數字標牌的 Splashtop 遠端訪問

輕鬆支援您的數位看板，大幅縮短停機時間
使用 SRS Premium，您可以隨時遠端存取和控制基於 Windows 和 Android 的數位看板。保持您的設備正常運行，提供支持以在發生的任何問題時（即使您不在），並實時更新屏幕上的內容。SRS Premium 是支援多個數位看板裝置的簡單解決方案。
具有完全的遠端存取權限並支持Windows和Android數字標牌
Splashtop 支援的裝置類型相當豐富，意味著您可以透過任何 Mac、Windows、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取和控制您的數位看板。
您可以遠端存取和控制執行 Android 8.0 和更新版本的任何裝置。Splashtop 可遠端控制 Android 各品牌，包括 Acer、Alcatel、Asus、Blackberry、Essential、Google、Honor、HTC、華為、Lenovo、LG、Motorola、Nokia、OnePlus、OPPO、Realmi、Samsung、Sony、Vivo、小米、ZTE 等。
主要優勢
容易部署
創建您的部署程序包，並將Streamer安裝在所有數字標牌裝置上。安裝後，您將可以遠端存取裝置並為其提供支持。
遠端解決問題
您的數位看板需要隨時維持運作，不能發生問題。萬一出了問題，您也只要遠端存取裝置，就能排除故障並快速解決問題。
快速更新裝置
是否需要更新多個數字標牌設備上的內容，即使它們位於多個位置？遠端存取您需要更新并快速完成的更新。
高效能
Splashtop 的高效能引擎為您提供畫質高、音訊佳的快速連接。對您的數位看板進行遠端控制和支援，比以往更加輕鬆簡單。
使用者管理和分組
將您的數位看板裝置分組，即可輕鬆管理存取權。將其他使用者分組，並設定角色和存取權限。
安全性
所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。連接、檔案傳輸和管理事件也都會納入記錄檔。深入了解 Splashtop 的安全性。