Patchen ist essenziell, um Sicherheit zu gewährleisten und Systeme aktuell zu halten, aber schlecht getimte oder schlecht verwaltete Updates können Mitarbeiter stören und Frustration im gesamten Unternehmen erzeugen.
Glücklicherweise lassen sich diese Störungen mindern. Benutzerunterbrechungen werden nicht nur durch das Patchen verursacht, sondern durch Einsätze ohne Plan. Mit klaren Rollout-Phasen, Zeitplanung, Geräte-Segmentierung und Sichtbarkeit ist es möglich, Updates in einer Organisation bereitzustellen, ohne die Arbeit zu unterbrechen.
Mit diesem Ziel vor Augen werfen wir einen Blick darauf, wie Patches so bereitgestellt werden können, dass Endpunkte sicher und aktuell bleiben, ohne die Arbeit zu stören, und wie Splashtop AEM Teams dabei helfen kann, das Patch-Management effizienter im großen Maßstab zu verwalten.
Warum Patch-Bereitstellungen störend werden
Störungen sind nicht dem Patch-Prozess selbst inhärent; sie resultieren aus schlechter Planung und Ausführung. Wenn Patches ohne Rücksicht auf ihre Auswirkungen auf die Mitarbeiter verteilt werden, kann dies zu mehreren Störungen führen, darunter:
Updates werden zu ungünstigen Zeiten gepusht, wie während Meetings, aktiven Arbeitssitzungen oder anderen geschäftskritischen Stunden.
Neustarts werden erzwungen, bevor Benutzer ihre Arbeit speichern oder fertigstellen können, was dazu führt, dass sie wertvollen Fortschritt verlieren.
Patches werden ohne Rücksicht auf die Arbeitsauslastung geplant, was dazu führt, dass die Geräte während der Installation langsamer werden.
Fehlgeschlagene oder unvollständige Installationen führen zu Folgeproblemen, die die IT später beheben muss (oder schlimmer noch, unbemerkt bleiben).
Entfernte und nicht im Netzwerk befindliche Geräte verpassen das Rollout-Zeitfenster, was zu inkonsistenten Patch-Leveln und Aufräumarbeiten führt und sie angreifbar macht.
Die Kernprinzipien des störungsarmen Patchings
Niedriger Disruptions-Patching beginnt mit der richtigen Einstellung. Bevor Sie mit dem Rollout-Prozess beginnen, ist es hilfreich, die Prinzipien zu verstehen, die das Patch-Deployment sowohl für IT-Teams als auch für Endbenutzer reibungsloser machen. Auf hoher Ebene geht es beim erfolgreichen Patchen nicht nur darum, Updates schnell zu senden. Es geht darum, sie so bereitzustellen, dass unnötige Unterbrechungen minimiert werden, während die Systeme dennoch sicher und aktuell bleiben.
1. Patching sollte unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Benutzer geplant werden
Entscheidungen zur Patchbereitstellung sollten berücksichtigen, wie, wann und wo Menschen tatsächlich arbeiten. Updates, die während der aktiven Arbeitszeiten, wichtiger Besprechungen oder anderer kritischer Geschäftszeiten durchgeführt werden, unterbrechen eher die Produktivität und frustrieren die Mitarbeiter. Um Störungen zu minimieren, müssen IT-Teams über rein technische Dringlichkeit hinausdenken und die tatsächlichen Auswirkungen des Bereitstellungszeitpunkts auf die Nutzer dieser Geräte berücksichtigen.
2. Rollouts sollten kontrolliert und nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgen
Nicht jeder Endpunkt sollte auf die gleiche Weise oder nach dem gleichen Zeitplan gepatcht werden. Verschiedene Benutzer, Geräte und Patch-Typen haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Geschäft und erfordern unterschiedliche Dringlichkeitsstufen. Ein kontrollierter Rollout hilft IT-Teams, das richtige Timing, die richtige Sequenzierung und die richtigen Richtlinien auf jede Gruppe anzuwenden, anstatt jedes Update auf jeden Endpunkt gleichzeitig zu übertragen. Dieser Ansatz senkt das Risiko einer weitreichenden Störung und macht es einfacher, das Patchen auf eine vorhersehbare Weise zu verwalten.
3. Sichtbarkeit und Behebung sind genauso wichtig wie die Bereitstellung
Das Bereitstellen eines Patches ist nur ein Teil der Aufgabe. IT-Teams müssen auch wissen, welche Updates erfolgreich installiert wurden, welche Geräte übersehen wurden und bei welchen Endpunkten noch ein Follow-up erforderlich ist. Ohne klare Sichtbarkeit und schnelle Behebung kann sogar eine zeitlich gut abgestimmte Einführung nach der Implementierung Probleme verursachen. Die Fähigkeit, Probleme schnell zu erkennen und zu lösen, bevor sie sich ausbreiten, ist ein wesentlicher Bestandteil dafür, das Patchen effizient und möglichst störungsfrei zu halten.
So implementieren Sie Patches ohne Benutzerunterbrechung
Mit diesen Kernprinzipien im Hinterkopf ist es an der Zeit, Patches auf Ihren Endpunkten bereitzustellen. Wenn Sie effizient Updates ausrollen möchten, ohne die Benutzer zu stören, sorgen diese sieben Schritte für eine nahtlose Bereitstellung:
Schritt 1: Segmentieren Sie Endpunkte, bevor Sie bereitstellen
Das Patchen beginnt mit der Gruppierung von Endpunkten basierend auf der Störungsfestigkeit, der geschäftlichen Auswirkung und der Dringlichkeit der Patches. Beginnen Sie mit der Identifizierung einer Pilotgruppe mit einer Mischung aus Gerätetypen, und erstellen Sie dann breitere Segmente wie gemeinsam genutzte Workstations, Standard-Mitarbeiter-Laptops, Führungskräftegeräte und hochsensible Maschinen. Diese Gruppen helfen IT-Teams dabei, Updates zu priorisieren, das richtige Rollout-Tempo anzuwenden und das Patchen zu Zeiten zu planen, die für jeden Endpunkttyp am wenigsten störend sind.
Schritt 2: Beginnen Sie mit einer Pilotgruppe
Die erste Gruppe, die die Updates erhält, sollte die Pilotgruppe sein. Dies sollte eine kleine Auswahl von Geräten sein, die verschiedene Endpunkttypen, Betriebssysteme und Abteilungen repräsentieren, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Probleme frühzeitig zu erkennen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Geräte in dieser Gruppe auf Kompatibilitätsprobleme, Neustartverhalten, Leistungsbeeinträchtigungen und unvorhergesehene Nebenwirkungen testen, damit diese behoben werden können, bevor Sie die Bereitstellung auf breitere Gruppen von Geräten ausweiten.
Schritt 3: Planen Sie Bereitstellungsfenster unter Berücksichtigung der Benutzerbelastung
Timing ist alles. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bereitstellungen basierend auf der Gerätenutzung, dem Standort und den Geschäftszeiten planen, um Störungen zu minimieren. Zum Beispiel möchten Sie Updates für Büro-Endpunkte außerhalb der Geschäftszeiten planen oder Bereitstellungen für verteilte Organisationen staffeln. Dies wird helfen, die Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Updates effizient auszurollen.
Schritt 4: Definieren Sie Neustartregeln und Erwartungen an die Benutzererfahrung
Geräte müssen oft neu gestartet werden, bevor Updates vollständig installiert sind, daher sollte die Neustart-Verarbeitung im Voraus geplant werden. Dazu gehört die Festlegung, wann Benutzer benachrichtigt werden sollen, wann Verzögerungen akzeptabel sind, wann harte Fristen erforderlich sind und wie mit ausstehenden Aktualisierungen umzugehen ist. Eine klare Neustartrichtlinie hilft, zu verhindern, dass Benutzer Updates unbegrenzt verzögern, während unnötige Unterbrechungen im Arbeitsalltag reduziert werden.
Schritt 5: Automatisieren Sie den Rollout-Prozess
Patchen muss kein manueller Prozess sein. Mit einer Patch-Management-Lösung wie Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams die Patch-Erkennung, Planung, Bereitstellung und laufende Überwachung automatisieren. Dadurch wird das Ausrollen von Updates über Endpunkte hinweg erheblich erleichtert. Durch den Einsatz von richtlinienbasierten Patch-Management-Tools können Teams den manuellen Aufwand reduzieren und Updates konsistenter verwalten, ohne jede Bereitstellung einzeln handhaben zu müssen.
Schritt 6: Überwachen Sie den Patch-Status während des Rollouts
IT-Teams müssen wissen, wann Patches ordnungsgemäß installiert wurden und ob es Fehler oder Probleme gibt. Dies erfordert Einblick in Endpunkte und deren Patch-Status, damit sie Fehler, ausstehende Installationen und andere Probleme erkennen und beheben können. Das Ziel ist es, Echtzeit-Einblicke und Sichtbarkeit zu erlangen, damit sie Patches handhaben können, während die Updates ausgerollt werden, anstatt erst im Nachhinein festzustellen, dass ein Patch fehlgeschlagen ist.
Schritt 7: Beheben Sie Ausnahmen, ohne eine zweite Welle der Störung zu verursachen
Fast jede Patch-Bereitstellung wird Ausnahmen oder andere Probleme mit sich bringen. IT-Teams müssen fehlgeschlagene Installationen erneut versuchen, Neustarts anstoßen und Fehler beheben, um sicherzustellen, dass Patches ordnungsgemäß auf Endpunkten funktionieren, ohne neue Unterbrechungen zu verursachen. Je schneller Teams Probleme beheben können, insbesondere durch Hintergrundtools oder Aktionen über mehrere Endpunkte hinweg, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das Patchen eine zweite Welle der Unterbrechung verursacht. Erst wenn jedes Update abgeschlossen und validiert ist, ist die Aufgabe erledigt.
Häufige Fehler bei der Bereitstellung von Patches, die Benutzer unterbrechen
Die Bereitstellung von Patches erfordert Planung und Vorbereitung. Wenn Unternehmen das Patchen als nachträglichen Gedanken behandeln, können einige häufige Fehler auftreten, die Benutzer stören und die Arbeit verlangsamen. Mit ein wenig Vorausplanung lassen sich diese Fehler leicht vermeiden.
Häufige Fehler umfassen:
Das gleiche Update gleichzeitig an alle Endpunkte senden, anstatt gestaffelte Bereitstellungen für Tests zu verwenden.
Alle Geräte gleich zu behandeln, als hätten sie dasselbe Risikoprofil und denselben geschäftlichen Einfluss, anstatt hochriskante und geschäftskritische Endpunkte zu priorisieren.
Das Ignorieren der Neustartplanung bis nach der Bereitstellung des Patches führt zu störenden Neustarts im gesamten Unternehmen.
Das Überspringen der Pilotvalidierung aufgrund von Zeitdruck kann zu übersehenen Fehlern und technischen Problemen führen.
Zu lange warten, um zu bestätigen, was erfolgreich war und was nicht, verursacht weitere Probleme und führt zu einem hastigen Herangehen an die Fehlerbehebung.
Verwendung von Tools oder Arbeitsabläufen, die zu verzögerter Sichtbarkeit, langsamer Behebung oder zu viel manueller Nachverfolgung führen.
Welche Tools & Funktionen IT-Teams benötigen, um Benutzerunterbrechungen während des Patchens zu minimieren
Um Unterbrechungen effektiv zu minimieren, benötigen IT-Teams Werkzeuge und Kontrollmechanismen, die die Planung, Sichtbarkeit und Nachverfolgung ermöglichen, die erforderlich sind, um Patches bereitzustellen, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Dazu gehören:
1. Flexible Terminplanung und richtlinienbasierte Rollout-Steuerung
IT-Teams sollten in der Lage sein, zu steuern, wann Patches ausgegeben werden, welche Gruppen sie zuerst erhalten und wie das Timing über Endpunkte hinweg gehandhabt wird. Richtlinienbasierte Steuerungen helfen, jeden Patch gemäß der Unternehmensrichtlinie zu priorisieren, w�ährend eine flexible Zeitplanung sicherstellt, dass er zu einer günstigen Zeit bereitgestellt wird.
2. Echtzeit-Sichtbarkeit des Patch-Status
Wenn bei der Bereitstellung von Patches etwas schiefgeht, müssen IT-Teams sofort informiert werden. Verzögerte Sichtbarkeit verschlimmert Störungen, da Probleme oft erst entdeckt werden, wenn Nutzer bereits betroffen sind. Der Echtzeit-Patch-Status hilft der IT, fehlgeschlagene Installationen, verpasste Geräte und ausstehende Aktionen frühzeitig zu erkennen, damit Probleme behoben werden können, bevor sie größere Unterbrechungen verursachen.
3. Schnelle Behebungswerkzeuge für Ausfälle und fehlende Geräte
Wenn das Patchen fehlschlägt oder ein Gerät übersehen wird, müssen IT-Teams schnell Abhilfe schaffen. Dazu gehört das erneute Versuchen von Installationen, das Auslösen von Neustarts und das Ergreifen anderer Korrekturmaßnahmen, ohne auf einen langen manuellen Prozess angewiesen zu sein. Je schneller Teams Ausnahmen lösen können, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass diese Probleme zu einer verlängerten Störung für die Mitarbeiter werden.
4. 1-zu-viele Aktionen und Skripterstellung für Folgearbeiten
IT-Teams müssen eine große Anzahl von Geräten verwalten, daher ist es wertvoll, Maßnahmen über mehrere Endpunkte hinweg durchführen zu können. 1-zu-viele-Aktionen und Skripterstellung ermöglichen es Organisationen, Bereinigung, Behebung, Neustarts und andere grundlegende Aufgaben zu verwalten, ohne jedes Gerät manuell zu steuern.
5. Möglichkeiten zur Hintergrund-Fehlerbehebung
Manchmal müssen IT-Teams Probleme beheben und Geräte verwalten, während sie noch in Gebrauch sind. Dies ist besonders häufig in Remote- und Hybrid-Umgebungen der Fall, in denen Mitarbeiter von verschiedenen Standorten aus arbeiten und das Gerät nicht persönlich an die IT übergeben können. In diesen Fällen ist die Möglichkeit, Patch-bezogene Probleme im Hintergrund zu diagnostizieren und zu beheben, wertvoll, da sie hilft, IT-Endpunkte zu unterstützen, ohne eine weitere Unterbrechung für den Benutzer zu verursachen.
Wie Splashtop Autonomous Endpoint Management hilft, Benutzerunterbrechungen während der Patch-Bereitstellung zu reduzieren
Ein störungsarmes Patch-Management erfordert die richtigen Werkzeuge. Dabei hilft Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) Teams, Patches mit mehr Konsistenz, Geschwindigkeit und Kontrolle auszurollen und gleichzeitig unnötige Unterbrechungen für die Mitarbeiter zu reduzieren.
Splashtop AEM bietet Echtzeit- Patch-Management und richtlinienbasierte Automatisierung, die IT-Teams dabei unterstützt, Patches auf Endpunkten gemäß den Unternehmensrichtlinien zu erkennen, zu planen, zu implementieren und zu überwachen. Gleichzeitig bietet es Teams eine zentrale Übersicht über den Patch-Status auf verschiedenen Geräten, sodass sie schnell erkennen können, was erfolgreich war, was fehlgeschlagen ist und wo noch Handlungsbedarf besteht.
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management, können IT-Teams Patching automatisieren, einen klareren Überblick über den Patch-Status gewinnen und schnell auf Probleme mit Hintergrundtools und 1-zu-vielen-Aktionen reagieren.
Für Teams, die bereits Microsoft Intune nutzen, kann Splashtop AEM Intune ergänzen und verbessern mit mehr Echtzeit-Patching, schnellerer Nachverfolgung und breiterem Patching-Support für Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern.
Für Teams, die ein traditionelles RMM verwenden, kann Splashtop Autonomes Endpunktmanagement auch einen effizienteren Ansatz für Patch- und Endpunktaktionen bieten, wenn ein leichterer Workflow besser geeignet ist.
Infolgedessen können IT-Teams Geräte besser auf dem neuesten Stand halten, mit weniger Unterbrechungen für Mitarbeiter, weniger Support-Tickets, schnellerer Fertigstellung von Patches und geringerem Risiko durch verzögerte oder verpasste Updates.
Schneller bereitstellen, ohne die Arbeit zu unterbrechen
Sie müssen Patches nicht verzögern, um Störungen zu vermeiden. Alles, was es braucht, ist die richtige Segmentierung, intelligentes Timing und eine schnelle Nachverfolgung bei Problemen, und schon können Sie effektiv Patches ausrollen, ohne die Arbeit zu unterbrechen.
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams das Patch-Management effizienter über verteilte Endpunktumgebungen hinweg durchführen. Splashtop AEM hilft, die Bereitstellung von Patches über Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern zu automatisieren, wodurch es einfacher wird, Endpunkte aktuell zu halten, ohne unnötige manuelle Arbeit hinzuzufügen.
Das bedeutet, dass Mitarbeiter sich auf ihre Arbeit konzentrieren können, während die IT die Geräte mit weniger Unterbrechungen auf dem neuesten Stand hält.
Möchten Sie Splashtop AEM in Aktion sehen? Probieren Sie es noch heute kostenlos aus und erleben Sie den Unterschied, den automatisiertes Patch-Management machen kann.