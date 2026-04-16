Bourland, Wall & Wenzel 如何透過 Splashtop 實現 5 倍 ROI 和近 100% 生產力
讓律師在任何地點皆可存取，落實 IT 作業自動化，集中呈現資訊，並為整個事務所節省時間。
後續效應
不必到場依舊維持近 100% 生產力
律師未親至辦公室時，生產力也幾乎不受影響，這樣一來，便確保無論他們身在何處，都能順暢處理公務。
IT 每月可騰出 12-20 小時
自動化和集中化管理會排除掉重複性的工作，讓 IT 團隊省下大量時間，能更有效率地作業。
透過 IT 效率提高 ROI
透過簡化作業和提升系統涵蓋範圍，該事務所的年度投資報酬率估計可達 4 倍至 5 倍。
挑戰
Bourland, Wall & Wenzel 是一家中型律師事務所，旗下律師非常需要能夠穩定存取辦公室系統以維持工作效率。由於工作場所逐漸不再受限於辦公室，因此事務所需要一種既能支援遠端存取，又不會干擾日常營運的可靠辦法。
在認識 Splashtop 之前，事務所都是仰賴 RDP 之類的傳統遠端存取方法。這類解決方案提供了基本的連接功能，但在可靠性和效能方面往往力有未逮，因此在日常使用上的成效有限。
「我們之前使用 RDP，但體驗並不好。RDP 導致了延遲、斷線和效能不穩，使律師們很難在離開辦公室後依然維持工作效率。」
事務所也評估了其他方案，例如 TeamViewer，但發現其他方案都無法達到同樣的效能水準，整體使用者體驗上也專業度不足。
除了遠端存取的限制外，IT 團隊也面臨日益擴大的需求，要更有效率地管理和支援整個事務所的各個系統。許多例行任務都需要人工處理，佔用了寶貴的時間，也拖垮了作業速度。
IT 團隊需要一個可以提供支援的解決方案：
高效能遠端存取，讓律師每天都能使用
各裝置一致的美好體驗
自動更新、指令碼處理和端點管理功能
可即時檢視全事務所的系統和硬體
客戶推薦
就效能而言，極其可靠，也完全符合我們的需求
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
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Splashtop 改變了一切。我們的律師隨處皆可辦公，而且工作效率與置身辦公室時毫無區別。
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
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有了 AEM，以前需要數小時的工作現在只需要幾分鐘。
Sam Hall，IT經理，Bourland, Wall & Wenzel
解決
Bourland, Wall & Wenzel 採用隨附 Autonomous Endpoint Management (AEM) 的 Splashtop Enterprise，為律師提供更可靠的遠端工作體驗，並簡化 IT 為整個事務所管理和支援系統的方式。
為律師提供高效能遠端存取：
Splashtop 以更快速、更穩定的遠端存取體驗取代了傳統的 RDP。律師們現在可以直接連接自己的辦公室系統繼續工作，不會遇到以往會打斷工作流程的效能問題。
「比起我們之前使用的產品，效能顯著提升了。」
透過 AEM 實現自動化端點管理：
使用 AEM，IT 團隊可自動執行 Windows 更新、軟體部署，以及跨系統指令碼處理，如此一來，就比較不需要人為介入處理，例行任務也能更有效率地完成，故而每週可節省 3–5 小時 (每月可省下 12–20 小時)
「有了 AEM，以前要花好幾個小時才能完成的工作，現在只要幾分鐘就能搞定。」
跨系統集中呈現資訊：
使用者可透過 Splashtop 即時存取所有端點的系統與硬體資訊，讓 IT 不必耗費數日，而是能在短短幾分鐘內就快速評估環境、追蹤詳細目錄，並支援各項計畫 (如 Windows 10 升級至 Windows 11 準備工作)。
透過 SOS 實現快速的按需遠端支援：
IT 團隊可以利用 Splashtop SOS，在故障排除時視情況連接使用者裝置，不僅可以提升回應能力，而且不需要使用者到場就能解決問題。
快速實作與設定：
Splashtop 可以快速部署，多數環境設定都不到一天即可完成。過程簡單明瞭，不需要額外的支援��或複雜的入門整合程序，團隊可以立即開始使用平台。
保有價值與產品強化：
平台所帶來的價值不會隨著時間的流逝而下降，在新增功能的同時，依舊維持簡便好用。Splashtop 穩定可靠、效能出色、簡單易用，因此團隊都會根據自身經驗主動向他人推薦 Splashtop。
簡化 IT 作業：
事務所將遠端存取與端點管理整合進一個平台後，簡化了其 IT 環境，也改善了日常營運效率，估計每年 ROI 可達 4-5 倍。
用三個字詞形容 Splashtop：不凡、強大、必備。
Bourland, Wall & Wenzel 在 Splashtop 的幫助下，讓 IT 從被動反應的職能單位，化身成策略化帶動生產力和效率的角色。
關於客戶
Bourland, Wall & Wenzel 是一家提供全方位服務的律師事務所，位於德州華茲堡，服務客戶處理訴訟、商業法和遺產規劃等法律領域。事務所專注提供高品質的法律服務，同時還要維持作業效率，以及支援律師與員工的彈性工作。