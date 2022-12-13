數字標牌的 Splashtop 遠端訪問

Splashtop 支援的裝置類型相當豐富，意味著您可以透過任何 Mac、Windows、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取和控制您的數位看板。

您可以遠端存取和控制執行 Android 8.0 和更新版本的任何裝置。Splashtop 可遠端控制 Android 各品牌，包括 Acer、Alcatel、Asus、Blackberry、Essential、Google、Honor、HTC、華為、Lenovo、LG、Motorola、Nokia、OnePlus、OPPO、Realmi、Samsung、Sony、Vivo、小米、ZTE 等。