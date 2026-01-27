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Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

彌合藝術家的遠端工作差距

歡迎來到 Wacom Bridge 的遠端創意未來，這是一項透過 Splashtop 提供的突破性技術。將本機 Wacom 裝置無縫連接到遠端工作站，提升您的繪圖體驗。

主要功能

Low latency stopwatch icon

低延遲

體驗極低的延遲，提供流暢且回應迅速的創作流程。

Inkline technology icon

印刷線技術

使用 Wacom 的專利 Inkline 技術，銜接遠距離可能造成的延遲，實現即時遠端繪圖。

Seamless use computer connecting to computer icon

無縫使用

透過本機和遠端方式盡情享受 Wacom 技術的優勢，讓您的創作環境變得靈活有彈性。

Computer with gear icon

自動應用程式設定同步

您的自訂捷徑、筆刷和其他設定會自動同步，輕鬆簡化您的工作流程。

Support for pen events icon

支援筆活動

享受對壓力、方向、傾斜等筆活動的全面支援，確保全面的創意體驗。

Icon representing OS Support

作業系統支援

目前相容於 Windows 10 或更新版本相容 (即將提供 Linux 支援。Mac 使用者可以使用 Splashtop 提供的 USB 裝置重新導向功能。)

Wacom Bridge 隨附於以下 Splashtop 方案

適合個人及團隊

Splashtop Remote Access Performance

獲得最佳影像色彩、音訊品質等！

功能包括：實現高達 240 fps、4:4:4 色彩模式、高保真音訊、USB 裝置重新定向、麥克風直入和 Wacom Bridge。

免費試用深入了解

適用於企業

Splashtop Enterprise

可根據您組織的遠端存取、支援和端點管理需求進行擴充的整合平台。

功能包括：一切效能 + SSO 整合、精細存取權限、服務台、端點管理等。

與我們聯繫深入了解

已經有 Splashtop Remote Access Performance、Remote Support SOS 或 Enterprise 了？

啟用 Wacom Bridge
Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

誰受益

Wacom Bridge 非常適合設計師、插畫師、動畫師、攝影師和其他依賴專業觸控筆輸入的創意專業人士。

使用 Wacom Bridge 和 Splashtop 探索創造力的新時代。

觀看瓦科姆橋實際運作

開始使用 Splashtop

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