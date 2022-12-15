Val Verde 聯合學區使用 Splashtop Classroom 和 Mirroring360
學區如何使用 Splashtop 技術提高課堂互動性和學生參與度
摘要
Val Verde 分別提供 iPad 和 Chromebook 給教師和學生，並且運用 Splashtop 技術，遠遠超越了 SMART Board 和 Interwrite 平板電腦所帶來笨拙且昂貴的課堂體驗。
關於 Val Verde 聯合學區
Val Verde Unified School District (VVUSD) 位於加州河濱縣，學區擁有近 20,000 名 K-12 年級學生組成的多元社群，涵蓋 21 所學校，包括 12 所小學、4 所中學、2 所綜合高中、1 所另類教育學校、1 所虛擬學院，以及一項在 4 所小學終推廣發展的學前教育學程。VVUSD 獲得眾多州級和國家組織的認可，包括：
榮獲國家藍絲帶學校獎
榮獲加州商業教育卓越獎
多次榮獲加州傑出學校獎
榮獲西部教育基金會對成功改善高度貧困少數民族學生教育成果的認可
榮獲進階先修課程年度學區獎
VVUSD 在教學和課程傳達方面不斷創新，結合了出色的教學和卓越的技術，為所有學生提供服務。
Val Verde 聯合學區有效地運用技術支援標準課程的各級教學。VVUSD 早就知道可以在平板電腦上結合應用程式，建立一個非常有效的教學平台。現在，他們透過 Splashtop 新產品擴大發揮了技術效能。
挑戰
Val Verde 需要升級課堂科技設備。SMART 互動式白板稍嫌笨重僵化，不僅需要大量專業技能，也使得老師只能待在教室前方；Interwrite 平板電腦難以使用，且維護成本高昂；部分學校使用 Apple TV，但要連接舊式投影機和螢幕，又不支援 Chromebook，相關成本和佈線工作使這個解決方案顯得不切實際。
解決方案
Val Verde 使用 Splashtop Classroom 和 Mirroring360。教師只要��使用 iPad，就可以在教室內任何地方將課程內容呈現在 PC 上並加以標註，再輕鬆地分享到學生的 iPad 和 Chromebook。而學生們也可以利用鏡像投射，將自己的裝置螢幕畫面分享給全班。
Splashtop 軟體採集中部署方式，並與 Active Directory 整合，免去了數小時的佈線和使用者設定時間。系統設計靈活，Val Verde 可以使用現有裝置，也能支援新裝置。
Mirroring360 為校方省下了 4 個月的安裝成本，他們也能自由選擇所需的裝置
Mirroring360 提供合理的技術和收費。由於 Mirroring360 適用不同平台，因此每所學校都可以自由選擇最適合學生的裝置，不會受到平板電腦和筆記型電腦以及早期投影和螢幕系統之間相容性問題的限制。VVUSD 也因為 Mirroring360 可以集中部署而省下經費。不需要任何技術人員即可在 800 個教室進行安裝。根據成本分析預測，1 名員工安裝 Apple TV 可能需要超過 4 個月才能完成！
「Splashtop 創造了熱情；它深入了共同核心所要求的核心。 像這樣的技術是教育中的力量倍增器。」
— 邁克爾 ·R· 麥考密克，Ed 服務的助理總監
「Splashtop 是改善教學和課堂管理的出色工具... 將桌面電腦拋在後面，與學生交流，同時仍然控制內容並對其進行註釋... 然後允許學生將其屏幕鏡像到課堂上。」
— 哥倫比亞小學五年級老師克里斯·帕森斯
深入了解 Splashtop Classroom 和 Mirroring360。也歡迎瀏覽 Splashtop 全系列教育用遠端存取工具。
細節
Splashtop Classroom 和 Mirroring 360 允許教師：
提供豐富的互動體驗，以便教師可以使用應用程式或課程內容然後進行註釋
不必鋪設線路即可在教室中自由走動
使用任何軟體或格式存取所有電腦檔案
加強支援共同核心優勢
完美結合管理任務與課堂活動
Splashtop Classroom 和 Mirroring 360 允許學生：
深入課程內容和同儕互動
與同學合作並分享所學
培養 21 世紀身為內容創作者和展示者的技能
參加小組或專案學習
顯示他們正在使用的任何電腦或平板電腦上的內容
透過 Splashtop Classroom，學生成為演講者，彼此分享技術和流程
Splashtop Classroom 使師生的學習體驗都更上一層樓。教師可以從平板電腦分享課程內容，並邀請學生各自使用裝置對內容進行評論和註釋。如此一來，學生也會對課程更有熱忱，而且更專注於老師和同學所分享的內容。
如果要學習第二語言學習，就可以善用註釋功能來記錄自己能夠理解的內容，有效建立起概念和語言之間的關聯。
在適當時機，學生成為演講者，彼此分享技術和過程，實現了展示事實知識以及複雜思考過程的共同核心目標。
客戶經驗分享
Splashtop 激發出了熱忱，切合共同核心教育 (Common Core) 的核心理念。如此技術為教育的力量加乘不少。
Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services
客戶經驗分享
Splashtop 是絕佳工具，能夠增進教學和課堂管理的效率。您不必被局限在桌上型電腦前，可以一邊與學生近距離互動，一邊掌控內容並加上註釋。而且，學生也可以將自己的螢幕畫面鏡像投射給全班觀看。
Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary