Peter Pane 餐廳透過按需遠端支援和擴增實境縮短了裝置停機時間

評估了 AnyDesk 和 FastViewer 等多款遠端存取解決方案後，Paniceus 決定捨棄繁雜的 TeamViewer 解決方案，改而投入 Splashtop Enterprise 的懷抱。經過測試，IT 團隊發現 Splashtop Enterprise 具備一切所需的功能，包括擴增實境。

極易實施：IT 技術人員和使用者都認為 Splashtop Enterprise 的按需遠端支援功能 (SOS) 實施起來相當容易，而且便於日常應用。Björn 指出：「實施、部署、按需客製化——從各個方面來說都非常簡單。用戶端的原則非常簡潔，設定起來特別輕鬆。」

透過 GPO 簡化設定：Paniceus 在設定部署原則時經常遇到困難。需要透過雲端將設定發布到用戶端時，就會出現問題，所以他們安裝時必須編寫一個 XML 檔案並上傳。這樣不僅耗費時間與資源，而且一旦解除安裝，設定就會消失，必須重新發布。

現在，IT 使用了 Splashtop 的簡易群組原則物件 (GPO) 設定，可以快速進行特定使用者和群組的變更。Björn 說明：「我們不必再擔心『糟糕，我現在進不了設定介面』，或是『Adobe Reader 出現了什麼情況？Windows 又是如何？』GPO 設定會始終如一地控制著 Splashtop 的執行情況。」

所有裝置皆可支援：讓 Paniceus 特別著迷的功能，就是 Splashtop 可以在同一個使用者連線內支援多種裝置類型和作業系統。即使只是短暫的停機，就可能使一家餐廳損失數千歐元的銷售額。

Björn 表示：「在某些緊急情況下，支援工作會由一位同事轉交給另一位同事，或從個人電腦轉移到 iPhone。如果 IT 人員表示：『噢，我無能為力，因為你用的是手持裝置，我無從得知你螢幕上的情況』，那麼情況就會一團亂，這絕對不是我們所樂見的。Splashtop 完美地化解了這個問題，我們可以中途切換裝置。實現輕鬆支援，有許多的可能。」

可滿足視覺化需求的 AR 功能：多數 Peter Pane 據點的員工主要著重在餐旅專業，而不是技術領域。一旦出現纜線、路由器和伺服器相關的問題，標準的遠端支援可能幫不了他們。Paniceus 曾試著在這種情況下使用 FaceTime 和其他視訊應用程式，但是 IT 支援技術人員仍然無法確切點出需要執行的步驟。

使用 Splashtop AR 後，Paniceus 就可以滿足這些員工對於視覺化的需求。Björn 指出：「現在 IT 可以直接說：『我來看看。』接受支援的使用者就能看到技術人員直接指出特定項目，並在分享視訊畫面中加入註釋。所有的使用者都可以跟著操作。這樣一來，要解決纜線更換、重新啟動之類的問題，根本易如反掌。」

我們請 Björn 用三個詞來描述他的 Splashtop 使用心得，他坦言很難只用三個詞來概括：「我想到的三個詞是簡單、實惠，還有超智慧化的支援——這樣應該不只三個詞，但是超智慧化的支援真的很重要。」