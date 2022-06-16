Splashtop與Zendesk發布新的遠端支援整合
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Zendesk支持用戶現在可以使用Splashtop SOS服務從票證中遠端存取其客戶的電腦
加州聖荷西，2019年10月23日–全球領先的遠端存取，協作和遠端支援解決方案提供商Splashtop Inc.已與Zendesk，Inc.合作，將Splashtop的遠端支援技術引入Zendesk支持平台。
該集成將使 Zendesk 支援使用者能夠使用 Splashtop 按需支援 （Splashtop SOS） 服務從工單中啟動與其用戶端電腦的遠端會話。 連接后，他們將即時查看和控制客戶的計算機，使他們能夠快速排除故障並解決問題。 遠端連接結束后，會話資訊會自動記錄在 Zendesk 支援票證中。
Splashtop SOS是為需要快速，可靠和安全的方式來支持其客戶的服務台/服務台專業人員設計的遠端支援解決方案。使用SOS，用戶可以在需要幫助時遠端存取任何設備，而無需任何事先安裝。
Splashtop SOS for Zendesk 主要功能
從Zendesk支持票證中輕鬆啟動對客戶Windows和Mac電腦的遠端存取連線；無需在用戶端電腦上安裝軟體
充分利用Splashtop SOS中有用的支持功能，例如檔案傳輸，遠端重新啟動，分享技術人員桌面等
遠端連接結束後，自動在票證中記錄連線信息
確保符合所有遠端支援連線的安全功能，包括TLS和256位加密
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“我們很榮幸將我們一流的遠端支援解決方案引入Zendesk。” “ Zendesk支持可以幫助組織建立更好的客戶關係。通過將Splashtop SOS引入Zendesk平台，我�們通過將Zendesk用戶連接到其客戶的設備來進一步推動這一使命。通過提供更快，更可靠的服務，這將幫助他們提高客戶滿意度。”
可用性
Splashtop SOS 整合應用程式透過 Zendesk 市集免費提供。此整合應用程式可與 Splashtop SOS Unlimited 搭配使用。Splashtop SOS Unlimited 可從 Splashtop 網站購買或免費試用。設定說明等更多資訊，請見 https://www.splashtop.com/partners/integrations/zendesk
SOS 許可證贈品給 Zendesk 客戶
為了慶祝新的集成，Splashtop向前20個合格的Zendesk支持客戶免費贈送SOS Unlimited許可證，這些客戶從Zendesk Marketplace下載免費的Splashtop SOS集成應用程式，開始SOS Unlimited的免費試用，並填寫參賽表格。
關於飛濺頂求救
Splashtop SOS 使提供遠端支援變得簡單。 使用簡單的會話代碼連接到使用者的 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備。 無需浪費時間或金錢前往使用者的物理位置;只需遠端存取它，並在您需要的那一秒進行控制。 快速診斷和解決問題，讓您的客戶滿意。 免費試用可在以下網址獲得： https://www.splashtop.com/sos
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊