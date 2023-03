Remote Desktop in Freshservice – Einrichtung

Klicke auf „Download-Link in den Ticketkommentar einfügen“, um den SOS-Download-Link in das Ticket einzufügen. Dein Endbenutzer wird diesen Link sehen und ihn auswählen können, um die SOS-App auszuführen. Oder du kannst das Symbol auswählen, um den Download-Link zu kopieren und auf andere Weise an deinen Benutzer zu senden.