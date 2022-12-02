Splashtop的Mirroring360現在可用於Epson®MoverioTM BT-200智能眼鏡，支援在眼鏡上查看iOS應用和內容
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Mirroring360可從Moverio應用程式市場購買，其Epson Moverio智能眼鏡可為遊戲玩家，視頻觀看，醫師，工業設計師和DJI Phantom Vision無人機用戶提供新的功能和體驗。
加利福尼亞州聖約瑟 - 2015年3月3日 - 跨設備計算和協作的全球領導者Splashtop Inc.宣佈Mirroring360現在可用於愛普生 ® Moverio™ BT-200智能眼鏡。
可從Moverio Apps Market下載，iPod，iPhone和iPad用戶現在可以使用Mirroring360輕鬆地將他們的行動裝置體驗重定向到Epson Moverio智慧眼鏡，從而增強用戶體驗並啟用新的使用模式。
“通過將智能眼鏡與行動裝置相結合，愛普生和Splashtop帶來了新的可能性，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “例如，通過使用Mirroring360駕駛戴有愛普生（Epson）的Moverio智能眼鏡的DJI無人機，我可以將無人機保持在視線範圍內，同時也可以從iPhone的智能眼鏡中央直接查看無人機的視頻源。這是一個強大的組合。”
“ Mirroring360將為我們的愛普生Moverio智能眼鏡平台帶來數千個iOS應用程式以及增強現實內容，”愛普生美國新創企業產品經理埃里克·瑞祖卡（Eric Mizufuka）說。 “我們對Mirroring360的集成功能感到非常興奮，該功能使我們的智能眼鏡能夠更好地服務於消費者和企業市場。”
要查看使用 Splashtop Mirroring360 和愛普生 Moverio BT-200 智慧眼鏡飛行並從 DJI 無人機拍攝視頻的圖像和視頻，請訪問 https://www.splashtop.com/blog。
愛普生Moverio BT-200智慧眼鏡可通過選定的在線零售商購買，也可直接從愛普生購買，建議零售價為699.99美元。 有關完整的Moverio BT-200規格和其他資訊，請訪問 https://moverio.epson.com。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生產力和協作體驗，連接智能手機、平板電腦、計算機、電視和雲。超過 2000 萬人從應用程序商店下載了 Splashtop 產品，包括宏碁、AMD、華碩、戴爾、技嘉、惠普、Infocus、英特爾、聯想、LG、微星、三星、索尼、東芝等在內的製造合作夥伴已經推出了 Splashtop在超過 1 億台設備上。Splashtop 開發了多種用於教育和 1:1 計劃的產品，包括 Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard 和 Mirroring360。
Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，設有多個國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.splashtop.com 和 www.mirroring360.com
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
媒體連絡人
史蒂夫·羅科夫