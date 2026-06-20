Nubeseg 如何使用 Splashtop 擴大安全遠端支援與端點管理的規模
更快的遠端支援、簡化的服務台工作流程、集中化的端點可見度，以及有所提升的客戶端作業效率。
後續效應
藉助集中化可見度實現診斷加速 30%
可即時檢視端點安全性，讓團隊能快速找出漏洞，並將診斷時間縮短約 30%。
透過自動化減少人工作業
自動化修補、更新和指令碼處理使重複性的任務不復存在，每週可省下 6–8 小時，整體作業效率也有所提升。
為分散式用戶端提供彈性支援
安全的遠端存取和服務台功能，讓 Nubeseg 不必增加親自到場的次數或提高營運支出，就能支援位於不同城市和國家或地區的用戶端。
挑戰
Nubeseg 是一家專注網路安全的託管服務供應商，為分散於多個城市和國家或地區的客戶提供支援。隨著公司客群的擴大，團隊需要找到可靠的辦法，在不受地理限制的前提下，提供安全的遠端支援。
Nubeseg SRL 的安全顧問 Ramiro Hercilla 與客戶密切合作，為分散式環境提供遠端支援與安全服務。
隨著公司規模擴大，現有工具的限制逐漸浮現。遠端連接通常速度緩慢或不可靠，檔案傳輸速度不足，而且活動連線和支援活動的可見度有限。
Ramiro Hercilla 表示：「我們遇到的問題涉及連接速度緩慢、可見度有限，以及工具無法讓我們有效支援不在辦公室的使用者。」
為了因應這些挑戰，Nubeseg 評估了數款遠端存取與支援解決方案，包括 TeamViewer、AnyDesk，還有 VNC 型工具。這些平台確實具備了部分功能，卻無法滿足支援客群不斷成長所需的效能、擴充能力和集中化管理功能。
而特別具有挑戰性的，便是支援不在企業環境內的使用者，包括遠端員工、主管或個人裝置。許多工具缺乏連接不同環境的彈性，因此難以提供一致的支援。
安全是另一個關鍵問題。身為網路安全供應商，Nubeseg 需要在加密技術、存取控制和可稽核性方面均符合嚴格標準的工具。許多現有解決方案無法提供必要的控制層級和可見度，會為公司和客戶雙方都帶來潛在風險。
在尋找更理想解決方案的過程中，團隊在一次業界大型會議上發現了 Splashtop。根據他們當下所見，這似乎能破解眼下的多種限制。
為了日後發展，Nubeseg 需要一款可以提供支援的解決方案：
適用於多裝置和多環境的快速、可靠遠端存取
符合用戶端安全期望的安全加密連接
集中呈現資訊、報告功能、連線可追蹤
可管理和追蹤支援活動的服務台工作流程
能在不增加作業複雜度的情況下，擴大支援數百或數千個端點
客戶推薦
品牌對於出色客戶支援和產品簡便好用的願景，使 Splashtop 成為理想的長期解決方案，可協助服務供應商和客戶雙方都以有效率的方式提高生產力。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
客戶推薦
Splashtop 讓我們得以大幅增進支援客戶的方式，尤其是當我們在不同地點擴大規模時，改善幅度特別明顯。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
客戶推薦
控制台的安全層級和結構使其非常容易管理。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
解決
Nubeseg 採用 Splashtop Enterprise 和 Autonomous Endpoint Management (AEM)，提供安全、可擴充的遠端支援，並提升為眾多客戶管理和提供服務的方式。
安全、高效能的跨環境遠端存取：
Splashtop 在 Windows、Mac、Linux 和行動裝置上，均提供更快速、更穩定的安全遠端存取體驗。團隊可以支援位於不同據點的員工、主管和外部使用者，不但效能不受限制，同時也滿足嚴格的安全要求。若使用者可以透過穩定且安全的連接進行遠距工作，就能不受干擾地執行任務，對提高生產力帶來直接的影響。
可簡化支援作業的服務台：
Splashtop 的服務台功能可改變提供支援的方式。使用者可直接從桌面捷徑請求協助，不必填寫不完整的網頁表單，也不會有延遲。支援需求單會自動建立、指派和追蹤，技術人員可以立刻啟動遠端連線，更快解決問題。整個支援流程都會記錄在單一控制台中，包括回應時間、採取的行動和解決方案詳細資料，為每次互動提供完整且可供稽核的記錄。
「服務台帶來了巨大的改變。員工可以直接從桌面上的應用程式請求支援，不僅不會有延遲，也縮短了回應時間。」
自動化端點管理：
使用 Splashtop AEM 後，端點管理便從被動流程變成了主動且結構化的工作流程。團隊透過井然有序的修補和部署流程來執行標準化設定並管理更新。修補程式部署、安全更新、裝置重啟排程，以及使用執行檔或 MSI 檔案遠端安裝應用程式等任務，均透過自動化處理，取代手動逐一操作的流程。AEM 也取代了先前各自為政的修補解決方案，將端點管理整合為單一工作流程。
集中化可見度與風險優先排序：
控制台清楚呈現各環境的端點安全狀態。團隊可以找出未受保護的裝置、執行第三方解決方案的系統，以及暴露在漏洞風險之中的裝置。關鍵修補程式報告會特別指出涉及風險的系統，包括零時差漏洞，讓團隊能優先採取行動並降低風險。結構化修補方式可確保重大漏洞在任一時間點對環境的影響不超過 10%。
隨時可供稽核的報告和完整活動追蹤：
所有連線、檔案傳輸和支援活動都會記錄在集中式系統中。這些報告會用於稽核和認證更新，有利於證明服務效能和合規性。
「我們已經能夠生成清晰的報告並追蹤所有支援活動，不僅有助於證明我們的作業效率，也達到了稽核要求。」
強化安全性與連線控制：
Splashtop 提供加密連接、單一登入 (SSO)、集中式存取控制，以及完整的連線追蹤功能，讓 Nubeseg 能達到嚴格的網路安全要求，同時確保所有遠端活動均可稽核，並符合用戶端安全原則。
可在超過 1,450 個端點的彈性擴充運作：
Nubeseg 透過集中管理和裝置分組，可以有效率地為多個用戶端支援超過 1,450 台裝置。技術人員現在可以提供更有系統、更一致的大規模支援。
初期整合與持續支援體驗：
初期整合體驗非常順暢，在部署、設定和培訓方面都有明確的指引，讓 Nubeseg 團隊能夠快速上手並開始使用。
「支援人員向來回應迅速，不會讓我們等待太久，而且願意檢視意見並改進產品，讓我們更有信心，將此平台當作長期解決方案。」
用三個字詞形容 Splashtop：
「簡單、安全、實�用。」
Nubeseg 在 Splashtop 的輔助下，變得更有能力提供安全、有效率又可彈性調整規模的託管服務。團隊營運時，可檢視的資訊增加、回應時間縮短，相關程序的結構也更為完善，因此能夠信心滿滿地支援不斷擴大的客群。
關於客戶
Nubeseg SRL 是一家位於拉丁美洲、專注網路安全的託管服務供應商，專門協助組織加強安全條件並保護其數位資產。該公司提供託管安全服務、遠端支援和持續監控，確保各家客戶能在日益複雜的威脅環境中安全運作。