整合、簡化、擴充：精簡 IT 人力的做法
隨著混合式工作的規模擴大，IT 領導者面臨越來越多的挑戰：工具過多、成本不斷上升，以及需要在員工人數有限的情況下支援分散式團隊。有解決方案嗎？統整合併。
透過部署 Splashtop Remote Support 與 Autonomous Endpoint Management (AEM)，pb2 (Splashtop 客戶) 擴大了適用範圍，從僅 25 位使用者的試行計畫擴大為支援全國 200 位員工，而 IT 團隊只有 3 人。成果：更快的支援需求單解決速度、每週節省高達 15 小時的管理時間、每個端點每月省下超過 100 美元的授權費用，以及短短 11 週就回本，並達到 458% 投資報酬率。
在這場由 Splashtop 舉辦的網路研討會中，來自 Nucleus Research 和 pb2 的 Cameron Marsh 將分享，如何透過將遠端支援和端點管理整合到單一平台，協助全國性的建築與工程公司 pb2 簡化 IT 作業、降低成本，同時提升安全性和合規性。
您將了解：
pb2 是誰？他們的業務領域、團隊規模、IT 規模等。
為什麼整合 IT 工具會提升效率和加速回本？
pb2 的 IT 領導人員如何評估、部署和擴充 Splashtop Remote Support + AEM
分析師支持的最佳做法，可用於人力精簡又須支援分散式勞動力的 IT 團隊
跟我們一起了解簡化 IT 堆疊如何降低成本、節省時間，並將 IT 支援化為策略優勢。