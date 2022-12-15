Home Farm 家庭醫學利用 Splashtop 在 COVID-19 期間建立一線醫療保健實踐

Home Farm Family Medicine 試圖在不必租用任何額外空間的情況下擴大員工，併為工作人員提供在家工作的機會，以説明減緩 COVID-19 的傳播。

在尋找 LogMeIn 和 TeamViewer 的替代解決方案時，Jake 遇到了 Splashtop，它得到了高度評價並支援 HIPAA 合規性。 他說：「最重要的是，你們的團隊通過友好的電子郵件快速有效地回復了我的公報，讓我覺得你是正確的選擇。

Jake進一步強調了Splashtop的獨特功能：

易於實施和使用：「設置和實施過程非常簡單，並且在您的説明文章中進行了詳細說明。 易於設置和使用，使每個員工都可以平等地遠端訪問我們的辦公網路和文件系統。

員工下班後或週末都在使用您的軟體。我們還設有專門用於在工作時間內進行遠端存取的工作站。這是經常使用的，因為我們位於初始位置，在忙碌的日子裡，這並沒有我們需要的那麼大。我還可以遠端存取服務器和我們的大多數辦公電腦，並且可以糾正可能發生的任何問題，而不必在下班時間開車進入辦公室。”

廣泛的設備支援： Home Farm Family Medicine目前有四台PC作為辦公室的端點，員工可以在家中使用各種個人設備連接到這些PC上。家用設備包括 Windows PC， Android 手機，iPhone和Mac電腦。 Jake 說：“Splashtop 在我們使用它的每台設備上都能無縫運行。

性能：「Splashtop 具有無與倫比的性能。我們定期使用Splashtop，沒有任何問題。 我沒有收到任何工作人員關於連接、使用或任何其他問題的報告，我自己也沒有注意到任何問題。

安全性： Home Farm Family Medicine需要一個具有強大安全性的遠端存取解決方案。Jake 說：“Splashtop 採用嚴格的安全程式來確保我們的遠端會話和數據安全。

客戶服務：「Splashtop 的客戶服務團隊絕對是神聖的！ 他們的言行鞏固了 Splashtop 作為我們首選的遠端存取軟體的地位。 向你們喝彩！