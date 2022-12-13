數字標牌的 Splashtop 遠端訪問

輕鬆支援您的數位招牌，將停機時間縮
您可以透過 Splashtop Remote Support 隨時遠端存取和控制您的 Windows 和 Android 數位看板。維持裝置正常運作，出現任何問題時即時提供支援並解決問題 (即使您不在電腦前)，並實時更新螢幕上的內容。Splashtop Remote Support 是支援多種數位看板裝置的簡易解決方案。
具有完全的遠端存取權限並支持Windows和Android數字標牌
Splashtop 支援的裝置類型相當豐富，意味著您可以透過任何 Mac、Windows、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取和控制您的數位看板。
您可以遠端存取和控制執行 Android 8.0 和更新版本的任何裝置。Splashtop 可遠端控制 Android 各品牌，包括 Acer、Alcatel、Asus、Blackberry、Essential、Google、Honor、HTC、華為、Lenovo、LG、Motorola、Nokia、OnePlus、OPPO、Realmi、Samsung、Sony、Vivo、小米、ZTE 等。
主要優勢
容易部署
創建您的部署程序包，並將Streamer安裝在所有數字標牌裝置上。安裝後，您將可以遠端存取裝置並為其提供支持。
遠端解決問題
您的數字標牌需要始終運行，沒有任何問題。 出現問題時，您只需遠端訪問設備，排除故障並快速解決問題。
快速更新設備
是否需要更新多個數字標牌設備上的內容，即使它們位於多個位置？遠端存取您需要更新并快速完成的更新。
高效能
Splashtop 的高性能引擎為您提供高清質量和聲音的快速連接。 遠端控制和為您的數字標牌提供支持從未如此簡單。
使用者管理和分組
將您的數字標牌設備組織成組，以輕鬆管理訪問。 將其他使用者分組，並設置其角色和訪問許可權。
安全性
所有遠端會話都受到TLS和256位 AES 加密的保護。 記錄所有連接、檔案傳輸和管理事件。 了解有關 Splashtop安全性的更多資訊。