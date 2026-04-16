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Overhead view of a woman working on a laptop at a white table using Splashtop for productivity

Bourland, Wall & Wenzel 如何透過 Splashtop 實現 5 倍 ROI 和近 100% 生產力

讓律師在任何地點皆可存取，落實 IT 作業自動化，集中呈現資訊，並為整個事務所節省時間。

後續效應

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

不必到場依舊維持近 100% 生產力

律師未親至辦公室時，生產力也幾乎不受影響，這樣一來，便確保無論他們身在何處，都能順暢處理公務。

A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

IT 每月可騰出 12-20 小時

自動化和集中化管理會排除掉重複性的工作，讓 IT 團隊省下大量時間，能更有效率地作業。

Efficiency icon

透過 IT 效率提高 ROI

透過簡化作業和提升系統涵蓋範圍，該事務所的年度投資報酬率估計可達 4 倍至 5 倍。

挑戰

Bourland, Wall & Wenzel 是一家中型律師事務所，旗下律師非常需要能夠穩定存取辦公室系統以維持工作效率。由於工作場所逐漸不再受限於辦公室，因此事務所需要一種既能支援遠端存取，又不會干擾日常營運的可靠辦法。

在認識 Splashtop 之前，事務所都是仰賴 RDP 之類的傳統遠端存取方法。這類解決方案提供了基本的連接功能，但在可靠性和效能方面往往力有未逮，因此在日常使用上的成效有限。

「我們之前使用 RDP，但體驗並不好。RDP 導致了延遲、斷線和效能不穩，使律師們很難在離開辦公室後依然維持工作效率。」

事務所也評估了其他方案，例如 TeamViewer，但發現其他方案都無法達到同樣的效能水準，整體使用者體驗上也專業度不足。

除了遠端存取的限制外，IT 團隊也面臨日益擴大的需求，要更有效率地管理和支援整個事務所的各個系統。許多例行任務都需要人工處理，佔用了寶貴的時間，也拖垮了作業速度。

IT 團隊需要一個可以提供支援的解決方案：

  • 高效能遠端存取，讓律師每天都能使用

  • 各裝置一致的美好體驗

  • 自動更新、指令碼處理和端點管理功能

  • 可即時檢視全事務所的系統和硬體


客戶推薦

就效能而言，極其可靠，也完全符合我們的需求

Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel

客戶推薦

Splashtop 改變了一切。我們的律師隨處皆可辦公，而且工作效率與置身辦公室時毫無區別。

Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel

客戶推薦

有了 AEM，以前需要數小時的工作現在只需要幾分鐘。

Sam Hall，IT經理，Bourland, Wall & Wenzel

解決

Bourland, Wall & Wenzel 採用隨附 Autonomous Endpoint Management (AEM) 的 Splashtop Enterprise，為律師提供更可靠的遠端工作體驗，並簡化 IT 為整個事務所管理和支援系統的方式。

  • 為律師提供高效能遠端存取：
    Splashtop 以更快速、更穩定的遠端存取體驗取代了傳統的 RDP。律師們現在可以直接連接自己的辦公室系統繼續工作，不會遇到以往會打斷工作流程的效能問題。
    「比起我們之前使用的產品，效能顯著提升了。」

  • 透過 AEM 實現自動化端點管理：
    使用 AEM，IT 團隊可自動執行 Windows 更新、軟體部署，以及跨系統指令碼處理，如此一來，就比較不需要人為介入處理，例行任務也能更有效率地完成，故而每週可節省 3–5 小時 (每月可省下 12–20 小時)
    「有了 AEM，以前要花好幾個小時才能完成的工作，現在只要幾分鐘就能搞定。」

  • 跨系統集中呈現資訊：
    使用者可透過 Splashtop 即時存取所有端點的系統與硬體資訊，讓 IT 不必耗費數日，而是能在短短幾分鐘內就快速評估環境、追蹤詳細目錄，並支援各項計畫 (如 Windows 10 升級至 Windows 11 準備工作)。

  • 透過 SOS 實現快速的按需遠端支援：
    IT 團隊可以利用 Splashtop SOS，在故障排除時視情況連接使用者裝置，不僅可以提升回應能力，而且不需要使用者到場就能解決問題。

  • 快速實作與設定：
    Splashtop 可以快速部署，多數環境設定都不到一天即可完成。過程簡單明瞭，不需要額外的支援或複雜的入門整合程序，團隊可以立即開始使用平台。

  • 保有價值與產品強化：
    平台所帶來的價值不會隨著時間的流逝而下降，在新增功能的同時，依舊維持簡便好用。Splashtop 穩定可靠、效能出色、簡單易用，因此團隊都會根據自身經驗主動向他人推薦 Splashtop。

  • 簡化 IT 作業：
    事務所將遠端存取與端點管理整合進一個平台後，簡化了其 IT 環境，也改善了日常營運效率，估計每年 ROI 可達 4-5 倍

用三個字詞形容 Splashtop：不凡、強大、必備

Bourland, Wall & Wenzel 在 Splashtop 的幫助下，讓 IT 從被動反應的職能單位，化身成策略化帶動生產力和效率的角色。

Logo for Bourland, Wall & Wenzel, P.C., featuring three blue squares with white letters BWW above the firm’s full name and the phrase Attorneys and Counselors in uppercase letters.

關於客戶

Bourland, Wall & Wenzel 是一家提供全方位服務的律師事務所，位於德州華茲堡，服務客戶處理訴訟、商業法和遺產規劃等法律領域。事務所專注提供高品質的法律服務，同時還要維持作業效率，以及支援律師與員工的彈性工作。

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