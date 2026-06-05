So ermöglichen MSPs, die NinjaOne verwenden, Kunden den Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer

Der Ausbruch des Coronavirus hat weltweit dazu geführt, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen wollen, von zu Hause aus zu arbeiten. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, welche die Arbeitgeber ergriffen haben, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und deren Familien zu gewährleisten, und der Trend setzt sich fort. Splashtop, ein Fernzugriffs- und Fernunterstützungs-Tool, hat sich in einer einzigartigen Position befunden, um Mitarbeitern zu helfen, produktiv zu sein, während sie von zu Hause aus arbeiten, und ihnen bei ihrem Plan zur Geschäftskontinuität zu helfen.
Kunden Telearbeit ermöglichen,
von zu Hause aus arbeiten,
Arbeiten auf Distanz,
von zu Hause aus arbeiten with Splashtop Remote Access Pro
Arbeiten Ihre Kunden auch aus der Ferne? Sie können ihnen helfen, produktiv zu sein und ohne zusätzliche Installationen per Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen. Sie können den bereits als Teil des NinjaOne-Agenten installierten Streamer nutzen und Ihren Kunden den Fernzugriff auf die Computer von ihren eigenen Geräten ermöglichen.
Es dauert nur 4 einfache Schritte:
Auf diese Weise können Sie Ihren Kunden einen sicheren Fernzugriff als zusätzlichen Service anbieten und eine zusätzliche Einnahmequelle erzielen. Auf unserer NinjaOne-Supportseite erhalten Sie weitere detaillierte Informationen.
Über Splashtop Remote Access Pro
Splashtop bietet die vertrauenswürdigsten, zuverlässigsten und sichersten Tools für den Fernzugriff für Geschäftsleute und große Teams. Benutzer können von ihrem Heimcomputer aus auf ihre Windows-, Mac- oder Linux-Computer und sogar auf iOS- und Android-Geräte zugreifen. Die Fernsitzungen von Splashtop bieten Funktionen wie Multi-zu-Muti-Monitor-Unterstützung, Sitzungsaufzeichnung, Chat, gemeinsamer Desktop, Remote-Neustart und vieles mehr!
Splashtop bietet Teams bis zu 25 % Rabatt zur Unterstützung von Initiativen wie Telearbeit, Arbeiten von zu Hause oder Arbeit auf Distanz. Lesen Sie alles, was Sie über Splashtop Remote Access wissen müssen.
Müssen Sie auch Computer und mobile Geräte unterstützen, die nicht unter NinjaOne verwaltet werden? Schauen Sie sich Splashtop Remote Support für beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Betreuung an.