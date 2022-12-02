Splashtop遠端桌面捆綁了華碩Eee Pad變壓器平板電腦
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應用程式使Android平板電腦用戶能夠訪問Windows程式和媒體
四月 20， 2011 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時訪問計算的全球領導者Splashtop Inc.今天宣佈，其屢獲殊榮的Splashtop®遠端桌面應用程式捆綁在華碩 ® Eee Pad Transformer平板電腦上。 該應用程式被華碩命名為「MyCloud」 ，並允許平板電腦用戶遠端訪問和控制他們的其他電腦，就好像他們在他們面前一樣。
Eee Pad Transformer由NVIDIA®Tegra™驅動，並運行Android 3.0 Honeycomb操作系統。適用於Android的Splashtop遠端桌面已在Android Market中上市，並於2011年1月獲得了Laptop Magazine的“最佳CES”獎。
“Transformer是預先捆綁Splashtop Remote的平板電腦的完美名稱，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “只需輕點手指，您就可以將Android平板電腦轉換為Windows或Mac設備 - 就像以一個的價格獲得兩三個。
Splashtop Remote應用程式在Android Market的零售價為4.99美元，但預先捆綁了Eee Pad Transformer，對最終用戶免費。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.（前身為DeviceVM，Inc.）成立於2006年，其目標是優化計算體驗，從而使各地的人們都可以快速訪問內容和應用程序。 Splashtop OS產品於2007年首次推出，是屢獲殊榮的即時啟動平台，允許用戶在打開PC後幾秒鐘即可上網，訪問電子郵件並與朋友聊天。 Splashtop Remote Desktop是Apple App Store上的暢銷產品，它使用戶可以在不使用PC的情況下，通過智能手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。該應用程序現已在Apple App Store，iTunes和Android Market上可用。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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