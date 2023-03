Benutzer von Atera bieten Endnutzern Fernzugriff auf Bürocomputer

Fernzugriffsfunktion für Atera-Kunden, unterstützt von Splashtop, erlaubt MSPs, die Atera verwenden, den Fernzugriff ihrer Endbenutzer auf Bürocomputer einzurichten und zu verwalten.

Die COVID-19-Pandemie hat die Einführung der Fernarbeit weltweit beschleunigt. Sie ist bequem, umweltfreundlich und, wie Splashtop in seiner WFH-Umfrage herausfand, sind die Mitarbeiter bei der Arbeit von zu Hause aus produktiver, wenn sie mit den richtigen Werkzeugen ausgestattet sind. Aus diesem Grund ist Remote- oder Hybridarbeit ein Trend, der sich über COVID-19 hinaus fortsetzen wird.

Durch den Fernzugriff auf Bürocomputer können die Mitarbeiter ihre Aufgaben so effektiv erledigen, als säßen sie direkt vor dem Remote-Computer und helfen so den Unternehmen, ihre Pläne zur Unternehmensfortführung in dieser Zeit erfolgreich umzusetzen.

Atera - Splashtop-Integration: Effektive Fernüberwachung und -verwaltung zusammen mit Fernzugriff auf Computer für Endbenutzer

Atera lässt sich in Splashtop integrieren, um es Benutzern zu ermöglichen, ihre Kunden nicht nur effektiv zu unterstützen, sondern Endbenutzern auch Fernzugriff auf Bürocomputer zu bieten.

"Die Integration mit Splashtop hat das Spiel verändert", sagte Tal Dagan, der Vice President of Product von Atera. "Wir haben Kunden, die sich für Atera entscheiden, weil der Splashtop-Fernzugriff mit dabei ist. Die Integration stattet MSPs mit allen Tools aus, die sie benötigen, um ihren Kunden einen End-to-End-Support zu bieten. Es gibt ihnen auch die Möglichkeit, Kunden als zusätzlichen Service Fernzugriff auf Bürocomputer zu bieten.

Benutzer von Atera können mit oder ohne Anwesenheit eines Endbenutzers per Fernzugriff auf verwaltete Computer zugreifen, um Probleme zu beheben und sicherzustellen, dass die Computer in einwandfreiem Zustand laufen.

Sie können sofort eine Remote-Sitzung starten und einen verwalteten Computer von ihrer Atera-Konsole aus steuern.

Sie können von Atera aus auf nicht verwaltete Computer und mobile Geräte zugreifen, indem sie ein Splashtop SOS-Abonnement starten.

Atera-Benutzer können auch Endbenutzer-Fernzugriff auf die verwalteten Bürocomputer bereitstellen und verwalten, sodass sie für nur €4.58 pro Monat und Remote-Computer effektiv von zu Hause aus arbeiten können. Erfahre mehr darüber, wie du deinen Endbenutzern den Fernzugriff auf ihre Bürocomputer ermöglichen kannst.

Splashtop: Leistungsstarker und sicherer Fernzugriff auf Bürocomputer

Die Kundenfernzugriffsfunktion von Atera wird von Splashtop Business Access unterstützt. Es ermöglicht Fachleuten, von jedem Gerät zu Hause oder unterwegs aus an ihren Bürocomputern zu arbeiten. Benutzer können von jedem Computer oder Mobilgerät aus, einschließlich Chromebooks, per Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer zugreifen. Splashtop-Funktionen ermöglichen produktives Arbeiten aus der Ferne:

Hohe Leistung: Erhalte nahezu in Echtzeit Remote-Audio- und Videostreaming für Windows- und Mac-Computer mit 4K-Streaming mit mehr als 40 Bildern pro Sekunde. Die optimierte Kodierungs- und Dekodierungs-Engine nutzt die neueste Hardwarebeschleunigung von Intel, NVIDIA und AMD.

Robuste Sicherheit: Hol dir sichere Remote-Verbindungen mit mehreren Sicherheits- und Compliance-Stufen.

Umfassende Geräteunterstützung: Greifen Sie von jedem anderen Computer oder Mobilgerät, einschließlich Chromebooks, aus der Ferne auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer zu.

Einfach bereitzustellen, zu verwalten und zu verwenden: Die Einrichtung dauert im Gegensatz zu VPN Minuten. Lade Nutzer ein, ihre Konten und Geräte einzurichten. Es ist viel einfacher bereitzustellen und zu verwalten als ein VPN. Gruppiere deine Benutzer und Computer. Lege Zugriffsberechtigungen fest und sieh dir die Logs an.

Multi-to-Multi-Monitor: Zeigen Sie mehrere entfernte Bildschirme von Multi-Monitor-Systemen aus gleichzeitig an, einschließlich Multi-to-One und Multi-to-Multi.

Funktionen während der Sitzung: Hol dir die Tools, die du benötigst, um produktiv zu sein, während du remote auf einen Computer zugreifst. Du kannst Dateien übertragen, chatten, Sitzungen aufzeichnen, den Desktop teilen und vieles mehr.

Optionen für Unternehmen: Große Bereitstellungen erhalten Optionen wie die Single Sign-On-Integration und die Bereitstellung vor Ort.

Splashtop Business Access noch heute kostenlos testen

Kostenlos testen