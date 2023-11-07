Splashtop 再次獲勝，榮獲 TrustRadius 頒發的 2023 年最佳獎
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加州庫比蒂諾，2023 年 11 月 8 日 –遠端存取和支援技術領域的領跑者和屢獲殊榮的公司Splashtop自豪地宣布榮獲TrustRadius 頒發的2023 年最佳獎，重申了其行業領導者的地位。這標誌著 Splashtop 連續第三年獲得這項享有盛譽的認可，突顯了其對提供頂級產品和卓越客戶支援的堅定承諾。
TrustRadius 研究副總裁 Megan Headley 在 TrustRadius 最佳獎中強調了客戶回饋的重要性，並表示：「評審團再次表達了他們對卓越的評價，選擇 Splashtop 獲得最佳功能集、最佳性價比和最佳獎遠端桌面類別內的關係」。
Splashtop 提供一系列高效能的安全遠端存取解決方案與遠端支援解決方案，協助企業實現無縫作業與更流暢的 IT 工作流程，讓使用者無論身在何處、使用何種裝置，都能將效率與生產力發揮到最大。直覺易用的介面可在所有平台與作業系統上提供快速且可靠的連接，適用於遠端工作、IT 支援及端點管理；同時還有強大的安全架構作為後盾，並使公司近期獲得備受肯定的ISO 27001 certification。
Splashtop 執行長 Mark Lee 強調了該公司致力於以實惠的價格提供優質功能、企業級安全性和即時客戶支援。
"我們為連續第三年獲得 TrustRadius 這項著名的認可感到非常自豪，而且我們的客戶欣賞我們提供的價值，我們感到非常高興。"馬克·李說。"我們相信，存取強大的遠端解決方案應使人們能夠從任何地方開啟新的效率和生產力的可能性。 在 Splashtop，它不僅提供尖端技術；還提供先進的技術。這是為了以合理的價格為我們的用戶提供無縫且網路安全的體驗。” Lee 繼續說道：「同樣重要的是我們堅定不移地致力於客戶支持，國際團隊每週五天提供即時幫助，無需額外費用。這種人性的觸感可確保我們的用戶獲得迅速和個人化的幫助，從而培養對我們服務的信任和可靠性。」
來自 Splashtop 使用者社群的評論：
「我可以從任何地方快速輕鬆地輕鬆地在本地或外部網絡上輕鬆地訪問公司的任何系統。 這允許能夠執行維護和升級，以及解決問題並更正用戶可能遇到的任何問題。」 — IT 管理員，零售公司。
「設置和使用非常容易，購買體驗也非常好。 我不記得使其運行並之後管理它的任何問題如此簡單。 簡單、快速且可靠。」 — 醫療保健公司資訊科技經理。
“對於需要遠端存取機器（無論其身在何處）的 IT 部門來說，這是一款出色的產品，具有出色的可靠性和功能，以及公平一致的定價。”— 教育管理公司資訊科技經理
TrustRadius 冬季最佳獎項完全基於客戶反饋。 若要深入了解 Splashtop 屢獲殊榮的遠端存取和支援解決方案，請造訪Splashtop.com或閱讀TrustRadius 上的評論。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全 IT 解決方案的領導者，致力於簡化隨時隨地工作的世界。其用於工作、學習和 IT 支援的遠端和內部部署解決方案，提供一種快速、簡單和安全的體驗，就像處於現場機器前一樣。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。訪問 www.斯普拉斯托普 .com。
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TrustRadius是最值得信賴的研究和審查平台，可供企業領導者找到並提供適合其需求的正確軟體。跨行業的決策者依賴 TrustRadius 經過驗證的同行指導和研究。 供應商通過豐富的評論講述他們獨特的故事來吸引並吸引高意願的買家。 每年超過 1200 萬訪客在 TrustRadius.com 上創建和參與高質量的評論內容和數據。 TrustRadius 總部位於德克薩斯州奧斯汀，由成功的企業家創立，並由梅菲爾德基金、LiveOak 創業合作夥伴和下一海岸企業的支持。