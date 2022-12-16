Peter Pane 餐廳透過按需遠端支援和擴增實境縮短了裝置停機時間
歐洲餐飲集團使用 Splashtop Enterprise 持續提供出色的客戶體驗
概覽
挑戰
Paniceus Systems 是 Peter Pane 餐廳的 IT 專家，需要在德國和奧地利的 46 個不同地點遠端支援 1，000+ 多個端點（包括移動 POS 系統和辦公室 PC）。
解決方案
Paniceus Systems 的集中式 IT 團隊能夠使用 Splashtop 的 AR 功能提升其遠端支援功能，同時保持 GDPR 合規性。
結果
借助 Splashtop Enterprise，Paniceus Systems 可以安全地遠端支援所有 Peter Pane 員工和設備。 因此，Paniceus 減少了差旅時間和成本，改善了 IT 支援，提高了效率和整體客戶體驗。 使用 Splashtop AR，他們將設備停機時間大幅減少了 50%。
從 Paniceus
FaceTiming員工和試圖解決這個問題是一回事。 使用 Splashtop AR，我幾乎可以支持它們並直接指向螢幕上的專案。 它使我們的支援變得更加容易。
Björn Runge - Head of IT for Paniceus
總結
Paniceus Systems為Peter Pane提供IT支援，Peter Pane是一家不斷發展的特許經營餐廳，在德國和奧地利經營著46家餐廳。 Paniceus的IT主管Björn Runge之前曾使用TeamViewer進行遠端支援。 但是，該解決方案的功能、策略和推出協調發生了如此多的變化，以至於遠端支援變得不一致且過於複雜。
只要有其中一個伺服器的行動 POS 裝置發生技術問題，就會造成停機，並對整體客戶體驗產生負面影響。由於 IT 團隊無法仰賴 TeamViewer 有效地遠端支援餐廳員工，Peter Pane 因而面臨越來越多的安全風險，日常營運效率也每況愈下。
現在，Paniceus 使用 Splashtop Enterprise 遠端支援 Peter Pane 餐廳。他們可以透過 Enterprise 的集中式介面支援現場裝置 (手持裝置、固定設備和行動 POS 系統，以及辦公室個人電腦)，也能運用 Splashtop Enterprise 及其所有功能，包括即時的面對面支援服務與 Splashtop AR 擴增實境功能。AR 功能幫助 IT 團隊將出現問題時的裝置停機時間縮短了 50%。在 Splashtop Enterprise 的輔助之下，Peter Pane 餐廳現在經營得更自由、更靈活，也具備更高的安全性。
挑戰：支援分布於 46 個據點、支援需求各有不同的 1,000 多個端點
Paniceus Systems擁有10名員工，負責支援整個 Peter Pane 特許經營權及其1，000 +端點（Windows POS手持終端和固定POS終端，iOS和iPad iOS設備，每個位置的商用PC和公司辦公計算機）。
他們現有的遠端支援解決方案 TeamViewer 變得過於複雜。 由於每個位置都有獨特的遠端支援需求，IT 必須快速定製其遠端支援策略，並輕鬆地與每個位置的非技術團隊進行協調。 當 Björn 聯繫 TeamViewer 時，他們將他發送到在線支持論壇。 他對缺乏支援感到沮喪。
Paniceus 還需要專家協調和強大的文檔，以確保從庫存和安全角度來看，不會忽略任何內容。 “你必須獲得正確的文檔，因為我們必須知道哪些設備連接到什麼。 使用現有的解決方案，它變得過於複雜和昂貴，“Björn說。
因此，Björn 決定尋找一個替代的遠端支持解決方案，他的團隊可以快速實施。 它必須易於配置，以適應 Peter Pane 特許經營權的持續增長和變化。 “對我們來說，最重要的是擁有一個安全、直觀且易於使用的解決方案，”Björn 說。
為了取代 TeamViewer 並為技術和非技術使用者提供遠端支援，Paniceus 需要具有以下特點的解決方案：
安全： 符合GDPR的解決方案，符合最高安全標準。
單純： 直觀、易於使用和配置的解決方案。
輕鬆上手：可快速部署，並提供線上入口網站，相關指標一目瞭然。
製造商統一支援：如果在部署到多個據點的過程中出現問題，可透過單一聯絡窗口找到客戶支援人員，快速取得支援。
方便審核的記錄文件：提供審核和記錄檔案，可更輕鬆地針對存取過系統的人員執行安全檢查。
明確、實惠的定價：遠端支援成本合理且低廉，亦能滿足疫情後擴展規模的需求。
解決方案：Paniceus 轉而使用 Splashtop Enterprise 和 Splashtop AR
評估了 AnyDesk 和 FastViewer 等多款遠端存取解決方案後，Paniceus 決定捨棄繁雜的 TeamViewer 解決方案，改而投入 Splashtop Enterprise 的懷抱。經過測試，IT 團隊發現 Splashtop Enterprise 具備一切所需的功能，包括擴增實境。
極易實施：IT 技術人員和使用者都認為 Splashtop Enterprise 的按需遠端支援功能 (SOS) 實施起來相當容易，而且便於日常應用。Björn 指出：「實施、部署、按需客製化——從各個方面來說都非常簡單。用戶端的原則非常簡潔，設定起來特別輕鬆。」
透過 GPO 簡化設定：Paniceus 在設定部署原則時經常遇到困難。需要透過雲端將設定發布到用戶端時，就會出現問題，所以他們安裝時必須編寫一個 XML 檔案並上傳。這樣不僅耗費時間與資源，而且一旦解除安裝，設定就會消失，必須重新發布。
現在，IT 使用了 Splashtop 的簡易群組原則物件 (GPO) 設定，可以快速進行特定使用者和群組的變更。Björn 說明：「我們不必再擔心『糟糕，我現在進不了設定介面』，或是『Adobe Reader 出現了什麼情況？Windows 又是如何？』GPO 設定會始終如一地控制著 Splashtop 的執行情況。」
所有裝置皆可支援：讓 Paniceus 特別著迷的功能，就是 Splashtop 可以在同一個使用者連線內支援多種裝置類型和作業系統。即使只是短暫的停機，就可能使一家餐廳損失數千歐元的銷售額。
Björn 表示：「在某些緊急情況下，支援工作會由一位同事轉交給另一位同事，或從個人電腦轉移到 iPhone。如果 IT 人員表示：『噢，我無能為力，因為你用的是手持裝置，我無從得知你螢幕上的情況』，那麼情況就會一團亂，這絕對不是我們所樂見的。Splashtop 完美地化解了這個問題，我們可以中途切換裝置。實現輕鬆支援，有許多的可能。」
可滿足視覺化需求的 AR 功能：多數 Peter Pane 據點的員工主要著重在餐旅專業，而不是技術領域。一旦出現纜線、路由器和伺服器相關的問題，標準的遠端支援可能幫不了他們。Paniceus 曾試著在這種情況下使用 FaceTime 和其他視訊應用程式，但是 IT 支援技術人員仍然無法確切點出需要執行的步驟。
使用 Splashtop AR 後，Paniceus 就可以滿足這些員工對於視覺化的需求。Björn 指出：「現在 IT 可以直接說：『我來看看。』接受支援的使用者就能看到技術人員直接指出特定項目，並在分享視訊畫面中加入註釋。所有的使用者都可以跟著操作。這樣一來，要解決纜線更換、重新啟動之類的問題，根本易如反掌。」
我們請 Björn 用三個詞來描述他的 Splashtop 使用心得，他坦言很難只用三個詞來概括：「我想到的三個詞是簡單、實惠，還有超智慧化的支援——這樣應該不只三個詞，但是超智慧化的支援真的很重要。」
成果：創新的AR、快速實施和定製帶來了可觀的投資回報率
餐廳業務和 IT 支援工作都需要簡潔快速才能取得成功。正是因此，Björn 也表示 Splashtop Enterprise 對 Paniceus Systems 帶來了重大的影響：「Splashtop 能輕鬆掌控登錄、群組政策和相關項目的一切。這讓我們能夠在環境中快速實施 Splashtop。在實施到第一批用戶端的一天後，我們只稍微調整了設定，便立即將 Splashtop 部署到了另外 100 個用戶端。」
相對地，POS 系統和其他裝置出現問題時，Peter Pane 餐廳的停機時間也減少了。事實上，即使需要進行複雜的視覺化支援，Peter Pane 餐廳的裝置停機時間也靠著 Splashtop AR 而縮短了 50%。更重要的是，IT 不必再親自前往分布於德國和奧地利的各營業據點，就可以在問題發生的當下加以解決，達到節省時間和成本的目的。
總之，Paniceus 擁有很棒的 Splashtop Enterprise 體驗。它不僅幫忙縮短了裝置停機時間，並且成為支援 Peter Pane 擴張的完美解決方案。 根據迄今為止使用 Splashtop 的經驗，Björn 和他的團隊很期待能體驗到更多功能 (即 Splashtop 的新功能 Service Desk)。
Björn 表示：「我要向所有人推薦 Splashtop。我推薦您試用看看，親自體驗它有多麼好用、他們的客戶支援有多麼強大。」
細節
關於 Peter Pane 和 Paniceus Systems
Paniceus Systems為Peter Pane提供IT支援，Peter Pane是一家位於呂貝克的不斷發展的餐廳特許經營權，在德國和奧地利經營著46家餐廳。 Peter Pane憑藉其1，700多名服務行業專業人士的敬業員工，提供優質的漢堡和出色的客戶服務。
關於 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise 是專為組織設計的全方位遠端存取與遠端支援解決方案。透過高效能遠端連線和一系列強大功能，實現效率非凡的遠端工作，甚至也適合需要存取高階工作站與軟體的創意工作者。IT 團隊可以輕鬆地為員工部署和管理安全的遠端存取，也能有效為工作站和員工裝置提供支援。
Splashtop AR
Splashtop AR 旨在遠端快速解決異地問題。 通過使您的同事能夠通過虛擬即時到達現場來解決技術問題來節省時間和金錢。 通過他們的iOS或 Android 行動裝置攝像頭即時遠端查看問題。 然後使用增強現實註釋和雙向通信來實時指導、故障排除和解決問題。
來自客戶
我會向任何人推薦 Splashtop。 我鼓勵您嘗試一下，這樣您就可以體驗它的易用性以及客戶支援的出色程度。 Splashtop 可以輕鬆控制有關註冊表、組策略和相關專案的所有內容。 這使我們能夠在我們的環境中快速實施Splashtop。
Björn Runge, Head of IT for Paniceus