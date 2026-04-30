Splashtalks：2026 年春季產品發表新訊
歡迎與我們一起了解 Splashtop 春季產品發表的獨家消息，聽聽共同創辦人兼產品管理執行副總 Thomas Deng 分享的獨特見解。
Thomas 負責引領 Splashtop 的產品開發、工程設計與業務營運，將會分享以客戶為中心的創新技術如何推動我們的產品規劃、我們如何持續建立與 IT 社群之間的信任感，以及您的意見回饋如何對我們接下來的產品帶來直接影響。
此外，在這場 30 分鐘的會議活動中，您也可以即時了解到實力驚人的全新強化功能，協助您自動執行例行任務、簡化合規作業，以及更有效率地管理端點。
SentinelOne 技術整合：透過完美無縫地整合 SentinelOne 端點安全解決方案，強化您的安全作業，進而加速威脅應變，同時簡化購買和管理安全工具的方式。
更聰明、更簡易的指令碼處理：經過簡化的全新指令碼工作流程使例行維護和故障排除更快速、更直覺化，讓您的團隊可以在更短的時間內完成更多工作。
進階端點標記：利用端點標記功能實現更精細的控制能力，以大規模提升組織、分組以及有效率的管理。
AI 驅動的強化功能：在您需要時提供更快速的產品協助、修補程式品質的深入洞察分析，以及有助於聰明決策的智慧型工具。
不要錯過這個機會，聽聽來自 Splashtop 領導人員的第一手消息，率先探索新產品。