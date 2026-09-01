Entdecken Sie den ROI von Splashtop AEM
Schätzen Sie jährliche Einsparungen, eingesparte Stunden und Rückzahlungen durch Automatisierung von Patching und Endpunktverwaltung mit Splashtop AEM. Keine Anmeldung erforderlich, um Ihren Kostenvoranschlag einzusehen.
Mehr als 30 Mio.Nutzer vertrauen Splashtop weltweit
85 %der Fortune-500 nutzen Splashtop
20+ JahreSicherungs- und unterstützende Geräte
Top-Bewertungfür Endpunktverwaltung auf G2
Wie wir Ihre Schätzung berechnen
Was der Rechner abbildet:
Der Rechner schätzt potenzielle Einsparungen in zwei Hauptbereichen: Zeit und Tools. Es misst den Wert der eingesparten Zeit, indem routinemäßige Endpunktverwaltungsaufgaben automatisiert werden, basierend auf Ihren IT-Arbeitskosten, sowie potenzielle Einsparungen durch die Reduzierung oder Konsolidierung bestehender Tools. Die Schätzungen verwenden Branchenbenchmarks für gemeinsame Endpunktmanagement-Aktivitäten und typische Effizienzgewinne durch Automatisierung.
Was Sie kontrollieren:
Geben Sie einige wichtige Daten über Ihre Umgebung und aktuelle Kosten in den Rechner ein. Wählen Sie den Ansatz, der am besten widerspiegelt, wie Sie heute arbeiten, und wählen Sie dann ein Szenario – konservativ, erwartet oder aggressiv –, um die in der Berechnung verwendeten Annahmen anzupassen. Sie können jederzeit Eingaben oder Wechsel-Szenarien aktualisieren, um verschiedene Annahmen zu erkunden, mögliche Ergebnisse zu vergleichen und eine Bandbreite geschätzter Einsparungen zu sehen.
Die Schätzungen verwenden standardisierte Endpunktmanagement-Benchmarks und das von Ihnen ausgewählte Szenario. Deine tatsächlichen Ergebnisse werden variieren.
FAQ
Was schätzt der Splashtop AEM ROI-Rechner?
Wie funktioniert der Taschenrechner?
Muss ich mich anmelden, mit dem Vertrieb sprechen oder etwas kaufen, um es zu nutzen?
Wie genau sind die Schätzungen?
Wodurch werden die geschätzten Einsparungen bestimmt?
Ersetzt Splashtop AEM mein aktuelles RMM oder Microsoft Intune?
Wie viel kostet Splashtop AEM?
Kann ich wirklich 50 % sparen, indem ich von einem anderen RMM umsteige?
Was ist eine maßgeschneiderte ROI-Bewertung und was passiert als Nächstes?
MÖCHTEN SIE IHR AKTUELLES RMM ERSETZEN?