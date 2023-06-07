Splashtop 榮獲 2023 年 EdTech 突破獎
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Splashtop 的遠程存儲和支持解決方案因教育創新而榮獲年度遠程學習解決方案提供商獎
加利福尼亞州 CUPERTINO，2023 年 6 月 8 日 – Splashtop是簡化隨處工作世界的遠程解決方案的領導者，自豪地宣布其在 EdTech Breakthrough Awards上被評為年度遠程學習解決方案提供商。教育行業享有盛譽的獎項重點介紹了解決真正需求，解決複雜或關鍵問題，或抓住機會並創造或徹底改變新市場或行業的創新解決方案和公司。
Splashtop 的教育遠端存取與支援解決方案，可為希望提升學生體驗、強化效率並增進安全性的教育機構帶來多項優勢。透過 Splashtop 的完整平台，教育機構可確保更公平的資源與技術存取、為教職員實施安全的混合工作機制，並讓 IT 專業人員配備管理與支援其基礎架構所需的工具。此外，Splashtop 也能協助機構做好面向未來的準備，防止敏感資料遭到未經授權的存取或網路威脅侵害。其強大的支援解決方案提供廣泛的裝置相容性，包括 Windows、Mac、iOS、Android、Linux 和 Chromebook。
“我們很高興在 EdTech Breakthrough Awards 中得到委員會的認可，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee。“在當今世界，教育機構提供一致的可訪問性和有效性至關重要，無論位置��或設備如何。我們的遠程存儲解決方案消除了數字和地理界限，促進了豐富的學習體驗並平衡了教育的提供方式。”
自五年前，EdTech 突破獎的數量和質量已大幅增長，並在 2023 年獲得了來自世界各地最優秀和最聰明的教育科技公司的數千項提名。 今年的獲獎者由評審專家小組進行了全面分析，評估和評分，代表了該行業內的技術，業務，學術和營銷專業知識的混合。 參賽作品根據各種標准進行評判，包括創新、效率、易用性、功能、價值和影響。
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關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨處工作世界解決方案的領導者。其混合工作解決方案和 IT/MSP 遠程支持提供快速、簡單和安全的體驗。Splashtop 獲得專利的高效技術能夠實現 4K 高清質量、多顯示器支持和 60fps 以及超低延遲。Splashtop 具有高級安全功能、廣泛的安裝支持和響應迅速的客戶服務。超過 3000 萬用戶、25 萬家企業，包括 85% 的財富 500 強企業，在全球範圍內享受 Splashtop 產品。飞濺之旅