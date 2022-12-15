Home Farm 家庭醫學利用 Splashtop 在 COVID-19 期間建立一線醫療保健實踐

Home Farm Family Medicine 在 COVID-19 疫情期間運用 Splashtop 建立了前線醫療服務
了解醫療專業團隊如何運用遠端存取，在資源有限的情況下開創新業務
摘要
Home Farm Family Medicine 使用 Splashtop 遠端存取功能，讓人可以在家中處理文件並執行其他工作，同時又遵守 HIPAA。此外，從 COVID-19 疫情開始，症狀輕微的工作人員利用 Splashtop 居家辦公，減少其他工作人員和患者遭到傳染的風險。
我們採訪到了 Home Farm Family Medicine 的 Jake Harrelson。他的工作是協助患者克服在醫療領域遇到的障礙，同時也身兼網路管理員、疫苗接種計畫協調員、辦公室內的庶務負責人。
從 Home Farm Family Medicine
這次專案締造了不凡的成果，你們都很了不起，而且技術高超！在過去幾個月內能認識到 Splashtop 並開始使用，我心中的感激慶幸簡直難以言喻。擁有這麼可靠耐用的遠端存取軟體，向來是我夢寐以求的，而且使用起來的體驗確實美好無比。
Jake Harrelson, Patient Navigator
挑戰：尋找符合 HIPAA 標準且以客戶服務為優先考量的遠端存取解決方案
Home Farm Family Medicine 至今一直是由 Morrison 博士資助，他為了開業經營，傾盡畢生儲蓄和退休儲蓄金。有多位團隊成員是志工身分，卻仍堅持打卡記錄工時，一心期待著終有一日能取得報酬。這間診所需要財務協助，直到這些團隊成員取得保險公司的認可，並向其收取合作服務費用為止。
由於財務非常有限，接Home Farm Family Medicine觸了許多公司尋求不同軟件解決方案的幫助。 傑克·哈里森（Jake Harrelson）是網絡管理員，疫苗計劃協調員和負責各種辦公室任務的人員，包括為他們的團隊找到合適的解決方案。
Jake 說：“在我們打開並設置用於文件共用的 Intranet 的一周前，我意識到由於我們的員工擴展計劃和空間有限，我們需要一種遠端訪問機制。 然後，當 COVID-19 來到我們州時，對遠端訪問的需求擴大到使有癥狀的團隊成員能夠在家工作。 當然，我們需要確保解決方案符合 HIPAA 法律。遠程任務包括實施他們的電子病歷系統、與保險公司的認證、計費等。
Jake熟悉LogMeIn和TeamViewer作為遠端存取軟體提供商，並在過去使用過它們。但是，根據他的經驗，他們缺乏對家庭農場家庭醫學至關重要的親密客戶支持。
解決方案：Home Farm Family Medicine 找到了 Splashtop 的遠端存取解決方案，不僅安全無虞、效能出色，而且客戶服務無與倫比
Home Farm Family Medicine 想在不必額外租用空間的前提下擴編，同時提供居家辦公的機會，藉此減緩 COVID-19 病毒擴散。
Jake 在尋找取代 LogMeIn 和 TeamViewer 的解決方案過程中，發現了備受好評且符合 HIPPA 規範的 Splashtop。他說：「最重要的是，你們的團隊以電子郵件快速又有效率地回覆了我的公報，那封親切的信件讓我認定了你們。」
Jake 進一步強調 Splashtop 的獨家特色：
部署使用都輕鬆：「設定和部署過程輕鬆簡單，你們的協助說明文章中都有清楚說明。易於設定和使用，使每個員工都能擁有相等的權限，可以遠端存取辦公室的網路和檔案系統。」
員工下班後或週末都在使用您的軟體。我們還設有專門用於在工作時間內進行遠端存取的工作站。這是經常使用的，因為我們位於初始位置，在忙碌的日子裡，這並沒有我們需要的那麼大。我還可以遠端存取服務器和我們的大多數辦公電腦，並且可以糾正可能發生的任何問題，而不必在下班時間開車進入辦公室。”
支援豐富裝置：Home Farm Family Medicine 目前在辦公室有四個 PC 端點，供員工在家中使用不同的個人裝置進行連接。他們的家用裝置包括 Windows PC、Android 手機、iPhone 和 Mac 電腦。Jake 表示：「就我們目前的經驗來說，Splashtop 無論搭配什麼裝置都能流暢運作。」
效能：「Splashtop 的效能無人能及。我們固定會使用 Splashtop，都完全沒有任何問題。我不曾收到任何員工回報的連接、用量等等問題，我自己也沒有發現其他狀況。」
安全性：Home Farm Family Medicine 需要具有強大安全功能的遠端存取解決方案。Jake 表示：「Splashtop 採用嚴格的安全程序來確保我們的遠端連線和資料安全。」
客戶服務：「Splashtop 的客戶服務團隊真是太神了！他們和善的文字和行動力，使 Splashtop 穩坐我們遠端存取軟體的首選地位。你們真是了不起！」
成果：節省成本並提高效率
Home Farm Family Medicine 無需租用額外空間，也不必犧牲關鍵團隊成員，不僅節省了成本，也防止了疾病傳播。Jake 指出：「由於不需要額外空間，我們每月可以省下至少 1,000 美元，而且工作環境的使用效率也大幅提高了。我們也能協助避免不必要地排放石化燃廢料，並憑著落實遠端辦公模式而省下了許多通勤時間！」
細節
關於 Home Farm Family Medicine
Home Farm Family 是最近在佛蒙特州布拉特伯勒市郊成立的家庭醫學辦公室，截至 2020 年 6 月，旗下團隊成員包括：一名醫生、一名醫師助理、兩名合格護理師 (其中一名擔任個案管理師)、一名合格心理諮商師、一名醫學助理、一名辦公室經理、一名患者領航員，還有幾位背景各異的學生和辦公人員。在這個小型辦公室，所有團隊成員都肩負著多項職責。