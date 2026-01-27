Introducing Wacom Bridge
彌合藝術家的遠端工作差距
歡迎來到 Wacom Bridge 的遠端創意未來，這是一項透過 Splashtop 提供的突破性技術。將本機 Wacom 裝置無縫連接到遠端工作站，提升您的繪圖體驗。
主要功能
低延遲
體驗極低的延遲，提供流暢且回應迅速的創作流程。
印刷線技術
使用 Wacom 的專利 Inkline 技術，銜接遠距離可能造成的延遲，實現即時遠端繪圖。
無縫使用
透過本機和遠端方式盡情享受 Wacom 技術的優勢，讓您的創作環境變得靈活有彈性。
自動應用程式設定同步
您的自訂捷徑、筆刷和其他設定會自動同步，輕鬆簡化您的工作流程。
支援筆活動
享受對壓力、方向、傾斜等筆活動的全面支援，確保全面的創意體驗。
作業系統支援
目前相容於 Windows 10 或更新版本相容 (即將提供 Linux 支援。Mac 使用者可以使用 Splashtop 提供的 USB 裝置重新導向功能。)
誰受益
Wacom Bridge 非常適合設計師、插畫師、動畫師、攝影師和其他依賴專業觸控筆輸入的創意專業人士。
使用 Wacom Bridge 和 Splashtop 探索創造力的新時代。