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Wacom Bridge Demo
Wacom Bridge Demo

彌合藝術家的遠端工作差距

歡迎來到 Wacom Bridge 的遠端創意未來，這是一項透過 Splashtop 提供的突破性技術。將本機 Wacom 裝置無縫連接到遠端工作站，提升您的繪圖體驗。

主要功能

低延遲

體驗極低的延遲，提供流暢且回應迅速的創作流程。

印刷線技術

利用專有的 Inkline 功能來縮短潛在延遲，進行即時遠端繪圖。

無縫使用

在本地和遠端享受 Wacom Bridge 的好處，為您的創意環境提供靈活性。

自動應用程式設定同步

您的自訂捷徑、筆刷和其他設定會自動同步，輕鬆簡化您的工作流程。

支援筆活動

享受對壓力、方向、傾斜等筆活動的全面支援，確保全面的創意體驗。

作業系統支援

目前與 Windows 10 或更高版本相容（Linux 支援即將推出。Mac 使用者可以使用Splashtop 提供的 USB 裝置重新導向功能。）

使用 Splashtop 隨時隨地進行創作

適合個人及團隊

Splashtop Business Access Performance

獲得最佳影像色彩、音訊品質等！

功能包括：實現高達 240 fps、4:4:4 色彩模式、高保真音訊、USB 裝置重新定向、麥克風直入和 Wacom Bridge。

免費試用深入了解

適用於企業

Splashtop Enterprise

可根據您組織的遠端存取、支援和端點管理需求進行擴充的整合平台。

功能包括：一切效能 + SSO 整合、精細存取權限、服務台、端點管理等。

與我們聯繫深入了解

誰受益

Wacom Bridge 非常適合設計師、插畫師、動畫師、攝影師和其他依賴專業觸控筆輸入的創意專業人士。

使用 Wacom Bridge 和 Splashtop 探索創造力的新時代。

觀看瓦科姆橋實際運作

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