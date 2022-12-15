案例研究：Imperial Valley College 為教師提供遠端支援
一家教育機構如何運用 Splashtop 支援教職員工在校外使用的電腦
摘要
Imperial Valley College 因應 COVID-19 臨時封閉校園，IT 部門需要找到方法來遠端存取和支援教職員的裝置。團隊發現 Splashtop Remote Support 的功能應有盡有，能幫助他們持續遠端管理使用者和裝置。
挑戰：需要遠端支援教職員裝置
Imperial Valley College (IVC) 的一切都與校內活動息息相關：學生到校上課；教職員透過 IVC 內部網路存取重要檔案和應用程式；IT 團隊通常會親自到場完成工作。
IVC 資深企業系統專員 Jonathan Singh 描述 IT 團隊在 COVID-19 爆發前的工作模式：「如果有人來電告知系統發生錯誤，我們就派技術人員去現場，因為我們就在校內，可以直接動身採取必要行動，完全沒問題。」
該團隊當時沒有強大的遠端存取工具，似乎也沒有必要。當時 IT 團隊如果要遠端存取工作站，他們使用 TightVNC，因為它是免費的。
當 COVID-19 爆發後 IVC 校園突然關閉，教師們可以將 IVC 配置的筆記型電腦帶回家。但是，IT 團隊無法為這些電腦提供支援，因為無法親自存取它們，而 TightVNC 也使不上力，因為這些筆電不在 IVC 網路上。
IT 團隊嘗試將 Microsoft Teams 作為首選，但是那沒有用。
Singh 表示：「COVID 疫情導致停課後，我們就只能提供遠端支援，但遇到了一個問題：每次需要安裝軟體時都失敗，因為系統要求提供管理員認證。如果當下是透過 Teams 連線，螢幕就會在跳出管理員認證的提示時當掉，我們什麼都看不到，也不方便為此將認證提供給所有使用者。」
Singh 意識到團隊需要新工具，才能為使用者提供全方位的遠端支援：「既然他們無法攜帶 IVC 筆記型電腦進入校園，那麼我們可以直接下載所有內容，再將電腦交給他們，只是得先弄清楚如何全程遠端下載和安裝，而這恰是 Splashtop 真正發揮作用之處。」
解決方案：跨網路提供有效的遠端支援
由於 Microsoft Teams 和 TightVNC 都幫不上忙，Singh 便投入了 Splashtop Remote Support 產品的懷抱。
Singh 表示：「於是，我們開始測試 Splashtop、TeamViewer 和另外幾款產品，發現技術團隊最中意 Splashtop，因為使用本機管理員認證就能發起連線。這點很重要。以往，若電腦未連接校園內部網路，我們無法覆寫管理員認證的提示。」
在幫助技術人員透過遠端存取連線執行日常 IT 任務的幾個功能之中，IVC 團隊特別認可「使用管理員權限連接」功能。
在試用了 Splashtop 之後，Singh 的團隊告訴他，在所有嘗試過的遠端支援工具中，他們最喜歡 Splashtop。
辛格說：「他們使用 Splashtop 進行任何類型的遠端故障排除，而與 Teams 桌面分享相比，他們更喜歡使用 Splashtop，因為可以獲得全螢幕顯示並且全面接管，擁有更強大的功能選項。Teams 只是用於展示的螢幕分享，而不是技術故障排除工具。因此，這就是我們使用 Splashtop 的優勢，以及為什麼我們的技術人員對此感到非常滿意。」
未來的計畫
Splashtop 從此便成為 IVC 的首選技術故障排除方案。Singh 就說，Splashtop 絕對能讓 IT 事半功倍。
辛格說：「肯定會取代 TightVNC，更進一步的想法是在所有IVC 電腦上安裝 Splashtop。這將大大幫助我們的技術人員，因為現在他們可以坐在辦公桌�前完成任務。我們可以改變做事的方式，讓一個人接聽電話並使用 Splashtop 進行快速修復。而且我們將能夠根據需要花費的時間更妥善地安排工作。」
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細節
關於 Imperial Valley College
Imperial Valley College 位於南加州，校內學生共約 12,000 名。IVC 提供多種學程學位，協助當地學生實現其學術目標。
組織 IT 部門有 7 位團隊成員管理校園裝置並支援教職員工。
關於 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 堪稱理想解決方案，IT 可以必要時快速存取並遠端支援任何裝置。教育機構的 IT 團隊可以遠端支援任何 Windows、Mac、iOS、Android 及 Chromebook 裝置。只要使用簡單的 9 位數連線代碼，就能快速連接到學生或教職員的裝置。
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