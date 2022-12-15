Val Verde 聯合學區使用 Splashtop Classroom 和 Mirroring360

Val Verde 分別提供 iPad 和 Chromebook 給教師和學生，並且運用 Splashtop 技術，遠遠超越了 SMART Board 和 Interwrite 平板電腦所帶來笨拙且昂貴的課堂體驗。

關於 Val Verde 聯合學區

Val Verde Unified School District (VVUSD) 位於加州河濱縣，學區擁有近 20,000 名 K-12 年級學生組成的多元社群，涵蓋 21 所學校，包括 12 所小學、4 所中學、2 所綜合高中、1 所另類教育學校、1 所虛擬學院，以及一項在 4 所小學終推廣發展的學前教育學程。VVUSD 獲得眾多州級和國家組織的認可，包括：

榮獲國家藍絲帶學校獎

榮獲加州商業教育卓越獎

多次榮獲加州傑出學校獎

榮獲西部教育基金會對成功改善高度貧困少數民族學生教育成果的認可

榮獲進階先修課程年度學區獎

VVUSD 在教學和課程傳達方面不斷創新，結合了出色的教學和卓越的技術，為所有學生提供服務。

Val Verde 聯合學區有效地運用技術支援標準課程的各級教學。VVUSD 早就知道可以在平板電腦上結合應用程式，建立一個非常有效的教學平台。現在，他們透過 Splashtop 新產品擴大發揮了技術效能。

挑戰

Val Verde 需要升級課堂科技設備。SMART 互動式白板稍嫌笨重僵化，不僅需要大量專業技能，也使得老師只能待在教室前方；Interwrite 平板電腦難以使用，且維護成本高昂；部分學校使用 Apple TV，但要連接舊式投影機和螢幕，又不支援 Chromebook，相關成本和佈線工作使這個解決方案顯得不切實際。

解決方案

Val Verde 使用 Splashtop Classroom 和 Mirroring360。教師只要使用 iPad，就可以在教室內任何地方將課程內容呈現在 PC 上並加以標註，再輕鬆地分享到學生的 iPad 和 Chromebook。而學生們也可以利用鏡像投射，將自己的裝置螢幕畫面分享給全班。

Splashtop 軟體採集中部署方式，並與 Active Directory 整合，免去了數小時的佈線和使用者設定時間。系統設計靈活，Val Verde 可以使用現有裝置，也能支援新裝置。

Mirroring360 為校方省下了 4 個月的安裝成本，他們也能自由選擇所需的裝置

Mirroring360 的功能技術和收費價格合理。由於 Mirroring360 不受裝置限制，各校都能自由選擇最適合學生的裝置，不再受制於平板電腦、筆記型電腦和舊型投影/顯示系統之間的相容性問題。VVUSD 也省下一筆經費，因為 Mirroring360 可以集中部署，不必安排技術人員跑遍 800 間教室設置線路。一項成本分析預測，如果安裝 Apple TV，需要 1 名員工耗費 4 個月才能完成！

「Splashtop 激發出了熱忱，直達共同核心教育 (Common Core) 的核心理念。如此技術為教育的力量加乘不少。」



「Splashtop 可以有效提升教學品質和課堂管理效率……我可以不必顧慮桌上型電腦，盡情與學生打成一片，而且仍可掌控課程內容並加上註釋……學生也能透過鏡像投影，與大家分享自己的螢幕畫面。」



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深入了解 Splashtop Classroom 和 Mirroring360。也歡迎瀏覽 Splashtop 全系列教育用遠端存取工具。