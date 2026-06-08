Wenn ein Windows-Gerät abstürzt, ein Update fehlschlägt oder sich unerwartet verhält, gehören Windows-Ereignisprotokolle oft zu den ersten Stellen, an denen IT-Teams nach Hinweisen suchen.
Auf Windows-Computern liefert das Windows-Ereignisprotokoll Informationen, die für die Diagnose von Abstürzen, Update-Problemen, Dienstausfällen und anderem unerwarteten Geräteverhalten unverzichtbar sind. In Remote-Umgebungen kann es jedoch eine Herausforderung sein, diese Probleme zu untersuchen.
IT-Teams benötigen Möglichkeiten, Windows-Ereignisprotokolle aus der Ferne einzusehen, auf das entfernte Gerät zuzugreifen und Probleme zu untersuchen, selbst wenn sie weit entfernt arbeiten. Wie können IT-Teams also Windows-Ereignisprotokolle aus der Ferne verwalten? Entdecken wir es.
Was sind Windows-Ereignisprotokolle?
Windows-Ereignisprotokolle sind Aufzeichnungen von Aktivitäten auf Windows-Geräten, darunter Anwendungen, Dienste, Sicherheitsereignisse, Einrichtungsprozesse und Systemkomponenten. Diese Protokolle helfen IT-Teams dabei, zu verstehen, was nicht nur während eines Problems, sondern auch davor und danach passiert ist, und liefern so einen umfassenderen Kontext.
Wenn beispielsweise eine Anwendung abstürzt, können Windows-Ereignisprotokolle zugehörige Fehlerereignisse, Zeitstempel, Quellen und Systemaktivitäten anzeigen, die IT-Teams dabei helfen, die wahrscheinliche Ursache einzugrenzen. So erhalten Teams nützliche Informationen, die ihnen bei der Fehlerbehebung und dem Support von Geräten helfen.
Welche Windows-Ereignisprotokolle sollten Sie überprüfen?
Allerdings können Windows-Ereignisprotokolle viele verschiedene Formen annehmen. Je nach Problem müssen Sie unterschiedliche Protokolle prüfen. Dazu gehören:
1. Anwendungsprotokolle
Anwendungsprotokolle liefern Informationen zu bestimmten Apps und Programmen. Diese Protokolle werden verwendet, um Softwareabstürze, fehlgeschlagene Starts, Anwendungswarnungen, Installationsfehler und andere programmspezifische Probleme zu erfassen.
2. Systemprotokolle
Systemprotokolle konzentrieren sich auf das Gerät selbst und nicht auf bestimmte Programme. Diese Protokolle werden für Dienstausfälle, Treiberprobleme, Hardwarewarnungen, Startprobleme, Herunterfahren, Neustart-Ereignisse und andere ähnliche Probleme verwendet.
3. Sicherheitsprotokolle
Sicherheitsprotokolle liefern Informationen zu Cybersicherheitsproblemen und Warnmeldungen, wie z. B. verdächtigen Anmeldeaktivitäten, fehlgeschlagenen Zugriffsversuchen, Kontoaktivitäten, der Nutzung von Berechtigungen und authentifizierungsbezogenen Ereignissen. Der Zugriff auf diese Protokolle ist in der Regel stärker eingeschränkt als auf andere, wodurch es für unbefugte Benutzer schwieriger ist, darauf zuzugreifen.
4. Einrichtungsprotokolle
Einrichtungsprotokolle liefern Informationen zu Problemen beim Hinzufügen oder Anpassen von Software, etwa zu Installationsaktivitäten, Windows-Setup-Ereignissen, Systemänderungen und der Fehlerbehebung im Zusammenhang mit Updates. Wenn ein neues Programm Schwierigkeiten bei der Installation hat, enthalten diese Protokolle Informationen darüber, warum.
5. Protokolle von Anwendungen und Diensten
Wenn IT-Teams detailliertere Informationen benötigen, kommen Anwendungs- und Serviceprotokolle ins Spiel. Dies sind detailliertere Protokolle, die für Windows-Komponenten, Microsoft-Dienste und Anwendungen von Drittanbietern verwendet werden, wenn Anwendungs- oder Systemprotokolle nicht genügend Details liefern.
Integrierte Möglichkeiten, Windows-Ereignisprotokolle remote anzuzeigen
Angesichts der Informationen, die Windows-Ereignisprotokolle enthalten, ist es für IT-Teams wichtig, darauf zugreifen und sie überprüfen zu können. Der Fernzugriff darauf kann jedoch ohne die richtigen Tools schwierig sein. Glücklicherweise gibt es einige native Möglichkeiten, Ereignisprotokolle aus der Ferne anzuzeigen, darunter:
1. Event Viewer-Fernverbindung
Mit der Ereignisanzeige können IT-Teams sich mit anderen Computern verbinden und Protokolle aus der Ferne anzeigen. Dadurch eignet es sich für einmalige Überprüfungen auf erreichbaren Geräten, bringt jedoch etwas zusätzliche Komplexität mit sich, da IT-Teams Berechtigungen, Firewall-Regeln, Remote-Dienste und mehr verwalten müssen.
2. PowerShell mit Get-WinEvent
PowerShell-Benutzer können mit dem Befehl Get-WinEvent Remote-Windows-Ereignisprotokolle abfragen. Dies kann nach Protokollname, Ereignis-ID, Ereignisstufe, Anbieter, Quelle oder Zeitraum gefiltert werden, was es für gezielte Suchen und wiederholbare Admin-Workflows nützlich macht. Allerdings müssen IT-Teams dafür auch WinRM (oder verwandte Tools) konfigurieren, Berechtigungen und Fernverbindungen einrichten und natürlich über die erforderlichen Befehlszeilenkenntnisse verfügen, um PowerShell effektiv zu nutzen.
3. Windows-Ereignissammler
Windows Event Collector kann auch Ereignisprotokolle sammeln und ausgewählte Ereignisse an einen zentralen Collector weiterleiten. Dies eignet sich gut für die zentrale Ereigniserfassung in Arbeitsumgebungen, in denen die meisten – wenn nicht sogar alle – Mitarbeitenden Windows-Computer nutzen, erfordert jedoch auch Abonnements, Konfiguration und laufende Wartung, um effektiv eingesetzt werden zu können.
4. SIEM- oder Monitoring-Plattformen
Mit SIEM- oder Überwachungstools können IT-Teams Ereignisdaten aus mehreren Quellen erfassen und verwalten. Dies kann die Sicherheitsüberwachung, die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und die Audit-Unterstützung erleichtern und macht es zu einer gängigen Wahl für größere IT- oder Sicherheitsabteilungen. Diese Tools erfordern jedoch weiterhin separate Workflows für den Zugriff auf und die Verwaltung der Remote-Endpunkte und sind daher für Teams, die mehr als nur Monitoring benötigen, in der Regel nicht ausreichend.
Warum die Verwaltung von Remote-Ereignisprotokollen schwierig wird
Im Prinzip klingt die Remote-Ereignisprotokollverwaltung einfach: Die Protokolle erfassen Daten, wenn etwas schiefläuft, und anschließend analysieren IT-Teams sie. Allerdings können mehrere Variablen die Protokollverwaltung erschweren, daher sollten IT-Teams sich dessen bewusst sein.
Häufige Probleme im Arbeitsablauf sind:
Geräte außerhalb des Netzwerks sind über native Tools möglicherweise nicht erreichbar.
Firewall- oder Diensteinstellungen können den Fernzugriff auf die Ereignisanzeige blockieren.
Der Zugriff über PowerShell kann komplexe Konfigurationen erfordern.
Sicherheitsprotokolle können auf bestimmte Rollen beschränkt sein, wodurch der Zugriff darauf erschwert wird.
Das manuelle Prüfen von Protokollen auf vielen Geräten ist repetitiv und zeitaufwendig.
Native Tools können Ereignisse anzeigen, ohne ausreichend Endpunktkontext zu liefern, was die Fehlerbehebung schwieriger macht.
Das Auffinden des Ereignisses behebt nicht automatisch das zugrunde liegende Problem; IT-Teams benötigen weiterhin die Tools, um die Ursache zu untersuchen und zu beheben.
Bei der Fehlerbehebung muss oft zwischen mehreren Anwendungen gewechselt werden, etwa zwischen Protokoll-Tools, Fernzugriffssoftware, Befehlszeilen-Tools und Ticketsystemen.
Was ist also die Lösung? Alles beginnt mit dem Workflow. Mit einem guten Workflow können IT-Teams Ereignisse effektiver prüfen, Probleme überwachen, Endpunkte untersuchen und Geräte per Fernzugriff mithilfe von Windows-Ereignisprotokolldaten beheben.
Wie Splashtop bei der Remote-Verwaltung von Windows-Ereignisprotokollen hilft
Während die Remote-Verwaltung von Windows-Ereignisprotokollen für sich genommen schwierig sein kann, gibt es Lösungen, die den Prozess vereinfachen und unterstützen können. Mit den Fernsupport- und Endpunktmanagement-Tools von Splashtop können IT-Teams per Fernzugriff auf Benutzergeräte zugreifen, Ereignisprotokolle anzeigen, Probleme von überall aus beheben und vieles mehr. So lassen sich Ereignisprotokolle einfach verwalten und Benutzer auch bei der Remote-Arbeit unterstützen.
1. Windows-Ereignisprotokolle in der Webkonsole anzeigen
Mit Splashtop können IT-Techniker Windows-Ereignisprotokolle für verwaltete Online-Computer in der Splashtop-Webkonsole anzeigen. Dies hilft Teams, Ereignisse auf entfernten Windows-Geräten zu überprüfen, ohne physisch auf den Endpunkt zuzugreifen oder eine vollständige Fernsitzung zu starten.
Techniker können Ereignisse nach Ereignisebene, Ereignistyp, Datumsbereich und Ereignis-ID filtern. So lässt sich die Untersuchung eingrenzen und der Fokus auf die für das Problem relevantesten Ereignisse legen.
2. Überwachen Sie wichtige Windows-Ereignisse
Splashtop unterstützt IT-Teams außerdem dabei, Windows Event Log-Aktivitäten mit konfigurierbaren Warnmeldungen zu überwachen. Techniker können Warnmeldungen auf Grundlage von Kriterien des Windows-Ereignisprotokolls erstellen, etwa Ereignisstufe und Ereignis-ID, sodass wichtige Ereignisse Benachrichtigungen auslösen können, ohne dass jedes Gerät manuell überprüft werden muss.
Das hilft Teams, über die reaktive Protokollprüfung hinauszugehen und wichtige oder wiederkehrende Windows-Ereignisse auf verwalteten Geräten konsistenter zu identifizieren.
3. Untersuchen, ohne den Benutzer zu unterbrechen
Nachdem Techniker ein Ereignis überprüft haben, müssen sie oft nachsehen, was auf dem Gerät passiert. Mit Splashtop Background Actions können IT-Teams bestimmte Probleme untersuchen, ohne eine vollständige Remotesitzung zu starten oder den Benutzer zu unterbrechen.
Techniker können über die Webkonsole Tools wie Remote Task Manager, Remote Service Manager, Remote Device Manager und Remote Registry Editor verwenden, um Prozesse, Dienste, Geräte und Systemeinstellungen zu überprüfen.
4. Ergreifen Sie Maßnahmen, nachdem Sie das Ereignis überprüft haben
Sobald Techniker Ereignisprotokolle geprüft und das Problem eingegrenzt haben, benötigen sie weiterhin eine Möglichkeit, auf dem Endpunkt zu handeln. Mit Splashtop können sie den Workflow mit Fernsupport, Hintergrundaktionen, Skripten und Aufgaben, Neustarts, Updates und praktischer Fehlerbehebung bei Bedarf fortsetzen.
Dies hilft IT-Teams, ohne auf voneinander getrennte Tools für jeden Schritt angewiesen zu sein, von der Ereignisprüfung über die Untersuchung bis hin zur Behebung zu gelangen.
5. Mehr Endpunkttransparenz mit Splashtop AEM hinzufügen
Splashtop AEM ergänzt Endpoint-Transparenz- und Verwaltungsfunktionen, die den Fehlerbehebungsprozess unterstützen. IT-Teams können Patch-Status, Inventar, Warnmeldungen und Gerätekontext prüfen, um besser zu verstehen, was zu einem Problem beitragen könnte.
Wenn ein Ereignis auf ein fehlgeschlagenes Update, veraltete Software, ein wiederkehrendes Serviceproblem oder ein umfassenderes Problem mit dem Zustand von Endpunkten hinweist, hilft Splashtop AEM Technikern dabei, die nächsten Schritte festzulegen und Maßnahmen auf verwalteten Geräten zu ergreifen.
Ein praktischer Workflow für die Remote-Verwaltung von Windows-Ereignisprotokollen
Wenn Sie Windows-Ereignisprotokolle per Fernzugriff verwalten müssen, sollten Sie sich einige wichtige Schritte merken. Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir diesen praktischen Workflow erstellt, der jeden Schritt enthält, den Sie bei der Remote-Verwaltung von Ereignisprotokollen durchführen sollten:
Identifizieren Sie den betroffenen Computer: Der erste Schritt besteht darin, das betreffende Gerät zu identifizieren. Auch wenn das offensichtlich erscheinen mag, ist es entscheidend, Informationen über das Gerät zu sammeln, einschließlich der Warnmeldung, aller zugehörigen Support-Tickets, Benutzerberichte oder bekannter Probleme mit dem Endpunkt. Das bietet eine gute Grundlage, auf der Sie aufbauen können.
Überprüfen Sie das richtige Ereignisprotokoll: Natürlich ist der nächste Schritt, das Protokoll zu überprüfen. Je nach Problem kann es sich um ein Anwendungs-, System-, Sicherheits-, Setup-, Anwendungs- oder Dienstprotokoll handeln. Daher ist es wichtig, das richtige Protokoll auf die benötigten Informationen hin zu prüfen.
Filtern Sie die Ereignisdaten: Nicht alle Daten sind relevant. Sie sollten die Informationen auf das eingrenzen, was Sie benötigen, etwa nach Zeitbereich, Ereignisstufe, Ereignistyp, Quelle oder Anbieter.
Auf wiederkehrende Probleme achten: Handelt es sich bei diesem Ereignis um einen einmaligen Vorfall oder um ein wiederkehrendes Problem? Das Einrichten von Warnmeldungen hilft Ihnen, wiederkehrende Probleme zu erkennen, ohne Geräte manuell prüfen zu müssen, sodass sie effizienter behoben werden können.
Vergleichen Sie das Ereignis mit dem Endpunktkontext: Der Kontext ist entscheidend. Prüfen Sie unbedingt die mit dem Ereignis verbundenen Details, wie Patch-Status, installierte Software, ausgeführte Dienste, Gerätezustand, aktuelle Updates und so weiter. Diese kontextbezogenen Details können wichtige Informationen zum Ereignis liefern.
Führen Sie bei Bedarf Untersuchungen im Hintergrund durch: Manchmal ist ein wenig zusätzliche Recherche nötig. Prüfen Sie unbedingt die Prozesse, Dienste oder andere Details des Geräts, aber es ist hilfreich, im Hintergrund zu ermitteln, um den Benutzer nicht zu stören, während er versucht zu arbeiten.
Ergreifen Sie die richtige Remote-Maßnahme: Verschiedene Ereignisse erfordern unterschiedliche Ansätze zur Behebung. Je nach Problem kann dies das Anwenden eines Updates, einen Neustart des Geräts oder eines Dienstes, das Ausführen eines Skripts oder eine Eskalation für die weitere Fehlerbehebung erfordern.
Dokumentieren Sie den Befund und das Ergebnis: Eine stets aktuelle Dokumentation ist entscheidend, um erledigte Arbeiten nachzuverfolgen und Aufzeichnungen für künftige Probleme zu führen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Ereignis, die Ursache, die ergriffene Maßnahme und das Ergebnis dokumentieren, damit andere Mitarbeitende bei Bedarf auf die Informationen zugreifen können.
Best Practices für die Verwaltung von Windows-Ereignisprotokollen per Fernzugriff
Die Verwaltung von Windows-Ereignisprotokollen kann kompliziert sein, muss es aber nicht. Wenn Sie diese Best Practices befolgen, lassen sich Protokolle einfacher sortieren und verwalten, sodass Sie daraus klare und umsetzbare Informationen gewinnen können.
Zu den Best Practices gehören:
Standardisieren Sie Protokolle und Ereignis-IDs, damit Ihr Team häufiger auftretende Probleme effektiver prüfen kann.
Verwenden Sie beim Speichern und Durchsuchen von Protokollen Filter, damit Sie die benötigten Einträge finden, ohne die vollständigen Protokolle manuell durchsuchen zu müssen.
Erstellen Sie Warnmeldungen für wichtige oder wiederkehrende Windows-Ereignisse.
Überprüfen Sie die Protokolle so nah wie möglich am Zeitpunkt des Problems.
Beschränken Sie den Zugriff auf sensible Protokolle mit rollenbasierten Zugriffskontrollen.
Kombinieren Sie Überprüfungen von Ereignisprotokollen mit Endpunktkontext wie Patch-Status, Diensten, Inventar und aktuellen Änderungen.
Nutzen Sie Hintergrundtools zur Fehlerbehebung, ohne Benutzer zu stören.
Verwenden Sie Fernsupport-Tools, um Endpunkte direkt zu verwalten, wenn das Problem eine praktische Untersuchung erfordert.
Verwenden Sie Automatisierungstools für wiederkehrende Prüfungen oder routinemäßige Schritte zur Problembehebung.
Dokumentieren Sie die Erkenntnisse, damit ähnliche Probleme in Zukunft schneller gelöst werden können.
Windows-Ereignisprotokolle per Fernzugriff verwalten – von der Prüfung bis zur Behebung
Mit Windows Event Logs können IT-Teams Probleme untersuchen und den Kontext darum besser verstehen, aber die Protokolle allein liefern nur begrenzt Informationen. Remote-Protokollverwaltung funktioniert am besten, wenn Teams Ereignisse überwachen, Endpunkte untersuchen und auf Basis der bereitgestellten Informationen handeln können, um die Ursache zu beheben und künftige Probleme zu vermeiden.
Während native Windows-Tools für einmalige Prüfungen, skriptbasierte Abfragen und die zentrale Erfassung hilfreich sein können, erfordert die Remote-Fehlerbehebung oft mehr als nur den Zugriff auf Protokolle. Mit Splashtop können IT-Teams Windows-Ereignisprotokolle über die Webkonsole einsehen, wichtige Ereignisse überwachen, mit Hintergrundaktionen Untersuchungen durchführen und Benutzer per Fernsupport unterstützen, wenn praktische Fehlerbehebung erforderlich ist.
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