Beste AeroAdmin-Alternative - Splashtop-Business Access

Splashtop ist die beste Remote-Desktop-Software für Privatpersonen und Unternehmen. Splashtop kostet weniger und bietet mehr Funktionen als ähnliche AeroAdmin-Pakete.
Splashtop wird von Zehntausenden von Unternehmen verwendet, um Mitarbeitern den Fernzugriff auf ihre Bürocomputer von ihren eigenen Geräten aus zu ermöglichen. Splashtop ist nicht nur schnell und sicher, sondern kostet auch weniger als andere Tools wie TeamViewer und AeroAdmin.
Hier ist ein Blick darauf, warum Splashtop Remote Access die beste Alternative zu jedem der AeroAdmin-Pakete für das Remote-Arbeiten ist.
Splashtop vs AeroAdmin Free
Wenn Sie beabsichtigen, Remote-Desktop-Software für die Arbeit aus der Ferne zu verwenden, dann halten Sie sich am besten von dem AeroAdmin Free-Paket fern. Das Produkt sagt zwar, dass es für die kommerzielle Nutzung verwendet werden kann, aber es gibt einige Einschränkungen, die Ihre Produktivität behindern können:
Es gibt ein Verbindungszeitlimit pro ID, das auf 17 Stunden pro Monat begrenzt ist.
In der kostenlosen Version gibt es Werbung und Splashscreens.
Keine Dateiübertragung.
Andererseits bietet Ihnen Splashtop Remote Access unbegrenzten Fernzugriff auf Ihre Computer und enthält die wichtigsten Funktionen, die Sie benötigen, einschließlich Drag-and-Drop-Dateiübertragung.
Splashtop gegen AeroAdmin Pro
Splashtop Remote Access Pro und AeroAdmin Pro haben nahezu identische Preise. Allerdings fehlt AeroAdmin Pro eine sehr wichtige Funktion, die in Splashtop Remote Access Pro zu finden ist.
Protokollierung oder Sitzungsberichte geben Ihnen Protokolle über die Aktivitäten Ihrer Benutzer innerhalb der App. Mit Splashtop sehen Sie Protokolle für Fernverbindungen, Dateitransfers, verwendete Geräte und mehr. Sitzungsberichte sind in AeroAdmin Pro jedoch nicht verfügbar. Dies ist eine wichtige Funktion für Kontoinhaber, die Protokolle für Compliance, Audits und Sicherheit führen möchten.
Splashtop vs. AeroAdmin Business
Splashtop Remote Access Pro, beginnend bei 90 € pro Benutzer pro Jahr, kann Ihnen bei Ihren Abonnementkosten sparen, wenn Sie es mit dem AeroAdmin Business-Paket vergleichen (beginnend bei 119,90 $ pro Benutzer pro Jahr).
Wo Splashtop Remote Access Pro AeroAdmin Business übertrifft, ist die zentral verwaltete Zugriffsfunktion.
Für Konten mit mehreren Benutzern können Splashtop-Kontoinhaber die Zugriffsberechtigungen jedes ihrer Benutzer festlegen, um zu kontrollieren, welche Benutzer auf welche Computer zugreifen können. Diese Funktion ist in AeroAdmin Business nicht verfügbar. Um diese Funktion mit AeroAdmin zu erhalten, müssen Sie das teuerste Paket, AeroAdmin Corporate, erwerben.
Splashtop vs. AeroAdmin Corporate
AeroAdmin Corporate kommt Splashtop Remote Access Pro in Bezug auf Funktionen am nächsten. Allerdings beginnt Splashtop bei 90 €/Jahr, während das AeroAdmin Corporate-Paket bei $139,90/Jahr startet. Splashtop bietet Ihnen jedes Jahr erhebliche Einsparungen!
Schneller Überblick: Splashtop vs. AeroAdmin – Preise
Erneut, um die meisten der in Splashtop Remote Access Pro enthaltenen Funktionen zu erhalten, müssen Sie entweder das Business- oder Corporate-Paket von AeroAdmin erwerben. Hier ist ein Preisvergleich zwischen den Paketen:
Außerdem bietet Splashtop ermäßigte Preise für Konten mit 10 oder mehr Benutzern ab $4,54 pro Monat und Benutzer. Wenn Sie ein großes Team haben, das Remote-Desktop-Software benötigt, können Sie eine Menge sparen, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden!
Warum Splashtop?
Splashtop ist die beste leistungsstarke Remote-Desktop-Software für Remote-Mitarbeiter. Damit haben Sie Sicherer Fernzugriff auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät.
Zusätzlich zum Fernzugriff und zur Fernsteuerung Ihrer Computer können Sie alle Funktionen nutzen, die Splashtop zu bieten hat:
Schneller Fernzugriff mit& 4K-Streaming in HD-Qualität
Audio
Protokollierung
Benutzer- und Computerverwaltung
Zugriffsberechtigungen
Gruppierung
Dateiübertragung
Ferndrucken
Aufwecken aus der Ferne
Neustart aus der Ferne
Chat
Meinen Desktop freigeben
… und mehr
Splashtop bietet auch mehrsprachigen Support und ist für viele Länder und Sprachen vollständig lokalisiert.
Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion, um Splashtop Remote Access selbst auszuprobieren. Keine Kreditkarte erforderlich zur Anmeldung.