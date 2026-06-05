Remote Desktop in Freshservice – Einrichtung

IT-Helpdesk- und Support-Teams können Splashtop direkt aus einem Freshservice-Ticket heraus nutzen, um eine Fernzugriffssitzung zu starten und sofortigen Support zu bieten. Erfahren Sie, wie Sie mit dieser Integration beginnen können.
Sind Sie ein Freshservice-Kunde und suchen nach der besten Lösung, um Ihren Nutzern Remote-Desktop-Unterstützung zu bieten?
Wenn ja, dann sind Sie bei Splashtop Remote Support genau richtig.
Mit der Fernzugriffsintegration von Splashtop + Freshservice können Sie mit nur wenigen Klicks Fernzugriffssitzungen auf die Computer Ihrer Kunden aus einem Freshservice-Ticket heraus starten! Keine Installation auf dem Client-Gerät erforderlich.
Und das Beste daran? Splashtop können Ihnen im Vergleich zu anderen Fernsupport-Tools Hunderte oder sogar Tausende von Dollar pro Jahr sparen. Im Vergleich zu den Preisen anderer Fernsupport-Pakete, die in Freshservice integriert sind, können Splashtop Ihnen Folgendes sparen:
75% pro Jahr im Vergleich zu TeamViewer
70% pro Jahr im Vergleich zu BeyondTrust (ehemals Bomgar)
50% pro Jahr im Vergleich zu LogMeIn Rescue
Splashtop ist das preiswerteste Fernwartungstool für Service Desk Teams. Sie können mit einer einwöchigen Testversion kostenlos loslegen, um es selbst auszuprobieren!
Hier ist ein Überblick darüber, wie Sie die Splashtop Fernzugriff-Integration mit Freshservice einrichten und verwenden.
Wie richte ich den Fernzugriff in Freshservice mit Splashtop ein
Die Installation und Einrichtung erfordert nur wenige Schritte und kann in wenigen Minuten abgeschlossen werden. Wenn Sie bereits ein Freshservice-Benutzer sind, folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Splashtop in die Freshservice-Plattform zu integrieren:
Abonnieren oder starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop Remote Support mit dem PSA Ticketing & ITSM Integration Add-on (automatisch in Kostenlos testen enthalten)
Installieren Sie die Splashtop Business-App auf Ihren lokalen Computern (Techniker-Computer)
Gehen Sie zur Splashtop-Integrationsanwendung auf dem Freshworks Marketplace und klicken Sie auf „Installieren“.
Folgen Sie den Anweisungen zum Erstellen eines API-Schlüssels und fügen Sie ihn dann bei der Installation der Integrationsanwendung in das Feld „Schlüssel“ ein
Wie man in Freshservice mit Splashtop Fernunterstützung leistet
Sobald Sie die Integrationsschritte abgeschlossen haben, können Sie mit nur wenigen Klicks eine Remote-Desktop-Sitzung zu den Windows- oder Mac-Computern Ihrer Benutzer starten.
Hier ist der Prozess zum Starten einer Fernzugriffssitzung in Freshservice:
Öffnen Sie im Freshservice-Ticket Splashtop im Abschnitt Apps und wählen Sie die Schaltfläche „SOS-Download-Link erstellen“.
Klicken Sie auf „Download-Link in Ticket-Kommentar einfügen“, um den SOS-Download-Link in das Ticket einzufügen. Ihr Endbenutzer kann diesen Link sehen und auswählen, um die SOS-App auszuführen. Oder Sie können das Symbol auswählen, um den Download-Link zu kopieren und auf andere Weise an Ihren Benutzer zu senden.
(Die SOS-Anwendung muss nicht auf dem Endbenutzergerät installiert werden, da es sich um eine einmalige ausführbare Datei handelt)
Wenn der Endbenutzer auf den Link klickt, wird die SOS-App ausgeführt, die einen Sitzungscode anzeigt, der bereits mit deinem Konto verknüpft ist.
Schließlich können Sie (der Techniker) auf die Schaltfläche „Verbinden“ klicken, um die Fernverbindung zu initiieren.
Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“ geklickt haben, wird die Fernzugriffssitzung gestartet, und es öffnet sich ein Fenster, das Ihnen den Bildschirm des Ferncomputers in Echtzeit anzeigt. Sie können die Kontrolle über den Ferncomputer übernehmen, um jede benötigte Supportaufgabe auszuführen.
Während der Remote-Sitzung können Sie die Produktivitätsfunktionen des eigenständigen Splashtop SOS-Tools nutzen, einschließlich Dateiübertragung, Chat, Teilen des Techniker-Desktops, Neustart aus der Ferne und mehr.
Wenn Sie die Remote-Sitzung schließen, klicken Sie in Freshservice auf die Schaltfläche „Supportfall schließen“. Sitzungsinformationen (einschließlich des Dateiübertragungsverlaufs) werden automatisch in das Freshservice-Ticket eingefügt.
Was kann ich sonst noch mit Splashtop machen?
Neben schnellem, zuverlässigem und Sicherem Fernzugriff innerhalb von Freshservice zu geringen Kosten erhalten Sie als Splashtop SOS Unlimited-Abonnent auch diese zusätzlichen Vorteile:
Sie werden in der Lage sein, per Fernzugriff auf mobile Geräte zuzugreifen, um On-Demand-Support zu leisten. Zusätzlich zu Windows- und Mac-Computern können Sie mit Splashtop SOS Unlimited auch auf iOS- und Android-Geräte zugreifen, um betreute Unterstützung zu leisten.
Sie können eine Remote-Desktop-Client-Anwendung auf Ihren verwalteten Computern für den unbeaufsichtigten Fernzugriff bereitstellen. Wenn Sie den Splashtop-Streamer auf Ihren verwalteten Computern installieren, können Sie jederzeit und von jedem Gerät aus eine Fernverbindung zu ihnen herstellen, sogar ohne die Anwesenheit eines Endbenutzers!
Sie werden bei Ihren jährlichen Kosten viel sparen. Wie bereits erwähnt, ist Splashtop das preiswerteste Fernunterstützungs-Tool und wird Ihnen helfen, Ihre Kosten im Vergleich zu teureren Produkten erheblich zu senken.
Jetzt loslegen
Testen Sie Splashtop Remote Support kostenlos, indem Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion starten.