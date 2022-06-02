Splashtop將在Refresh 19展示與Freshworks Freshservice的新遠端存取整合
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內華達州拉斯維加斯 — 2019 年 9 月 4 日 — 遠端存取、協作和遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 將展示其為説明台、IT、支持團隊和託管服務提供者提供的最新遠端支援軟體產品，包括即將在 Freshworks 的 Refresh 19 上與 Freshservice 集成。
Refresh 19 是 Freshworks 的全球使用者大會，合作夥伴、行業領導者和客戶齊聚一堂，瞭解有關客戶體驗行業的更多資訊。 它將於9月4日至5日在內華達州拉斯維加斯舉行。Splashtop 將成為該活動的銀牌贊助商，並將位於展廳的#S1展位。
新的按需支持與新鮮服務集成
Splashtop 將在 Splashtop 展臺展示其新的 Splashtop 按需支援 （Splashtop SOS） 與 Freshservice 集成。 通過此集成，Freshservice 使用者可以使用 Freshservice 票證啟動遠端訪問會話。 技術人員將能夠即時查看和遠端控制客戶的計算機。 功能包括：
單擊以從Freshservice票證中啟動快速的遠端支援連線
遠端存取和控制Windows和Mac電腦
自動在Freshservice票證中記錄遠端存取連線的詳細信息，以支持審核要求
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“我們很高興贊助Refresh 19。 “我們聽說，對於Freshservice客戶而言，將正確的遠端存取/遠端支援解決方案與他們的服務管理系統集成在一起非常重要。我們的Splashtop SOS集成為他們提供了最有價值的解決方案。”
供應情形
Splashtop 與 Freshservice 的技術整合預�計不久後即透過 Freshworks Marketplace 提供。此整合應用程式可與 Splashtop SOS Unlimited 搭配使用。Splashtop SOS Unlimited 可從 Splashtop 網站購買或免費試用。凡是蒞臨 Splashtop 展位並掃描識別證的貴賓，都可以在應用程式推出後立即收到通知。若您未能出席活動，請傳送電子郵件至 sales@splashtop.com，就能在整合應用程式開放下載時收到通知。應用程式推出後，亦可透過以下網址取得連結：https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshservice
關於飛濺頂求救
Splashtop SOS 使提供遠端支援變得簡單。 使用簡單的會話代碼連接到使用者的 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備。 無需浪費時間或金錢前往使用者的物理位置，只需遠端訪問並在需要時進行控制即可。 快速診斷和解決問題，讓您的客戶滿意。 免費試用可在以下網址獲得： https://www.splashtop.com/sos
關於刷新 19
Refresh是Freshworks全球用戶大會。 Refresh 19 的兩天充滿了鼓舞人心的會議、技術實踐研討會、網路和很多樂趣！參加有關説明台/客戶支援、CX 管理、IT 服務台管理等最新趨勢和最佳實踐的會議。 瞭解更多資訊： https://refresh.freshworks.com/las-vegas/
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠�遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊