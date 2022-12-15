Home Farm 家庭醫學利用 Splashtop 在 COVID-19 期間建立一線醫療保健實踐
了解醫療保健專業人員團隊如何使用遠端訪問在資源有限的情況下建立新實踐
總結
Home Farm Family Medicine 使用 Splashtop 遠端存取功能，讓人可以在家中處理文件並執行其他工作，同時又遵守 HIPAA。此外，從 COVID-19 疫情開始，症狀輕微的工作人員利用 Splashtop 居家辦公，減少其他工作人員和患者遭到傳染的風險。
我們採訪到了 Home Farm Family Medicine 的 Jake Harrelson。他的工作是協助患者克服在醫療領域遇到的障礙，同時也身兼網路管理員、疫苗接種計畫協調員、辦公室內的庶務負責人。
從 Home Farm Family Medicine
這個專案取得了無與倫比的成功，你們都是了不起的、技術嫻熟的人！ 在過去的幾個月里，我無法用言語表達我有機會瞭解和使用Splashtop的感激之情。 擁有如此可靠和堅定的遠端訪問軟體一直是我兒時夢想的頂峰;這種體驗確實是崇高的。
Jake Harrelson, Patient Navigator
挑戰：尋找符合 HIPAA 標準的遠端存取解決方案，優先考慮客戶服務
到目前為止， Home Farm Family Medicine 一直由莫裡森博士資助，他用完了他的儲蓄和退休帳戶來開始實踐。 一些團隊成員仍然是志願者，他們一直在記錄數小時，期待最終的發薪日。 這種做法需要財務説明，直到他們獲得保險公司的認證並可以向他們收費。
由於財務非常有限，接Home Farm Family Medicine觸了許多公司尋求不同軟件解決方案的幫助。 傑克·哈里森（Jake Harrelson）是網絡管理員，疫苗計劃協調員和負責各種辦公室任務的人員，包括為他們的團隊找到合適的解決方案。
Jake 說：“在我們打開並設置用於文件共用的 Intranet 的一周前，我意識到由於我們的員工擴展計劃和空間有限，我們需要一種遠端訪問機制。 然後，當 COVID-19 來到我們州時，對遠端訪問的需求擴大到使有癥狀的團隊成員能夠在家工作。 當然，我們需要確保解決方案符合 HIPAA 法律。遠程任務包括實施他們的電子病歷系統、與保險公司的認證、計費等。
Jake熟悉LogMeIn和TeamViewer作為遠端存取軟體提供商，並在過去使用過它們。但是，根據他的經驗，他們缺乏對家庭農場家庭醫學至關重要的親密客戶支持。
解決方案： Home Farm 家庭醫學發現 Splashtop，一個安全、高性能的遠端訪問解決方案，具有無與倫比的客戶服務
Home Farm Family Medicine 試圖在不必租用任何額外空間的情況下擴大員工，併為工作人員提供在家工作的機會，以説明減緩 COVID-19 的傳播。
在尋找 LogMeIn 和 TeamViewer 的替代解決方案時，Jake 遇到了 Splashtop，它得到了高度評價並支援 HIPAA 合規性。 他說：「最重要的是，你們的團隊通過友好的電子郵件快速有效地回復了我的公報，讓我覺得你是正確的選擇。
Jake進一步強調了Splashtop的獨特功能：
易於實施和使用：「設置和實施過程非常簡單，並且在您的説明文章中進行了詳細說明。 易於設置和使用，使每個員工都可以平等地遠端訪問我們的辦公網路和文件系統。
員工下班後或週末都在使用您的軟體。我們還設有專門用於在工作時間內進行遠端存取的工作站。這是經常使用的，因為我們位於初始位置，在忙碌的日子裡，這並沒有我們需要的那麼大。我還可以遠端存取服務器和我們的大多數辦公電腦，並且可以糾正可能發生的任何問題，而不必在下班時間開車進入辦公室。”
廣泛的設備支援： Home Farm Family Medicine目前有四台PC作為辦公室的端點，員工可以在家中使用各種個人設備連接到這些PC上。家用設備包括 Windows PC， Android 手機，iPhone和Mac電腦。 Jake 說：“Splashtop 在我們使用它的每台設備上都能無縫運行。
性能：「Splashtop 具有無與倫比的性能。我們定期使用Splashtop，沒有任何問題。 我沒有收到任何工作人員關於連接、使用或任何其他問題的報告，我自己也沒有注意到任何問題。
安全性： Home Farm Family Medicine需要一個具有強大安全性的遠端存取解決方案。Jake 說：“Splashtop 採用嚴格的安全程式來確保我們的遠端會話和數據安全。
客戶服務：「Splashtop 的客戶服務團隊絕對是神聖的！ 他們的言行鞏固了 Splashtop 作為我們首選的遠端存取軟體的地位。 向你們喝彩！
成果：節約成本，提高效率
Home Farm Family Medicine 無需租用額外的空間來節省資金，並在不失去關鍵團隊成員的情況下防止疾病傳播。 Jake說：「我想說的是，由於不需要額外的空間，我們每月至少可以節省1，000美元，並且工作場所的效率得到了不可估量的提高。 我們還能夠説明防止不必要的化石燃料排放，並通過允許遠端工作節省了許多小時的通勤時間！
細節
關於 Home Farm Family Medicine
Home Farm Family 是最近在佛蒙特州布拉特伯勒市郊成立的家庭醫學辦公室，截至 2020 年 6 月，旗下團隊成員包括：一名醫生、一名醫師助理、兩名合格護理師 (其中一名擔任個案管理師)、一名合格心理諮商師、一名醫學助理、一名辦公室經理、一名患者領航員，還有幾位背景各異的學生和辦公人員。在這個小型辦公室，所有團隊成員都肩負著多項職責。