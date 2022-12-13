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數字標牌的 Splashtop 遠端訪問

隨時隨地從任何設備訪問您的數字標牌

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輕鬆支援您的數位招牌，將停機時間縮

您可以透過 Splashtop Remote Support 隨時遠端存取和控制您的 Windows 和 Android 數位看板。維持裝置正常運作，出現任何問題時即時提供支援並解決問題 (即使您不在電腦前)，並實時更新螢幕上的內容。Splashtop Remote Support 是支援多種數位看板裝置的簡易解決方案。

具有完全的遠端存取權限並支持Windows和Android數字標牌

Splashtop 支援的裝置類型相當豐富，意味著您可以透過任何 Mac、Windows、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取和控制您的數位看板。

您可以遠端存取和控制執行 Android 8.0 和更新版本的任何裝置。Splashtop 可遠端控制 Android 各品牌，包括 Acer、Alcatel、Asus、Blackberry、Essential、Google、Honor、HTC、華為、Lenovo、LG、Motorola、Nokia、OnePlus、OPPO、Realmi、Samsung、Sony、Vivo、小米、ZTE 等。

主要優勢

容易部署

創建您的部署程序包，並將Streamer安裝在所有數字標牌裝置上。安裝後，您將可以遠端存取裝置並為其提供支持。

遠端解決問題

您的數字標牌需要始終運行，沒有任何問題。 出現問題時，您只需遠端訪問設備，排除故障並快速解決問題。

快速更新設備

是否需要更新多個數字標牌設備上的內容，即使它們位於多個位置？遠端存取您需要更新并快速完成的更新。

高效能

Splashtop 的高性能引擎為您提供高清質量和聲音的快速連接。 遠端控制和為您的數字標牌提供支持從未如此簡單。

使用者管理和分組

將您的數字標牌設備組織成組，以輕鬆管理訪問。 將其他使用者分組，並設置其角色和訪問許可權。

安全性

所有遠端會話都受到TLS和256位 AES 加密的保護。 記錄所有連接、檔案傳輸和管理事件。 了解有關 Splashtop安全性的更多資訊。

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