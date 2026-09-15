Krankenhausnetzwerke umfassen eine Vielzahl von Geräten, darunter bis zu Tausende verteilte Endpunkte wie Desktops an Pflegestationen, Tablets für medizinisches Fachpersonal und vernetzte medizinische Geräte.
Jeder dieser Endpunkte ist jedoch ein potenzieller Einstiegspunkt für Angreifer und kann ihnen unter Umständen Zugriff auf elektronische geschützte Gesundheitsinformationen (ePHI) verschaffen.
IT-Teams in Gesundheitsunternehmen müssen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit in Einklang bringen und dabei die HIPAA-Compliance aufrechterhalten. Dafür ist eine zentrale Übersicht erforderlich, um jeden Endpunkt angemessen zu schützen und zu verwalten; andernfalls verlieren sie den Überblick darüber, welche Geräte veraltet oder anfällig sind.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, wie IT-Teams Endpunkte sicher verwalten können, ohne Benutzer zu unterbrechen oder die Effizienz zu beeinträchtigen. Wir betrachten die Herausforderungen, mit denen IT-Teams im Gesundheitswesen konfrontiert sind, sowie bewährte Methoden für das Endpunktmanagement.
Warum Endpunkte in klinischen Umgebungen wichtig sind
Organisationen im Gesundheitswesen, darunter Krankenhäuser, Arztpraxen und mehr, müssen eine Vielzahl von Endpunkten verwalten. Dazu gehören Workstations, Tablets für medizinisches Fachpersonal und sogar Internet of Medical Things -Geräte (IoMT) wie Infusionspumpen oder tragbare medizinische Geräte.
Jeder dieser Endpunkte ist wichtig für die Patientenversorgung und kann sensible personenbezogene Daten enthalten. Wenn ein Endpunkt kompromittiert wird, kann das Behandlungsentscheidungen verzögern, Patientendaten offenlegen und zu mehreren Störungen führen.
Es ist keineswegs übertrieben zu sagen, dass Menschenleben davon abhängen können, dass diese Geräte ordnungsgemäß funktionieren und ein hohes Maß an Sicherheit aufrechterhalten.
Die echten Herausforderungen hinter dem Endpoint-Management im Gesundheitswesen
Was also macht die Verwaltung von Endpunkten im Gesundheitswesen schwierig? Es gibt mehrere Faktoren, die Herausforderungen verursachen können, wenn IT-Teams Endpunkte aktualisieren, verwalten oder Fehler beheben müssen, darunter:
Gerätevielfalt: Die große Bandbreite an Endpoint-Typen, einschließlich IoMT-Geräten, kann es erschweren, alles effektiv zu verwalten – besonders von einem einzigen Ort aus.
Altsysteme: Viele Einrichtungen verlassen sich auf ältere Geräte, die zu zentralen Bestandteilen ihres Tech-Stacks geworden sind, aber möglicherweise keine Updates oder keinen Support mehr erhalten.
Shadow-IT und BYOD-Geräte: Bring-Your-Own-Device (BYOD) ist ideal, damit Mitarbeiter ihre bevorzugten Geräte nutzen können, kann aber auch die Verwaltung erschweren. Das wird noch schwieriger, wenn Mitarbeiter nicht verwaltete Geräte ohne Wissen der IT verwenden.
Begrenzte IT-Personalkapazitäten: Wenn Geräte manuell verwaltet und unterstützt werden müssen, können kleine IT-Teams Schwierigkeiten haben, mit allem Schritt zu halten. Ohne eine leistungsstarke Endpunktmanagement-Plattform können sie leicht den Überblick über Geräte verlieren, wichtige Updates verpassen oder nicht bemerken, wenn ein Endpunkt kompromittiert wurde.
Keine Zeit für Ausfälle: Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen können sich keine langwierigen Update-Prozesse oder Unterbrechungen leisten. Diese Null-Toleranz gegenüber Ausfallzeiten kann die Fehlerbehebung und das Patchen von Geräten für IT-Teams noch schwieriger machen.
Wie HIPAA die Anforderungen an die Endpunktsicherheit im Gesundheitswesen prägt
Verschiedene Branchen müssen bestimmte Sicherheitsrichtlinien einhalten, und im Gesundheitswesen bedeutet das, die HIPAA-Compliance aufrechtzuerhalten.
HIPAA umfasst mehrere Sicherheitsvorschriften zum Schutz von ePHI, darunter Risikoanalysen, Zugriffskontrollen und Audit-Kontrollen. Organisationen im Gesundheitswesen und ihre IT-Teams müssen Endpunktrisiken kontinuierlich identifizieren und beheben, die Zugriffssicherheit mit starken Zugriffskontrollen und Authentifizierung aufrechterhalten, Daten bei der Übertragung schützen und mehr.
Vor Kurzem wurden außerdem vorgeschlagene Aktualisierungen der HIPAA-Sicherheitsregeln eingeführt, die Multi-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung von empfohlenen Schutzmaßnahmen zu verpflichtenden Anforderungen machen würden.
Ohne gutes Endpunktmanagement ist es schwierig, HIPAA-Compliance nachzuweisen und die Sicherheit aufrechtzuerhalten.
Was aktuelle OCR-Durchsetzungsdaten über Endpunktrisiken verraten
Laut der Analyse der Daten des HHS Office for Civil Rights durch das HIPAA Journal gab es allein im April 2026 47 Verstöße im Gesundheitswesen, von denen jeweils Hunderte bis Tausende von Patienten betroffen waren. Bei über 1,3 Millionen Menschen wurden vertrauliche Gesundheitsdaten offengelegt, wodurch sensible Informationen gefährdet wurden.
Hacking und andere IT-Vorfälle waren die häufigste Ursache dieser Datenschutzverletzungen. Cyberkriminelle zielen oft auf bekannte, ungepatchte Schwachstellen ab, um Geräte zu kompromittieren und in Netzwerke einzudringen. So erhalten sie Zugriff auf geschützte Informationen, die sie stehlen, verkaufen oder zur Erpressung nutzen können.
Gleichzeitig hätten sich viele dieser Angriffe mit der richtigen Cybersicherheit und einem geeigneten Patch-Management verhindern lassen. Cyberangriffe zielen häufig auf ungepatchte Geräte ab, denen Schutz vor bestehenden Bedrohungen fehlt, da diese Geräte einen einfachen Einstiegspunkt bieten. Sicherheitspatches aktuell zu halten und vor allen bekannten Bedrohungen (neu und alt) zu schützen, ist entscheidend, um Angriffe zu verhindern.
7 Komponenten für ein effektives Endpunktmanagement im Gesundheitswesen
Was also macht Endpoint-Management für Gesundheitsorganisationen effektiv? Wir haben die wichtigsten Grundlagen in sieben Kernkomponenten aufgeschlüsselt, die IT-Teams dabei helfen können, verteilte Endpoints zu verwalten und zur Gewährleistung der Sicherheit beizutragen:
Zentrale Transparenz: Transparenz ist entscheidend, um Geräte zu verwalten, potenzielle Probleme zu erkennen und zu überprüfen, dass alles ordnungsgemäß gepatcht ist. Wenn IT-Teams alle ihre Endpunkte von einem Ort aus einsehen und überwachen können, lassen sie sich einfacher effektiv verwalten.
Automatisiertes Patch-Management: Geräte gepatcht und auf dem neuesten Stand zu halten, ist für die Sicherheit entscheidend, aber manuelles Patchen kann zeitaufwendig und fehleranfällig sein. Automatisiertes Patch-Management hilft dabei, Geräte vollständig auf dem neuesten Patch-Stand zu halten, indem Updates ohne manuelle Eingriffe ausgerollt werden.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Rollenbasierte Zugriffskontrolle hilft bei der Verwaltung von Zugriffsrechten, indem der Zugriff anhand der Rolle und Verantwortlichkeiten des Benutzers eingeschränkt wird. Dies trägt zu mehr Sicherheit und Nachvollziehbarkeit bei, indem unbefugte Benutzer ferngehalten und der Zugriff auf sensible Informationen eingeschränkt wird.
Verschlüsselung und Fernlöschung: Die Verwaltung und der Schutz von Daten sind für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Das bedeutet den Einsatz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die Daten während der Übertragung verschlüsselt, damit sie nicht abgefangen werden können, sowie die Möglichkeit, Geräte aus der Ferne zu löschen und alle Daten zu entfernen, wenn sie verloren gehen oder außer Betrieb genommen werden.
Endpoint Detection and Response (EDR): EDR überwacht Endpunkte in einem Netzwerk auf potenzielle Bedrohungen und unterstützt Sicherheitsteams dabei, diese zu untersuchen und darauf zu reagieren. Dies ist ein leistungsstarkes Tool für Cybersicherheit im Gesundheitswesen, da es IT-Teams hilft, Bedrohungen geräteübergreifend in Echtzeit zu erkennen und zu beheben, bevor sie Schaden anrichten.
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): MFA hilft, Konten zu schützen, indem beim Anmeldeversuch von Benutzern eine zusätzliche Sicherheits- und Verifizierungsebene hinzugefügt wird. Dies hilft, Konten vor gestohlenen Passwörtern zu schützen, da die bloße Kenntnis der Anmeldeinformationen eines Benutzers nicht ausreicht, um auf sein Konto zuzugreifen.
Compliance- und Audit-Berichterstattung: Sicherheit aufrechtzuerhalten reicht nicht aus. Teams müssen außerdem nachweisen können, dass sie ihre Anforderungen an die IT-Compliance erfüllen, wofür Protokolle und Berichte erforderlich sind, die die Einhaltung ihrer Sicherheitsrichtlinien und -tools belegen. Gute Reporting-Tools können dabei helfen, Audits zu bestehen und Compliance nachzuweisen, indem sie bei Bedarf klare Daten und Aufzeichnungen bereitstellen.
Best Practices für das Endpunktmanagement in Healthcare-IT-Teams
IT-Teams, die Geräte und Netzwerke für Gesundheitsorganisationen verwalten, haben viel zu bewältigen. Glücklicherweise haben wir Best Practices zusammengestellt, denen sie folgen können, um Geräte ordnungsgemäß zu patchen und zu schützen, ohne klinische Arbeitsabläufe zu beeinträchtigen.
Zu den Best Practices gehören:
Planung: Updates sollten die täglichen Arbeitsabläufe nicht unterbrechen. Stattdessen sollten Patch-Fenster rund um die Schichten geplant werden, damit Geräte aktualisiert werden, wenn sie nicht benötigt werden, und Unterbrechungen auf ein Minimum reduziert bleiben.
Least-privilege access: Der Einsatz von Least-Privilege-Prinzipien beim Zugriff trägt dazu bei, dass sensible Daten sicher bleiben. Dieser Ansatz beschränkt den Benutzerzugriff auf das, was für die Ausführung der jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, wodurch das Risiko unbefugten Zugriffs und die potenzielle Angriffsfläche verringert werden.
Patch-Management: Die Verwendung einer Patch-Management-Lösung ermöglicht es IT-Teams, Updates auf Geräten bereitzustellen, ohne jedes einzelne manuell aktualisieren zu müssen. Dadurch werden menschliche Fehler reduziert und die Effizienz verbessert, sodass Geräte sicher und compliant bleiben.
Schutzmaßnahmen gegen Datenverlust und Wiederherstellung: Sensible Patientendaten müssen geschützt werden. Dazu gehört die Verwendung von Datenverschlüsselung zum Schutz von Daten während der Übertragung sowie von Backups und Redundanzen, um Daten im Katastrophenfall wiederherzustellen.
Netzwerkschutzmaßnahmen: Netzwerksicherheit ist von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören wichtige Sicherheitstools wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Netzwerkzugriffskontrollen, Netzwerksegmentierung und die Isolierung von Endpunkten mit hohem Risiko.
Monitoring und Reaktion: Der Einsatz von Endpoint Detection and Response oder anderen Netzwerküberwachungstools hilft dabei, verdächtiges Verhalten und potenzielle Bedrohungen zu erkennen, mit Echtzeitwarnungen, damit IT-Teams schnell reagieren können.
Checkliste zur Endpoint-Bereitschaft für das Gesundheitswesen
Wenn Sie Endpunkte verwalten, müssen Sie vieles im Blick behalten, und es gibt viele Schritte, die leicht übersehen werden können. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine praktische Checkliste erstellt. Wenn Sie diese Punkte beachten, können Sie Endpunkte in Ihrer gesamten Gesundheitsorganisation besser schützen:
Endpunktmanagement: Alle Endpunkte, einschließlich mobiler und medizinischer Geräte, sind in Ihre Endpunktmanagement-Plattform integriert.
Datenverschlüsselung: Daten bleiben während der Übertragung durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.
Patch-Management: Alle Endpunkte sind gepatcht und verifiziert, und ein automatisiertes Patch-Management ist eingerichtet, um Geräte zu aktualisieren, wenn neue Patches verfügbar sind.
Authentifizierung: Die Multi-Faktor-Authentifizierung wird geräte- und benutzerübergreifend durchgesetzt, um die Identität zu verifizieren.
Bestandstransparenz: Alle Endpunkte sind an einem zentralen Ort sichtbar, einschließlich Sicherheitswarnungen, Patch-Status, OS-Versionen und Anwendungen.
Richtlinienkonformität: Ihre Richtlinien entsprechen HIPAA und anderen relevanten Vorschriften.
Durchsetzung von Richtlinien: Compliance-Richtlinien werden auf Endpunkten, einschließlich EDR und Patching, aktiv durchgesetzt.
Schulung von Klinikpersonal: Klinikpersonal und andere Mitarbeiter werden in Best Practices zur Absicherung und zum Schutz ihrer Geräte geschult, einschließlich wie Phishing verhindert werden kann.
Die Rolle von KI im Endpunktmanagement im Gesundheitswesen
Das Wachstum der künstlichen Intelligenz (KI) hat neue Bedrohungen mit sich gebracht, da Cyberkriminelle KI nutzen können, um schnell Exploits für neue Schwachstellen zu erstellen. Gleichzeitig hat sie auch dazu beigetragen, neue Wege zur Erkennung von und Reaktion auf Angriffe zu schaffen.
KI-gestützte CVE-Einblicke können Daten zu Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) analysieren, um die wichtigsten Schwachstellen zu identifizieren und zu priorisieren, und sogar grundlegende Probleme automatisch zur Behebung kennzeichnen. IT-Teams können Regeln für Priorisierung, Warnmeldungen und Eskalation festlegen, damit das KI-gestützte Tool Bedrohungen gemäß den Unternehmensrichtlinien behandeln kann.
Dadurch kann KI die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz der Bedrohungserkennung und -abwehr verbessern und dabei helfen, Endpunkte proaktiv vor Bedrohungen zu schützen, sobald diese entstehen.
Verwalten Sie Healthcare-Endpunkte proaktiv über eine automatisierte Konsole
Wenn Sie mehrere verteilte Endpunkte verwalten müssen, darunter Geräte von Klinikpersonal, BYOD- und IoMT-Geräte, benötigen Sie eine robuste Endpunktmanagement-Lösung wie Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement).
Splashtop AEM bietet IT-Teams Transparenz, automatisiertes Patch-Management, Compliance-Berichte und mehr – alles in einer Konsole. IT-Teams im Gesundheitswesen können damit Endpunkte in ihrer gesamten Umgebung verwalten – unabhängig von Standort, Betriebssystem oder Gerätetyp.
Mit Splashtop AEM lassen sich der Zustand der Endpunkte und ihr Schwachstellenstatus im gesamten Netzwerk dank der KI-gestützten CVE-Einblicke ganz einfach überwachen. Außerdem nutzt es richtlinienbasierte Patch-Automatisierung, um Updates auf Endpunkten zu erkennen, zu testen, bereitzustellen und zu verifizieren – alles priorisiert und geplant gemäß den Unternehmensrichtlinien.
Außerdem bietet Splashtop AEM die Durchsetzung von Richtlinien auf allen Geräten und kann schnell Berichte erstellen, um bei Audits die IT-Compliance nachzuweisen. Dadurch lässt sich die HIPAA-Compliance einfacher nachweisen und zeigen, dass Endpunktkontrollen vorhanden sind.
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