Splashtalks：2026 年夏季產品發表更新，主講人：Phil Sheu
歡迎參加我們的獨家首發活動，搶先了解 Splashtop 的夏季產品發布，屆時Splashtop 的首席技術長兼聯合創始人 Phil Sheu 將出席。
作為 Splashtop 創新背後的技術遠見者，Phil 將分享我們最新的技術進步如何重新定義遠端存取、支援、終端管理和安全性。深入了解推動我們平台發展的技術，以及這些創新對您的團隊和業務的意義。
搶先了解最新創新技術，這些技術旨在幫助您節省時間、降低風險，並以更少的資源完成更多工作：
安裝健康摘要，幫助 IT 團隊快速評估作業系統版本、磁碟加密、終端安全、防火牆狀態等。
更深入整合 SentinelOne AV/EDR，以改善端點保護並簡化安全操作，同時提供更流暢的線上購買體驗，以簡化採購流程。
透過查看解決漏洞所需的Windows知識庫或MacOS版本，加速保護端點的工作流程，並立即修補漏洞。
增強的篩選和報告功能，使用戶更容易發現可操作的見解，並支援合規性報告。
人工智慧技術透過呈現和總結做出關鍵決策所需的重要資訊來減少人工工作。
Foxpass增強了設備感知存取和cloud PKI功能，為您提供更強大的認證控制、擴展的 MDM 整合、改進的可見性以及更廣泛的基於憑證的存取管理支援。
不要錯過先人一步、把握未來機會的機會。立即註冊，讓您的夏季IT營運更加智慧化。