten abgleichen oder zwischen Konsolen wechseln, um einen einzelnen Workflow abzuschließen.
Dieser Mehraufwand ist auf einer Bestellung schwerer zu erkennen, kostet jedoch Zeit und erhöht den Aufwand für die Verwaltung jedes einzelnen Endpunkts. Das Verständnis dieser Kostenkategorien liefert Ihnen außerdem die nötigen Grundlagen, um mögliche Einsparungen durch Automatisierung und Tool-Konsolidierung zu bewerten.
So berechnen Sie Ihre aktuellen Kosten für Endpunktmanagement
Verwenden Sie den folgenden Prozess, um eine praktische jährliche Ausgangsbasis festzulegen.
Berechnen Sie die jährlichen Ausgaben für Endpunktmanagement-Software: Addieren Sie die jährlichen Kosten Ihrer zentralen Endpunktmanagement-Plattform und der kostenpflichtigen Produkte, die dieselben Workflows unterstützen. Konzentrieren Sie den Umfang auf Endpunktabläufe, anstatt nicht zusammenhängende IT-Infrastruktur einzubeziehen.
Schätzen Sie den IT-Arbeitsaufwand für Endpunktmanagement: Identifizieren Sie wiederkehrende Aktivitäten wie Patch-Management, Überwachung, Softwarewartung, Berichterstellung, Fehlerbehebung, Behebung von Problemen und Richtlinienverwaltung. Schätzen Sie die dafür pro Monat aufgewendeten Stunden, rechnen Sie diese Zahl auf eine Jahressumme hoch und multiplizieren Sie sie mit einem passenden angenommenen Stundensatz für Arbeitskosten.
Kosten für sich überschneidende Tools identifizieren: Prüfen Sie, wo mehr als eine Plattform Patching, Fernsupport, Inventarisierung, Skripting, Überwachung, Softwarebereitstellung oder ähnliche Funktionen bietet. Berücksichtigen Sie nur tatsächliche Überschneidungen. Ein spezialisiertes Produkt, das weiterhin eine eigenständige Anforderung erfüllt, sollte in der Berechnung verbleiben.
Berechnen Sie die jährliche Gesamtsumme: Kombinieren Sie relevante Software-, unterstützende Tool- und Arbeitskosten, um eine Ausgangsbasis zu erstellen. Anschließend können Sie die jährliche Gesamtsumme durch die Anzahl der verwalteten Endpunkte teilen, um Ihre jährlichen Verwaltungskosten pro Endpunkt zu schätzen.
Möchten Sie das Potenzial schneller einschätzen?
Verwenden Sie den Splashtop AEM ROI Calculator, um die potenziellen finanziellen Auswirkungen für Ihre Umgebung anhand von Eingaben wie der Anzahl der Endpunkte, den IT-Arbeitskosten und den aktuellen jährlichen Tool-Ausgaben zu schätzen. Der Rechner kann jährliche Einsparungen, eingesparte IT-Stunden, Einsparungen pro Endpunkt, die Amortisationszeit und den ROI im ersten Jahr schätzen.
Warum die Kosten für Endpunktmanagement mit wachsenden Umgebungen steigen
Wachstum wirkt sich auf mehr aus als nur auf die Anzahl der Lizenzen. Wenn Umgebungen wachsen, müssen IT-Teams möglicherweise Folgendes verwalten:
Mehr Endpunkte, die Updates, Überwachung und Wartung erfordern
Mehr Betriebssystem- und Anwendungsversionen
Mehr Patch- und Behebungsereignisse
Mehr fehlgeschlagene Aufgaben und Ausnahmen, die nachverfolgt werden müssen
Mehr Gerätegruppen, Konfigurationen und Richtlinien
Mehr Anforderungen an Berichterstattung und Verifizierung
Mehr Abstimmung zwischen separaten Tools und Datenquellen
Ohne standardisierte Workflows kann der Verwaltungsaufwand schnell steigen. Eine effektive Automatisierung kann verhindern, dass der Arbeitsaufwand im gleichen Maß steigt wie die Anzahl der Endpunkte, indem sie konsistente Richtlinien anwendet und wiederkehrende Aufgaben über Gerätegruppen hinweg übernimmt.
So können bestehende IT-Teams mehr Zeit für Ausnahmen, komplexe Probleme und Initiativen mit höherem Mehrwert aufwenden, anstatt dieselben Wartungsschritte auf einzelnen Endpunkten immer wieder zu wiederholen.
Wie können IT-Teams die Kosten für das Endpunktmanagement senken?
Um die Kosten für das Endpunktmanagement zu senken, müssen sowohl die Softwareausgaben als auch der Aufwand für die Verwaltung der Umgebung betrachtet werden. IT-Teams sollten nach Möglichkeiten suchen, um:
Wiederkehrende Aufgaben automatisieren: Reduzieren Sie den manuellen Aufwand für Patchen, Überwachung, Wartung, Skriptausführung und routinemäßige Problembehebung.
Konsolidieren Sie überschneidende Tools: Beseitigen Sie redundante Funktionen und reduzieren Sie den Aufwand für die Pflege separater Konsolen, Richtlinien, Integrationen und Berichte.
Richtlinien und Workflows standardisieren: Verwenden Sie konsistente Gerätegruppen, Patch-Richtlinien, Zeitpläne und Behebungsprozesse, anstatt Endpunkte einzeln zu verwalten.
Verbessern Sie die Transparenz über Endpunkte: Geben Sie Administratoren die Informationen, die sie benötigen, um Geräte mit Handlungsbedarf zu priorisieren und unnötige Untersuchungen zu vermeiden.
Der richtige Ansatz hängt von den vorhandenen Tools und Anforderungen des Unternehmens ab. Alle Änderungen sollten notwendige Funktionen erhalten und gleichzeitig redundante Ausgaben sowie wiederkehrenden Verwaltungsaufwand reduzieren.
Wie Splashtop AEM helfen kann, den Aufwand für das Endpunktmanagement zu reduzieren
Splashtop AEM bündelt gängige Endpunktmanagement-Aktivitäten in derselben Umgebung, die für den Fernzugriff und Fernsupport von Splashtop verwendet wird. IT-Teams können zentrale Transparenz, richtlinienbasiertes Management und Automatisierung nutzen, um wiederkehrende Arbeiten über verwaltete Endpunkte hinweg zu reduzieren.
1. Patchen von Betriebssystemen und Drittanbieter-Software automatisieren
Splashtop AEM unterstützt automatisiertes Patchen von Betriebssystemen und Anwendungen von Drittanbietern auf Windows- und macOS-Endpunkten. Administratoren können Richtlinien und Zeitpläne definieren, Updates bereitstellen und den Patch-Status überwachen, ohne jedes Gerät einzeln verwalten zu müssen.
Dadurch kann sich der Zeitaufwand für die Identifizierung fehlender Updates, das Starten von Bereitstellungen und die Prüfung, ob Patches erfolgreich installiert wurden, verringern.
2. Endpunktrichtlinien und wiederkehrende Aufgaben verwalten
Endpunktrichtlinien, Skripte und Aufgaben, proaktive Warnmeldungen und automatisierte Problembehebung helfen IT-Teams dabei, wiederholbare Prozesse über Gerätegruppen hinweg anzuwenden. Routinearbeiten können im Hintergrund ausgeführt werden, während Administratoren sich auf Endpunkte konzentrieren, die direkte Aufmerksamkeit erfordern.
Beispielsweise können Teams Wartungsarbeiten planen, Skripte auf mehreren Geräten ausführen, definierte Bedingungen überwachen und Aktionen auslösen, wenn ein Endpunkt festgelegte Kriterien erfüllt.
3. Endpunkttransparenz verbessern
Eine zentrale Hardware- und Softwareinventarisierung, Patch-Status, Dashboard-Einblicke und KI-gestützte CVE-Einblicke helfen IT-Teams, den Zustand verwalteter Endpunkte zu verstehen und zu entscheiden, wo Maßnahmen erforderlich sind.
Eine klarere Übersicht kann den manuellen Aufwand verringern, der erforderlich ist, um vor dem Patchen, der Fehlerbehebung oder der Berichterstellung Informationen aus separaten Quellen zusammenzutragen.
4. Workflows für Endpunktmanagement und Fernsupport verbinden
Organisationen, die Splashtop für Fernsupport nutzen, können Endpunkte innerhalb der umfassenderen Splashtop-Umgebung verwalten und Fehler beheben. Wenn ein Problem ein direktes Eingreifen erfordert, können Techniker von Endpunktinformationen zum Fernsupport wechseln, ohne auf voneinander getrennte Workflows angewiesen zu sein.
Das passende Toolset hängt weiterhin von den Anforderungen des Unternehmens ab. Splashtop AEM kann mehrere gängige Workflows im Endpunktmanagement konsolidieren und andere Plattformen ergänzen, wenn weiterhin umfassenderes Gerätemanagement, Sicherheit oder spezialisierte Funktionen benötigt werden.
Sehen Sie, was die Senkung der Kosten für das Endpunktmanagement für Ihr Unternehmen bedeuten könnte
Die möglichen Einsparungen hängen von Ihrem Ausgangspunkt ab. Die Anzahl der Endpunkte, die IT-Personalkosten, die aktuellen Softwareausgaben und der Umfang der Arbeit, die sich realistisch automatisieren oder konsolidieren lässt, beeinflussen die Rendite.
Mit dem Splashtop AEM ROI Calculator können Sie diese Variablen auf Ihre Umgebung anwenden und potenzielle jährliche Einsparungen, eingesparte IT-Stunden, Einsparungen pro Endpunkt, die Amortisationszeit und den ROI im ersten Jahr schätzen.
Die Ergebnisse sind Schätzungen, und die tatsächlichen Einsparungen variieren je nach Ihren Tools, Kosten und Workflows. Sie können dennoch einen hilfreichen Ausgangspunkt bieten, um die finanziellen Auswirkungen eines stärker automatisierten, zentralisierten Ansatzes für das Endpunktmanagement zu bewerten.