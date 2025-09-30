Wie Sie mit Splashtop Kostensenkung und IT-Effizienz in Einklang bringen

Während sich die Teams auf die Planung für das neue Geschäftsjahr vorbereiten, dringt externer Druck in wichtige Entscheidungsprozesse ein. Das allgemeine Wirtschaftsklima führt zu Kürzungen bei vielen wichtigen Geschäftsentscheidungen – darunter Personalbesetzungsüberlegungen und Budgetkürzungen.
Da diese Einschränkungen Druck auf IT-Führungskräfte ausüben, stellt sich die Frage: Wie können sie Prozesse entwickeln, die ihren Teams helfen, trotz fehlender Ressourcen effizient zu bleiben? Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Konsolidierung wichtiger Tools und Funktionen, um sowohl die Kosten zu senken als auch die Effizienz des IT-Teams aufrechtzuerhalten.
Der aktuelle Stand der IT: Erhöhte Nachfrage, sinkende Budgets
Alle Teams, nicht nur die IT-Abteilung, erleben eine Zunahme von Kosteneinsparungsinitiativen und den Druck, mit weniger mehr zu erreichen. Die Teams konzentrieren sich mehr darauf, Wege zu finden, regelmäßige Aufgaben zu automatisieren, wichtige Tools zu konsolidieren und Ausgaben zu reduzieren.
Trotz dieser Einschränkungen, die die Teams unter Druck setzen, wird weiterhin erwartet, dass die Leistung wie gewohnt bleibt, wenn nicht sogar die der Vorjahre übertrifft. Der zunehmende Druck, hohe Leistung mit weniger Ressourcen zu erzielen, kann eine große Belastung für IT-Führungskräfte darstellen.
Eine Überlastung der IT-Teams kann das Risiko von Burnout, Fehlzeiten und sogar Fluktuation bei Mitarbeitern erhöhen. Führungskräfte müssen die richtige Balance finden, um trotz Ressourcenkürzungen die IT-Effizienz aufrechtzuerhalten. Die Suche nach kosteneffizienten Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Produktivität, wie etwa Automatisierung und Tool-Konsolidierung, ist eine der besten Möglichkeiten, um den reibungslosen Betrieb Ihres schlanken Teams zu gewährleisten.
Mit Splashtop Enterprise den Ausgleich schaffen
Splashtop Enterprise ist die perfekte Balance, um Kosteneffizienz und Teamproduktivität aufrechtzuerhalten. Splashtop Enterprise ist eine Komplettlösung für Ihre Fernzugriffs-, Fernsupport- und Geräteverwaltungsanforderungen.
Splashtop kann nicht nur bei der Konsolidierung wichtiger IT-Funktionen helfen, sondern ist auch kosteneffizient. Die Einführung von Splashtop Enterprise kann dazu beitragen, die Anzahl der Tools, für die Sie bezahlen, zu minimieren und durch das flexible Lizenzmodell die Gesamtkosten zu senken.
Wie Splashtop dabei hilft, Kostensenkungsherausforderungen zu meistern
Das Tolle an Splashtop Enterprise ist die Flexibilität. Unternehmen sind einzigartig, und Organisationen haben unterschiedliche Bedürfnisse, weshalb das flexible Lizenzmodell von Splashtop Enterprise für Unternehmen jeder Größe gut funktioniert.
Das flexible Lizenzierungsmodell von Splashtop Enterprise umfasst Technikerlizenzen für Fernsupport und Endpunktmanagement (Lizenzierung pro gleichzeitigem Benutzer) und Endbenutzerlizenzen für Fernarbeit (Preis pro Benutzer).
Splashtop-Kunden können je nach ihren individuellen Bedürfnissen auswählen, wie viele Lizenzen sie benötigen.
Die Technikerlizenzen werden pro gleichzeitigem Nutzer lizenziert. Dieses Modell ermöglicht bis zu 300 verwaltete Endpunkte pro Technikerlizenz. Ein großer Vorteil von Splashtop Enterprise ist, dass Sie nur pro gleichzeitigem Nutzer zahlen – Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen. Bei anderen ähnlichen Anbietern müssen Sie für eine Lizenz pro Techniker zahlen, was für manche IT-Teams zu viel sein kann.
Ebenso, wenn Ihr IT-Team dafür verantwortlich ist, Benutzern den Fernzugriff auf ihre Arbeitsstationen für die Fernarbeit zu ermöglichen, erlaubt Ihnen die Endbenutzerlizenzoption dies. Endbenutzer können die leistungsstarke Fernverbindung von Splashtop nutzen, mit allen Top-Funktionen wie Dateitransfer, Multi-Monitor-Unterstützung und mehr, um remote zu arbeiten.
Indem Ihnen Splashtop Enterprise die Flexibilität gibt, die Anzahl der einzelnen Lizenztypen zu wählen, die Sie benötigen, stellt es sicher, dass Sie nur genau das bezahlen, was Sie benötigen. Dadurch sparen Sie Hunderte oder sogar Tausende im Vergleich zu anderen Produkten für Fernsupport, Endbenutzer-Fernzugriff und Endpunktverwaltung.
Neben der flexiblen Preisgestaltung kann Splashtop auch auf andere Weise zur Kostensenkung beitragen. Konkret bedeutet das:
Minimiert physische Infrastruktur: Die IT kann Geräte physisch an einem Ort konsolidieren, wenn Ihr gesamtes Team die Flexibilität hat, remote zu arbeiten. Dies kann Kosten für Gemeinkosten in Form von Büroräumen oder Lagerung sparen.
Reduziert den Bedarf an IT-Support vor Ort: Die Unterstützung von Teammitgliedern durch Fernsupport reduziert den Bedarf an Technikern vor Ort. Techniker können Zeit sparen, indem sie nur dann zu Standorten reisen, wenn es notwendig ist, was Ihrem Unternehmen Reisekosten spart und die Effizienz Ihres IT-Teams verbessert, indem die Lösungszeiten verkürzt werden.
Konsolidieren Sie den IT-Tech-Stack: Softwarelizenzen sind teuer, und der Kauf mehrerer Lizenzen für verschiedene Software kann sich summieren.Splashtop hilft, indem es wichtige IT-Funktionen in einem Tool mit einem flexiblen Lizenzmodell konsolidiert – Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen.
Wie Splashtop Enterprise die IT-Effizienz steigert
Splashtop Enterprise verfügt über die Vielseitigkeit, um die Anforderungen einer Vielzahl von Änderungen zu bewältigen, und wurde speziell für IT-Benutzer entwickelt. Das Ziel besteht darin, dass IT-Teams bei Bedarf die Effizienz steigern und Prozesse rationalisieren können. Hier sind einige Beispiele dafür, wie das konkret aussieht.
Passen Sie Arbeitsabläufe mit Integrationen an: Die Splashtop-Plattform lässt sich in andere beliebte Software wie Datto, Jira und ServiceNow integrieren.Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe können Teams dabei helfen, Prozesse zu entwickeln, die gut zu ihrer spezifischen Teamstruktur und ihrem Arbeitsablauf passen.
Automatisierte Ereignisse und konfigurierbare Warnungen: Automatisierung ist der Schlüssel zu einem schnellen und effizienten IT-Team.Manuelle, wiederkehrende Aufgaben sind eine Zeitverschwendung für einen Techniker, und wenn sie automatisiert werden können, sollten sie es auch sein.Automatisierte Ereignisse und konfigurierbare Warnungen können dabei helfen, eine Geräteflotte schnell und ohne großen Aufwand für einen Techniker zu verwalten.
Tool-Konsolidierung: Der häufige Wechsel zwischen Tools kann die Produktivität beeinträchtigen und die Arbeitsdynamik verringern.Durch die Konsolidierung von Tools können Sie den Aufwand für das Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Anwendungen minimieren, was sowohl die Produktivität als auch die Konzentration steigern kann.
Da Effizienz im Vordergrund steht, kann die Einführung eines Fernwartungs-Tools wie Splashtop Enterprise Ihrem Team dabei helfen, effiziente Praktiken zu entwickeln und zum richtigen Zeitpunkt zu skalieren.
Loslegen mit Splashtop Enterprise
Wenn Ihre IT-Teams vor der Aufgabe stehen, mit weniger mehr zu erreichen, ist es jetzt an der Zeit, Fernwartungssoftware in Betracht zu ziehen, die jedem Team die Funktionen bieten kann, die es benötigt. Splashtop Enterprise bietet leistungsstarke Funktionen für jedes Gerät sowie ein flexibles Preismodell, sodass Teams nur für das bezahlen, was sie nutzen.
Probieren Sie Splashtop Enterprise selbst kostenlos aus und sehen Sie aus erster Hand, wie es funktioniert.
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